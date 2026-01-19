Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Fonseca fuori all’esordio: “Non ero al 100%, ma questa esperienza mi farà crescere” (LIVE)

Australian Open 2026 - Day 3 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Fonseca fuori all'esordio: "Non ero al 100%, ma questa esperienza mi farà crescere"

20/01/2026 09:20
Risultati dall'Australian Open - Foto Getty Images
Risultati dall'Australian Open - Foto Getty Images

Nel tennis moderno il margine d’errore è minimo e ogni dettaglio può fare la differenza. Lo ha sperimentato sulla propria pelle João Fonseca, costretto a salutare prematuramente gli Australian Open 2026 dopo la sconfitta al primo turno contro Eliot Spizzirri. Un risultato che non racconta fino in fondo le difficoltà affrontate dal giovane brasiliano nelle settimane precedenti al torneo.
Presentarsi a uno Slam senza ritmo competitivo, dopo problemi fisici importanti e una recente malattia, rappresenta una sfida enorme anche per i giocatori più esperti. Fonseca, invece, ha scelto comunque di mettersi alla prova, consapevole dei rischi ma deciso a non rinunciare a un appuntamento chiave della stagione.

In conferenza stampa il brasiliano ha spiegato con grande lucidità quanto accaduto, mostrando una maturità non comune per la sua età.
“Fin dall’inizio del match mi sono reso conto di non essere al 100%. Non intendo dire che sentissi dolore o fossi infortunato, ma la mia preparazione fisica era lontana dall’ideale”.
Fonseca ha chiarito che il problema non era legato a un infortunio specifico, bensì alla mancanza di lavoro nelle settimane precedenti:
“Avrei avuto bisogno di più tempo per allenarmi forte e per acquisire ritmo competitivo. Dopo i problemi che ho avuto, sono tornato a giocare a un’intensità bassa. È stato un peccato non essere pronto per competere, ma credo che esperienze come questa mi aiuteranno a conoscere meglio il mio corpo e a imparare lezioni importanti come tennista”.
Alla domanda su un possibile rimpianto per aver deciso comunque di giocare a Melbourne, Fonseca è stato netto:
“No, non me ne pento per niente. Da tutto ciò che succede nella vita bisogna cercare di trarre qualcosa di positivo”.
Mettersi alla prova in condizioni difficili può diventare un investimento per il futuro:
“Testarmi in queste circostanze mi permetterà di imparare. Portare il corpo al limite può aiutare in prospettiva. La cosa migliore è che non ho sentito dolore alla schiena, ma avendo potuto allenarmi così poco nelle ultime tre settimane, era davvero difficile vincere qui”.
Archiviata l’esperienza australiana, il brasiliano guarda già avanti con determinazione. Il focus ora è sulla gira sudamericana, un segmento di stagione che sente particolarmente suo:
“Adesso mi concentro nel prepararmi bene per la tournée sudamericana. Giocherò a Buenos Aires e a Rio de Janeiro, e sono tornei che mi motivano molto”.

Fonseca proverà anche a difendere il titolo conquistato nella capitale argentina, con l’obiettivo di ritrovare continuità, fiducia e soprattutto la miglior condizione fisica.
La sconfitta di Melbourne rappresenta senza dubbio una battuta d’arresto, ma anche un passaggio formativo importante. Per un talento come João Fonseca, il percorso di crescita passa anche da giornate difficili come questa: lezioni che, nel tempo, possono fare la differenza.

Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
O. Oliynykova UKR vs (9) M. Keys USA
GS Australian Open
O. Oliynykova
6
1
M. Keys [9]
7
6
Vincitore: M. Keys
Mostra dettagli

(8) B. Shelton USA vs U. Humbert FRA

GS Australian Open
B. Shelton [8]
6
7
7
U. Humbert
3
6
6
Vincitore: B. Shelton
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
H. Gaston FRA vs (2) J. Sinner ITA

GS Australian Open
H. Gaston
0
2
1
0
J. Sinner [2]
0
6
6
0
Vincitore: J. Sinner per ritiro
Mostra dettagli

(16) N. Osaka JPN vs A. Ruzic CRO

GS Australian Open
N. Osaka [16]
0
3
A. Ruzic
0
2
Mostra dettagli



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti ITA vs R. Collignon BEL

GS Australian Open
L. Musetti [5]
0
4
7
7
3
R. Collignon
0
6
6
5
2
Vincitore: L. Musetti per ritiro
Mostra dettagli

(5) E. Rybakina KAZ vs K. Juvan SLO

GS Australian Open
E. Rybakina [5]
6
6
K. Juvan
4
3
Vincitore: E. Rybakina
Mostra dettagli

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
K. Boulter GBR vs (10) B. Bencic SUI

