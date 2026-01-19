Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Fonseca fuori all’esordio: “Non ero al 100%, ma questa esperienza mi farà crescere” (LIVE)

Nel tennis moderno il margine d’errore è minimo e ogni dettaglio può fare la differenza. Lo ha sperimentato sulla propria pelle João Fonseca, costretto a salutare prematuramente gli Australian Open 2026 dopo la sconfitta al primo turno contro Eliot Spizzirri. Un risultato che non racconta fino in fondo le difficoltà affrontate dal giovane brasiliano nelle settimane precedenti al torneo.

Presentarsi a uno Slam senza ritmo competitivo, dopo problemi fisici importanti e una recente malattia, rappresenta una sfida enorme anche per i giocatori più esperti. Fonseca, invece, ha scelto comunque di mettersi alla prova, consapevole dei rischi ma deciso a non rinunciare a un appuntamento chiave della stagione.

In conferenza stampa il brasiliano ha spiegato con grande lucidità quanto accaduto, mostrando una maturità non comune per la sua età.

“Fin dall’inizio del match mi sono reso conto di non essere al 100%. Non intendo dire che sentissi dolore o fossi infortunato, ma la mia preparazione fisica era lontana dall’ideale”.

Fonseca ha chiarito che il problema non era legato a un infortunio specifico, bensì alla mancanza di lavoro nelle settimane precedenti:

“Avrei avuto bisogno di più tempo per allenarmi forte e per acquisire ritmo competitivo. Dopo i problemi che ho avuto, sono tornato a giocare a un’intensità bassa. È stato un peccato non essere pronto per competere, ma credo che esperienze come questa mi aiuteranno a conoscere meglio il mio corpo e a imparare lezioni importanti come tennista”.

Alla domanda su un possibile rimpianto per aver deciso comunque di giocare a Melbourne, Fonseca è stato netto:

“No, non me ne pento per niente. Da tutto ciò che succede nella vita bisogna cercare di trarre qualcosa di positivo”.

Mettersi alla prova in condizioni difficili può diventare un investimento per il futuro:

“Testarmi in queste circostanze mi permetterà di imparare. Portare il corpo al limite può aiutare in prospettiva. La cosa migliore è che non ho sentito dolore alla schiena, ma avendo potuto allenarmi così poco nelle ultime tre settimane, era davvero difficile vincere qui”.

Archiviata l’esperienza australiana, il brasiliano guarda già avanti con determinazione. Il focus ora è sulla gira sudamericana, un segmento di stagione che sente particolarmente suo:

“Adesso mi concentro nel prepararmi bene per la tournée sudamericana. Giocherò a Buenos Aires e a Rio de Janeiro, e sono tornei che mi motivano molto”.

Fonseca proverà anche a difendere il titolo conquistato nella capitale argentina, con l’obiettivo di ritrovare continuità, fiducia e soprattutto la miglior condizione fisica.

La sconfitta di Melbourne rappresenta senza dubbio una battuta d’arresto, ma anche un passaggio formativo importante. Per un talento come João Fonseca, il percorso di crescita passa anche da giornate difficili come questa: lezioni che, nel tempo, possono fare la differenza.

