Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Mirra Andreeva al n.7 del mondo
19/01/2026 15:52 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (19-01-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
10990
Punti
20
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
8328
Punti
20
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
6423
Punti
20
Tornei
4
Best: 3
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
6320
Punti
21
Tornei
5
Best: 3
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
5850
Punti
23
Tornei
6
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
5453
Punti
23
Tornei
7
Best: 7
▲
1
Mirra Andreeva
RUS, 0
4731
Punti
20
Tornei
8
Best: 4
▼
-1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4267
Punti
19
Tornei
9
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4111
Punti
19
Tornei
10
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3512
Punti
20
Tornei
11
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
3375
Punti
26
Tornei
12
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2856
Punti
17
Tornei
13
Best: 12
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2641
Punti
24
Tornei
14
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2530
Punti
24
Tornei
15
Best: 8
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2515
Punti
25
Tornei
16
Best: 16
▲
1
Victoria Mboko
CAN, 0
2447
Punti
23
Tornei
17
Best: 1
▼
-1
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2366
Punti
19
Tornei
18
Best: 12
--
0
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2122
Punti
23
Tornei
19
Best: 8
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2083
Punti
17
Tornei
20
Best: 16
--
0
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1983
Punti
19
Tornei
21
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1956
Punti
23
Tornei
22
Best: 22
▲
1
Diana Shnaider
RUS, 0
1953
Punti
26
Tornei
23
Best: 13
▼
-1
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1821
Punti
27
Tornei
24
Best: 5
--
0
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1741
Punti
21
Tornei
25
Best: 4
--
0
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1728
Punti
15
Tornei
26
Best: 2
--
0
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
1676
Punti
18
Tornei
27
Best: 27
▲
3
Iva Jovic
USA, 0
1671
Punti
22
Tornei
28
Best: 21
▼
-1
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1610
Punti
23
Tornei
29
Best: 29
--
0
Emma Raducanu
GBR, 0
1607
Punti
24
Tornei
30
Best: 4
▼
-2
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1567
Punti
26
Tornei
31
Best: 31
▲
1
Maya Joint
AUS, 0
1549
Punti
29
Tornei
32
Best: 9
▼
-1
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1517
Punti
21
Tornei
33
Best: 11
--
0
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1511
Punti
23
Tornei
34
Best: 6
--
0
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1446
Punti
16
Tornei
35
Best: 35
▲
2
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1427
Punti
26
Tornei
36
Best: 36
▼
-1
Lois Boisson
FRA, 0
1351
Punti
21
Tornei
37
Best: 30
▼
-1
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1335
Punti
26
Tornei
38
Best: 33
--
0
Ann Li
USA, 26-06-2000
1316
Punti
26
Tornei
39
Best: 39
--
0
Eva Lys
GER, 12-01-2002
1303
Punti
23
Tornei
40
Best: 40
--
0
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1262
Punti
24
Tornei
41
Best: 21
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1249
Punti
24
Tornei
42
Best: 36
--
0
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1232
Punti
34
Tornei
43
Best: 8
▲
5
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1227
Punti
23
Tornei
44
Best: 24
▲
1
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1225
Punti
23
Tornei
45
Best: 27
▲
1
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1215
Punti
25
Tornei
46
Best: 32
▼
-3
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1197
Punti
25
Tornei
47
Best: 11
▼
-3
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1185
Punti
18
Tornei
48
Best: 27
▼
-1
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1171
Punti
20
Tornei
49
Best: 49
--
0
Alexandra Eala
PHI, 0
1159
Punti
28
Tornei
50
Best: 19
▲
3
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1157
Punti
25
Tornei
51
Best: 46
▼
-1
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
1149
Punti
28
Tornei
52
Best: 50
▼
-1
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1134
Punti
28
Tornei
53
Best: 3
▼
-1
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1133
Punti
27
Tornei
54
Best: 54
▲
6
Tereza Valentova
CZE, 0
1121
Punti
18
Tornei
55
Best: 21
▼
-1
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
1106
Punti
22
Tornei
56
Best: 29
▲
24
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1099
Punti
29
Tornei
57
Best: 22
--
0
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1093
Punti
25
Tornei
58
Best: 2
▼
-3
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1081
Punti
15
Tornei
59
Best: 59
▼
-3
Janice Tjen
INA, 0
1075
Punti
24
Tornei
60
Best: 55
▼
-2
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1070
Punti
32
Tornei
61
Best: 10
▼
-2
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
1052
Punti
24
Tornei
62
Best: 29
▼
-1
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1026
Punti
24
Tornei
63
Best: 63
▲
1
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
1018
Punti
23
Tornei
64
Best: 34
▼
-2
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
1016
Punti
28
Tornei
65
Best: 65
▲
6
Antonia Ruzic
CRO, 0
1008
Punti
27
Tornei
66
Best: 44
▼
-3
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1004
Punti
21
Tornei
67
Best: 7
▼
-2
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
995
Punti
17
Tornei
68
Best: 28
▼
-1
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
987
Punti
21
Tornei
69
Best: 32
▼
-1
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
981
Punti
22
Tornei
70
Best: 47
▼
-4
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
979
Punti
26
Tornei
71
Best: 69
▼
-2
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
951
Punti
23
Tornei
72
Best: 17
▼
-2
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
935
Punti
22
Tornei
73
Best: 33
▼
-1
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
914
Punti
27
Tornei
74
Best: 50
▲
1
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
913
Punti
29
Tornei
75
Best: 22
▼
-2
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
899
Punti
21
Tornei
76
Best: 60
▲
31
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
892
Punti
30
Tornei
77
Best: 39
▼
-3
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
887
Punti
27
Tornei
78
Best: 32
▼
-2
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
881
Punti
27
Tornei
79
Best: 51
--
0
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
872
Punti
22
Tornei
80
Best: 51
▲
4
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
855
Punti
29
Tornei
81
Best: 81
▼
-4
Petra Marcinko
CRO, 0
854
Punti
28
Tornei
82
Best: 82
▼
-4
Ella Seidel
GER, 0
850
Punti
27
Tornei
83
Best: 35
▼
-2
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
841
Punti
23
Tornei
84
Best: 33
▼
-2
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
840
Punti
24
Tornei
85
Best: 54
▼
-2
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
836
Punti
25
Tornei
86
Best: 39
▼
-1
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
825
Punti
25
Tornei
87
Best: 86
▼
-1
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
824
Punti
28
Tornei
88
Best: 47
▼
-1
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
822
Punti
30
Tornei
89
Best: 89
▼
-1
Sara Bejlek
CZE, 0
821
Punti
22
Tornei
90
Best: 76
▼
-1
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
819
Punti
35
Tornei
91
Best: 79
▲
2
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
805
Punti
28
Tornei
92
Best: 90
▼
-2
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
804
Punti
27
Tornei
93
Best: 60
▼
-2
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
802
Punti
33
Tornei
94
Best: 20
▲
11
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
799
Punti
28
Tornei
95
Best: 54
▼
-3
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
799
Punti
31
Tornei
96
Best: 56
▼
-2
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
783
Punti
27
Tornei
97
Best: 57
▼
-2
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
780
Punti
29
Tornei
98
Best: 87
▼
-2
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
779
Punti
33
Tornei
99
Best: 40
▲
1
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
770
Punti
33
Tornei
100
Best: 58
▼
-3
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
770
Punti
22
Tornei
101
Best: 96
▼
-3
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
769
Punti
26
Tornei
102
Best: 98
▼
-3
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
765
Punti
28
Tornei
103
Best: 91
▼
-2
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
760
Punti
33
Tornei
104
Best: 29
▼
-2
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
755
Punti
25
Tornei
105
Best: 79
▼
-2
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
742
Punti
33
Tornei
106
Best: 104
▼
-2
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
742
Punti
33
Tornei
107
Best: 46
▼
-1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
728
Punti
30
Tornei
108
Best: 2
--
0
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
725
Punti
13
Tornei
109
Best: 31
--
0
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
715
Punti
30
Tornei
110
Best: 63
--
0
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
701
Punti
32
Tornei
111
Best: 41
--
0
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
696
Punti
27
Tornei
112
Best: 69
--
0
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
694
Punti
27
Tornei
113
