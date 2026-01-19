Stefan Edberg, 60 anni di eleganza senza tempo

“60 anni. Ma il tempo sembra appena sfiorarlo. Del resto, gli angeli non hanno età, né tempo”. Buon compleanno a Stefan Edberg, leggenda del tennis svedese e ultimo vero tennista Serve and Volley, nato il 19 gennaio 1966 a Västervik. I giorni purtroppo ci scorrono via tra le mani che quasi non ce ne accorgiamo, ma forse il metro che scandisce le nostre vite non ha la stessa velocità per tutti… Stefan è una sorta di Dorian Grey in salsa tennistica. Quando si degna di presenziare a qualche evento (vedi Wimbledon) uscendo della sua consueta riservatezza è impressionante constatare la freschezza del suo viso e come non sia cambiato affatto quello sguardo sempre sereno, attento e sicuro, come quando arrivava sulla palla con un equilibrio dinamico senza pari, forte di gambe strepitose. È passato mezzo secolo da quando, nella scuola locale, un giovanissimo Edberg stabilì tutti i record di velocità della sua regione sulla pista d’atletica, ma la racchetta lo intrigava assai, come tutti i ragazzini cresciuti con il mito di Borg. Quei record sulle brevi distanze li detiene ancora lui, e nel frattempo ha deliziato i palati più esigenti nel variopinto universo degli appassionati di tennis, con un gioco talmente elegante, stiloso e affascinante da diventare iconico.

Non avrà avuto il carattere e carisma di chi infiamma le platee, ma da buon orso svedese ha preferito far parlare il suo gesto, quella danza tanto armoniosa quanto potente che gli consentiva di tirare forte e allo stesso tempo accarezzare la palla con totale controllo. Nessuno dopo Stefan ha giocato così bene di volo; pochissimi hanno raggiunto la qualità del suo rovescio; la sua arte nella volée si è persa per sempre e con lui andrà sepolta, colpa di un’evoluzione estrema dei materiali che da troppo tempo consente di picchiare la palla – sempre più pesante – talmente forte da rendere il S&V un azzardo senza senso, da centellinare in rare occasioni per sfruttare l’effetto sorpresa e niente più. Un disastro per chi amava un tennis meno muscolare e più centrato sulla destrezza, ma che da un lato rende Edberg la chiusura di un cerchio iniziato secoli addietro. Essere l’ultimo di una stirpe regale può esser un filo triste ma regala un certo fascino e certamente l’immortalità, come ogni forma d’arte. Infatti quando si parla del tennis dello svedese si va oltre al puro fatto sportivo e contare i suoi titoli non serve a niente, perché l’estitica diventa importantissima, quasi quanto i risultati.

Definire il concetto di arte è complicato e sfuggente quanto l’arte stessa. Arte è qualcosa che suscita emozione, sorpresa. Una reazione. Qualcosa che ammiri e non ti lascia indifferente. Una delle migliori definizioni di arte che troviamo nella letteratura è “espressione o applicazione dell’abilità creativa e dell’immaginazione degli esseri umani, nella produzione di opere principalmente apprezzate per la loro bellezza o forza emotiva”. Se accostiamo l’essenza dell’arte al tennis, pensiamo a gesti armoniosi ed eleganti, velocità e coordinazione, a pennellare giocate d’autore, sospese nel tempo. Pochi tennisti nella storia si avvicinano a quest’ideale quanto Stefan Edberg.

Il suo storico coach Tony Picard disse di lui: “Quando è in giornata, Edberg in campo vola, sprigiona la potenza feroce delle gambe con la leggerezza di un ballerino”. Definizione perfetta del modo di stare in campo di Stefan, un tennista che fondamentalmente non ha inventato niente di nuovo ma che è stato l’interprete più sublime del serve & volley puro, portandolo a velocità d’esecuzione inarrivabili insieme ad un’eleganza straordinaria. Edberg ha interpretato al meglio i canoni del tennis antico, come un pianista che suona Mozart con un tocco e stile tutto suo, impreziosendo e dando un’anima ad un classico. L’armonia del suo rovescio ad una mano è qualcosa di musicale, indescrivibile a parole. Un gesto sontuoso per sincronia, scioltezza, ma anche velocità e potenza, paragonabile ad un triplo salto del leggendario pattinatore Plushenko sul ghiaccio.

