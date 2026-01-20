Australian Open 2026 - Italiani ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Italiani: I risultati completi del Day 3. Australian Open amaro per Nardi e Cocciaretto: eliminazioni all’esordio per gli azzurri (LIVE)

20/01/2026 08:10 141 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

Non decolla l’inizio di stagione di Luca Nardi, protagonista di un avvio 2026 decisamente complicato. Il 20enne pesarese è stato eliminato al primo turno degli Australian Open 2026 dal cinese Yibing Wu, numero 168 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, al termine di una battaglia durata tre ore e chiusa sul punteggio di 7-5 4-6 6-4 6-2.
Per l’azzurro si tratta della terza sconfitta consecutiva nel nuovo anno, dopo i ko all’esordio nel Challenger di Canberra e nel primo turno delle qualificazioni di Adelaide. Un momento delicato, aggravato dal fatto che questa resta ancora una volta un’occasione mancata per ottenere la prima vittoria in carriera in un tabellone principale Slam. Il vincente del match, infatti, avrebbe affrontato non il temuto João Fonseca, ma lo statunitense Eliot Spizzirri.

Nardi, troppi alti e bassi e servizio poco incisivo
Il match ha seguito un copione già visto nelle recenti uscite di Nardi, caratterizzato da scarsa continuità mentale e problemi al servizio nei momenti chiave.
Nel primo set, l’azzurro annulla una palla break già nel secondo game e costruisce alcune chance in risposta nel corso della frazione, senza però riuscire a concretizzarle. Il conto arriva nel dodicesimo gioco, quando Nardi perde il servizio a zero e consegna il parziale a Wu per 7-5.
Nel secondo set l’italiano spreca quattro palle break nei primi tre giochi e deve anche cancellarne due nel quarto, segnale di una battuta poco solida. Dopo il break subito nel sesto game, però, arriva una reazione d’orgoglio: Nardi piazza quattro game consecutivi, ribalta l’inerzia e chiude 6-4.
Nel terzo parziale l’illusione di una svolta sembra concreta con il break immediato dell’azzurro, ma il servizio torna a tradirlo. Wu rientra subito, strappa nuovamente la battuta nell’ottavo gioco e, nonostante un contro-break di Nardi, chiude il set 6-4.
Il quarto set è invece senza storia. Le difficoltà al servizio diventano evidenti: negli ultimi due turni alla battuta l’italiano non conquista nemmeno un quindici. Wu prende definitivamente il controllo e archivia l’incontro con un netto 6-2.

I numeri spiegano il match
Le statistiche fotografano in modo chiaro le difficoltà di Nardi:
56% di prime in campo
62% di punti vinti con la prima
54% con la seconda
velocità media del servizio inferiore a quella di Wu (181 km/h contro 190)
Anche il bilancio vincenti–errori pesa: 29 winners e 32 gratuiti per l’azzurro, contro i 45 vincenti del cinese, capace di prendere spesso l’iniziativa pur non essendo un grande battitore.

Si ferma anche Cocciaretto: pesa la settimana di Hobart
Giornata amara anche per Elisabetta Cocciaretto, eliminata al primo turno dopo la splendida settimana di Hobart culminata con il secondo titolo WTA della carriera. La marchigiana ha pagato il dispendio fisico ed emotivo, cedendo all’austriaca Julia Grabher (n.95 WTA) con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 dopo due ore e mezza di battaglia.
Un match equilibrato, deciso soprattutto dalla maggior freddezza dell’austriaca nei momenti chiave, in particolare nella gestione delle palle break.

Primo set: occasioni mancate
Cocciaretto parte bene, strappa subito il servizio ma subisce l’immediato contro-break. Il terzo game è interminabile: l’azzurra fallisce cinque palle break, altre due nel quinto gioco. Il set sembra destinato al tie-break, ma nel dodicesimo game Grabher ottiene due chance e, sulla seconda, l’errore di dritto dell’italiana chiude il parziale sul 7-5.

Secondo set: reazione decisa
La risposta della marchigiana è immediata. Break in apertura, gestione lucida dei momenti delicati — soprattutto nel quarto game, recuperato da 15-40 — e nuovo strappo a zero per il 4-1. Nonostante un break subito, Cocciaretto torna aggressiva e chiude il set 6-2, rimettendo la partita in equilibrio.

Terzo set: il servizio fa la differenza
Nel parziale decisivo l’azzurra parte ancora avanti con un break, ma la battuta continua a non offrire garanzie. Grabher rientra nel quarto game e, approfittando delle seconde dell’italiana, si porta a servire per il match. Cocciaretto trova un contro-break che riaccende la speranza, ma il servizio la tradisce ancora una volta: l’austriaca chiude 6-4, mettendo fine al cammino dell’azzurra a Melbourne.

Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
H. Gaston FRA vs (2) J. Sinner ITA
GS Australian Open
H. Gaston
0
2
J. Sinner [2]
40
2
Mostra dettagli





Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti ITA vs R. Collignon BEL

GS Australian Open
L. Musetti [5]
0
4
7
7
3
R. Collignon
0
6
6
5
2
Vincitore: L. Musetti per ritiro
Mostra dettagli





1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
C. Garin CHI vs (22) L. Darderi ITA

GS Australian Open
C. Garin
6
5
6
L. Darderi [22]
7
7
7
Vincitore: L. Darderi
Mostra dettagli





Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
R64 M. Lumsden GBR / Q. Tang CHN vs (2) S. Errani ITA / (2) J. Paolini ITA

GS Australian Open
M. Lumsden / Q. Tang
3
2
S. Errani / J. Paolini [2]
6
6
Vincitore: S. Errani / J. Paolini
Mostra dettagli

R128 L. Nardi ITA vs (Q) Y. Wu CHN 3° incontro

GS Australian Open
L. Nardi
5
6
4
2
Y. Wu
7
4
6
6
Vincitore: Y. Wu
Mostra dettagli





Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
R128 L. Sonego ITA vs C. Taberner ESP

GS Australian Open
L. Sonego
6
6
6
C. Taberner
4
0
3
Vincitore: L. Sonego
Mostra dettagli





Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 2° incontro
R28 J. Grabher AUT vs E. Cocciaretto ITA

GS Australian Open
J. Grabher
7
2
6
E. Cocciaretto
5
6
4
Vincitore: J. Grabher
Mostra dettagli

TAG:

141 commenti. Lasciane uno!

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
von Hayek 20-01-2026 09:34

Scritto da Scolaretto
Che sia ancora Monfils a tenere a galla i francesi e’ tutto dire, qualcuno qua che li vede superiori ai nostri ragazzi deve fare venia.

Da uno “scolaretto” si può accettare un “fare venia”? No! Bocciato.

 141
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 20-01-2026 09:17

Buongiorno a tutti, rieccomi di nuovo dopo qualche ora di riposo, scusandomi per gli errori grossolani commessi nei post di stanotte dovuti all’uso del cellulare e non del pc, come di consueto.
Spiace per le sconfitte di Nardi e della Cocciaretto, ma ora è il momento di seguire Sinner vs Gaston; il match sta per iniziare.
In bocca al lupo al Nostro Campione e buona visione a tutti.

 140
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sebastiano (Guest) 20-01-2026 09:14

su Nardi ormai non mi esprimo più peccato per la Cocciaretto ma a Hobart ha fatto ampiamente il suo per il resto, in attesa di sinner, ottima giornata

 139
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 20-01-2026 09:12

Per l’esordio del 2026 del Divino Dolomitico ho deciso d’indossare la maglietta con dedica di Sinner. L’ho fatto solo una volta dal 2021, per preservarne la dedica fatta con pennarello. Spero solo Sinner non mi faccia sudare troppo…

 138
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Ozzastru (Guest) 20-01-2026 09:00

Bella mattinata, a parte il vento. In attesa di Sinner, i nostri “rincalzi” ci danno soddisfazioni: un supereroe Darderi che sconfigge anche la dissenteria, i Lorenzi passano e purtroppo uno dei due ci lascerà. Per l’Elisabetta nessun dramma: ha appena vinto un torneo in precarie condizioni fisiche. Bravi ragazzi!

 137
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Pikario Furioso 20-01-2026 08:58

Scritto da PEPPOBAD
@ Pikario Furioso (#4547753)
Vista la differenza nel fuso orario, forse ti è andata bene…
Peroni ghiacciata alle 7-8 del mattino…

Hehehe, ma io staziono nella Citta del Leone, +7 da voi al momento!!!

 136
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 20-01-2026 08:47

Scritto da zedarioz
Musetti continua a camminare sul ciglio del burrone. Collignon però non so se ne ha per fare 4/5 set. È già provatissimo.

Infatti…

 135
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 20-01-2026 08:45

Scritto da pablito
Redazione.
Bellucci in doppio con Marozsan…

…e hanno anche già perso… 🙂

 134
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bagel 20-01-2026 08:38

Scritto da Vecchiogiovi
Un torneo in queste condizioni climatiche non merita il livello slam. Si potrebbe dire che sia un torneo che fa ca…gare. O cambiano la data o cambiano la sede spostandola in zone con condizioni meno estreme. Bisogna incrociare le dita sulle condizioni intestinali dei nostri eroi. Assurdo!