Best: 23
--
0
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
684
Punti
24
Tornei
114
Best: 114
--
0
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
666
Punti
30
Tornei
115
Best: 62
--
0
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
659
Punti
25
Tornei
116
Best: 46
--
0
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
652
Punti
14
Tornei
117
Best: 117
--
0
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
645
Punti
20
Tornei
118
Best: 118
--
0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
640
Punti
27
Tornei
119
Best: 119
--
0
Talia Gibson
AUS, 0
634
Punti
31
Tornei
120
Best: 21
--
0
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
623
Punti
18
Tornei
121
Best: 94
--
0
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
620
Punti
23
Tornei
122
Best: 48
--
0
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
615
Punti
24
Tornei
123
Best: 59
--
0
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
591
Punti
20
Tornei
124
Best: 71
--
0
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
590
Punti
32
Tornei
125
Best: 125
--
0
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
582
Punti
29
Tornei
126
Best: 126
--
0
Nikola Bartunkova
CZE, 0
582
Punti
21
Tornei
127
Best: 114
--
0
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
565
Punti
21
Tornei
128
Best: 46
--
0
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
557
Punti
25
Tornei
129
Best: 129
--
0
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
553
Punti
25
Tornei
130
Best: 36
--
0
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
552
Punti
24
Tornei
131
Best: 131
--
0
Lanlana Tararudee
THA, 0
549
Punti
28
Tornei
132
Best: 132
--
0
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
548
Punti
24
Tornei
133
Best: 41
--
0
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
541
Punti
34
Tornei
134
Best: 134
--
0
Linda Klimovicova
POL, 0
538
Punti
21
Tornei
135
Best: 112
--
0
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
537
Punti
28
Tornei
136
Best: 105
--
0
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
526
Punti
26
Tornei
137
Best: 137
--
0
Lola Radivojevic
SRB, 0
523
Punti
29
Tornei
138
Best: 93
--
0
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
523
Punti
28
Tornei
139
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
518
Punti
29
Tornei
140
Best: 140
--
0
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
514
Punti
27
Tornei
141
Best: 141
--
0
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
509
Punti
31
Tornei
142
Best: 140
--
0
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
509
Punti
14
Tornei
143
Best: 143
--
0
Sofia Costoulas
BEL, 0
506
Punti
26
Tornei
144
Best: 144
--
0
Dominika Salkova
CZE, 0
504
Punti
23
Tornei
145
Best: 121
--
0
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
503
Punti
23
Tornei
146
Best: 19
--
0
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
498
Punti
36
Tornei
147
Best: 22
--
0
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
496
Punti
12
Tornei
148
Best: 1
--
0
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
495
Punti
11
Tornei
149
Best: 36
--
0
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
491
Punti
16
Tornei
150
Best: 54
--
0
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
490
Punti
26
Tornei
151
Best: 22
--
0
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
477
Punti
22
Tornei
152
Best: 105
--
0
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
471
Punti
29
Tornei
153
Best: 153
▲
2
Emerson Jones
AUS, 0
464
Punti
17
Tornei
154
Best: 150
▼
-1
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
464
Punti
25
Tornei
155
Best: 155
▼
-1
Lilli Tagger
AUT, 0
464
Punti
13
Tornei
156
Best: 45
--
0
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
455
Punti
23
Tornei
157
Best: 84
--
0
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
451
Punti
28
Tornei
158
Best: 71
--
0
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
447
Punti
29
Tornei
159
Best: 159
--
0
Polina Iatcenko
RUS, 0
447
Punti
21
Tornei
160
Best: 143
--
0
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
445
Punti
32
Tornei
161
Best: 161
▲
43
Taylah Preston
AUS, 0
443
Punti
29
Tornei
162
Best: 162
▼
-1
Anca Todoni
ROU, 0
440
Punti
18
Tornei
163
Best: 142
▼
-1
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
436
Punti
28
Tornei
164
Best: 31
▼
-1
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
430
Punti
18
Tornei
165
Best: 150
▼
-1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
22
Tornei
166
Best: 104
▼
-1
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
424
Punti
30
Tornei
167
Best: 167
▼
-1
Aoi Ito
JPN, 0
422
Punti
21
Tornei
168
Best: 112
▼
-1
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
418
Punti
27
Tornei
169
Best: 108
▼
-1
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
417
Punti
30
Tornei
170
Best: 70
▼
-1
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
410
Punti
23
Tornei
171
Best: 27
▼
-1
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
406
Punti
20
Tornei
172
Best: 83
▼
-1
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
405
Punti
28
Tornei
173
Best: 168
▼
-1
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
403
Punti
22
Tornei
174
Best: 174
▼
-1
Tatiana Prozorova
RUS, 0
403
Punti
23
Tornei
175
Best: 158
▼
-1
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
401
Punti
23
Tornei
176
Best: 176
▼
-1
Gabriela Knutson
CZE, 0
398
Punti
31
Tornei
177
Best: 177
▼
-1
Teodora Kostovic
SRB, 0
397
Punti
21
Tornei
178
Best: 58
▼
-1
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
396
Punti
31
Tornei
179
Best: 25
▼
-1
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
393
Punti
17
Tornei
180
Best: 172
▼
-1
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
389
Punti
22
Tornei
181
Best: 93
▼
-1
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
387
Punti
23
Tornei
182
Best: 97
▼
-1
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
387
Punti
27
Tornei
183
Best: 174
▼
-1
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
387
Punti
28
Tornei
184
Best: 49
▼
-1
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
386
Punti
17
Tornei
185
Best: 168
▼
-1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
386
Punti
29
Tornei
186
Best: 11
▼
-1
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
383
Punti
15
Tornei
187
Best: 187
▼
-1
Cadence Brace
CAN, 0
383
Punti
22
Tornei
188
Best: 187
▼
-1
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
380
Punti
24
Tornei
189
Best: 97
▼
-1
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
379
Punti
19
Tornei
190
Best: 190
▼
-1
Elena Pridankina
RUS, 0
377
Punti
26
Tornei
191
Best: 191
▲
47
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
374
Punti
23
Tornei
192
Best: 116
▼
-2
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
373
Punti
25
Tornei
193
Best: 173
▼
-2
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
373
Punti
22
Tornei
194
Best: 167
▼
-2
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
368
Punti
26
Tornei
195
Best: 191
▼
-2
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
368
Punti
28
Tornei
196
Best: 196
▼
-2
Clervie Ngounoue
USA, 0
366
Punti
20
Tornei
197
Best: 100
▼
-2
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
366
Punti
15
Tornei
198
Best: 20
▼
-2
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
365
Punti
15
Tornei
199
Best: 168
▼
-2
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
364
Punti
31
Tornei
200
Best: 200
▼
-2
Kayla Cross
CAN, 0
363
Punti
31
Tornei
201
Best: 38
▼
-2
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
361
Punti
20
Tornei
202
Best: 100
▼
-2
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
360
Punti
33
Tornei
203
Best: 176
▼
-2
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
360
Punti
29
Tornei
204
Best: 56
▼
-2
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
359
Punti
27
Tornei
205
Best: 205
▼
-2
Laura Samson
CZE, 0
358
Punti
21
Tornei
206
Best: 170
▼
-1
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
353
Punti
25
Tornei
207
Best: 168
▼
-1
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
352
Punti
32
Tornei
208
Best: 97
▼
-1
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
348
Punti
25
Tornei
209
Best: 125
▼
-1
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
347
Punti
22
Tornei
210
Best: 210
▼
-1
Carol Young Suh Lee
USA, 0
347
Punti
25
Tornei
211
Best: 14
▼
-1
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
346
Punti
12
Tornei
212
Best: 212
▼
-1
Alina Korneeva
RUS, 0
344
Punti
19
Tornei
213
Best: 121
▼
-1
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
340
Punti
23
Tornei
214
Best: 176
▼
-1
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
338
Punti
25
Tornei
215
Best: 203
▼
-1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
336
Punti
28
Tornei
216
Best: 90
▼
-1
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
334
Punti
30
Tornei
217
Best: 196
▼
-1
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
331
Punti
33
Tornei
218
Best: 215
▼
-1
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
330
Punti
27
Tornei
219
Best: 218
▼
-1
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
329
Punti
27
Tornei
220
Best: 43
▼
-1
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
328
Punti
28
Tornei
221
Best: 221
▼
-1
Luisina Giovannini
ARG, 0
328
Punti
19
Tornei
222
Best: 222
▼
-1
Mary Stoiana
USA, 0
327
Punti
18
Tornei
223
Best: 153
▼
-1
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
326
Punti
37
Tornei
224
Best: 209
▼
-1
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
326
Punti
28
Tornei
225
Best: 177
▼
-1
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
325
