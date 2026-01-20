Australian Open – Italiani: I risultati completi del Day 3. Australian Open amaro per Nardi e Cocciaretto: eliminazioni all’esordio per gli azzurri (LIVE)

Non decolla l’inizio di stagione di Luca Nardi, protagonista di un avvio 2026 decisamente complicato. Il 20enne pesarese è stato eliminato al primo turno degli Australian Open 2026 dal cinese Yibing Wu, numero 168 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, al termine di una battaglia durata tre ore e chiusa sul punteggio di 7-5 4-6 6-4 6-2.

Per l’azzurro si tratta della terza sconfitta consecutiva nel nuovo anno, dopo i ko all’esordio nel Challenger di Canberra e nel primo turno delle qualificazioni di Adelaide. Un momento delicato, aggravato dal fatto che questa resta ancora una volta un’occasione mancata per ottenere la prima vittoria in carriera in un tabellone principale Slam. Il vincente del match, infatti, avrebbe affrontato non il temuto João Fonseca, ma lo statunitense Eliot Spizzirri.

Nardi, troppi alti e bassi e servizio poco incisivo

Il match ha seguito un copione già visto nelle recenti uscite di Nardi, caratterizzato da scarsa continuità mentale e problemi al servizio nei momenti chiave.

Nel primo set, l’azzurro annulla una palla break già nel secondo game e costruisce alcune chance in risposta nel corso della frazione, senza però riuscire a concretizzarle. Il conto arriva nel dodicesimo gioco, quando Nardi perde il servizio a zero e consegna il parziale a Wu per 7-5.

Nel secondo set l’italiano spreca quattro palle break nei primi tre giochi e deve anche cancellarne due nel quarto, segnale di una battuta poco solida. Dopo il break subito nel sesto game, però, arriva una reazione d’orgoglio: Nardi piazza quattro game consecutivi, ribalta l’inerzia e chiude 6-4.

Nel terzo parziale l’illusione di una svolta sembra concreta con il break immediato dell’azzurro, ma il servizio torna a tradirlo. Wu rientra subito, strappa nuovamente la battuta nell’ottavo gioco e, nonostante un contro-break di Nardi, chiude il set 6-4.

Il quarto set è invece senza storia. Le difficoltà al servizio diventano evidenti: negli ultimi due turni alla battuta l’italiano non conquista nemmeno un quindici. Wu prende definitivamente il controllo e archivia l’incontro con un netto 6-2.

I numeri spiegano il match

Le statistiche fotografano in modo chiaro le difficoltà di Nardi:

56% di prime in campo

62% di punti vinti con la prima

54% con la seconda

velocità media del servizio inferiore a quella di Wu (181 km/h contro 190)

Anche il bilancio vincenti–errori pesa: 29 winners e 32 gratuiti per l’azzurro, contro i 45 vincenti del cinese, capace di prendere spesso l’iniziativa pur non essendo un grande battitore.

Si ferma anche Cocciaretto: pesa la settimana di Hobart

Giornata amara anche per Elisabetta Cocciaretto, eliminata al primo turno dopo la splendida settimana di Hobart culminata con il secondo titolo WTA della carriera. La marchigiana ha pagato il dispendio fisico ed emotivo, cedendo all’austriaca Julia Grabher (n.95 WTA) con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 dopo due ore e mezza di battaglia.

Un match equilibrato, deciso soprattutto dalla maggior freddezza dell’austriaca nei momenti chiave, in particolare nella gestione delle palle break.

Primo set: occasioni mancate

Cocciaretto parte bene, strappa subito il servizio ma subisce l’immediato contro-break. Il terzo game è interminabile: l’azzurra fallisce cinque palle break, altre due nel quinto gioco. Il set sembra destinato al tie-break, ma nel dodicesimo game Grabher ottiene due chance e, sulla seconda, l’errore di dritto dell’italiana chiude il parziale sul 7-5.

Secondo set: reazione decisa

La risposta della marchigiana è immediata. Break in apertura, gestione lucida dei momenti delicati — soprattutto nel quarto game, recuperato da 15-40 — e nuovo strappo a zero per il 4-1. Nonostante un break subito, Cocciaretto torna aggressiva e chiude il set 6-2, rimettendo la partita in equilibrio.

Terzo set: il servizio fa la differenza

Nel parziale decisivo l’azzurra parte ancora avanti con un break, ma la battuta continua a non offrire garanzie. Grabher rientra nel quarto game e, approfittando delle seconde dell’italiana, si porta a servire per il match. Cocciaretto trova un contro-break che riaccende la speranza, ma il servizio la tradisce ancora una volta: l’austriaca chiude 6-4, mettendo fine al cammino dell’azzurra a Melbourne.

GS Australian Open H. Gaston H. Gaston 0 2 J. Sinner [2] • J. Sinner [2] 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Sinner 15-40 15-0 30-0 40-0 2-2 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

H. Gastonvs (2) J. Sinner

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(5) L. Musetti vs R. Collignon



GS Australian Open L. Musetti [5] • L. Musetti [5] 0 4 7 7 3 R. Collignon R. Collignon 0 6 6 5 2 Vincitore: L. Musetti per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 L. Musetti 3-2 R. Collignon 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Collignon 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 R. Collignon 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Collignon 3-6 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 R. Collignon 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 R. Collignon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Garin vs (22) L. Darderi



GS Australian Open C. Garin C. Garin 6 5 6 L. Darderi [22] L. Darderi [22] 7 7 7 Vincitore: L. Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Garin 40-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 C. Garin 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Darderi 40-A 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R64 M. Lumsden / Q. Tang vs (2) S. Errani / (2) J. Paolini



GS Australian Open M. Lumsden / Q. Tang M. Lumsden / Q. Tang 3 2 S. Errani / J. Paolini [2] S. Errani / J. Paolini [2] 6 6 Vincitore: S. Errani / J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Errani / J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 M. Lumsden / Q. Tang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 S. Errani / J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Lumsden / Q. Tang 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 S. Errani / J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 1-3 M. Lumsden / Q. Tang 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 S. Errani / J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Lumsden / Q. Tang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Errani / J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Lumsden / Q. Tang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Lumsden / Q. Tang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 M. Lumsden / Q. Tang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Lumsden / Q. Tang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Lumsden / Q. Tang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Lumsden / Q. Tang 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 0-1 → 0-2 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

R128 L. Nardi vs (Q) Y. Wu 3° incontro



GS Australian Open L. Nardi L. Nardi 5 6 4 2 Y. Wu Y. Wu 7 4 6 6 Vincitore: Y. Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 L. Nardi 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Wu 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Nardi 40-A 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R128 L. Sonego vs C. Taberner



GS Australian Open L. Sonego L. Sonego 6 6 6 C. Taberner C. Taberner 4 0 3 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Taberner 15-30 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. Taberner 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-30 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Sonego 30-0 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 40-0 15-0 30-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-30 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 2° incontro

R28 J. Grabher vs E. Cocciaretto