Forse sei un pó drastico, peró secondo me questa regola del toilet break “non prima di”, dovrebbe consentire deroghe a discrezione dell’arbitro, che dovrebbe concederle in situazioni palesi come quella odierna. Mi pare un nonsense: se uno ha lo squaraus due game prima della fine del terzo set si salva di corsa, se uno ce l’ha nel primo set si deve ritirare?

 133
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso, Scolaretto
piper 20-01-2026 08:27

Scritto da Koko
Vedo che gli Australiani sono estremamente rispettosi mettendo tutti i nostri ad orari abbastanza umani per i nottambuli intorno all’una. Non alle tre di mattina! Oppure di giorno come per Sinner alle 9 di mattina.

A me va bene così: ieri sono andato a letto alle 20:30 e mi sono svegliato stanotte alle 2:30 e con Discovery+ ho potuto vedermi oggi Luciano, Lorenzo & Lorenzo ed Elisabetta per quanto riguarda gli italiani, ed ora sto guardando Rei vs Rafael (saltando i tempi morti gli incontri mi durano meno del reale), in attesa di Jannik.

 132
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov
walden 20-01-2026 08:27

Scritto da Detuqueridapresencia
Nardi rovina l’en plein
Non riesce più a scuotersi dall’apatia. Che spreco enorme di talento naturale. Incredibile.
Fabio, vallo a scuotere tu. L’unico che può svegliarlo sei tu!

econdo te gliene frega qualcosa?

 131
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 20-01-2026 08:22

NArdi ha capito che per fare il tennista bisogna farlo seriamente? Con staff seri e allenamenti seri, oltre che con una vita professionale?

 130
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 20-01-2026 08:21

Scritto da Federico
E Jasmine resta di nuovo sola, se non fosse per la presenza di Sara in doppio.
Garbin, oltre a esultare per la vittoria in BJK Cup, dovrebbe guardare la realtà e domandarsi come si può ridare smalto al Tennis femminile italiano

sicuramente non ascoltando i disfattisti…

 129
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
walden 20-01-2026 08:20

Scritto da Spider 99

Scritto da Giuliano da Viareggio
BUON RISVEGLIO! A parte Nardi, i nostri piu’ forti passano tutti e 3. Ora Sinner……

Bene sonego e darderi che vincono im 3 musetti soffre davvero tanto con il belga che matteo a bologna aveva regolato d’autorità.
male nardi ma wu era dato nettamente favorito, delude la coccia, magari era appagata ma il tennis son innanzitutto gli slam,
e’ li che si vedono i giocatori veri. e lei forse non lo è…

Elisabetta ad Hobart aveva giocato 7 partite, era partita dalle Q, non era stata bene, un paio di giorni evidentemente non sono bastati.

 128
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 20-01-2026 08:17

Redazione.

Bellucci in doppio con Marozsan… 😉

 127
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Clodoveo (Guest) 20-01-2026 08:17

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Vecchiogiovi
Un torneo in queste condizioni climatiche non merita il livello slam. Si potrebbe dire che sia un torneo che fa ca…gare. O cambiano la data o cambiano la sede spostandola in zone con condizioni meno estreme. Bisogna incrociare le dita sulle condizioni intestinali dei nostri eroi. Assurdo!

Meteorologicamente non e’ affatto una giornata terribile, anzi, 16 di minima e 24 di massima, non particolarmente umido. Che poi sabato ci saranno 36-40 gradi, e’ un altro discorso, ma per adesso il tempo regge. Per l’intestino, che dire? I virus girano… ti assicuro che se facessero uno slam a Mumbai, lo sguaraus generale avebbe dimensioni ben differenti.

A chi toccherà giocare sabato, avete già fatto i calcoli?