GS Australian Open
K. Boulter
0
5
B. Bencic [10]
6
7
Vincitore: B. Bencic
Mostra dettagli

S. Mochizuki JPN vs (31) S. Tsitsipas GRE

GS Australian Open
S. Mochizuki
0
2
S. Tsitsipas [31]
0
3
Mostra dettagli



John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Valentova CZE vs (30) M. Joint AUS

GS Australian Open
T. Valentova
6
6
M. Joint
4
4
Vincitore: T. Valentova
Mostra dettagli

(15) K. Khachanov RUS vs A. Michelsen USA

GS Australian Open
K. Khachanov [15]
4
6
6
5
6
A. Michelsen
6
4
3
7
3
Vincitore: K. Khachanov
Mostra dettagli

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
V. Royer FRA vs (9) T. Fritz USA

GS Australian Open
V. Royer
6
7
1
3
T. Fritz [9]
7
5
6
6
Vincitore: T. Fritz
Mostra dettagli

(Q) M. Inglis AUS vs K. Birrell AUS

GS Australian Open
M. Inglis
15
2
K. Birrell
30
0
Mostra dettagli



Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Zhang CHN vs (WC) T. Preston AUS

GS Australian Open
S. Zhang [4]
3
6
3
T. Preston
6
2
6
Vincitore: T. Preston
Mostra dettagli

K. Pliskova CZE vs (Q) S. Stephens USA

GS Australian Open
K. Pliskova
7
6
S. Stephens
6
2
Vincitore: K. Pliskova
Mostra dettagli

(Q) D. Sweeny AUS vs G. Monfils FRA

GS Australian Open
D. Sweeny
6
7
6
7
G. Monfils
7
5
4
5
Vincitore: D. Sweeny
Mostra dettagli

G. Dimitrov BUL vs T. Machac CZE

GS Australian Open
G. Dimitrov
4
4
3
T. Machac
6
6
6
Vincitore: T. Machac
Mostra dettagli



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
C. Garin CHI vs (22) L. Darderi ITA

GS Australian Open
C. Garin
6
5
6
L. Darderi [22]
7
7
7
Vincitore: L. Darderi
Mostra dettagli

(28) J. Fonseca BRA vs E. Spizzirri USA

GS Australian Open
J. Fonseca [28]
4
6
1
2
E. Spizzirri
6
2
6
6
Vincitore: E. Spizzirri
Mostra dettagli

R. Sramkova SVK vs (24) J. Ostapenko LAT

GS Australian Open
R. Sramkova
4
4
J. Ostapenko [24]
6
6
Vincitore: J. Ostapenko
Mostra dettagli

L. Siegemund GER vs (18) L. Samsonova RUS

GS Australian Open
L. Siegemund [13]
0
7
6
L. Samsonova [18]
6
5
4
Vincitore: L. Siegemund
Mostra dettagli



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(22) L. Fernandez CAN vs J. Tjen INA

GS Australian Open
L. Fernandez [22]
2
6
J. Tjen
6
7
Vincitore: J. Tjen
Mostra dettagli

(WC) C. O’Connell AUS vs (Q) N. Basavareddy USA

GS Australian Open
C. O'Connell
6
6
7
2
3
N. Basavareddy
4
7
6
6
6
Vincitore: N. Basavareddy
Mostra dettagli

H. Hurkacz POL vs Z. Bergs BEL

GS Australian Open
H. Hurkacz
6
7
6
6
Z. Bergs
7
6
3
3
Vincitore: H. Hurkacz
Mostra dettagli

D. Kasatkina AUS vs (Q) N. Bartunkova CZE

GS Australian Open
D. Kasatkina
0
0
N. Bartunkova [16]
0
0
Mostra dettagli



Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Krueger USA vs S. Bejlek CZE

GS Australian Open
A. Krueger
6
6
S. Bejlek
3
3
Vincitore: A. Krueger
Mostra dettagli

G. Mpetshi Perricard FRA vs S. Baez ARG

GS Australian Open
G. Mpetshi Perricard
4
4
6
7
3
S. Baez
6
6
3
5
6
Vincitore: S. Baez
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(Q) R. Sakamoto JPN vs (Q) R. Jodar ESP
GS Australian Open
R. Sakamoto
6
1
7
6
3
R. Jodar
7
6
5
4
6
Vincitore: R. Jodar
Mostra dettagli

A. Pavlyuchenkova RUS / C. Tauson DEN vs L. Kichenok UKR / K. Volynets USA

GS Australian Open
A. Pavlyuchenkova / C. Tauson
6
6
6
L. Kichenok / K. Volynets
7
4
4
Vincitore: A. Pavlyuchenkova / C. Tauson
Mostra dettagli



Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
V. Gracheva FRA vs V. Golubic SUI

GS Australian Open
V. Gracheva
6
2
6
V. Golubic
1
6
1
Vincitore: V. Gracheva
Mostra dettagli

