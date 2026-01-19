Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Tomas Machac si avvicina alla top 20
Classifica Atp Entry System Singolo (19-01-2026)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
12050
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5105
Punti
24
Tornei
4
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4780
Punti
19
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4105
Punti
23
Tornei
6
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4080
Punti
23
Tornei
7
Best: 5
▲
1
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4000
Punti
23
Tornei
8
Best: 5
▼
-1
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
3990
Punti
27
Tornei
9
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3840
Punti
23
Tornei
10
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3065
Punti
29
Tornei
11
Best: 4
--
0
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
2990
Punti
17
Tornei
12
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
2910
Punti
25
Tornei
13
Best: 9
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2795
Punti
22
Tornei
14
Best: 14
▲
1
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2635
Punti
26
Tornei
15
Best: 10
▼
-1
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2600
Punti
26
Tornei
16
Best: 4
--
0
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
2580
Punti
20
Tornei
17
Best: 16
▲
1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2345
Punti
23
Tornei
18
Best: 9
▼
-1
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2320
Punti
24
Tornei
19
Best: 16
--
0
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2090
Punti
23
Tornei
20
Best: 8
▲
1
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2050
Punti
21
Tornei
21
Best: 18
▼
-1
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2035
Punti
24
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1955
Punti
29
Tornei
23
Best: 10
--
0
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1650
Punti
23
Tornei
24
Best: 22
▲
11
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1610
Punti
21
Tornei
25
Best: 24
▼
-1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1599
Punti
34
Tornei
26
Best: 21
▼
-1
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1565
Punti
29
Tornei
27
Best: 8
▲
1
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1553
Punti
27
Tornei
28
Best: 26
▼
-2
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1551
Punti
30
Tornei
29
Best: 26
▼
-2
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1540
Punti
25
Tornei
30
Best: 29
▼
-1
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1535
Punti
29
Tornei
31
Best: 30
▲
1
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1519
Punti
24
Tornei
32
Best: 24
▼
-2
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1510
Punti
20
Tornei
33
Best: 18
▲
3
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1510
Punti
24
Tornei
34
Best: 11
▼
-3
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1500
Punti
22
Tornei
35
Best: 3
▼
-2
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1455
Punti
22
Tornei
36
Best: 18
▲
3
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1390
Punti
30
Tornei
37
Best: 31
▼
-3
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1383
Punti
27
Tornei
38
Best: 30
▼
-1
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1350
Punti
27
Tornei
39
Best: 33
▼
-1
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1335
Punti
26
Tornei
40
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1240
Punti
28
Tornei
41
Best: 33
--
0
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1215
Punti
25
Tornei
42
Best: 14
--
0
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1210
Punti
17
Tornei
43
Best: 39
--
0
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1170
Punti
26
Tornei
44
Best: 44
--
0
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
1123
Punti
32
Tornei
45
Best: 19
--
0
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1105
Punti
18
Tornei
46
Best: 30
--
0
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1070
Punti
30
Tornei
47
Best: 36
▲
5
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1065
Punti
25
Tornei
48
Best: 48
--
0
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1042
Punti
23
Tornei
49
Best: 43
▼
-2
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1028
Punti
30
Tornei
50
Best: 19
▼
-1
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1000
Punti
26
Tornei
51
Best: 43
▲
9
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
985
Punti
29
Tornei
52
Best: 38
▼
-2
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
980
Punti
31
Tornei
53
Best: 23
▼
-2
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
975
Punti
24
Tornei
54
Best: 53
▲
1
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
967
Punti
21
Tornei
55
Best: 6
▼
-2
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
965
Punti
20
Tornei
56
Best: 54
▼
-2
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
964
Punti
33
Tornei
57
Best: 6
▼
-1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
20
Tornei
58
Best: 56
▼
-1
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
924
Punti
30
Tornei
59
Best: 58
▼
-1
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
918
Punti
21
Tornei
60