Punti
24
Tornei
226
Best: 201
▼
-1
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
325
Punti
22
Tornei
227
Best: 52
▼
-1
Claire Liu
USA, 25-05-2000
321
Punti
19
Tornei
228
Best: 4
▼
-1
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
319
Punti
13
Tornei
229
Best: 23
▲
4
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
319
Punti
26
Tornei
230
Best: 205
▼
-2
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
27
Tornei
231
Best: 231
▼
-2
Wakana Sonobe
JPN, 0
317
Punti
15
Tornei
232
Best: 165
▲
9
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
316
Punti
29
Tornei
233
Best: 233
▼
-3
Barbora Palicova
CZE, 0
314
Punti
30
Tornei
234
Best: 88
▼
-3
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
311
Punti
30
Tornei
235
Best: 235
▼
-3
Tara Wuerth
CRO, 0
310
Punti
20
Tornei
236
Best: 236
▼
-2
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
309
Punti
20
Tornei
237
Best: 147
▼
-2
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
308
Punti
22
Tornei
238
Best: 105
▼
-2
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
305
Punti
30
Tornei
239
Best: 136
▲
6
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
304
Punti
28
Tornei
240
Best: 96
▼
-3
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
303
Punti
33
Tornei
241
Best: 241
▼
-2
Mingge Xu
GBR, 0
301
Punti
20
Tornei
242
Best: 242
▼
-2
Hina Inoue
USA, 0
300
Punti
29
Tornei
243
Best: 152
▲
4
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
299
Punti
32
Tornei
244
Best: 105
▼
-2
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
299
Punti
32
Tornei
245
Best: 245
▼
-2
Fiona Crawley
USA, 0
297
Punti
19
Tornei
246
Best: 132
▼
-2
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
297
Punti
29
Tornei
247
Best: 222
▼
-1
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
295
Punti
24
Tornei
248
Best: 164
▲
1
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
293
Punti
27
Tornei
249
Best: 221
▼
-1
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
290
Punti
21
Tornei
250
Best: 151
▲
4
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
287
Punti
32
Tornei
251
Best: 230
▲
2
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
285
Punti
34
Tornei
252
Best: 61
▼
-2
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
283
Punti
22
Tornei
253
Best: 253
▲
4
Amarissa Toth
HUN, 0
283
Punti
21
Tornei
254
Best: 254
▼
-3
Ayana Akli
USA, 0
282
Punti
26
Tornei
255
Best: 207
▼
-3
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
282
Punti
34
Tornei
256
Best: 135
▼
-1
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
280
Punti
29
Tornei
257
Best: 84
▼
-1
Kayla Day
USA, 28-09-1999
280
Punti
18
Tornei
258
Best: 153
--
0
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
278
Punti
35
Tornei
259
Best: 233
--
0
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
274
Punti
27
Tornei
260
Best: 236
--
0
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
274
Punti
20
Tornei
261
Best: 45
--
0
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
271
Punti
20
Tornei
262
Best: 262
▲
4
Sara Saito
JPN, 0
269
Punti
29
Tornei
263
Best: 214
▼
-1
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
269
Punti
32
Tornei
264
Best: 262
▼
-1
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
267
Punti
24
Tornei
265
Best: 265
▼
-1
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
266
Punti
30
Tornei
266
Best: 38
▼
-1
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
263
Punti
17
Tornei
267
Best: 267
▲
35
Celine Naef
SUI, 0
260
Punti
23
Tornei
268
Best: 268
▼
-1
Mia Ristic
SRB, 0
258
Punti
29
Tornei
269
Best: 118
▲
1
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
255
Punti
18
Tornei
270
Best: 212
▼
-2
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
255
Punti
27
Tornei
271
Best: 271
▼
-2
Noma Noha Akugue
GER, 0
254
Punti
35
Tornei
272
Best: 271
▼
-1
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
253
Punti
22
Tornei
273
Best: 273
▼
-1
Erika Andreeva
RUS, 0
252
Punti
21
Tornei
274
Best: 274
▼
-1
Renata Jamrichova
SVK, 0
252
Punti
18
Tornei
275
Best: 47
▼
-1
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
250
Punti
11
Tornei
276
Best: 119
▼
-1
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
249
Punti
26
Tornei
277
Best: 189
▼
-1
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
249
Punti
16
Tornei
278
Best: 213
▼
-1
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
247
Punti
25
Tornei
279
Best: 279
▲
11
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
246
Punti
16
Tornei
280
Best: 280
▼
-2
Robin Montgomery
USA, 0
244
Punti
8
Tornei
281
Best: 281
▼
-2
Lucie Havlickova
CZE, 0
243
Punti
11
Tornei
282
Best: 254
▲
4
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
242
Punti
34
Tornei
283
Best: 85
▼
-3
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
237
Punti
22
Tornei
284
Best: 139
▼
-3
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
237
Punti
25
Tornei
285
Best: 168
▼
-3
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
237
Punti
25
Tornei
286
Best: 286
▼
-3
Veronika Podrez
UKR, 0
237
Punti
21
Tornei
287
Best: 287
▲
46
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
236
Punti
20
Tornei
288
Best: 288
▲
1
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
234
Punti
27
Tornei
289
Best: 114
▼
-5
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
233
Punti
25
Tornei
290
Best: 31
▼
-5
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
232
Punti
22
Tornei
291
Best: 291
▼
-3
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
232
Punti
26
Tornei
292
Best: 292
▲
53
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
229
Punti
21
Tornei
293
Best: 293
▼
-6
Julia Avdeeva
RUS, 0
229
Punti
23
Tornei
294
Best: 294
▼
-3
Lia Karatancheva
BUL, 0
225
Punti
34
Tornei
295
Best: 151
▼
-3
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
223
Punti
16
Tornei
296
Best: 296
▲
1
Nastasja Schunk
GER, 0
223
Punti
23
Tornei
297
Best: 32
▼
-4
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
217
Punti
12
Tornei
298
Best: 204
▼
-4
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
216
Punti
22
Tornei
299
Best: 299
▲
13
Carolyn Ansari
USA, 0
216
Punti
27
Tornei
300
Best: 81
▼
-5
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
215
Punti
13
Tornei
301
Best: 226
▼
-5
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
215
Punti
21
Tornei
302
Best: 302
▼
-4
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
215
Punti
10
Tornei
303
Best: 303
▼
-4
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
215
Punti
24
Tornei
304
Best: 213
▼
-4
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
214
Punti
28
Tornei
305
Best: 305
▲
27
Fangran Tian
CHN, 0
214
Punti
22
Tornei
306
Best: 298
▲
3
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
214
Punti
24
Tornei
307
Best: 4
▼
-6
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
211
Punti
10
Tornei
308
Best: 243
▼
-5
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
211
Punti
19
Tornei
309
Best: 82
▼
-5
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
209
Punti
21
Tornei
310
Best: 178
▲
14
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
209
Punti
28
Tornei
311
Best: 293
▼
-6
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
209
Punti
21
Tornei
312
Best: 149
▲
7
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
207
Punti
12
Tornei
313
Best: 301
▼
-7
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
207
Punti
22
Tornei
314
Best: 314
▼
-7
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
207
Punti
26
Tornei
315
Best: 35
▼
-7
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
206
Punti
11
Tornei
316
Best: 309
▼
-6
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
206
Punti
21
Tornei
317
Best: 299
▼
-6
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
205
Punti
19
Tornei
318
Best: 318
▼
-5
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
319
Best: 319
▲
46
Elizara Yaneva
BUL, 0
202
Punti
13
Tornei
320
Best: 158
▲
2
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
201
Punti
25
Tornei
321
Best: 321
▼
-7
Vendula Valdmannova
CZE, 0
201
Punti
14
Tornei
322
Best: 221
▼
-7
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
200
Punti
21
Tornei
323
Best: 323
▼
-7
Julie Struplova
CZE, 0
200
Punti
16
Tornei
324
Best: 169
▼
-7
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
199
Punti
31
Tornei
325
Best: 131
▼
-7
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
198
Punti
22
Tornei
326
Best: 292
▼
-6
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
24
Tornei
327
Best: 327
▼
-6
Laura Hietaranta
FIN, 0
197
Punti
19
Tornei
328
Best: 305
▼
-5
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
196
Punti
19
Tornei
329
Best: 309
▲
46
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
194
Punti
21
Tornei
330
Best: 325
▼
-5
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
194
Punti
19
Tornei
331
Best: 326
▼
-5
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
193
Punti
28
Tornei
332
Best: 103
▲
3
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
193
Punti
23
Tornei
333
Best: 333
▼
-6
Amarni Banks
GBR, 0
191
Punti
20
Tornei
334
Best: 266
▼
-6
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
190
Punti
27
Tornei
335
Best: 136
▼
-6
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
190
Punti
18
Tornei
336
Best: 336
▼
-6
Ariana Geerlings
ESP, 0
188
Punti
19
Tornei
337
Best: 337
▼
-6
Akasha Urhobo
USA, 0
188
Punti
19
Tornei
338
Best: 69
▼
-4
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
187
Punti
32
Tornei
339
Best: 339
▼
-3
Samira De Stefano
ITA, 0
186
Punti
23
Tornei
340
Best: 340
▼
-3
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
186
Punti
16
Tornei
341
Best: 341
▲
2
Francesca Pace
