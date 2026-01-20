Australian Open – Italiani: I risultati completi del Day 3. Australian Open amaro per Nardi e Cocciaretto: eliminazioni all’esordio per gli azzurri (LIVE)

Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Non decolla l’inizio di stagione di Luca Nardi, protagonista di un avvio 2026 decisamente complicato. Il 20enne pesarese è stato eliminato al primo turno degli Australian Open 2026 dal cinese Yibing Wu, numero 168 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, al termine di una battaglia durata tre ore e chiusa sul punteggio di 7-5 4-6 6-4 6-2.
Per l’azzurro si tratta della terza sconfitta consecutiva nel nuovo anno, dopo i ko all’esordio nel Challenger di Canberra e nel primo turno delle qualificazioni di Adelaide. Un momento delicato, aggravato dal fatto che questa resta ancora una volta un’occasione mancata per ottenere la prima vittoria in carriera in un tabellone principale Slam. Il vincente del match, infatti, avrebbe affrontato non il temuto João Fonseca, ma lo statunitense Eliot Spizzirri.
Nardi, troppi alti e bassi e servizio poco incisivo
Il match ha seguito un copione già visto nelle recenti uscite di Nardi, caratterizzato da scarsa continuità mentale e problemi al servizio nei momenti chiave.
Nel primo set, l’azzurro annulla una palla break già nel secondo game e costruisce alcune chance in risposta nel corso della frazione, senza però riuscire a concretizzarle. Il conto arriva nel dodicesimo gioco, quando Nardi perde il servizio a zero e consegna il parziale a Wu per 7-5.
Nel secondo set l’italiano spreca quattro palle break nei primi tre giochi e deve anche cancellarne due nel quarto, segnale di una battuta poco solida. Dopo il break subito nel sesto game, però, arriva una reazione d’orgoglio: Nardi piazza quattro game consecutivi, ribalta l’inerzia e chiude 6-4.
Nel terzo parziale l’illusione di una svolta sembra concreta con il break immediato dell’azzurro, ma il servizio torna a tradirlo. Wu rientra subito, strappa nuovamente la battuta nell’ottavo gioco e, nonostante un contro-break di Nardi, chiude il set 6-4.
Il quarto set è invece senza storia. Le difficoltà al servizio diventano evidenti: negli ultimi due turni alla battuta l’italiano non conquista nemmeno un quindici. Wu prende definitivamente il controllo e archivia l’incontro con un netto 6-2.
I numeri spiegano il match
Le statistiche fotografano in modo chiaro le difficoltà di Nardi:
56% di prime in campo
62% di punti vinti con la prima
54% con la seconda
velocità media del servizio inferiore a quella di Wu (181 km/h contro 190)
Anche il bilancio vincenti–errori pesa: 29 winners e 32 gratuiti per l’azzurro, contro i 45 vincenti del cinese, capace di prendere spesso l’iniziativa pur non essendo un grande battitore.
Si ferma anche Cocciaretto: pesa la settimana di Hobart
Giornata amara anche per Elisabetta Cocciaretto, eliminata al primo turno dopo la splendida settimana di Hobart culminata con il secondo titolo WTA della carriera. La marchigiana ha pagato il dispendio fisico ed emotivo, cedendo all’austriaca Julia Grabher (n.95 WTA) con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 dopo due ore e mezza di battaglia.
Un match equilibrato, deciso soprattutto dalla maggior freddezza dell’austriaca nei momenti chiave, in particolare nella gestione delle palle break.
Primo set: occasioni mancate
Cocciaretto parte bene, strappa subito il servizio ma subisce l’immediato contro-break. Il terzo game è interminabile: l’azzurra fallisce cinque palle break, altre due nel quinto gioco. Il set sembra destinato al tie-break, ma nel dodicesimo game Grabher ottiene due chance e, sulla seconda, l’errore di dritto dell’italiana chiude il parziale sul 7-5.
Secondo set: reazione decisa
La risposta della marchigiana è immediata. Break in apertura, gestione lucida dei momenti delicati — soprattutto nel quarto game, recuperato da 15-40 — e nuovo strappo a zero per il 4-1. Nonostante un break subito, Cocciaretto torna aggressiva e chiude il set 6-2, rimettendo la partita in equilibrio.
Terzo set: il servizio fa la differenza
Nel parziale decisivo l’azzurra parte ancora avanti con un break, ma la battuta continua a non offrire garanzie. Grabher rientra nel quarto game e, approfittando delle seconde dell’italiana, si porta a servire per il match. Cocciaretto trova un contro-break che riaccende la speranza, ma il servizio la tradisce ancora una volta: l’austriaca chiude 6-4, mettendo fine al cammino dell’azzurra a Melbourne.