(16) J. Mensik CZE vs P. Carreno Busta ESP

GS Australian Open
J. Mensik [16]
7
4
2
7
6
P. Carreno Busta
5
6
6
6
3
Vincitore: J. Mensik
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(WC) J. Duckworth AUS vs (LL) D. Prizmic CRO
GS Australian Open
J. Duckworth
A
7
3
1
7
1
D. Prizmic
40
6
6
6
5
1
Mostra dettagli

R. Hijikata AUS / T. Schoolkate AUS vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL

GS Australian Open
R. Hijikata / T. Schoolkate
15
7
5
1
L. Johnson / J. Zielinski
15
6
7
2
Mostra dettagli



Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Lumsden GBR / Q. Tang CHN vs (2) S. Errani ITA / (2) J. Paolini ITA

GS Australian Open
M. Lumsden / Q. Tang
3
2
S. Errani / J. Paolini [2]
6
6
Vincitore: S. Errani / J. Paolini
Mostra dettagli

X. Wang CHN vs (Q) A. Kalinina UKR

GS Australian Open
X. Wang
6
6
A. Kalinina
3
3
Vincitore: X. Wang
Mostra dettagli

L. Nardi ITA vs (Q) Y. Wu CHN

GS Australian Open
L. Nardi
5
6
4
2
Y. Wu
7
4
6
6
Vincitore: Y. Wu
Mostra dettagli

V. Kopriva CZE vs J. Struff GER

GS Australian Open
V. Kopriva
4
6
2
6
6
J. Struff
6
2
6
3
1
Vincitore: V. Kopriva
Mostra dettagli



Court 8 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)
M. Demoliner BRA / J. Rojer NED vs A. Bublik KAZ / A. Shevchenko KAZ

GS Australian Open
M. Demoliner / J. Rojer
6
6
A. Bublik / A. Shevchenko [10]
3
2
Vincitore: M. Demoliner / J. Rojer
Mostra dettagli

(WC) E. Alexandrova RUS / (WC) V. Williams USA vs E. Arango COL / E. Jacquemot FRA

GS Australian Open
E. Alexandrova / V. Williams [11]
6
4
E. Arango / E. Jacquemot
7
6
Vincitore: E. Arango / E. Jacquemot
Mostra dettagli

I. Shymanovich BLR / S. Sierra ARG vs O. Danilovic SRB / A. Potapova AUT

GS Australian Open
I. Shymanovich / S. Sierra
3
6
0
O. Danilovic / A. Potapova
6
3
6
Vincitore: O. Danilovic / A. Potapova
Mostra dettagli



Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
F. Cerundolo ARG / J. Cerundolo ARG vs (8) H. Nys MON / (8) E. Roger-Vasselin FRA

GS Australian Open
F. Cerundolo / J. Cerundolo [18]
6
2
6
H. Nys / E. Roger-Vasselin [8]
4
6
3
Vincitore: F. Cerundolo / J. Cerundolo
Mostra dettagli

(12) T. Mihalikova SVK / (12) O. Nicholls GBR vs A. Bondar HUN / J. Cristian ROU

GS Australian Open
T. Mihalikova / O. Nicholls [12]
6
6
A. Bondar / J. Cristian
3
2
Vincitore: T. Mihalikova / O. Nicholls
Mostra dettagli

(9) F. Cabral POR / (9) L. Miedler AUT vs M. Bellucci ITA / F. Marozsan HUN

GS Australian Open
F. Cabral / L. Miedler [9]
7
6
M. Bellucci / F. Marozsan
6
2
Vincitore: F. Cabral / L. Miedler
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
A. Eala PHI / I. Martins BRA vs S. Aoyama JPN / M. Linette POL
GS Australian Open
A. Eala / I. Martins
0
6
6
3
S. Aoyama / M. Linette
30
7
2
4
Mostra dettagli

(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
L. Sonego ITA vs C. Taberner ESP

GS Australian Open
L. Sonego
6
6
6
C. Taberner
4
0
3
Vincitore: L. Sonego
Mostra dettagli

L. Sun NZL vs (Q) L. Fruhvirtova CZE

GS Australian Open
L. Sun
3
5
L. Fruhvirtova [20]
6
7
Vincitore: L. Fruhvirtova
Mostra dettagli

(31) A. Kalinskaya RUS vs S. Kartal GBR

GS Australian Open
A. Kalinskaya [31]
7
6
S. Kartal
6
1
Vincitore: A. Kalinskaya
Mostra dettagli

S. Cirstea ROU vs E. Lys GER

GS Australian Open
S. Cirstea
3
6
6
E. Lys
6
4
3
Vincitore: S. Cirstea
Mostra dettagli



Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
P. Udvardy HUN vs K. Siniakova CZE