Best: 42
▼
-1
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
910
Punti
30
Tornei
61
Best: 29
▲
2
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
905
Punti
28
Tornei
62
Best: 27
▼
-1
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
895
Punti
33
Tornei
63
Best: 17
▼
-1
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
873
Punti
27
Tornei
64
Best: 61
--
0
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
862
Punti
27
Tornei
65
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
858
Punti
25
Tornei
66
Best: 23
--
0
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
837
Punti
32
Tornei
67
Best: 58
--
0
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
830
Punti
21
Tornei
68
Best: 54
--
0
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
829
Punti
25
Tornei
69
Best: 53
--
0
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
810
Punti
25
Tornei
70
Best: 3
--
0
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
790
Punti
20
Tornei
71
Best: 47
--
0
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
768
Punti
31
Tornei
72
Best: 72
--
0
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
767
Punti
23
Tornei
73
Best: 71
--
0
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
763
Punti
24
Tornei
74
Best: 29
--
0
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
760
Punti
30
Tornei
75
Best: 22
--
0
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
759
Punti
26
Tornei
76
Best: 63
--
0
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
758
Punti
26
Tornei
77
Best: 49
--
0
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
752
Punti
26
Tornei
78
Best: 78
▲
9
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
746
Punti
31
Tornei
79
Best: 55
▲
2
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
737
Punti
28
Tornei
80
Best: 64
▼
-2
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
733
Punti
26
Tornei
81
Best: 74
▼
-2
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
727
Punti
28
Tornei
82
Best: 17
▼
-2
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
726
Punti
21
Tornei
83
Best: 46
▲
2
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
725
Punti
31
Tornei
84
Best: 79
▼
-2
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
725
Punti
25
Tornei
85
Best: 85
▲
4
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
725
Punti
30
Tornei
86
Best: 21
▼
-2
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
706
Punti
30
Tornei
87
Best: 71
▼
-4
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
700
Punti
27
Tornei
88
Best: 86
▼
-2
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
694
Punti
28
Tornei
89
Best: 88
▼
-1
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
683
Punti
30
Tornei
90
Best: 57
▲
6
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
681
Punti
20
Tornei
91
Best: 9
▼
-1
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
670
Punti
24
Tornei
92
Best: 27
▼
-1
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
659
Punti
26
Tornei
93
Best: 58
▲
1
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
656
Punti
30
Tornei
94
Best: 89
▼
-2
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
656
Punti
25
Tornei
95
Best: 86
▼
-2
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
655
Punti
25
Tornei
96
Best: 95
▼
-1
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
653
Punti
27
Tornei
97
Best: 45
▲
7
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
650
Punti
27
Tornei
98
Best: 95
▼
-1
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
641
Punti
31
Tornei
99
Best: 83
▼
-1
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
630
Punti
27
Tornei
100
Best: 99
▼
-1
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
627
Punti
26
Tornei
101
Best: 78
▼
-1
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
626
Punti
29
Tornei
102
Best: 45
▼
-1
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
611
Punti
20
Tornei
103
Best: 90
▼
-1
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
605
Punti
29
Tornei
104
Best: 103
▼
-1
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
604
Punti
29
Tornei
105
Best: 16
--
0
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
573
Punti
23
Tornei
106
Best: 42
--
0
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
566
Punti
22
Tornei
107
Best: 107
--
0
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
565
Punti
29
Tornei
108
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
561
Punti
24
Tornei
109
Best: 99
--
0
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
553
Punti
30
Tornei
110
Best: 6
--
0
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
550
Punti
19
Tornei
111
Best: 26
--
0
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
548
Punti
22
Tornei
112
Best: 92
--
0
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
547
Punti
27
Tornei
113
Best: 37
--
0
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
546
Punti
26
Tornei
114
Best: 62
▲
1
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
542
Punti
30
Tornei
115
Best: 24
▼
-1
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
528
Punti
25
Tornei
116
Best: 116
--
0
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
527
Punti
17
Tornei
117
Best: 7
--
0
David Goffin
BEL, 07-12-1990
525
Punti
25
Tornei
118
Best: 77
--
0
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