ITA, 0
185
Punti
19
Tornei
342
Best: 237
▼
-4
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
184
Punti
24
Tornei
343
Best: 154
▼
-4
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
183
Punti
28
Tornei
344
Best: 299
▼
-4
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
183
Punti
23
Tornei
345
Best: 345
▼
-4
Jeline Vandromme
BEL, 0
183
Punti
13
Tornei
346
Best: 328
▼
-4
Lea Ma
USA, 01-02-2001
182
Punti
22
Tornei
347
Best: 347
▲
7
Natalija Senic
SRB, 0
182
Punti
19
Tornei
348
Best: 348
▼
-4
Aliona Falei
BLR, 0
181
Punti
21
Tornei
349
Best: 349
▼
-3
Julieta Pareja
USA, 0
180
Punti
8
Tornei
350
Best: 133
▲
11
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
180
Punti
24
Tornei
351
Best: 343
▼
-4
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
179
Punti
26
Tornei
352
Best: 352
▼
-4
Elena Micic
AUS, 0
177
Punti
24
Tornei
353
Best: 144
▼
-4
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
177
Punti
26
Tornei
354
Best: 322
▼
-4
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
355
Best: 355
▼
-4
Monika Ekstrand
USA, 0
176
Punti
12
Tornei
356
Best: 352
▼
-4
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
175
Punti
29
Tornei
357
Best: 104
▼
-4
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
175
Punti
15
Tornei
358
Best: 358
▼
-3
Giorgia Pedone
ITA, 0
174
Punti
26
Tornei
359
Best: 150
▼
-3
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
174
Punti
18
Tornei
360
Best: 310
▼
-3
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
174
Punti
20
Tornei
361
Best: 361
▼
-3
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
174
Punti
22
Tornei
362
Best: 60
▼
-3
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
174
Punti
25
Tornei
363
Best: 320
▼
-3
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
174
Punti
18
Tornei
364
Best: 364
▲
5
Miho Kuramochi
JPN, 0
173
Punti
24
Tornei
365
Best: 26
▼
-3
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
171
Punti
14
Tornei
366
Best: 344
▲
18
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
171
Punti
27
Tornei
367
Best: 114
▼
-4
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
169
Punti
10
Tornei
368
Best: 359
▼
-4
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
169
Punti
12
Tornei
369
Best: 39
▼
-3
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
168
Punti
11
Tornei
370
Best: 370
▼
-3
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
168
Punti
21
Tornei
371
Best: 371
▼
-3
Alexis Blokhina
USA, 0
168
Punti
17
Tornei
372
Best: 347
▲
5
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
167
Punti
24
Tornei
373
Best: 347
▲
36
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
167
Punti
20
Tornei
374
Best: 186
▲
8
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
167
Punti
26
Tornei
375
Best: 375
▼
-5
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
32
Tornei
376
Best: 283
▼
-5
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
166
Punti
10
Tornei
377
Best: 377
▼
-5
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
165
Punti
8
Tornei
378
Best: 371
▼
-5
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
165
Punti
24
Tornei
379
Best: 379
▼
-5
Victoria Hu
USA, 0
163
Punti
27
Tornei
380
Best: 380
▼
-4
Saki Imamura
JPN, 0
163
Punti
21
Tornei
381
Best: 381
▼
-3
Alina Granwehr
SUI, 0
162
Punti
19
Tornei
382
Best: 211
▼
-3
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
161
Punti
25
Tornei
383
Best: 365
▼
-3
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
161
Punti
23
Tornei
384
Best: 292
▼
-3
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
161
Punti
19
Tornei
385
Best: 385
▼
-2
Eva Bennemann
GER, 0
161
Punti
12
Tornei
386
Best: 342
▲
11
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
161
Punti
22
Tornei
387
Best: 387
▲
3
Alexandra Shubladze
RUS, 0
160
Punti
14
Tornei
388
Best: 388
▲
4
Denislava Glushkova
BUL, 0
160
Punti
25
Tornei
389
Best: 210
▲
28
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
159
Punti
24
Tornei
390
Best: 348
▼
-2
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
159
Punti
21
Tornei
391
Best: 203
▲
46
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
158
Punti
26
Tornei
392
Best: 149
▼
-7
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
158
Punti
15
Tornei
393
Best: 393
▼
-7
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
158
Punti
28
Tornei
394
Best: 231
▼
-7
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
157
Punti
32
Tornei
395
Best: 395
▼
-6
Martha Matoula
GRE, 0
157
Punti
26
Tornei
396
Best: 396
▲
19
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
156
Punti
23
Tornei
397
Best: 175
▲
28
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
155
Punti
18
Tornei
398
Best: 199
▼
-4
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
155
Punti
20
Tornei
399
Best: 399
▼
-8
Eryn Cayetano
USA, 0
155
Punti
20
Tornei
400
Best: 250
▼
-7
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
154
Punti
30
Tornei
401
Best: 216
▲
18
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
152
Punti
23
Tornei
402
Best: 402
▼
-7
Weronika Ewald
POL, 0
152
Punti
19
Tornei
403
Best: 253
▼
-7
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
151
Punti
34
Tornei
404
Best: 181
▲
22
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
150
Punti
18
Tornei
405
Best: 56
▼
-7
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
149
Punti
15
Tornei
406
Best: 158
▼
-7
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
149
Punti
21
Tornei
407
Best: 407
▼
-7
Priska Nugroho
INA, 0
149
Punti
22
Tornei
408
Best: 314
▼
-7
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
149
Punti
26
Tornei
409
Best: 409
▼
-7
Hibah Shaikh
USA, 0
149
Punti
18
Tornei
410
Best: 280
▼
-7
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
148
Punti
25
Tornei
411
Best: 110
▼
-7
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
148
Punti
22
Tornei
412
Best: 296
▼
-7
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
148
Punti
23
Tornei
413
Best: 413
▼
-7
Amandine Monnot
FRA, 0
147
Punti
19
Tornei
414
Best: 414
▲
62
Angella Okutoyi
KEN, 0
147
Punti
10
Tornei
415
Best: 415
▼
-8
Sayaka Ishii
JPN, 0
146
Punti
15
Tornei
416
Best: 200
▼
-8
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
146
Punti
23
Tornei
417
Best: 417
▼
-7
Martina Okalova
SVK, 0
145
Punti
17
Tornei
418
Best: 190
▼
-7
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
144
Punti
21
Tornei
419
Best: 162
▼
-7
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
144
Punti
21
Tornei
420
Best: 420
▼
-7
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
421
Best: 421
▼
-7
Kristina Dmitruk
BLR, 0
143
Punti
12
Tornei
422
Best: 214
▼
-6
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
143
Punti
19
Tornei
423
Best: 423
▼
-5
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
424
Best: 226
▼
-4
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
142
Punti
15
Tornei
425
Best: 291
▼
-3
Alana Smith
USA, 09-11-1999
141
Punti
25
Tornei
426
Best: 426
▼
-5
Kira Pavlova
RUS, 0
141
Punti
19
Tornei
427
Best: 427
▲
2
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
139
Punti
19
Tornei
428
Best: 395
▼
-5
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
139
Punti
21
Tornei
429
Best: 429
▼
-5
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
138
Punti
21
Tornei
430
Best: 322
▼
-3
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
137
Punti
17
Tornei
431
Best: 304
▲
79
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
136
Punti
22
Tornei
432
Best: 413
▼
-4
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
136
Punti
18
Tornei
433
Best: 433
▲
8
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
136
Punti
19
Tornei
434
Best: 433
▲
5
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
136
Punti
20
Tornei
435
Best: 219
▼
-5
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
133
Punti
9
Tornei
436
Best: 342
▼
-5
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
133
Punti
20
Tornei
437
Best: 296
▼
-5
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
133
Punti
18
Tornei
438
Best: 438
▼
-5
Julia Adams
USA, 0
133
Punti
23
Tornei
439
Best: 439
▼
-5
Han Shi
CHN, 0
132
Punti
25
Tornei
440
Best: 421
▲
9
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
132
Punti
11
Tornei
441
Best: 435
▼
-6
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
132
Punti
15
Tornei
442
Best: 442
▼
-4
Alicia Dudeney
GBR, 0
132
Punti
16
Tornei
443
Best: 361
▼
-7
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
132
Punti
19
Tornei
444
Best: 443
▼
-1
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
130
Punti
22
Tornei
445
Best: 445
▼
-5
Madison Sieg
USA, 0
129
Punti
19
Tornei
446
Best: 404
▲
20
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
127
Punti
25
Tornei
447
Best: 447
▼
-5
Mathilde Lollia
FRA, 0
127
Punti
20
Tornei
448
Best: 448
▲
41
Hayu Kinoshita
JPN, 0
127
Punti
22
Tornei
449
Best: 449
▼
-5
Federica Urgesi
ITA, 0
126
Punti
24
Tornei
450
Best: 450
▼
-5
Ranah Stoiber
GBR, 0
126
Punti
25
Tornei
451
Best: 200
▼
-5
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
126
Punti
27
Tornei
452
Best: 29
▼
-5
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
125
Punti
21
Tornei
453
Best: 300
▼
-5
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
124
Punti
13
Tornei
454
Best: 454
▼
-3
Amelia Rajecki
GBR, 0
123
Punti
25
Tornei
455
Best: 35
▼
-5
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
121
Punti
14
Tornei
456
Best: 456
▲
27
Maria Urrutia
ARG, 0
121
Punti
18
Tornei
457
Best: 328
▼
-5
Lian Tran
NED, 19-07-2002
120
Punti
27
Tornei
458
Best: 437
▼
-5
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
120
Punti
20
Tornei
459
Best: 434
▼
-5
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