GS Australian Open
P. Udvardy
1
2
K. Siniakova [1]
6
6
Vincitore: K. Siniakova
Mostra dettagli

E. Quinn USA vs (23) T. Griekspoor NED

GS Australian Open
E. Quinn
6
6
6
T. Griekspoor [23]
2
3
2
Vincitore: E. Quinn
Mostra dettagli

U. Eikeri NOR / I. Neel EST vs I. Jovic USA / V. Mboko CAN

GS Australian Open
U. Eikeri / I. Neel
5
3
I. Jovic / V. Mboko [29]
7
6
Vincitore: I. Jovic / V. Mboko
Mostra dettagli

(WC) P. Isaro THA / (WC) N. Kaliyanda Poonacha IND vs P. Martinez ESP / J. Munar ESP

GS Australian Open
P. Isaro / N. Kaliyanda Poonacha
6
5
P. Martinez / J. Munar
7
7
Vincitore: P. Martinez / J. Munar
Mostra dettagli



Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Golubev KAZ / A. Nedovyesov KAZ vs T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG

GS Australian Open
A. Golubev / A. Nedovyesov
3
4
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
6
6
Vincitore: T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
Mostra dettagli

J. Grabher AUT vs E. Cocciaretto ITA

GS Australian Open
J. Grabher
7
2
6
E. Cocciaretto
5
6
4
Vincitore: J. Grabher
Mostra dettagli

P. Nouza CZE / P. Rikl CZE vs T. Atmane FRA / A. Muller FRA

GS Australian Open
P. Nouza / P. Rikl
6
7
6
T. Atmane / A. Muller
7
6
2
Vincitore: P. Nouza / P. Rikl
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
(5) K. Krawietz GER / (5) T. Puetz GER vs A. Rinderknech FRA / V. Vacherot MON
GS Australian Open
K. Krawietz / T. Puetz [5]
6
6
A. Rinderknech / V. Vacherot
4
4
Vincitore: K. Krawietz / T. Puetz
Mostra dettagli

45 commenti.

antoniov 20-01-2026 11:21

Implacabile Machac contro un Dimitrov che ha lasciato a desiderare ed è stato troppo falloso.

 45
tinapica 20-01-2026 11:18

Purtroppo Gregorio ha pagate duramente le conseguenze del grave infortunio londinese che, sommate al divario d’età, non gli hanno dato scampo.
Ma bisogna alzarsi in piedi ed applaudirlo, per quanto stoico sia stato rimanendo in campo a lottare fino in fondo.
Purtroppo temo che la scorsa edizione dei Campionati londinesi fosse l’ultimissimo treno per condurlo ad un risultato che la sua carriera gli avrebbe dovuto far raggiungere.
Quando si ritirerà resterà uno dei più grandi e dei più bravi ad aver chiusa la carriera senza un Torneo Maggiore in bacheca.

 44
+1: antoniov
Palu 20-01-2026 11:10

Fuori anche Gregorio… peccato!

 43
Gaz (Guest) 20-01-2026 11:02

Va bè! Lo dico quì.
Oggi bisogna comunque dare giustificazione a Cocciaretto,esiste proprio una legge che ci ha lasciato il maestro.
C’è ovviamente un motivo dietro una legge,in questo caso di legge si può parlare di stanchezza e spesso anche di appagamento o entrambe.
Chi non tiene conto invece di certe leggi,di certe dinamiche,le famose dinamiche diverse che in fatto poi ne scaturisce un altro in una maniera o l’altra, dicevo che chi non ne tiene conto sono chi fa previsioni cavalcando l’entusiasmo,un cavallo traditore, bisognerebbe cavalcare il cavallo razionalità, invece di dire “ora può arrivare al terzo turno” a parte che avevo già risposto a queste previsioni dicendo che secondo me al terzo turno ci sarebbe stata la vincente di Kalinskaya-Kartal, anche avesse vinto oggi Cocciaretto.
Più che delusione, come qualcuno ha scritto, direi disillusione.
Ma bisogna sempre fare i conti con la ostes.

 42
walden 20-01-2026 10:52

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da italo

Scritto da Detuqueridapresencia
OT
Ve lo dico qui anche se non c’entra ma mi serve a farvi fare uno screenshot al fazzoletto
Sta tornando Thijs Boogaard
E sarà lui il vero terzo incomodo (fra qualche anno, eh, mica subito), se Fonseca non si sbriga. Se non fosse stato per i guai fisici l’olandese avrebbe già passato in scioltezza i tre turni quali slam e sarebbe in MD oggi.
Ovviamente Thijs smentisce la ca….ta sui panda olandesi bistrattati tanto cara al ben noto mitomane. E’ Olandese. E’ forte. Non fa fatica ad emergere. Ed emergerà alla grande. Chi non è forte emerge sempre, con ottima pace dei “babbeotroll” delle classifiche gonfiate dai challenger nostrani
Rammento. Si tratta di un 2008 che è stato fuori un numero inimmaginabile di mesi per infortunio. E al rientro ha già seccato due top 500 al CH di Soma Bay e domani se la vedrà col tostissimo Kirkin, un cagnass top 300.
Segnatevelo perché questo ragazzo è una forza della natura