521
Punti
24
Tornei
119
Best: 102
--
0
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
517
Punti
25
Tornei
120
Best: 64
--
0
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
499
Punti
27
Tornei
121
Best: 101
--
0
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
499
Punti
31
Tornei
122
Best: 83
--
0
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
498
Punti
23
Tornei
123
Best: 12
--
0
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
498
Punti
16
Tornei
124
Best: 123
--
0
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
498
Punti
27
Tornei
125
Best: 23
--
0
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
497
Punti
29
Tornei
126
Best: 91
--
0
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
488
Punti
22
Tornei
127
Best: 115
--
0
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
481
Punti
14
Tornei
128
Best: 128
--
0
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
477
Punti
22
Tornei
129
Best: 128
--
0
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
469
Punti
26
Tornei
130
Best: 112
--
0
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
468
Punti
24
Tornei
131
Best: 37
--
0
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
463
Punti
20
Tornei
132
Best: 132
--
0
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
456
Punti
23
Tornei
133
Best: 96
--
0
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
451
Punti
24
Tornei
134
Best: 134
--
0
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
448
Punti
28
Tornei
135
Best: 132
--
0
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
446
Punti
27
Tornei
136
Best: 109
--
0
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
444
Punti
21
Tornei
137
Best: 79
--
0
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
438
Punti
24
Tornei
138
Best: 126
--
0
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
139
Best: 3
--
0
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
437
Punti
25
Tornei
140
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
436
Punti
25
Tornei
141
Best: 137
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
436
Punti
27
Tornei
142
Best: 142
--
0
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
435
Punti
26
Tornei
143
Best: 102
--
0
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
431
Punti
18
Tornei
144
Best: 144
--
0
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
430
Punti
23
Tornei
145
Best: 113
--
0
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
429
Punti
23
Tornei
146
Best: 143
--
0
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
428
Punti
30
Tornei
147
Best: 49
--
0
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
427
Punti
25
Tornei
148
Best: 133
--
0
Colton Smith
USA, 05-03-2003
424
Punti
18
Tornei
149
Best: 110
--
0
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
420
Punti
24
Tornei
150
Best: 150
--
0
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
418
Punti
16
Tornei
151
Best: 115
--
0
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
413
Punti
22
Tornei
152
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
153
Best: 145
--
0
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
407
Punti
25
Tornei
154
Best: 105
--
0
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
405
Punti
23
Tornei
155
Best: 130
--
0
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
404
Punti
25
Tornei
156
Best: 151
--
0
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
402
Punti
23
Tornei
157
Best: 126
--
0
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
399
Punti
22
Tornei
158
Best: 149
--
0
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
394
Punti
28
Tornei
159
Best: 103
--
0
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
380
Punti
27
Tornei
160
Best: 147
--
0
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
372
Punti
15
Tornei
161
Best: 125
--
0
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
369
Punti
27
Tornei
162
Best: 147
--
0
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
364
Punti
20
Tornei
163
Best: 159
--
0
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
361
Punti
24
Tornei
164
Best: 163
--
0
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
353
Punti
23
Tornei
165
Best: 63
--
0
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
352
Punti
24
Tornei
166
Best: 164
--
0
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
349
Punti
23
Tornei
167
Best: 87
--
0
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
348
Punti
26
Tornei
168
Best: 158
--
0
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
347
Punti
11
Tornei
169
Best: 168
--
0
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
345
Punti
32
Tornei
170
Best: 151
--
0
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
341
Punti
15
Tornei
171
Best: 125
--
0
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
339
Punti
18
Tornei
172
Best: 36
--
0
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
338
Punti
17
Tornei
173
Best: 164
--
0
James McCabe
AUS, 05-07-2003
337
Punti
29
Tornei
174
Best: 174
--
0
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
337
Punti
13
Tornei
175
Best: 105
--
0
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
337
Punti
27
Tornei
176
Best: 175
--
0
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
337
Punti
32
Tornei
177
Best: 173
--
0
Martin Damm