Da uno “scolaretto” si può accettare un “fare venia”? No! Bocciato.
Buongiorno a tutti, rieccomi di nuovo dopo qualche ora di riposo, scusandomi per gli errori grossolani commessi nei post di stanotte dovuti all’uso del cellulare e non del pc, come di consueto.
Spiace per le sconfitte di Nardi e della Cocciaretto, ma ora è il momento di seguire Sinner vs Gaston; il match sta per iniziare.
In bocca al lupo al Nostro Campione e buona visione a tutti.
su Nardi ormai non mi esprimo più peccato per la Cocciaretto ma a Hobart ha fatto ampiamente il suo per il resto, in attesa di sinner, ottima giornata
Per l’esordio del 2026 del Divino Dolomitico ho deciso d’indossare la maglietta con dedica di Sinner. L’ho fatto solo una volta dal 2021, per preservarne la dedica fatta con pennarello. Spero solo Sinner non mi faccia sudare troppo…
Bella mattinata, a parte il vento. In attesa di Sinner, i nostri “rincalzi” ci danno soddisfazioni: un supereroe Darderi che sconfigge anche la dissenteria, i Lorenzi passano e purtroppo uno dei due ci lascerà. Per l’Elisabetta nessun dramma: ha appena vinto un torneo in precarie condizioni fisiche. Bravi ragazzi!
Hehehe, ma io staziono nella Citta del Leone, +7 da voi al momento!!!
Infatti…
…e hanno anche già perso… 🙂
Forse sei un pó drastico, peró secondo me questa regola del toilet break “non prima di”, dovrebbe consentire deroghe a discrezione dell’arbitro, che dovrebbe concederle in situazioni palesi come quella odierna. Mi pare un nonsense: se uno ha lo squaraus due game prima della fine del terzo set si salva di corsa, se uno ce l’ha nel primo set si deve ritirare?
A me va bene così: ieri sono andato a letto alle 20:30 e mi sono svegliato stanotte alle 2:30 e con Discovery+ ho potuto vedermi oggi Luciano, Lorenzo & Lorenzo ed Elisabetta per quanto riguarda gli italiani, ed ora sto guardando Rei vs Rafael (saltando i tempi morti gli incontri mi durano meno del reale), in attesa di Jannik.
econdo te gliene frega qualcosa?
NArdi ha capito che per fare il tennista bisogna farlo seriamente? Con staff seri e allenamenti seri, oltre che con una vita professionale?
sicuramente non ascoltando i disfattisti…
Elisabetta ad Hobart aveva giocato 7 partite, era partita dalle Q, non era stata bene, un paio di giorni evidentemente non sono bastati.
Redazione.
Bellucci in doppio con Marozsan… 😉
A chi toccherà giocare sabato, avete già fatto i calcoli?
@ Pikario Furioso (#4547753)
Vista la differenza nel fuso orario, forse ti è andata bene…
Peroni ghiacciata alle 7-8 del mattino…
Povero Nardi….non.ne vince una
E Jasmine resta di nuovo sola, se non fosse per la presenza di Sara in doppio.
Garbin, oltre a esultare per la vittoria in BJK Cup, dovrebbe guardare la realtà e domandarsi come si può ridare smalto al Tennis femminile italiano
Bene sonego e darderi che vincono im 3 musetti soffre davvero tanto con il belga che matteo a bologna aveva regolato d’autorità.
male nardi ma wu era dato nettamente favorito, delude la coccia, magari era appagata ma il tennis son innanzitutto gli slam,
e’ li che si vedono i giocatori veri. e lei forse non lo è…
Meteorologicamente non e’ affatto una giornata terribile, anzi, 16 di minima e 24 di massima, non particolarmente umido. Che poi sabato ci saranno 36-40 gradi, e’ un altro discorso, ma per adesso il tempo regge. Per l’intestino, che dire? I virus girano… ti assicuro che se facessero uno slam a Mumbai, lo sguaraus generale avebbe dimensioni ben differenti. 😀
Vi godrete Darderi Baez che sarà una dura battaglia (in cui Luciani è nettamente sfavorito perché Baez non è affatto un terraiolo prestato al cemento, mentre Darderi pur avendo iniziato a giocare in modo soddisfacente su questa superficie non credo possa facrcela a superare il piccolo Peque)
Nardi rovina l’en plein 🙁 😥 😕 😯 😐
Non riesce più a scuotersi dall’apatia. Che spreco enorme di talento naturale. Incredibile.