Anche a me piace l’olandese, ma bisogna vedere se il fisico sosterrà il suo talento.
In questo momento Kouame’ mi sembra più avanti ma anche il brasiliano Guto Miguel ha un bel potenziale

Sì Kouamè promette bene ma anche lui ha qualche fragilità fisica. Il brasiliano pure non male….. Vito Darderi prometteva molto bene ma si disperque….

Ho visto Vito a Genova a Settembre (c’era tutta la famiglia Darderi). Molto potente, ma anche molto grezzo, un fisico da botolo (con due altri spettatori ci chiedevamo se fosse più o meno di 1,80, secondo me meno, non guardate i siti che scrivono minchiate, secondo ATP Carboni è 1,68, l’ho visto dal vivo, è una decina di cm più di me che sono 1,70). Avrebbe bisogno di un coach a tempo pieno, adesso che Luciano è seguito da Perez Roldan e che ha messo su un po’ di €, potrebbero lavoraci su.

 41
zawix 20-01-2026 10:43

Se Fonseca comincia ad avere problemi fisici a 19 anni non è che più avanti li risolverà, rimarrà sempre un giocatore fragile.
Il gesto tecnico e la potenza li ha già, secondo me è indietro nella preparazione atletica. Ha bisogno di perdere peso e di potenziare gli arti inferiori, dovrebbe ingaggiare un vero esperto in questo campo.

 40
walden 20-01-2026 10:41

Scritto da von Hayek
Ma quanto è bello il tennis!
Andy Roddick:
“… Dopo due turni che si possono definire comodi solo perché parliamo di Sinner, potrebbe trovare Joao Fonseca, che con la potenza incredibile con la quale colpisce la palla può mettere a disagio anche Jannik, anche se non essendo ancora continuo, non penso potrebbe fermarne il cammino. A dargli fastidio potrebbe essere di più un Giovanni Mpetshi Perricard, che con il suo tipo di gioco non ti consente di entrare troppo nello scambio. Insomma, il tabellone di Sinner potrebbe essere definito durissimo, …”
Fonseca e Perricard sono già fuori al 1. turno.

Roddick ormai fa seria concorrenza a Wilander…

 39
Markus. 20-01-2026 10:38

Questa spasmodica ricerca del terzo incomodo che potrebbe impensierire i due tennisti coi superpoteri: e Rune e Shelton e Fils e Fonseca e questo e quell’altro.
Ne devono così mangiare di canederli e tapas per arrivare anche solo a sfiorare il loro livello…

 38
Replica | Quota | 0
Aquila. 20-01-2026 10:37

Scritto da von Hayek
Ma quanto è bello il tennis!
Andy Roddick:
“… Dopo due turni che si possono definire comodi solo perché parliamo di Sinner, potrebbe trovare Joao Fonseca, che con la potenza incredibile con la quale colpisce la palla può mettere a disagio anche Jannik, anche se non essendo ancora continuo, non penso potrebbe fermarne il cammino. A dargli fastidio potrebbe essere di più un Giovanni Mpetshi Perricard, che con il suo tipo di gioco non ti consente di entrare troppo nello scambio. Insomma, il tabellone di Sinner potrebbe essere definito durissimo, …”
Fonseca e Perricard sono già fuori al 1. turno.

La prima lezione di tennis…tenere i piedi sempre per terra, vale sul campo ma anche fuori

 37
Replica | Quota | 0
Markus. 20-01-2026 10:35

Scritto da Andy
Nardi solita partita. Mamma mia che esaurimento

A questo punto, facendo due conti, credo sia meglio per lui intraprendere la carriera notarile

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
von Hayek 20-01-2026 10:27

Ma quanto è bello il tennis!
Andy Roddick:
“… Dopo due turni che si possono definire comodi solo perché parliamo di Sinner, potrebbe trovare Joao Fonseca, che con la potenza incredibile con la quale colpisce la palla può mettere a disagio anche Jannik, anche se non essendo ancora continuo, non penso potrebbe fermarne il cammino. A dargli fastidio potrebbe essere di più un Giovanni Mpetshi Perricard, che con il suo tipo di gioco non ti consente di entrare troppo nello scambio. Insomma, il tabellone di Sinner potrebbe essere definito durissimo, …”
Fonseca e Perricard sono già fuori al 1. turno.