USA, 30-09-2003
333
Punti
21
Tornei
178
Best: 174
--
0
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
330
Punti
33
Tornei
179
Best: 95
--
0
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
327
Punti
29
Tornei
180
Best: 117
--
0
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
326
Punti
8
Tornei
181
Best: 106
--
0
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
326
Punti
26
Tornei
182
Best: 181
--
0
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
325
Punti
30
Tornei
183
Best: 123
▲
12
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
324
Punti
31
Tornei
184
Best: 180
▼
-1
Justin Engel
GER, 01-10-2007
323
Punti
33
Tornei
185
Best: 17
▼
-1
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
317
Punti
32
Tornei
186
Best: 185
▼
-1
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
316
Punti
17
Tornei
187
Best: 123
▼
-1
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
315
Punti
15
Tornei
188
Best: 21
▼
-1
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
314
Punti
21
Tornei
189
Best: 184
▲
26
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
313
Punti
36
Tornei
190
Best: 170
▼
-2
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
312
Punti
27
Tornei
191
Best: 60
▼
-2
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
308
Punti
24
Tornei
192
Best: 133
▼
-2
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
306
Punti
21
Tornei
193
Best: 144
▼
-2
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
305
Punti
22
Tornei
194
Best: 63
▼
-2
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
305
Punti
17
Tornei
195
Best: 175
▼
-2
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
305
Punti
30
Tornei
196
Best: 138
▼
-2
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
304
Punti
23
Tornei
197
Best: 177
▼
-1
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
300
Punti
17
Tornei
198
Best: 197
▼
-1
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
300
Punti
31
Tornei
199
Best: 193
▼
-1
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
298
Punti
31
Tornei
200
Best: 191
▼
-1
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
297
Punti
27
Tornei
201
Best: 194
▼
-1
Dan Added
FRA, 13-04-1999
295
Punti
33
Tornei
202
Best: 198
▼
-1
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
294
Punti
24
Tornei
203
Best: 159
▼
-1
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
292
Punti
23
Tornei
204
Best: 183
▼
-1
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
292
Punti
29
Tornei
205
Best: 159
▼
-1
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
287
Punti
21
Tornei
206
Best: 38
▼
-1
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
286
Punti
17
Tornei
207
Best: 187
▼
-1
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
284
Punti
30
Tornei
208
Best: 201
▼
-1
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
283
Punti
29
Tornei
209
Best: 150
▼
-1
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
281
Punti
21
Tornei
210
Best: 208
▼
-1
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
279
Punti
31
Tornei
211
Best: 127
▼
-1
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
279
Punti
34
Tornei
212
Best: 200
▼
-1
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
278
Punti
23
Tornei
213
Best: 131
▼
-1
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
274
Punti
18
Tornei
214
Best: 153
▼
-1
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
272
Punti
25
Tornei
215
Best: 205
▼
-1
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
271
Punti
33
Tornei
216
Best: 212
▲
2
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
266
Punti
28
Tornei
217
Best: 118
▼
-1
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
263
Punti
22
Tornei
218
Best: 184
▼
-1
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
262
Punti
19
Tornei
219
Best: 123
--
0
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
260
Punti
24
Tornei
220
Best: 158
--
0
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
257
Punti
28
Tornei
221
Best: 31
--
0
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
256
Punti
15
Tornei
222
Best: 170
--
0
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
255
Punti
26
Tornei
223
Best: 191
--
0
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
254
Punti
19
Tornei
224
Best: 172
--
0
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
252
Punti
27
Tornei
225
Best: 145
--
0
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
251
Punti
13
Tornei
226
Best: 157
--
0
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
251
Punti
27
Tornei
227
Best: 185
--
0
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
251
Punti
39
Tornei
228
Best: 228
--
0
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
247
Punti
17
Tornei
229
Best: 207
--
0
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
247
Punti
19
Tornei
230
Best: 16
--
0
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
247
Punti
24
Tornei
231
Best: 131
--
0
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
247
Punti
30
Tornei
232
Best: 231
▲
2
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
247
Punti
31
Tornei
233
Best: 177
▲
7
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
247
Punti
32
Tornei
234
Best: 196
▼
-2
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
247
Punti
33
Tornei
235
Best: 231
▼
-2
