Australian Open 2026, Bellucci e Arnaldi salutano Melbourne: tra segnali positivi e tanta amarezza. Arnaldi, eliminazione amara e il peso del dolore

Si chiude al secondo giorno il cammino degli azzurri Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi all’Australian Open 2026. Due eliminazioni diverse per dinamica e sensazioni, ma accomunate dalla consapevolezza di dover guardare subito avanti, tra riflessioni tecniche e problemi fisici ancora da risolvere.

Bellucci ko con Ruud, ma il lombardo guarda avanti

A chiudere il programma del day 2 sulla Margaret Court Arena è stato il match tra Mattia Bellucci e Casper Ruud, numero 12 del mondo. Il norvegese si è imposto in tre set, ma l’azzurro ha lasciato il campo con più di uno spunto su cui costruire il prosieguo della stagione.

“Sono contento della prestazione perché non venivo da un momento buonissimo, è stata una partita che mi sono anche goduto – ha raccontato Bellucci –. Non sono sceso a compromessi, ho sempre cercato di colpire forte la palla, non posso dire che potessi fare molto di più”.

Il primo set, chiuso sul 6-1 in favore di Ruud, ha però indirizzato l’incontro:

“Sicuramente perdere 6-1 il primo set è stato fastidioso, soprattutto andare sotto così all’inizio, perché comunque va a determinare un po’ le sorti del set, specialmente contro avversari di questo calibro”.

Nonostante tutto, la crescita mostrata nei parziali successivi resta un segnale incoraggiante:

“Un po’ più di lotta iniziale mi avrebbe dato la possibilità di entrare meglio in partita. Però sono andato in crescendo, che è una cosa estremamente positiva, ho lottato molto anche alla fine. Ci sono tanti spunti, è stata una partita importante”.

La delusione per il risultato non cancella quanto di buono visto in campo:

“Sono comunque abbastanza contento della prestazione, ovviamente non contento del risultato, ma sono comunque contento”.

Archiviata Melbourne, la testa è già proiettata oltreoceano:

“Andrò in America, giocherò tutti i tornei: Dallas, Delray Beach, Acapulco, poi Indian Wells, un challenger e poi Miami. Abbiamo un ‘trasfertone’ americano che ci aspetta”.

Arnaldi, eliminazione amara e il peso del dolore

Finisce subito anche l’Australian Open di Matteo Arnaldi, sconfitto in tre set da Andrey Rublev, tredicesima testa di serie. Una partita che il sanremese ha vissuto con grande sofferenza, soprattutto fisica.

“Oggi è andata peggio del previsto, sinceramente. Sapevo di non essere al 100%, e ovviamente in partita c’è sempre un po’ di tensione – ha spiegato Arnaldi – ma già al secondo o terzo game ho fatto un paio di scivolate e ho iniziato a sentire il fastidio al piede. Da quel momento è stato un match di sofferenza, difficile”.

Il problema al piede continua a condizionarlo pesantemente:

“Ho male, giocare così non ha senso; abbiamo fatto tutto quello che mi è stato detto di fare ma ho ancora troppo dolore”.

Una situazione che dura da mesi e che sta diventando difficile da gestire:

“È un problema che mi porto avanti da un po’ di tempo; in teoria adesso è risolto, da tutte le analisi e i controlli che sono stati fatti il piede è a posto, però continua a far male, in campo fa male come prima”.

Arnaldi racconta un disagio che va oltre il semplice aspetto tecnico:

“Ci stavo convivendo, ho giocato per un bel po’ con questo fastidio, tutto l’anno scorso… ma adesso inizia a essere un po’ troppo”.

Il paradosso è che gli esami non mostrano più nulla:

“Prima c’era una microfrattura, adesso non c’è più niente. Non ci sono soluzioni drastiche, le uniche sono delle iniezioni che tolgono il dolore per un po’, ma non risolvono il problema in modo definitivo”.

Questo limita completamente il suo tennis:

“Entro in campo e so di non essere favorito con nessuno in questo momento, soprattutto contro un avversario come Andrey: quello che faccio bene gli dà fastidio, ma il problema è che non riesco a farlo”.

E la frustrazione è evidente:

“Non mi sto divertendo a giocare a tennis così perché sono sempre in sofferenza, dal primo all’ultimo punto”.

Il lavoro con il nuovo coach e la voglia di risalire

Nonostante tutto, Arnaldi non perde fiducia nel percorso intrapreso con il nuovo allenatore Jean-Marcel Bourgault Du Coudray:

“Stiamo facendo un gran lavoro, anche se ovviamente con questo problema al piede non riesco a metterlo in mostra”.

Il livello, secondo lui, c’è:

“Secondo me sto giocando meglio di qualche anno fa, però se non sto bene in campo non riesco a fare il mio gioco”.

Un gioco che vive di corsa, resistenza e ritmo:

“Io non sono solo servizio e dritto: il mio gioco è muovermi e stare in campo più del mio avversario, mandarlo un po’ fuori di testa. In questo momento non posso farlo”.

E senza certezze fisiche diventa difficile pianificare:

“È difficile giocare, fare programmi e porci degli obiettivi”.

Ma la determinazione resta intatta:

“Sicuramente voglio tornare dove ero e voglio anche migliorare perché so di avere il livello per salire, l’ho già dimostrato”.