 35
+1: Aquila., walden, Scolaretto
Dr Ivo (Guest) 20-01-2026 10:25

Già prima di Melbourne si sapeva che Fonseca era alle prese con problemi fisici. Era in dubbio persino la sua presenza

 34
PIERLUIGI (Guest) 20-01-2026 10:11

qualche streaming per vedere sinner?grazie

 33
pablito 20-01-2026 10:11

Nel… “derby dei gracilini” prevale Jodar.

Vedremo ora con Mensik. 😉

 32
no Sinner no Party (Guest) 20-01-2026 09:56

Sinner ha iniziato contratto… poi ha saputo di Fonseca e… 🙂 🙂 🙂

 31
Gaz (Guest) 20-01-2026 09:31

Scritto da Gaz
Comunque più della Tjen la vittoria più pesante a livello di quote è quello della Grabher e ovviamente c’è qualcosa da dire al riguardo.
Adesso vediamo se esce la pagina dedicata come sempre ad ogni tennista dopo il suo match, oppure se verrà risparmiata,a quel punto scriverò qualcosa quì.

Scritto da Gaz
Comunque più della Tjen la vittoria più pesante a livello di quote è quello della Grabher e ovviamente c’è qualcosa da dire al riguardo.
Adesso vediamo se esce la pagina dedicata come sempre ad ogni tennista dopo il suo match, oppure se verrà risparmiata,a quel punto scriverò qualcosa quì.

Ad ogni tennista italiana, ovviamente.

 30
Gaz (Guest) 20-01-2026 09:29

Comunque più della Tjen la vittoria più pesante a livello di quote è quello della Grabher e ovviamente c’è qualcosa da dire al riguardo.
Adesso vediamo se esce la pagina dedicata come sempre ad ogni tennista dopo il suo match, oppure se verrà risparmiata,a quel punto scriverò qualcosa quì.

 29
Dr House (Guest) 20-01-2026 09:23

Grazie Sorana! :mrgreen:

 28
Detuqueridapresencia 20-01-2026 09:22

Scritto da italo

Scritto da Detuqueridapresencia
OT
Ve lo dico qui anche se non c’entra ma mi serve a farvi fare uno screenshot al fazzoletto
Sta tornando Thijs Boogaard
E sarà lui il vero terzo incomodo (fra qualche anno, eh, mica subito), se Fonseca non si sbriga. Se non fosse stato per i guai fisici l’olandese avrebbe già passato in scioltezza i tre turni quali slam e sarebbe in MD oggi.
Ovviamente Thijs smentisce la ca….ta sui panda olandesi bistrattati tanto cara al ben noto mitomane. E’ Olandese. E’ forte. Non fa fatica ad emergere. Ed emergerà alla grande. Chi non è forte emerge sempre, con ottima pace dei “babbeotroll” delle classifiche gonfiate dai challenger nostrani
Rammento. Si tratta di un 2008 che è stato fuori un numero inimmaginabile di mesi per infortunio. E al rientro ha già seccato due top 500 al CH di Soma Bay e domani se la vedrà col tostissimo Kirkin, un cagnass top 300.
Segnatevelo perché questo ragazzo è una forza della natura

Anche a me piace l’olandese, ma bisogna vedere se il fisico sosterrà il suo talento.
In questo momento Kouame’ mi sembra più avanti ma anche il brasiliano Guto Miguel ha un bel potenziale

Sì Kouamè promette bene ma anche lui ha qualche fragilità fisica. Il brasiliano pure non male….. Vito Darderi prometteva molto bene ma si disperque….

 27
Sebastiano (Guest) 20-01-2026 09:06

Strage di francesi nel primo turno……

 26
+1: Scolaretto
Gaz (Guest) 20-01-2026 09:05

Allo scorso US Open la Tjen ha riportato l’Indonesia ha vincere una partita negli slam dal 2003.
Oggi giocava contro Fernandez,data 3,40 ma non sorprende la vittoria, anzi avevo ieri sottolineato questo match dà seguire, parleremo di come gioca e dove può arrivare,non l’ho vista stanotte, l’avevo vista giocare qualche mese fa e mi piaque molto,i suoi numeri nel 2025 sono qualcosa di eccezionale, tanto che da sconosciuta e ormai da top 50.

 25
Andreas Seppi 20-01-2026 09:02

Che giocatore Sweeny

 24
Daniele (Guest) 20-01-2026 08:49

A questo punto, mi sembra chiaro che il terzo incomodo sia questo Spizzirri.