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
244
Punti
26
Tornei
236
Best: 196
▲
10
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
241
Punti
28
Tornei
237
Best: 202
▼
-2
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
240
Punti
22
Tornei
238
Best: 238
▲
6
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
236
Punti
27
Tornei
239
Best: 236
▼
-3
Marko Topo
GER, 13-09-2003
234
Punti
22
Tornei
240
Best: 4
▼
-3
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
232
Punti
17
Tornei
241
Best: 225
▼
-3
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
232
Punti
14
Tornei
242
Best: 99
▼
-3
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
230
Punti
21
Tornei
243
Best: 168
▲
8
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
228
Punti
33
Tornei
244
Best: 242
▲
9
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
227
Punti
20
Tornei
245
Best: 235
▼
-4
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
225
Punti
26
Tornei
246
Best: 142
▼
-4
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
225
Punti
27
Tornei
247
Best: 186
▼
-4
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
224
Punti
19
Tornei
248
Best: 147
▲
1
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
224
Punti
26
Tornei
249
Best: 162
▼
-4
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
223
Punti
23
Tornei
250
Best: 245
▼
-3
Max Houkes
NED, 03-07-2000
221
Punti
30
Tornei
251
Best: 248
▼
-3
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
218
Punti
21
Tornei
252
Best: 97
▼
-2
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
218
Punti
29
Tornei
253
Best: 161
▼
-1
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
216
Punti
17
Tornei
254
Best: 239
▲
1
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
214
Punti
29
Tornei
255
Best: 181
▼
-1
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
212
Punti
25
Tornei
256
Best: 248
--
0
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
212
Punti
28
Tornei
257
Best: 243
▲
3
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
211
Punti
25
Tornei
258
Best: 78
▼
-1
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
210
Punti
28
Tornei
259
Best: 187
▼
-1
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
208
Punti
30
Tornei
260
Best: 116
▼
-1
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
208
Punti
25
Tornei
261
Best: 171
▲
4
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
207
Punti
28
Tornei
262
Best: 182
▲
31
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
203
Punti
22
Tornei
263
Best: 142
▼
-2
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
203
Punti
33
Tornei
264
Best: 197
▲
109
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
202
Punti
20
Tornei
265
Best: 168
▼
-3
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
202
Punti
25
Tornei
266
Best: 158
▼
-3
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
202
Punti
31
Tornei
267
Best: 260
▼
-3
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
202
Punti
40
Tornei
268
Best: 268
▲
7
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
201
Punti
31
Tornei
269
Best: 192
▼
-3
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
200
Punti
28
Tornei
270
Best: 143
▼
-3
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
200
Punti
14
Tornei
271
Best: 201
▼
-3
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
200
Punti
20
Tornei
272
Best: 252
▼
-3
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
200
Punti
24
Tornei
273
Best: 264
▼
-3
Andres Martin
USA, 07-07-2001
200
Punti
29
Tornei
274
Best: 248
▼
-3
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
200
Punti
29
Tornei
275
Best: 228
▼
-3
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
199
Punti
21
Tornei
276
Best: 255
--
0
Henri Squire
GER, 27-09-2000
199
Punti
27
Tornei
277
Best: 217
▼
-4
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
199
Punti
28
Tornei
278
Best: 210
--
0
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
199
Punti
39
Tornei
279
Best: 108
▲
56
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
198
Punti
23
Tornei
280
Best: 240
▼
-6
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
198
Punti
27
Tornei
281
Best: 233
▼
-2
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
194
Punti
24
Tornei
282
Best: 267
▼
-5
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
193
Punti
30
Tornei
283
Best: 269
--
0
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
193
Punti
32
Tornei
284
Best: 281
▲
4
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
192
Punti
27
Tornei
285
Best: 280
▼
-5
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
190
Punti
15
Tornei
286
Best: 261
▼
-5
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
189
Punti
26
Tornei
287
Best: 275
▼
-5
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
187
Punti
24
Tornei
288
Best: 288
▲
12
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
187
Punti
26
Tornei
289
Best: 72
▼
-5
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
186
Punti
16
Tornei
290
Best: 29
▼
-5
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
186
Punti
22
Tornei
291
Best: 128
▲
45
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
185
Punti
5
Tornei
292
Best: 237
▼
-6
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
185
Punti
31
Tornei
293
Best: 212
▼
-6
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