Fabio, vallo a scuotere tu. L’unico che può svegliarlo sei tu!
BUON RISVEGLIO! A parte Nardi, i nostri piu’ forti passano tutti e 3. Ora Sinner……
Un torneo in queste condizioni climatiche non merita il livello slam. Si potrebbe dire che sia un torneo che fa ca…gare. O cambiano la data o cambiano la sede spostandola in zone con condizioni meno estreme. Bisogna incrociare le dita sulle condizioni intestinali dei nostri eroi. Assurdo!
Io invece mi aspettavo una partita difficile, dopo il torneo della scorsa settimana è mentalmente e fisicamente complesso riattaccare subito
Comunque meglio così che un torneo anonimo la scorsa settimana e due turni passati qui
Nardi butta la pasta
CVD Fonseca e’ gia’ out. Personalmente non mi preoccuva l’eventuale terzo turno contro Sinner, pero’ gia’ pregustavo di vedere la partita con un mio amico brasiliano, gran aficionado della Peroni familiare ghiacciata. Peccato.
Prova del 9 mancata da cocciaretto che mi apettavo superasse la austriaca
Darderi sconfigge anche la dissenteria, bravo!
Che sia ancora Monfils a tenere a galla i francesi e’ tutto dire, qualcuno qua che li vede superiori ai nostri ragazzi deve fare venia.
Rivedo Nardi dopo tempo. Non è migliorato in nulla anzi.
Wu ha salvato 16/20 palle break contro nardi…
Ha scarsa mobilita’, ormai ci vuole un miracolo perche’ dallaltra parte c’e’ uno che non molla, anzi rincara la dose. Non avevo mai visto giocare Spizzirri, e’ bravo. Lo vedremo presto in ben altro ranking.
Dai Luca!
Oliynykova.
Fuori al primo turno, contro la campionessa uscente, ma la sua testimonianza potente la si può leggere in una bella intervista riportata da Ubitennis e, chissà, presto anche su Livetennis.it
Apperò, l’ha girata da 2-4 sotto!
Non credevo.
Non ci credo ancora ma sarò felice di ulteriori smentite.
Ma Bellucci in doppio? Per la redazione.
Sonego che io tifo e adoro verrà spazzato via da Musetti, nonostante l’amicizia, nonostante i match del passato, nonostante tutto
non fatevi impressionare dalla vittoria con Taberner
Lo spagnolo è l’ultimo vero terraiolo puro rimasto. Gioca solo tornei su terra e gli unici tornei non terra sono gli slam quando si qualifica e perde sempre al 1° turno facilmente.
Non per sminuire la vittoria di Sonego, ma Taberner era il piu scarso del tabellone.
Musetti con questa vittoria, brutta quanto volete sarà galvanizzato dal suo nuovo stato di forma da tennista globale e nuovo n. 3 del ranking.
Ripeto, il buon Sonego verrà spazzato via e prevedo un Musetti in crescendo ogni match. Un Musetti che dopo parigi sarà vicinissimo alla seconda posizione.
Per quelli qui delusi dalla sconfitta di Cocciaretto:
voi forse non giocate a tennis e guardate il tennis pensando che gli omini e le donnine che si muovono nello schermo con le racchettine siano personaggi dei videogames. Invece no…sono esseri umani in carne ed ossa e ..sapete la novità? eh…si stancano…ma pensa un pò…
Elisabetta si è pippata 7 match in 8 giorni sotto il sole di Hobart (torneo in cui la sua avversaria di oggi è uscita al secondo turno di quali perdendo l’ 11/1 DA TALE MCNALLY 6-4 6-2)
ELISABETTA ha preso un “volo al volo” sabato o domenica e lunedi già in campo contro una avversaria che in condizioni fisiche normali avrebbe massacrato. Ma l’austriaca è arrivata a Melbourne da 8-9 giorni, e si presenta in campo bella rilassata con campi e palle testati per giorni, strariposata contro la nostra con lke gambe a pezzi…
su da bravi usate un po di cervello invece di restare delusi
in quanto alla “gran trovata” del povero Tommasi, io direi “graziealkazz” che chi ha appena vinto un torneo spesso perda al primo turno…si chiama fisiologia.
Fonseca fisicamente mi sembra pure più pesante del 2025 , ha aumentato tronco e cosce, c’è di buono è che adesso tiene più palle in campo.
Nardi – e lo dico dopo un set, quindi magari mi smentisce… e ben venga.
Nardi, dicevo, sempre piu smencio e smidollato.
No, no, NO. Non ci siamo.