120
Punti
23
Tornei
460
Best: 460
▼
-5
Radka Zelnickova
SVK, 0
120
Punti
23
Tornei
461
Best: 143
▼
-5
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
120
Punti
22
Tornei
462
Best: 442
▲
37
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
120
Punti
21
Tornei
463
Best: 463
▼
-6
Yara Bartashevich
FRA, 0
119
Punti
25
Tornei
464
Best: 464
▼
-6
Angelina Voloshchuk
POR, 0
119
Punti
16
Tornei
465
Best: 461
▲
25
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
119
Punti
13
Tornei
466
Best: 466
▼
-7
Zongyu Li
CHN, 0
118
Punti
18
Tornei
467
Best: 379
▲
7
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
118
Punti
13
Tornei
468
Best: 442
▼
-8
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
118
Punti
21
Tornei
469
Best: 40
▼
-8
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
117
Punti
14
Tornei
470
Best: 470
▼
-8
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
117
Punti
16
Tornei
471
Best: 463
▼
-8
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
117
Punti
18
Tornei
472
Best: 424
▼
-8
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
117
Punti
18
Tornei
473
Best: 346
▲
45
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
117
Punti
20
Tornei
474
Best: 39
▼
-9
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
116
Punti
13
Tornei
475
Best: 475
▲
11
Yufei Ren
CHN, 0
116
Punti
23
Tornei
476
Best: 254
▲
30
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
116
Punti
14
Tornei
477
Best: 137
▼
-10
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
115
Punti
15
Tornei
478
Best: 478
▲
35
Luca Udvardy
HUN, 0
114
Punti
14
Tornei
479
Best: 169
▼
-11
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
114
Punti
19
Tornei
480
Best: 266
▼
-11
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
114
Punti
13
Tornei
481
Best: 481
▼
-11
Kristiana Sidorova
RUS, 0
113
Punti
20
Tornei
482
Best: 317
▼
-11
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
113
Punti
23
Tornei
483
Best: 127
▼
-11
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
113
Punti
11
Tornei
484
Best: 367
▼
-11
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
113
Punti
25
Tornei
485
Best: 485
▼
-10
Nahia Berecoechea
FRA, 0
112
Punti
20
Tornei
486
Best: 486
▼
-9
Mayu Crossley
JPN, 0
112
Punti
13
Tornei
487
Best: 487
▼
-9
Marie Vogt
GER, 0
112
Punti
22
Tornei
488
Best: 190
▼
-9
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
111
Punti
13
Tornei
489
Best: 489
▲
11
Carla Markus
ARG, 0
111
Punti
18
Tornei
490
Best: 410
▼
-10
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
111
Punti
23
Tornei
491
Best: 491
▼
-10
Sara Dols
ESP, 0
111
Punti
22
Tornei
492
Best: 492
▼
-10
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
110
Punti
17
Tornei
493
Best: 493
▼
-9
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
110
Punti
9
Tornei
494
Best: 494
▼
-9
Britt Du Pree
NED, 0
110
Punti
19
Tornei
495
Best: 495
▼
-8
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
496
Best: 496
▼
-8
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
109
Punti
15
Tornei
497
Best: 497
▼
-1
Josy Daems
GER, 0
109
Punti
20
Tornei
498
Best: 498
▼
-7
Jiaqi Wang
CHN, 0
108
Punti
23
Tornei
499
Best: 380
▼
-7
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
108
Punti
21
Tornei
500
Best: 331
▼
-7
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
107
Punti
16
Tornei
501
Best: 466
▼
-7
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
107
Punti
17
Tornei
502
Best: 230
▼
-7
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
107
Punti
16
Tornei
503
Best: 503
▼
-6
Anja Stankovic
SRB, 0
107
Punti
20
Tornei
504
Best: 504
▼
-6
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
505
Best: 318
▼
-4
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
105
Punti
14
Tornei
506
Best: 506
▼
-4
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
105
Punti
19
Tornei
507
Best: 427
▼
-4
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
104
Punti
17
Tornei
508
Best: 240
▼
-4
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
104
Punti
20
Tornei
509
Best: 509
--
0
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
104
Punti
23
Tornei
510
Best: 405
▼
-5
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
104
Punti
18
Tornei
511
Best: 494
▼
-4
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
104
Punti
23
Tornei
512
Best: 512
▼
-4
Ana Candiotto
BRA, 0
103
Punti
20
Tornei
513
Best: 513
▲
123
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
103
Punti
14
Tornei
514
Best: 179
▼
-3
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
101
Punti
16
Tornei
515
Best: 163
▼
-3
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
100
Punti
26
Tornei
516
Best: 516
▼
-2
Rada Zolotareva
RUS, 0
100
Punti
7
Tornei
517
Best: 39
▼
-2
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
99
Punti
9
Tornei
518
Best: 518
▼
-2
Sarah Van Emst
NED, 0
99
Punti
19
Tornei
519
Best: 489
▼
-2
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
99
Punti
18
Tornei
520
Best: 520
▼
-1
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
20
Tornei
521
Best: 521
▼
-1
Maria Sara Popa
ROU, 0
98
Punti
17
Tornei
522
Best: 522
▼
-1
Julie Pastikova
CZE, 0
98
Punti
13
Tornei
523
Best: 523
▲
33
Lidia Encheva
BUL, 0
98
Punti
18
Tornei
524
Best: 524
▼
-2
Gina Dittmann
GER, 0
98
Punti
18
Tornei
525
Best: 352
▼
-2
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
98
Punti
19
Tornei
526
Best: 2
▼
-2
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
527
Best: 527
▼
-2
Ella Mcdonald
GBR, 0
97
Punti
21
Tornei
528
Best: 528
▼
-2
Mia Pohankova
SVK, 0
97
Punti
4
Tornei
529
Best: 529
▼
-2
Rinko Matsuda
JPN, 0
96
Punti
25
Tornei
530
Best: 491
▼
-2
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
96
Punti
14
Tornei
531
Best: 531
▲
7
Camilla Zanolini
ITA, 0
96
Punti
19
Tornei
532
Best: 532
▼
-3
Arina Bulatova
RUS, 0
96
Punti
20
Tornei
533
Best: 71
▼
-3
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
95
Punti
11
Tornei
534
Best: 534
▼
-3
Malaika Rapolu
USA, 0
95
Punti
18
Tornei
535
Best: 296
▼
-3
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
95
Punti
13
Tornei
536
Best: 536
▼
-3
Luiza Fullana
BRA, 0
95
Punti
18
Tornei
537
Best: 317
▼
-3
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
95
Punti
18
Tornei
538
Best: 338
▼
-3
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
94
Punti
14
Tornei
539
Best: 143
▼
-3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
94
Punti
16
Tornei
540
Best: 540
▼
-3
Maria Teixido Garcia
ESP, 0
94
Punti
11
Tornei
541
Best: 317
▼
-2
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
542
Best: 542
▼
-2
Maria Golovina
RUS, 0
93
Punti
16
Tornei
543
Best: 487
▼
-2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
22
Tornei
544
Best: 527
▼
-2
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
92
Punti
15
Tornei
545
Best: 545
▼
-2
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
91
Punti
12
Tornei
546
Best: 356
▼
-2
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
91
Punti
18
Tornei
547
Best: 523
▼
-2
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
91
Punti
18
Tornei
548
Best: 548
▲
23
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
91
Punti
22
Tornei
549
Best: 549
▼
-3
Alana Subasic
AUS, 0
90
Punti
18
Tornei
550
Best: 320
▼
-3
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
90
Punti
14
Tornei
551
Best: 551
▼
-3
Varvara Panshina
RUS, 0
90
Punti
16
Tornei
552
Best: 503
▼
-3
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
90
Punti
18
Tornei
553
Best: 553
▼
-3
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
89
Punti
9
Tornei
554
Best: 485
▼
-3
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
89
Punti
16
Tornei
555
Best: 555
▼
-3
Xinxin Yao
CHN, 0
88
Punti
29
Tornei
556
Best: 309
▼
-3
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
88
Punti
17
Tornei
557
Best: 557
▼
-3
Jana Kovackova
CZE, 0
88
Punti
10
Tornei
558
Best: 558
▼
-3
Carolina Kuhl
GER, 0
88
Punti
14
Tornei
559
Best: 559
▲
26
Isabella Maria Serban
ITA, 0
88
Punti
15
Tornei
560
Best: 560
▼
-3
Marie Weckerle
LUX, 0
88
Punti
19
Tornei
561
Best: 561
--
0
Yuno Kitahara
JPN, 0
88
Punti
20
Tornei
562
Best: 284
▲
18
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
87
Punti
17
Tornei
563
Best: 563
▼
-5
Victoria Osuigwe
USA, 0
87
Punti
14
Tornei
564
Best: 564
▼
-5
Mio Mushika
JPN, 0
87
Punti
19
Tornei
565
Best: 487
▼
-5
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
86
Punti
18
Tornei
566
Best: 468
▼
-4
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
86
Punti
20
Tornei
567
Best: 73
▼
-4
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
85
Punti
9
Tornei
568
Best: 132
▲
5
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
85
Punti
13
Tornei
569
Best: 569
▼
-5
Johanne Svendsen
DEN, 0
85
Punti
11
Tornei
570
Best: 570
▼
-5
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
85
Punti
15
Tornei
571
Best: 571
▼
-5
Jenny Lim
FRA, 0
84
Punti
21
Tornei
572
Best: 572
▼
-5
Adelina Lachinova
LAT, 0
84
Punti
16
Tornei
573
Best: 573
▼
-5
Ena Koike
JPN, 0
84
Punti
17
Tornei
574
Best: 574
▼
-5
Dana Guzman
PER, 0
84
Punti
6
Tornei
575
Best: 575
▼
-5
Kayo Nishimura
JPN, 0
84
Punti
21
Tornei
576
Best: 576
▼
-4
Rositsa Dencheva
BUL, 0
83
Punti
14
Tornei
577
Best: 114
▲
21
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
83
Punti
15
Tornei
578
Best: 1
▼
-2
Venus Williams
USA, 17-06-1980
82
Punti
5
Tornei
579
Best: 2
▲
62
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
82
Punti
3
Tornei
580
Best: 440
▲
15
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
82
Punti
20
Tornei
581
Best: 466
▼
-7
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
82
Punti
13
Tornei
582
Best: 582
▼
-7
Marine Szostak
