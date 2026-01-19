Nadal sarà a Melbourne per la finale degli Australian Open

Dopo Federer, ecco Nadal. Parterre de roi di grandissimi campioni all’edizione 2026 degli Australian Open: dopo lo svizzero, stella della cerimonia di inaugurazione del torneo di Melbourne, il primo Slam della stagione renderà omaggio a un altro giocatore che ha segnato un’epoca, Rafa Nadal, insieme ad altre due leggende del tennis australiano come Ash Barty e Dylan Alcott, campione di tennis carrozzina. Nadal sarà al centro della scena domenica 1° febbraio, il giorno della finale maschile, in un evento denominato “Legends Night con KIA”, uno dei main sponsor del torneo al 25esimo anno di partnership. Con Rafa anche Ashleigh Barty, campionessa del 2022 e Dylan Alcott, sette volte vincitore degli Australian Open nella specialità del tennis in carrozzina.

“Per celebrare i 25 anni di partnership di Kia con l’Australian Open, i fan avranno la rara opportunità di ascoltare queste leggende, oltre a musica dal vivo con DJ, momenti interattivi per i fan e la possibilità di vincere premi, tra cui biglietti per la finale maschile e una sessione fotografica irripetibile con Rafael Nadal”, si legge nel comunicato che lancia l’evento

Due volte campione nel torneo (la prima contro Federer nel 2009), Nadal ha lasciato il segno con la sua epica rimonta nella finale del 2022 contro Daniil Medvedev, recuperando due set di svantaggio al russo in una partita diventata leggendaria per pathos e durata. L’evento si svolgerà alla KIA Arena e sarà un gustoso antipasto per la finale maschile, prevista nella sessione serale sulla Rod Laver Arena, con Rafa ovviamente presente in tribuna.

Mario Cecchi