 126
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PEPPOBAD (Guest) 20-01-2026 08:14

@ Pikario Furioso (#4547753)

Vista la differenza nel fuso orario, forse ti è andata bene…
Peroni ghiacciata alle 7-8 del mattino…

 125
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
Arnaldo2262 20-01-2026 08:06

Povero Nardi….non.ne vince una

 124
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Federico (Guest) 20-01-2026 08:04

E Jasmine resta di nuovo sola, se non fosse per la presenza di Sara in doppio.
Garbin, oltre a esultare per la vittoria in BJK Cup, dovrebbe guardare la realtà e domandarsi come si può ridare smalto al Tennis femminile italiano

 123
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Spider 99 (Guest) 20-01-2026 08:01

Scritto da Giuliano da Viareggio
BUON RISVEGLIO! A parte Nardi, i nostri piu’ forti passano tutti e 3. Ora Sinner……

Bene sonego e darderi che vincono im 3 musetti soffre davvero tanto con il belga che matteo a bologna aveva regolato d’autorità.
male nardi ma wu era dato nettamente favorito, delude la coccia, magari era appagata ma il tennis son innanzitutto gli slam,
e’ li che si vedono i giocatori veri. e lei forse non lo è…

 122
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 20-01-2026 07:56

Scritto da Vecchiogiovi
Un torneo in queste condizioni climatiche non merita il livello slam. Si potrebbe dire che sia un torneo che fa ca…gare. O cambiano la data o cambiano la sede spostandola in zone con condizioni meno estreme. Bisogna incrociare le dita sulle condizioni intestinali dei nostri eroi. Assurdo!

Meteorologicamente non e’ affatto una giornata terribile, anzi, 16 di minima e 24 di massima, non particolarmente umido. Che poi sabato ci saranno 36-40 gradi, e’ un altro discorso, ma per adesso il tempo regge. Per l’intestino, che dire? I virus girano… ti assicuro che se facessero uno slam a Mumbai, lo sguaraus generale avebbe dimensioni ben differenti. 😀

 121
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 20-01-2026 07:42

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Kenobi
Fonseca fisicamente mi sembra pure più pesante del 2025 , ha aumentato tronco e cosce, c’è di buono è che adesso tiene più palle in campo.

Ha scarsa mobilita’, ormai ci vuole un miracolo perche’ dallaltra parte c’e’ uno che non molla, anzi rincara la dose. Non avevo mai visto giocare Spizzirri, e’ bravo. Lo vedremo presto in ben altro ranking.

CVD Fonseca e’ gia’ out. Personalmente non mi preoccuva l’eventuale terzo turno contro Sinner, pero’ gia’ pregustavo di vedere la partita con un mio amico brasiliano, gran aficionado della Peroni familiare ghiacciata. Peccato.

Vi godrete Darderi Baez che sarà una dura battaglia (in cui Luciani è nettamente sfavorito perché Baez non è affatto un terraiolo prestato al cemento, mentre Darderi pur avendo iniziato a giocare in modo soddisfacente su questa superficie non credo possa facrcela a superare il piccolo Peque)

 120
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 20-01-2026 07:39

Nardi rovina l’en plein 🙁 😥 😕 😯 😐

Non riesce più a scuotersi dall’apatia. Che spreco enorme di talento naturale. Incredibile.

Fabio, vallo a scuotere tu. L’unico che può svegliarlo sei tu!

 119
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 20-01-2026 07:34

BUON RISVEGLIO! A parte Nardi, i nostri piu’ forti passano tutti e 3. Ora Sinner……

 118
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vecchiogiovi (Guest) 20-01-2026 07:32

Un torneo in queste condizioni climatiche non merita il livello slam. Si potrebbe dire che sia un torneo che fa ca…gare. O cambiano la data o cambiano la sede spostandola in zone con condizioni meno estreme. Bisogna incrociare le dita sulle condizioni intestinali dei nostri eroi. Assurdo!

 117
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
-1: Avide
Calvin (Guest) 20-01-2026 07:27

Scritto da Non tennista
Prova del 9 mancata da cocciaretto che mi apettavo superasse la austriaca
Darderi sconfigge anche la dissenteria, bravo!

Io invece mi aspettavo una partita difficile, dopo il torneo della scorsa settimana è mentalmente e fisicamente complesso riattaccare subito

Comunque meglio così che un torneo anonimo la scorsa settimana e due turni passati qui

 116
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lucio (Guest) 20-01-2026 07:26

Nardi butta la pasta

 115
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 20-01-2026 07:09

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Kenobi
Fonseca fisicamente mi sembra pure più pesante del 2025 , ha aumentato tronco e cosce, c’è di buono è che adesso tiene più palle in campo.

Ha scarsa mobilita’, ormai ci vuole un miracolo perche’ dallaltra parte c’e’ uno che non molla, anzi rincara la dose. Non avevo mai visto giocare Spizzirri, e’ bravo. Lo vedremo presto in ben altro ranking.

CVD Fonseca e’ gia’ out. Personalmente non mi preoccuva l’eventuale terzo turno contro Sinner, pero’ gia’ pregustavo di vedere la partita con un mio amico brasiliano, gran aficionado della Peroni familiare ghiacciata. Peccato.