FRA, 0
82
Punti
18
Tornei
583
Best: 583
▼
-6
Ksenia Efremova
FRA, 0
81
Punti
14
Tornei
584
Best: 584
▼
-6
Valentina Steiner
GER, 0
81
Punti
14
Tornei
585
Best: 160
▼
-6
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
81
Punti
19
Tornei
586
Best: 586
▼
-5
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
81
Punti
22
Tornei
587
Best: 587
▼
-5
Reina Goto
JPN, 0
81
Punti
11
Tornei
588
Best: 588
▼
-5
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
81
Punti
12
Tornei
589
Best: 589
▲
50
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
81
Punti
16
Tornei
590
Best: 590
▼
-6
Eliska Tichackova
CZE, 0
80
Punti
6
Tornei
591
Best: 212
▲
5
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
592
Best: 592
▲
73
Daria Egorova
RUS, 0
79
Punti
9
Tornei
593
Best: 593
▼
-2
Jenna Defalco
USA, 0
79
Punti
19
Tornei
594
Best: 594
▼
-8
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
79
Punti
22
Tornei
595
Best: 368
▲
2
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
78
Punti
12
Tornei
596
Best: 596
▼
-9
Ellie Schoppe
USA, 0
78
Punti
16
Tornei
597
Best: 190
▼
-9
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
78
Punti
23
Tornei
598
Best: 598
▼
-9
Hikaru Sato
JPN, 0
78
Punti
14
Tornei
599
Best: 205
▲
3
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
78
Punti
17
Tornei
600
Best: 600
▼
-10
Bianca Barbulescu
ROU, 0
78
Punti
17
Tornei
601
Best: 566
▼
-9
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
78
Punti
22
Tornei
602
Best: 602
▼
-9
Chenting Zhu
CHN, 0
77
Punti
16
Tornei
603
Best: 492
▼
-9
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
77
Punti
19
Tornei
604
Best: 377
▼
-5
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
77
Punti
16
Tornei
605
Best: 605
▼
-5
Dasha Plekhanova
CAN, 0
76
Punti
10
Tornei
606
Best: 606
▼
-5
Alena Kovackova
CZE, 0
76
Punti
10
Tornei
607
Best: 560
▼
-4
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
76
Punti
22
Tornei
608
Best: 504
▼
-4
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
76
Punti
22
Tornei
609
Best: 604
▼
-4
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
75
Punti
20
Tornei
610
Best: 610
▼
-4
Merna Refaat
EGY, 0
75
Punti
8
Tornei
611
Best: 374
▼
-4
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
75
Punti
10
Tornei
612
Best: 612
▼
-4
Kristina Kroitor
RUS, 0
75
Punti
12
Tornei
613
Best: 449
▼
-4
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
75
Punti
12
Tornei
614
Best: 614
▼
-4
Ya Yi Yang
TPE, 0
75
Punti
14
Tornei
615
Best: 497
▼
-4
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
75
Punti
18
Tornei
616
Best: 616
▼
-4
Eleejah Inisan
FRA, 0
74
Punti
11
Tornei
617
Best: 617
▼
-4
Melisa Ercan
AUS, 0
74
Punti
14
Tornei
618
Best: 213
▼
-4
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
74
Punti
11
Tornei
619
Best: 339
▼
-4
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
74
Punti
18
Tornei
620
Best: 620
▲
2
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
74
Punti
15
Tornei
621
Best: 621
▼
-5
Jana Otzipka
BEL, 0
74
Punti
12
Tornei
622
Best: 348
▼
-5
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
74
Punti
12
Tornei
623
Best: 623
▼
-5
Amelie Van Impe
BEL, 0
74
Punti
18
Tornei
624
Best: 624
▼
-5
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
74
Punti
18
Tornei
625
Best: 450
▼
-5
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
74
Punti
22
Tornei
626
Best: 515
▼
-5
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
627
Best: 383
▼
-4
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
73
Punti
12
Tornei
628
Best: 511
▼
-4
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
73
Punti
14
Tornei
629
Best: 629
▼
-4
Elena Korokozidi
GRE, 0
73
Punti
15
Tornei
630
Best: 497
▼
-4
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
73
Punti
16
Tornei
631
Best: 631
▼
-4
Laura Mair
ITA, 0
73
Punti
16
Tornei
632
Best: 632
▼
-4
Amelia Honer
USA, 0
72
Punti
6
Tornei
633
Best: 633
▲
22
Hannah Klugman
GBR, 0
72
Punti
10
Tornei
634
Best: 332
▼
-3
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
72
Punti
15
Tornei
635
Best: 635
▼
-6
Nina Vargova
SVK, 0
72
Punti
18
Tornei
636
Best: 5
▼
-6
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
637
Best: 637
▼
-5
Olivia Lincer
USA, 0
71
Punti
13
Tornei
638
Best: 638
▼
-5
Mariella Thamm
GER, 0
71
Punti
12
Tornei
639
Best: 639
▲
18
Berta Bonardi
ARG, 0
71
Punti
14
Tornei
640
Best: 640
▼
-6
Loes Ebeling Koning
NED, 0
71
Punti
16
Tornei
641
Best: 632
▼
-6
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
71
Punti
9
Tornei
642
Best: 135
▲
36
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
71
Punti
13
Tornei
643
Best: 579
▼
-6
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
71
Punti
14
Tornei
644
Best: 46
▼
-6
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
70
Punti
1
Tornei
645
Best: 645
▲
4
Lan Mi
CHN, 0
70
Punti
20
Tornei
646
Best: 20
▼
-6
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
69
Punti
20
Tornei
647
Best: 604
▼
-5
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
69
Punti
16
Tornei
648
Best: 648
▲
3
Beatrise Zeltina
LAT, 0
69
Punti
10
Tornei
649
Best: 433
▼
-6
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
69
Punti
16
Tornei
650
Best: 650
▼
-6
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
68
Punti
5
Tornei
651
Best: 603
▼
-6
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
68
Punti
17
Tornei
652
Best: 652
▼
-6
Stefani Webb
AUS, 0
68
Punti
18
Tornei
653
Best: 653
▼
-6
Tamila Gadamauri
BEL, 0
68
Punti
15
Tornei
654
Best: 654
▲
5
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
68
Punti
15
Tornei
655
Best: 655
▼
-7
Mara Guth
GER, 0
68
Punti
16
Tornei
656
Best: 656
▲
19
Astrid Cirotte
FRA, 0
68
Punti
18
Tornei
657
Best: 657
▼
-7
Alyssa Reguer
FRA, 0
67
Punti
21
Tornei
658
Best: 263
▼
-6
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
67
Punti
12
Tornei
659
Best: 659
▲
11
Stefania Bojica
ROU, 0
67
Punti
13
Tornei
660
Best: 660
▼
-7
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
66
Punti
6
Tornei
661
Best: 661
▼
-7
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
662
Best: 130
▼
-6
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
65
Punti
11
Tornei
663
Best: 663
▼
-2
Anna Petkovic
GER, 0
65
Punti
19
Tornei
664
Best: 150
--
0
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
65
Punti
17
Tornei
665
Best: 665
▼
-7
Karina Miller
USA, 0
65
Punti
9
Tornei
666
Best: 666
▼
-6
Mary Lewis
USA, 0
64
Punti
17
Tornei
667
Best: 667
▼
-5
Christasha Mcneil
USA, 0
64
Punti
14
Tornei
668
Best: 668
▼
-5
Sarah Iliev
FRA, 0
64
Punti
14
Tornei
669
Best: 470
▼
-3
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
64
Punti
11
Tornei
670
Best: 670
▲
38
Milana Zhabrailova
RUS, 0
64
Punti
20
Tornei
671
Best: 212
▲
5
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
63
Punti
10
Tornei
672
Best: 672
▼
-5
Alexis Nguyen
USA, 0
63
Punti
12
Tornei
673
Best: 114
▼
-5
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
63
Punti
13
Tornei
674
Best: 674
▼
-5
Lavinia Tanasie
ROU, 0
63
Punti
15
Tornei
675
Best: 675
▼
-4
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
63
Punti
17
Tornei
676
Best: 676
▼
-4
Ruien Zhang
CHN, 0
62
Punti
12
Tornei
677
Best: 665
▼
-4
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
62
Punti
14
Tornei
678
Best: 678
▼
-4
Tian Jialin
CHN, 0
62
Punti
15
Tornei
679
Best: 380
▼
-2
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
61
Punti
16
Tornei
680
Best: 680
▼
-1
Anamaria Oana
ROU, 0
61
Punti
12
Tornei
681
Best: 646
▼
-1
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
61
Punti
13
Tornei
682
Best: 46
▲
142
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
59
Punti
7
Tornei
683
Best: 683
▼
-2
Vaishnavi Adkar
IND, 0
59
Punti
13
Tornei
684
Best: 679
▼
-2
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
59
Punti
16
Tornei
685
Best: 201
▼
-2
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
58
Punti
18
Tornei
686
Best: 686
▲
2
Sarah Rokusek
AUS, 0
58
Punti
14
Tornei
687
Best: 687
▼
-3
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
58
Punti
12
Tornei
688
Best: 688
▼
-3
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
689
Best: 398
▼
-3
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
58
Punti
18
Tornei
690
Best: 319
▼
-3
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
57
Punti
15
Tornei
691
Best: 691
▼
-2
Briana Szabo
ROU, 0
57
Punti
17
Tornei
692
Best: 351
▼
-2
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
57
Punti
11
Tornei
693
Best: 192
▼
-2
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
694
Best: 191
▼
-2
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
56
Punti
8
Tornei
695
Best: 695
▲
3
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
56
Punti
21
Tornei
696
Best: 696
▼
-3
Lea Nilsson
SWE, 0
56
Punti
6
Tornei
697
Best: 190
▼
-3
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
56
Punti
13
Tornei
698
Best: 639
▼
-3
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
56
Punti
15
Tornei
699
Best: 699
▲
45
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
56
Punti
16
Tornei
700
Best: 700
▲
7
Ana Grubor
CAN, 0
56
Punti
18
Tornei
701
Best: 18
▼
-5
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
55
Punti
11
Tornei
702
Best: 83
▼
-5
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
55
Punti
2
Tornei
703
Best: 278
▼
-4
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
55
Punti
16
Tornei
704
Best: 619
▲
17
Demi Tran
NED, 26-11-2000
55
Punti
20
Tornei
705
Best: 705
▼
-5
Julia Stusek
GER, 0
55
Punti
11
Tornei
706
Best: 706
▼
-5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
55
Punti
13
Tornei
707
Best: 707
▼
-5
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
55
Punti
7
Tornei
708
Best: 500
▼