 23
italo (Guest) 20-01-2026 08:15

Scritto da Detuqueridapresencia
OT
Ve lo dico qui anche se non c’entra ma mi serve a farvi fare uno screenshot al fazzoletto
Sta tornando Thijs Boogaard
E sarà lui il vero terzo incomodo (fra qualche anno, eh, mica subito), se Fonseca non si sbriga. Se non fosse stato per i guai fisici l’olandese avrebbe già passato in scioltezza i tre turni quali slam e sarebbe in MD oggi.
Ovviamente Thijs smentisce la ca….ta sui panda olandesi bistrattati tanto cara al ben noto mitomane. E’ Olandese. E’ forte. Non fa fatica ad emergere. Ed emergerà alla grande. Chi non è forte emerge sempre, con ottima pace dei “babbeotroll” delle classifiche gonfiate dai challenger nostrani
Rammento. Si tratta di un 2008 che è stato fuori un numero inimmaginabile di mesi per infortunio. E al rientro ha già seccato due top 500 al CH di Soma Bay e domani se la vedrà col tostissimo Kirkin, un cagnass top 300.
Segnatevelo perché questo ragazzo è una forza della natura

Anche a me piace l’olandese, ma bisogna vedere se il fisico sosterrà il suo talento.
In questo momento Kouame’ mi sembra più avanti ma anche il brasiliano Guto Miguel ha un bel potenziale

 22
+1: Detuqueridapresencia
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 20-01-2026 07:38

Oopss Joao Meravigliao……non va per niente bene!

 21
Koko (Guest) 20-01-2026 07:37

Fonseca con l’ età non ha un aspetto migliore. Fisicamente meno intimorente di prima perché sembra maturato da ragioniere con gambette sottili e non da atleta. Non so cosa abbiano fatto ma appare diverso non in meglio!

 20
Luiss (Guest) 20-01-2026 07:35

Il terzo incomodo torna in Brasile…forse sarà il terzo incomodo a calzettoni!

 19
Detuqueridapresencia 20-01-2026 07:16

Scritto da tinapica

Scritto da MAURO

Scritto da JannikUberAlles
La TV australiana ha già comunicato lo straordinario evento astronomico atteso per domani sera…
…prima ancora che faccia buio, intorno alle ore 19…
…nel cielo di Melbourne si vedrà una STELLA !!!

Il nome della stella e’ Hugo.

Io apprezzo Gaston, amo il suo gioco (sicuramente più di quello di Sinner), ma questa Sua provocazione gratuita resta una sesquipedale stronzata!
Complimenti per aver avuto il coraggio di farla in pubblico…

L’hai toccata piano ahahahah (ma ben meritata perdiana: maurantonio sa essere meno grezzo, ma stavolta era proprio una provocazione da mercato del pesce) :mrgreen:

 18
Silvy__89 (Guest) 20-01-2026 07:15

E pensare che in molti volevano vedere la partita Sinner-Fonseca, si credici! Come volevasi dimostrare qui siamo ancora distanti anni luce mi pare

 17
+1: Scolaretto, zawix
Detuqueridapresencia 20-01-2026 07:15

@ alfredino (#4547671)

A me Binda piace molto. Non è un avversario facile (possiamo dire un cagnass pure lui nonostante sia relativamente giovane: una seconda fascia a cavallo fra M e CH che se la gioca sempre). Comunque è top 400 per cui non perdere con lui ci sta, per ora.

 16
Memento Mori (Guest) 20-01-2026 07:11

Fonseca parla troppo…

 15
Andy (Guest) 20-01-2026 07:04

Nardi solita partita. Mamma mia che esaurimento

 14
+1: Scolaretto
Di Passaggio 20-01-2026 07:04

Fonseca: un giocatore non gracilino, ma praticamente finito (Modalità Enzica off)

 13
tinapica 20-01-2026 04:16

Su Lorenzo, forza, con attenzione, non ti distrarre.

 12
tinapica 20-01-2026 03:29

Scritto da MAURO

Scritto da JannikUberAlles
La TV australiana ha già comunicato lo straordinario evento astronomico atteso per domani sera…
…prima ancora che faccia buio, intorno alle ore 19…
…nel cielo di Melbourne si vedrà una STELLA !!!

Il nome della stella e’ Hugo.

Io apprezzo Gaston, amo il suo gioco (sicuramente più di quello di Sinner), ma questa Sua provocazione gratuita resta una sesquipedale stronzata!
Complimenti per aver avuto il coraggio di farla in pubblico…