 114
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Non tennista (Guest) 20-01-2026 07:09

Prova del 9 mancata da cocciaretto che mi apettavo superasse la austriaca

Darderi sconfigge anche la dissenteria, bravo!

 113
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scolaretto 20-01-2026 07:08

Che sia ancora Monfils a tenere a galla i francesi e’ tutto dire, qualcuno qua che li vede superiori ai nostri ragazzi deve fare venia.

 112
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luk (Guest) 20-01-2026 07:07

Rivedo Nardi dopo tempo. Non è migliorato in nulla anzi.

 111
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Arnaldo2262
Daniele (Guest) 20-01-2026 06:58

Wu ha salvato 16/20 palle break contro nardi…

 110
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 20-01-2026 06:43

Scritto da Kenobi
Fonseca fisicamente mi sembra pure più pesante del 2025 , ha aumentato tronco e cosce, c’è di buono è che adesso tiene più palle in campo.

Ha scarsa mobilita’, ormai ci vuole un miracolo perche’ dallaltra parte c’e’ uno che non molla, anzi rincara la dose. Non avevo mai visto giocare Spizzirri, e’ bravo. Lo vedremo presto in ben altro ranking.

 109
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Radio Simorgh (Guest) 20-01-2026 06:38

Dai Luca!

 108
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Radio Simorgh (Guest) 20-01-2026 06:36

Oliynykova.

Fuori al primo turno, contro la campionessa uscente, ma la sua testimonianza potente la si può leggere in una bella intervista riportata da Ubitennis e, chissà, presto anche su Livetennis.it

 107
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 20-01-2026 06:28

Apperò, l’ha girata da 2-4 sotto!
Non credevo.
Non ci credo ancora ma sarò felice di ulteriori smentite.

 106
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
puffo65 20-01-2026 06:16

Ma Bellucci in doppio? Per la redazione.

 105
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Stefbrescia (Guest) 20-01-2026 05:52

Sonego che io tifo e adoro verrà spazzato via da Musetti, nonostante l’amicizia, nonostante i match del passato, nonostante tutto

non fatevi impressionare dalla vittoria con Taberner

Lo spagnolo è l’ultimo vero terraiolo puro rimasto. Gioca solo tornei su terra e gli unici tornei non terra sono gli slam quando si qualifica e perde sempre al 1° turno facilmente.

Non per sminuire la vittoria di Sonego, ma Taberner era il piu scarso del tabellone.

Musetti con questa vittoria, brutta quanto volete sarà galvanizzato dal suo nuovo stato di forma da tennista globale e nuovo n. 3 del ranking.

Ripeto, il buon Sonego verrà spazzato via e prevedo un Musetti in crescendo ogni match. Un Musetti che dopo parigi sarà vicinissimo alla seconda posizione.

 104
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Stefbrescia (Guest) 20-01-2026 05:33

Per quelli qui delusi dalla sconfitta di Cocciaretto:

voi forse non giocate a tennis e guardate il tennis pensando che gli omini e le donnine che si muovono nello schermo con le racchettine siano personaggi dei videogames. Invece no…sono esseri umani in carne ed ossa e ..sapete la novità? eh…si stancano…ma pensa un pò…

Elisabetta si è pippata 7 match in 8 giorni sotto il sole di Hobart (torneo in cui la sua avversaria di oggi è uscita al secondo turno di quali perdendo l’ 11/1 DA TALE MCNALLY 6-4 6-2)

ELISABETTA ha preso un “volo al volo” sabato o domenica e lunedi già in campo contro una avversaria che in condizioni fisiche normali avrebbe massacrato. Ma l’austriaca è arrivata a Melbourne da 8-9 giorni, e si presenta in campo bella rilassata con campi e palle testati per giorni, strariposata contro la nostra con lke gambe a pezzi…

su da bravi usate un po di cervello invece di restare delusi

in quanto alla “gran trovata” del povero Tommasi, io direi “graziealkazz” che chi ha appena vinto un torneo spesso perda al primo turno…si chiama fisiologia.

 103
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: walden
Kenobi 20-01-2026 05:33

Fonseca fisicamente mi sembra pure più pesante del 2025 , ha aumentato tronco e cosce, c’è di buono è che adesso tiene più palle in campo.

 102
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 20-01-2026 05:30

Nardi – e lo dico dopo un set, quindi magari mi smentisce… e ben venga.

Nardi, dicevo, sempre piu smencio e smidollato.

No, no, NO. Non ci siamo.

 101
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)