-5
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
55
Punti
13
Tornei
709
Best: 709
▼
-5
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
55
Punti
14
Tornei
710
Best: 710
▼
-5
Junhan Zhang
CHN, 0
55
Punti
14
Tornei
711
Best: 711
▼
-5
Mia Horvit
USA, 0
55
Punti
15
Tornei
712
Best: 377
▼
-3
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
54
Punti
15
Tornei
713
Best: 713
▼
-3
Gina Feistel
POL, 0
54
Punti
10
Tornei
714
Best: 269
▼
-3
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
54
Punti
13
Tornei
715
Best: 715
▼
-3
Anita Sahdiieva
UKR, 0
54
Punti
15
Tornei
716
Best: 716
▼
-3
Anastasiia Gureva
RUS, 0
53
Punti
12
Tornei
717
Best: 717
▼
-3
Monique Barry
NZL, 0
53
Punti
16
Tornei
718
Best: 718
▼
-3
Kristina Liutova
RUS, 0
53
Punti
6
Tornei
719
Best: 685
▼
-3
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
53
Punti
14
Tornei
720
Best: 720
▼
-3
Iva Ivanova
BUL, 0
53
Punti
14
Tornei
721
Best: 721
▼
-3
Yasmin Ezzat
EGY, 0
53
Punti
15
Tornei
722
Best: 668
▼
-3
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
53
Punti
16
Tornei
723
Best: 188
▼
-3
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
52
Punti
7
Tornei
724
Best: 724
▼
-2
Brooke Black
GBR, 0
52
Punti
10
Tornei
725
Best: 725
▼
-2
Evialina Laskevich
BLR, 0
52
Punti
13
Tornei
726
Best: 726
▼
-2
Monika Stankiewicz
POL, 0
52
Punti
13
Tornei
727
Best: 445
▼
-2
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
52
Punti
14
Tornei
728
Best: 555
▲
12
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
52
Punti
17
Tornei
729
Best: 729
▼
-3
Ava Markham
USA, 0
52
Punti
6
Tornei
730
Best: 730
▼
-3
Irina Balus
SVK, 0
52
Punti
6
Tornei
731
Best: 652
▼
-3
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
52
Punti
12
Tornei
732
Best: 732
▲
45
Yujia Huang
CHN, 0
52
Punti
15
Tornei
733
Best: 733
▼
-4
Alyssa Ahn
USA, 0
51
Punti
10
Tornei
734
Best: 337
▼
-4
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
51
Punti
11
Tornei
735
Best: 710
▼
-4
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
51
Punti
20
Tornei
736
Best: 736
▼
-4
Makenna Jones
USA, 0
51
Punti
15
Tornei
737
Best: 549
▼
-4
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
51
Punti
23
Tornei
738
Best: 738
▲
1
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
51
Punti
13
Tornei
739
Best: 739
▼
-5
Ida Wobker
GER, 0
51
Punti
8
Tornei
740
Best: 352
▼
-5
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
51
Punti
11
Tornei
741
Best: 741
▲
40
Luciana Moyano
ARG, 0
51
Punti
14
Tornei
742
Best: 739
▲
15
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
51
Punti
15
Tornei
743
Best: 743
▼
-7
Ziva Falkner
SLO, 0
51
Punti
15
Tornei
744
Best: 744
▲
6
Jiayi Wang
CHN, 0
51
Punti
16
Tornei
745
Best: 745
▼
-8
Daria Zelinskaya
RUS, 0
51
Punti
16
Tornei
746
Best: 746
▼
-8
Yuhan Wang
CHN, 0
50
Punti
14
Tornei
747
Best: 736
▼
-6
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
50
Punti
6
Tornei
748
Best: 748
▼
-6
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
749
Best: 749
▼
-6
Edda Mamedova
RUS, 0
50
Punti
8
Tornei
750
Best: 12
▼
-5
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
751
Best: 42
▼
-5
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
49
Punti
2
Tornei
752
Best: 612
▼
-5
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
49
Punti
9
Tornei
753
Best: 753
▼
-5
Victoria Milovanova
RUS, 0
49
Punti
12
Tornei
754
Best: 601
▼
-5
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
49
Punti
14
Tornei
755
Best: 362
▼
-4
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
48
Punti
13
Tornei
756
Best: 584
▼
-4
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
48
Punti
20
Tornei
757
Best: 757
▲
4
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
48
Punti
9
Tornei
758
Best: 758
▼
-5
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
48
Punti
10
Tornei
759
Best: 525
▼
-5
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
48
Punti
11
Tornei
760
Best: 760
▼
-5
Vlada Mincheva
RUS, 0
48
Punti
12
Tornei
761
Best: 685
▼
-5
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
48
Punti
14
Tornei
762
Best: 335
▼
-4
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
47
Punti
24
Tornei
763
Best: 504
▼
-4
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
47
Punti
11
Tornei
764
Best: 764
▲
10
Laquisa Khan
AUS, 0
47
Punti
11
Tornei
765
Best: 765
▼
-5
Joy De Zeeuw
NED, 0
47
Punti
15
Tornei
766
Best: 278
▼
-4
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
47
Punti
9
Tornei
767
Best: 767
▼
-4
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
47
Punti
11
Tornei
768
Best: 626
▼
-4
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
47
Punti
11
Tornei
769
Best: 180
▼
-4
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
47
Punti
11
Tornei
770
Best: 770
▼
-4
Maria Kalyakina
RUS, 0
47
Punti
19
Tornei
771
Best: 546
▼
-4
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
47
Punti
20
Tornei
772
Best: 772
▼
-4
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
46
Punti
12
Tornei
773
Best: 317
▲
6
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
46
Punti
20
Tornei
774
Best: 774
▼
-5
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
46
Punti
13
Tornei
775
Best: 775
▼
-5
Meng-Yi Chen
CHN, 0
46
Punti
14
Tornei
776
Best: 776
▼
-5
Matilde Paoletti
ITA, 0
46
Punti
4
Tornei
777
Best: 777
▼
-5
Patricija Paukstyte
LTU, 0
46
Punti
8
Tornei
778
Best: 778
▼
-5
Petra Konjikusic
SRB, 0
46
Punti
10
Tornei
779
Best: 658
▼
-4
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
46
Punti
12
Tornei
780
Best: 780
▼
-4
Dune Vaissaud
FRA, 0
46
Punti
12
Tornei
781
Best: 781
▼
-3
Giulia Safina Popa
ROU, 0
45
Punti
7
Tornei
782
Best: 782
▼
-2
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
783
Best: 783
▲
5
Madelief Hageman
NED, 0
45
Punti
21
Tornei
784
Best: 123
▼
-2
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
44
Punti
4
Tornei
785
Best: 411
▼
-2
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
44
Punti
11
Tornei
786
Best: 319
▼
-2
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
44
Punti
14
Tornei
787
Best: 463
▲
3
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
44
Punti
15
Tornei
788
Best: 788
▼
-3
Bella Payne
USA, 0
44
Punti
6
Tornei
789
Best: 359
▼
-3
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
44
Punti
14
Tornei
790
Best: 607
▼
-3
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
44
Punti
15
Tornei
791
Best: 791
▲
30
Daria Yesypchuk
UKR, 0
44
Punti
16
Tornei
792
Best: 792
▲
30
Noemi Maines
ITA, 0
44
Punti
18
Tornei
793
Best: 793
▼
-4
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
794
Best: 794
▼
-3
Oceane Babel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
795
Best: 728
▼
-3
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
43
Punti
9
Tornei
796
Best: 796
▼
-3
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
797
Best: 674
▼
-1
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
43
Punti
17
Tornei
798
Best: 798
▼
-4
Petra Hule
AUS, 0
42
Punti
13
Tornei
799
Best: 799
▼
-4
Gaeul Jang
KOR, 0
42
Punti
8
Tornei
800
Best: 800
▼
-3
Chelsea Fontenel
SUI, 0
42
Punti
17
Tornei
801
Best: 781
▼
-3
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
42
Punti
17
Tornei
802
Best: 708
▼
-3
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
42
Punti
18
Tornei
803
Best: 330
▼
-3
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
41
Punti
11
Tornei
804
Best: 804
▼
-3
Kailey Evans
USA, 0
41
Punti
5
Tornei
805
Best: 805
▼
-3
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
806
Best: 806
▼
-3
Yiming Dang
CHN, 0
41
Punti
8
Tornei
807
Best: 26
▼
-3
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
41
Punti
8
Tornei
808
Best: 356
▼
-3
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
41
Punti
14
Tornei
809
Best: 537
▼
-3
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
41
Punti
14
Tornei
810
Best: 628
▼
-3
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
41
Punti
14
Tornei
811
Best: 147
▼
-3
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
40
Punti
5
Tornei
812
Best: 812
▼
-3
Onyu Choi
KOR, 0
40
Punti
11
Tornei
813
Best: 196
▼
-3
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
40
Punti
15
Tornei
814
Best: 186
▼
-3
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
39
Punti
8
Tornei
815
Best: 815
▼
-3
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
39
Punti
8
Tornei
816
Best: 387
▼
-3
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
39
Punti
11
Tornei
817
Best: 752
▼
-3
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
39
Punti
14
Tornei
818
Best: 818
▼
-3
Anastasiia Firman
UKR, 0
39
Punti
16
Tornei
819
Best: 819
▼
-3
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
38
Punti
5
Tornei
820
Best: 26
▼
-3
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
38
Punti
4
Tornei
821
Best: 821
▼
-3
Belle Thompson
AUS, 0
38
Punti
10
Tornei
822
Best: 822
▼
-3
Suana Tucakovic
BIH, 0
38
Punti
11
Tornei
823
Best: 823
▲
49
Ella Haavisto
FIN, 0
38
Punti
12
Tornei
824
Best: 175
▲
4
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
38
Punti
13
Tornei
825
Best: 468
▼
-5
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
38
Punti
13
Tornei
826
Best: 826
▼
-3
Kristina Penickova
USA, 0
37
Punti
8
Tornei
827
Best: 827
▼
-2
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
828
Best: 828
▼
-2
Luna Vujovic
SRB, 0
37
Punti
7
Tornei
829
Best: 829
▼
-2
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
37
Punti
10
Tornei
830
Best: 5
▼
-1
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
831
Best: 10
▼
-1
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
36
Punti
5
Tornei
832
Best: 548
▼
-1
Ines Murta
POR, 31-05-1997
36
Punti
15
Tornei
833
Best: 833
▲
81
Linea Bajraliu
SWE, 0