 11
+1: Detuqueridapresencia, sergioat, antoniov
tinapica 20-01-2026 03:25

Leila già eliminata 🙁

 10
alfredino (Guest) 20-01-2026 03:11

Scritto da Detuqueridapresencia
OT
Ve lo dico qui anche se non c’entra ma mi serve a farvi fare uno screenshot al fazzoletto
Sta tornando Thijs Boogaard
E sarà lui il vero terzo incomodo (fra qualche anno, eh, mica subito), se Fonseca non si sbriga. Se non fosse stato per i guai fisici l’olandese avrebbe già passato in scioltezza i tre turni quali slam e sarebbe in MD oggi.
Ovviamente Thijs smentisce la ca….ta sui panda olandesi bistrattati tanto cara al ben noto mitomane. E’ Olandese. E’ forte. Non fa fatica ad emergere. Ed emergerà alla grande. Chi non è forte emerge sempre, con ottima pace dei “babbeotroll” delle classifiche gonfiate dai challenger nostrani
Rammento. Si tratta di un 2008 che è stato fuori un numero inimmaginabile di mesi per infortunio. E al rientro ha già seccato due top 500 al CH di Soma Bay e domani se la vedrà col tostissimo Kirkin, un cagnass top 300.
Segnatevelo perché questo ragazzo è una forza della natura

Tutto vero ma per completezza di informazione bisogna sottolineare anche che la settimana scorsa ha perso al secondo turno del 15k di Hurghada in Egitto da colui il quale “non ha i livello di un 15k kazako”, citando un nostro caro utente ,Alexander Binda.
Tutto questo non per sminuire Thijs ma per riconoscere a Binda quel che e’ di Binda,che a tennis sa giocare.
Spero di non essere frainteso.

 9
Ricy (Guest) 20-01-2026 02:54

Hubi vs Bergs meritava altro palcoscenico dato le “aspettative” e spettacolo che ci dovrebbe essere con questi 2 giocatori. Partita che guarderei con abbastanza curiosità se non dovessi andare a lavoro

 8
Gaz (Guest) 19-01-2026 22:28

Vedremo questa Fernandez che dopo i primi grandi successi personali ha incominciato l’anno con 2 sconfitte,al cospetto di una delle rivelazione della scorsa stagione.
Occhi puntati su Preston, Bartunkova e Valentova-Joint che si affrontano.
Match di cartello potrebbe anche essere Kalinskaya-Kartal.
Mentre c’è questo curioso Pliskova-Stephens spuntato così,non so se è più sorprendente il fatto che l’americana abbia superato le qualificazioni o il fatto che si stia impegnando, spesso è accaduto solo negli slam di ritrovare motivazione per giocare a tennis, curioso di vedere ora dopo 3 match vinti,se diventeranno 4 se ne parlerà ancora.

 7
Silvy__89 (Guest) 19-01-2026 21:52

Giornata con tante partite molto interessanti.
Dei nostri spero vincano tutti, forse solo Nardi vedo sfavorito.

 6
+1: marcauro
Harlan (Guest) 19-01-2026 21:46

In base al ranking, domani mi aspetto il pienone di vittorie
Forza azzurri e FORZA MUSO
SEMPRE

 5
+1: Marco M.
Lorenzo (Guest) 19-01-2026 21:39

Il completino color cachi é per le partite che il tirolese gioca di giorno o quelle notturne?

 4
Detuqueridapresencia 19-01-2026 21:25

OT

Ve lo dico qui anche se non c’entra ma mi serve a farvi fare uno screenshot al fazzoletto

Sta tornando Thijs Boogaard

E sarà lui il vero terzo incomodo (fra qualche anno, eh, mica subito), se Fonseca non si sbriga. Se non fosse stato per i guai fisici l’olandese avrebbe già passato in scioltezza i tre turni quali slam e sarebbe in MD oggi.

Ovviamente Thijs smentisce la ca….ta sui panda olandesi bistrattati tanto cara al ben noto mitomane. E’ Olandese. E’ forte. Non fa fatica ad emergere. Ed emergerà alla grande. Chi non è forte emerge sempre, con ottima pace dei “babbeotroll” delle classifiche gonfiate dai challenger nostrani

Rammento. Si tratta di un 2008 che è stato fuori un numero inimmaginabile di mesi per infortunio. E al rientro ha già seccato due top 500 al CH di Soma Bay e domani se la vedrà col tostissimo Kirkin, un cagnass top 300.

Segnatevelo perché questo ragazzo è una forza della natura

 3
+1: marcauro
MAURO (Guest) 19-01-2026 20:25

Scritto da JannikUberAlles
La TV australiana ha già comunicato lo straordinario evento astronomico atteso per domani sera…
…prima ancora che faccia buio, intorno alle ore 19…
…nel cielo di Melbourne si vedrà una STELLA !!!

Il nome della stella e’ Hugo.

 2
-1: marcauro, Marco M., Detuqueridapresencia, JannikUberAlles, Luca75, Pepusch
JannikUberAlles 19-01-2026 20:17

La TV australiana ha già comunicato lo straordinario evento astronomico atteso per domani sera…

…prima ancora che faccia buio, intorno alle ore 19…

…nel cielo di Melbourne si vedrà una STELLA !!!

 1
+1: Zoff, marcauro, il capitano, Marco M., Tennista dastrapazzo, antoniov, Luca75