184
Punti
35
Tornei
294
Best: 93
▲
2
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
183
Punti
26
Tornei
295
Best: 287
▼
-6
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
182
Punti
20
Tornei
296
Best: 289
▼
-6
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
180
Punti
25
Tornei
297
Best: 275
--
0
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
180
Punti
27
Tornei
298
Best: 243
▲
5
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
179
Punti
25
Tornei
299
Best: 181
▼
-8
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
179
Punti
26
Tornei
300
Best: 279
▼
-8
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
179
Punti
34
Tornei
301
Best: 278
▼
-7
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
178
Punti
30
Tornei
302
Best: 78
▲
5
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
177
Punti
22
Tornei
303
Best: 80
▲
12
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
177
Punti
24
Tornei
304
Best: 235
--
0
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
177
Punti
25
Tornei
305
Best: 285
▼
-10
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
176
Punti
23
Tornei
306
Best: 291
▼
-1
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
176
Punti
32
Tornei
307
Best: 297
▼
-9
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
176
Punti
38
Tornei
308
Best: 298
▼
-9
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
309
Best: 170
▼
-8
James Trotter
JPN, 01-01-1900
173
Punti
20
Tornei
310
Best: 299
▼
-8
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
171
Punti
28
Tornei
311
Best: 237
▲
1
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
169
Punti
22
Tornei
312
Best: 312
▲
66
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
169
Punti
28
Tornei
313
Best: 306
▼
-7
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
168
Punti
23
Tornei
314
Best: 306
▼
-6
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
167
Punti
22
Tornei
315
Best: 312
▲
1
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
167
Punti
29
Tornei
316
Best: 208
▼
-7
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
166
Punti
20
Tornei
317
Best: 310
▼
-7
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
166
Punti
24
Tornei
318
Best: 47
▼
-7
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
165
Punti
14
Tornei
319
Best: 263
▼
-6
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
165
Punti
24
Tornei
320
Best: 314
▼
-6
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
165
Punti
28
Tornei
321
Best: 260
▼
-4
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
161
Punti
28
Tornei
322
Best: 307
▲
4
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
160
Punti
23
Tornei
323
Best: 267
▲
5
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
160
Punti
31
Tornei
324
Best: 317
▼
-6
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
159
Punti
31
Tornei
325
Best: 165
▼
-6
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
158
Punti
6
Tornei
326
Best: 320
▼
-6
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
158
Punti
15
Tornei
327
Best: 254
▼
-6
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
158
Punti
30
Tornei
328
Best: 208
▼
-6
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
157
Punti
24
Tornei
329
Best: 222
▼
-6
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
157
Punti
25
Tornei
330
Best: 302
▼
-6
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
157
Punti
28
Tornei
331
Best: 323
▼
-6
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
157
Punti
29
Tornei
332
Best: 332
▼
-5
Diego Dedura
GER, 0
156
Punti
29
Tornei
333
Best: 249
▼
-4
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
156
Punti
32
Tornei
334
Best: 177
▼
-4
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
155
Punti
26
Tornei
335
Best: 177
▼
-4
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
153
Punti
25
Tornei
336
Best: 229
▲
15
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
153
Punti
29
Tornei
337
Best: 337
▲
32
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
152
Punti
20
Tornei
338
Best: 332
▼
-6
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
151
Punti
32
Tornei
339
Best: 331
▼
-6
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
340
Best: 93
▼
-6
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
149
Punti
17
Tornei
341
Best: 318
▲
6
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
149
Punti
33
Tornei
342
Best: 315
▼
-5
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
147
Punti
28
Tornei
343
Best: 336
▼
-5
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
147
Punti
28
Tornei
344
Best: 325
▼
-5
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
147
Punti
33
Tornei
345
Best: 341
▼
-4
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
145
Punti
21
Tornei
346
Best: 181
▼
-6
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
145
Punti
22
Tornei
347
Best: 343
▼
-4
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
145
Punti
29
Tornei
348
Best: 342
▼
-6
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
144
Punti
24
Tornei
349
Best: 268
▼
-5
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
144
Punti
31
Tornei
350
Best: 127
▼
-5
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
143
Punti
27
Tornei
351
Best: 336
▼
-5
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
141