36
Punti
9
Tornei
834
Best: 834
▼
-2
Shannon Lam
USA, 0
36
Punti
8
Tornei
835
Best: 835
▼
-2
Polina Kuharenko
BLR, 0
36
Punti
8
Tornei
836
Best: 836
▼
-2
Yujin Kim
KOR, 0
36
Punti
9
Tornei
837
Best: 548
▼
-2
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
36
Punti
9
Tornei
838
Best: 838
▼
-2
Mara Gae
ROU, 0
36
Punti
11
Tornei
839
Best: 531
▼
-2
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
36
Punti
13
Tornei
840
Best: 840
▲
4
Maddalena Giordano
ITA, 0
36
Punti
16
Tornei
841
Best: 317
▼
-3
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
35
Punti
12
Tornei
842
Best: 802
▼
-3
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
35
Punti
12
Tornei
843
Best: 151
▼
-3
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
844
Best: 844
▼
-3
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
35
Punti
7
Tornei
845
Best: 845
▼
-3
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
846
Best: 846
▼
-3
Klara Veldman
NED, 0
35
Punti
12
Tornei
847
Best: 847
▼
-2
Lavinia Luciano
ITA, 0
35
Punti
16
Tornei
848
Best: 159
▼
-2
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
34
Punti
12
Tornei
849
Best: 849
▼
-2
Sonja Zhenikhova
GER, 0
34
Punti
8
Tornei
850
Best: 850
▼
-2
Xinran Sun
CHN, 0
34
Punti
4
Tornei
851
Best: 851
▼
-2
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
852
Best: 852
▼
-2
Jamilah Snells
USA, 0
34
Punti
9
Tornei
853
Best: 430
▼
-2
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
34
Punti
10
Tornei
854
Best: 627
▼
-2
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
34
Punti
11
Tornei
855
Best: 855
▼
-2
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
34
Punti
12
Tornei
856
Best: 856
▲
18
Carolin Raschdorf
GER, 0
34
Punti
14
Tornei
857
Best: 658
▼
-3
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
34
Punti
17
Tornei
858
Best: 858
▼
-3
Akanksha Nitture
IND, 0
33
Punti
13
Tornei
859
Best: 859
▼
-3
Dj Bennett
USA, 0
33
Punti
4
Tornei
860
Best: 860
▼
-3
Amy Sucha
CZE, 0
33
Punti
5
Tornei
861
Best: 861
▼
-3
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
33
Punti
6
Tornei
862
Best: 862
▼
-3
Johanna Silva
GER, 0
33
Punti
8
Tornei
863
Best: 863
▼
-3
Coco Bosman
NED, 0
33
Punti
9
Tornei
864
Best: 662
▼
-3
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
33
Punti
11
Tornei
865
Best: 865
▼
-3
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
33
Punti
13
Tornei
866
Best: 451
▼
-3
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
33
Punti
13
Tornei
867
Best: 867
▲
12
Lilian Poling
USA, 0
33
Punti
15
Tornei
868
Best: 868
▼
-4
Defne Cirpanli
TUR, 0
32
Punti
11
Tornei
869
Best: 869
▲
7
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
32
Punti
17
Tornei
870
Best: 870
▼
-5
Irem Kurt
TUR, 0
32
Punti
11
Tornei
871
Best: 871
▼
-5
Shiyu Ye
CHN, 0
32
Punti
5
Tornei
872
Best: 872
▼
-5
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
873
Best: 873
▼
-5
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
874
Best: 297
▼
-5
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
32
Punti
7
Tornei
875
Best: 188
▼
-5
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
32
Punti
7
Tornei
876
Best: 184
▼
-5
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
32
Punti
7
Tornei
877
Best: 877
--
0
Louna Zoppas
FRA, 0
32
Punti
10
Tornei
878
Best: 878
▼
-5
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
32
Punti
11
Tornei
879
Best: 738
▼
-1
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
32
Punti
12
Tornei
880
Best: 880
▼
-5
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
32
Punti
14
Tornei
881
Best: 881
▲
6
Candela Vazquez
ARG, 0
30
Punti
10
Tornei
882
Best: 882
▼
-2
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
883
Best: 883
▼
-2
Sae Noguchi
JPN, 0
30
Punti
9
Tornei
884
Best: 884
▼
-2
Laima Vladson
UZB, 0
30
Punti
5
Tornei
885
Best: 179
▼
-2
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
30
Punti
5
Tornei
886
Best: 886
▲
3
Angelica Blake
GBR, 0
30
Punti
7
Tornei
887
Best: 887
▼
-3
Aspen Schuman
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
888
Best: 879
▼
-3
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
30
Punti
11
Tornei
889
Best: 889
▼
-3
Paula Cembranos
SUI, 0
30
Punti
14
Tornei
890
Best: 890
▲
1
Camilla Gennaro
ITA, 0
30
Punti
15
Tornei
891
Best: 699
▲
4
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
29
Punti
14
Tornei
892
Best: 892
▼
-4
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
893
Best: 838
▼
-3
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
29
Punti
10
Tornei
894
Best: 894
▲
19
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
29
Punti
13
Tornei
895
Best: 895
▼
-3
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
29
Punti
15
Tornei
896
Best: 81
▼
-3
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
28
Punti
6
Tornei
897
Best: 897
▼
-3
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
28
Punti
7
Tornei
898
Best: 898
▼
-2
Ava Hrastar
USA, 0
28
Punti
5
Tornei
899
Best: 422
▲
49
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
28
Punti
5
Tornei
900
Best: 900
▼
-3
Maria Lazarenko
UKR, 0
28
Punti
7
Tornei
901
Best: 901
▼
-3
Anna Snigireva
RUS, 0
28
Punti
8
Tornei
902
Best: 902
▼
-3
Abigail Rencheli
USA, 0
28
Punti
8
Tornei
903
Best: 903
▼
-3
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
28
Punti
10
Tornei
904
Best: 904
▼
-3
Salma Drugdova
SVK, 0
28
Punti
10
Tornei
905
Best: 905
▼
-3
Tiana Tian Deng
SWE, 0
28
Punti
11
Tornei
906
Best: 346
▼
-3
Elena-Teodora Cadar
ROU, 24-02-1994
28
Punti
12
Tornei
907
Best: 907
▼
-3
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
28
Punti
14
Tornei
908
Best: 34
▼
-3
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
27
Punti
6
Tornei
909
Best: 909
▼
-3
Dimitra Pavlou
GRE, 0
27
Punti
5
Tornei
910
Best: 910
▼
-3
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
911
Best: 911
▼
-3
Dunja Maric
SRB, 0
27
Punti
7
Tornei
912
Best: 912
▼
-3
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
27
Punti
7
Tornei
913
Best: 856
▼
-3
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
27
Punti
7
Tornei
914
Best: 914
▼
-3
Arina Varaksina
RUS, 0
27
Punti
11
Tornei
915
Best: 915
▼
-3
Shiho Tsujioka
JPN, 0
27
Punti
11
Tornei
916
Best: 916
▼
-1
Petra Sedlackova
CZE, 0
26
Punti
5
Tornei
917
Best: 145
▼
-1
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
26
Punti
5
Tornei
918
Best: 918
▼
-1
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
919
Best: 919
▼
-1
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
920
Best: 920
▼
-1
Indianna Spink
GBR, 0
26
Punti
8
Tornei
921
Best: 921
▼
-1
Ava Rodriguez
USA, 0
26
Punti
10
Tornei
922
Best: 922
▼
-1
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
26
Punti
12
Tornei
923
Best: 923
▼
-1
Mila Masic
SRB, 0
26
Punti
14
Tornei
924
Best: 924
▼
-1
Neus Torner Sensano
ESP, 0
25
Punti
8
Tornei
925
Best: 925
▼
-1
Maya Iyengar
USA, 0
25
Punti
13
Tornei
926
Best: 480
▼
-1
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
25
Punti
8
Tornei
927
Best: 927
▼
-1
Shruti Ahlawat
IND, 0
25
Punti
3
Tornei
928
Best: 589
▼
-1
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
25
Punti
3
Tornei
929
Best: 929
▼
-1
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
930
Best: 318
▼
-1
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
931
Best: 375
▼
-1
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
25
Punti
9
Tornei
932
Best: 932
▼
-1
Jordyn Mcbride
USA, 0
25
Punti
10
Tornei
933
Best: 933
▼
-1
Romane Longueville
BEL, 0
25
Punti
11
Tornei
934
Best: 734
▼
-1
Polina Bakhmutkina
BEL, 25-04-1999
25
Punti
11
Tornei
935
Best: 935
▼
-1
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
25
Punti
11
Tornei
936
Best: 936
▼
-1
Celine Simunyu
IRL, 0
24
Punti
5
Tornei
937
Best: 739
▼
-1
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
24
Punti
5
Tornei
938
Best: 938
▼
-1
Elza Tomase
LAT, 0
24
Punti
5
Tornei
939
Best: 382
▼
-1
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
24
Punti
5
Tornei
940
Best: 940
▼
-1
Antonia Stoyanov
NED, 0
24
Punti
5
Tornei
941
Best: 207
▼
-1
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
24
Punti
6
Tornei
942
Best: 942
▼
-1
Anjali Rathi
IND, 0
24
Punti
8
Tornei
943
Best: 943
▼
-1
Yingqun Sun
CHN, 0
24
Punti
9
Tornei
944
Best: 944
▼
-1
Victoria Pohle
GER, 0
24
Punti
11
Tornei
945
Best: 945
▼
-1
Simona Ogescu
ROU, 0
24
Punti
13
Tornei
946
Best: 20
▼
-1
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
947
Best: 814
▼
-1
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
23
Punti
9
Tornei
948
Best: 286
▼
-1
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
23
Punti
12
Tornei
949
Best: 949
--
0
Maria Garcia Cid
ESP, 0
23
Punti
6
Tornei
950
Best: 720
--
0
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
23
Punti
6
Tornei
951
Best: 951
--
0
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
952
Best: 714
--
0
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
23
Punti
7
Tornei
953
Best: 953
--
0
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
954
Best: 523
--
0
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
23
Punti
8
Tornei
955
Best: 955
--
0
Valeriia Artemeva
RUS, 0
23
Punti
9
Tornei
956
Best: 561
--
0
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
957
Best: 957
--
0
Maelle Leclercq
FRA, 0
23
Punti
12
Tornei
958
Best: 958
--
0
Sara Svetac
CRO, 0
22
Punti
3
Tornei
959
Best: 959
--
0
Eszter Meri
SVK, 0
22
Punti
7
Tornei
960
Best: 960
--
0
Sylvie Zund
LIE, 0
22
Punti
8
Tornei
961
Best: 961
--
0
Elyse Tse
NZL, 0
22
Punti
9
Tornei
962
Best: 962
--
0
Krisha Mahendran
IND, 0
22
Punti
3
Tornei
963
Best: 963
--
0
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
964
Best: 964
--
0
Shihomi Li Xuan Leong
MAS, 0
22
Punti
6
Tornei
965
Best: 842
--
0