Ma dove Stefan ha staccato tutti per distacco è nella volée di rovescio, un colpo semplicemente perfetto. L’ha imparato facendo suoi i canoni e segreti dei grandi giocatori di rete, a partire dai mitici australiani degli anni ’60. Tagli decisi per chiudere le volate d’incontro, tocchi raffinati per sorprendere l’avversario e far morire la palla appena al di là del net, con aperture minime e apparentemente senza sforzo. Il segreto delle sue volée non è solo nella mano delicata e nemmeno nella purezza tecnica, era nell’approccio alla palla. Edberg è stato un grandissimo atleta, portava in campo una potenza nelle gambe fuori dal comune, una reattività ed esplosività nei piedi da centometrista abbinata ad una coordinazione da ginnasta. Il suo segreto, e la sua forza, stava nell’equilibrio dinamico. Edberg al momento di colpire di volo era sempre molto vicino alla palla con il corpo, è un aspetto determinante per giocare a rete con tocco e sicurezza: minore è la leva su cui si esercita il movimento, maggiore sarà il controllo. Soprattutto sulla magica volée di rovescio, Edberg arrivava sulla palla alla distanza ideale, apriva leggermente la racchetta verso sinistra con il solo avambraccio tenendo il gomito il più possibile vicino al corpo fino al momento dell’impatto, sempre sicuro, ben davanti al busto, con il polso duro come acciaio per le sue rasoiate in diagonale verso destra. Il lavoro dei piedi era essenziale: piccoli passi ad altissima frequenza, per avere la miglior aderenza al suolo e soprattutto per mantenere equilibrio.

I capolavori degni del miglior Baryshnikov li regalava quando la palla era infida, tesa e calante tra i suoi piedi. Stefan riusciva a giocare volée basse al livello del suolo, con la sua racchetta che quasi toccava il terreno di gioco in piena corsa dopo il servizio, e depositare la palla ad un palmo dalla riga di fondo dell’avversario, magari pure in uno dei due angoli, costringendolo ad un passante difficilissimo. Coordinazione, equilibrio, tocco, una combinazione sublime di forze a generare un gesto perfetto. Tra i tanti virtuosi del gioco di volo, nessuno è stato forte quanto lo svedese in quella che era definita “la prima volée”, quella con cui gli specialisti cercavano il miglior piazzamento per mettersi in condizione di vantaggio, costringendo così l’avversario a rischiare un passante difficile. Una definizione che, a pensarci oggi, fa quasi sorridere… Si potrebbe pensare che quel suo gioco così ostinatamente offensivo fosse alquanto spregiudicato, ma in realtà era anche un mirabile esempio di tennis percentuale perché buttandosi a rete massimizzava i suoi punti di forza “scappando” dalla riga di fondo, dove soprattutto sul lato del diritto era più debole.

Edberg sarà ricordato soprattutto come tennista da erba, per i titoli vinti a Wimbledon nel 1988 e nel 1990, e anche per i due successi in Australia, conquistati nel 1985 e 1987, ultime edizioni disputate sui prati di Kooyong. Tuttavia il torneo dello Slam nel quale Stefan espresse il suo miglior tennis fu l’edizione 1991 di US Open, dove vinse dominando come mai gli era accaduto. Sicuro e velocissimo, era impossibile passarlo sotto rete, incontenibile nel suo serve & volley. Vinse con grinta leonina un ultimo Slam a New York nel ’92, in quello che fu il “canto del cigno” al massimo livello. Problemi alla schiena lo costrinsero a modificare il movimento del servizio e il nuovo gesto, più rapido ma meno “lavorato”, non gli permetteva di raggiungere come prima la miglior posizione sulla rete. Questa svolta tecnica insieme all’avvento di una nuova generazione di giocatori ancor più potenti e aggressivi in risposta, come Agassi, Sampras e Courier, cambiarono le carte in tavola. Edberg con il suo tennis d’autore non riuscirà più ad arginare e gestire le bordate dei rivali. Negli ultimi anni di carriera sembrava un samurai che si scagliava con la spada contro carro armato… I tempi cambiano, il gioco si evolve, il serve and volley è ormai solo una soluzione usata per sorprendere gli avversari, da centellinare con cura. Il servizio e volée, quello vero, resterà per sempre legato ai “gesti bianchi” di Stefan Edberg. Buon compleanno al mio unico GOAT.

Marco Mazzoni