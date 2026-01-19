Billie Jean King Cup 2026: sarà il Giappone l’avversario dell’Italia nel turno preliminare

Sarà il Giappone a sfidare l’Italia nel turno preliminare della Billie Jean King Cup by Gainbridge 2026, in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026. Le sfide saranno trasmesse in diretta, in chiaro e gratuitamente su SuperTennis e SuperTenniX.

Questo l’esito del sorteggio ufficiale, andato in scena oggi presso gli uffici dell’ITF a Londra, che ha delineato il primo passo del cammino azzurro nella nuova edizione della massima competizione a squadre del tennis femminile.

Italia campione in carica e padrona di casa

Le azzurre guidate da Tathiana Garbin affronteranno il confronto in casa, grazie allo status di campionesse in carica. L’Italia, infatti, arriva all’appuntamento forte dei due trionfi consecutivi:

2024 a Malaga,

2025 a Shenzhen,

un doppio successo che ha riportato stabilmente la nazionale femminile italiana ai vertici del tennis mondiale.

Un solo precedente: vittoria azzurra a Malaga

Italia e Giappone si sono affrontate una sola volta nella storia della competizione, proprio nelle Billie Jean King Cup Finals 2024 a Malaga, nei quarti di finale.

In quell’occasione furono le azzurre a imporsi per 2-1, al termine di un confronto molto combattuto:

Shibahara b. Cocciaretto in tre set

Paolini b. Uchijima in due set

Errani/Paolini b. Aoyama/Hozumi in due set nel decisivo doppio

Una sfida che mise in luce la solidità del gruppo azzurro e la sua capacità di reagire nei momenti chiave.

Aprile 2026: primo passo verso un nuovo sogno

Il confronto contro il Giappone rappresenterà dunque il primo ostacolo sulla strada dell’Italia verso la difesa del titolo. Due giornate intense, da vivere davanti al pubblico di casa, con l’obiettivo di continuare una striscia storica che ha riportato il tricolore stabilmente al centro del tennis femminile internazionale.