Punti
26
Tornei
352
Best: 336
▼
-4
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
140
Punti
17
Tornei
353
Best: 211
▼
-4
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
139
Punti
22
Tornei
354
Best: 304
▼
-4
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
139
Punti
28
Tornei
355
Best: 355
▲
61
Florian Broska
GER, 01-01-1998
137
Punti
22
Tornei
356
Best: 339
▼
-4
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
137
Punti
31
Tornei
357
Best: 319
▼
-4
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
136
Punti
25
Tornei
358
Best: 354
▼
-4
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
136
Punti
26
Tornei
359
Best: 289
▼
-4
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
135
Punti
20
Tornei
360
Best: 219
▼
-4
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
135
Punti
21
Tornei
361
Best: 202
▼
-4
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
133
Punti
16
Tornei
362
Best: 158
▼
-1
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
133
Punti
25
Tornei
363
Best: 363
▲
61
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
133
Punti
25
Tornei
364
Best: 283
▼
-6
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
133
Punti
31
Tornei
365
Best: 263
▼
-6
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
132
Punti
31
Tornei
366
Best: 180
▼
-6
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
131
Punti
22
Tornei
367
Best: 153
▲
12
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
131
Punti
31
Tornei
368
Best: 31
▼
-6
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
130
Punti
15
Tornei
369
Best: 161
▼
-6
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
130
Punti
14
Tornei
370
Best: 299
▼
-6
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
130
Punti
20
Tornei
371
Best: 221
▼
-6
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
130
Punti
24
Tornei
372
Best: 357
▼
-6
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
130
Punti
32
Tornei
373
Best: 320
▲
2
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
129
Punti
23
Tornei
374
Best: 58
▼
-7
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
128
Punti
18
Tornei
375
Best: 288
▼
-7
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
128
Punti
15
Tornei
376
Best: 370
▼
-6
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
128
Punti
21
Tornei
377
Best: 136
▼
-6
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
128
Punti
25
Tornei
378
Best: 344
▼
-6
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
128
Punti
28
Tornei
379
Best: 334
▼
-5
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
127
Punti
22
Tornei
380
Best: 183
▼
-4
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
127
Punti
25
Tornei
381
Best: 330
▼
-4
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
126
Punti
24
Tornei
382
Best: 380
▼
-2
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
383
Best: 381
▼
-2
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
124
Punti
26
Tornei
384
Best: 116
▼
-2
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
123
Punti
23
Tornei
385
Best: 257
▼
-2
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
123
Punti
24
Tornei
386
Best: 384
▼
-2
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
123
Punti
24
Tornei
387
Best: 385
▼
-2
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
123
Punti
25
Tornei
388
Best: 244
▲
14
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
123
Punti
30
Tornei
389
Best: 240
▼
-3
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
122
Punti
27
Tornei
390
Best: 387
▼
-3
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
121
Punti
18
Tornei
391
Best: 289
▼
-3
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
121
Punti
20
Tornei
392
Best: 392
▲
15
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
121
Punti
27
Tornei
393
Best: 55
▼
-4
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
394
Best: 160
▼
-4
Li Tu
AUS, 27-05-1996
120
Punti
18
Tornei
395
Best: 391
▼
-4
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
120
Punti
20
Tornei
396
Best: 389
▼
-4
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
120
Punti
21
Tornei
397
Best: 369
--
0
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
120
Punti
23
Tornei
398
Best: 295
▲
1
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
120
Punti
28
Tornei
399
Best: 357
▼
-6
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
119
Punti
23
Tornei
400
Best: 385
▼
-6
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
119
Punti
29
Tornei
401
Best: 19
▼
-6
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
118
Punti
14
Tornei
402
Best: 258
▼
-6
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
118
Punti
17
Tornei
403
Best: 321
▼
-5
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
118
Punti
25
Tornei
404
Best: 346
▲
9
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
118
Punti
30
Tornei
405
Best: 400
▼
-5
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
117
Punti
28
Tornei
406
Best: 401
▼
-5
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
117
Punti
16
Tornei
407
Best: 332
▲
4
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
117
Punti
26
Tornei
408
Best: 347
▼
-5
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
409
Best: 48
▼
-5
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
116
Punti
12
Tornei
410
Best: 360
▼
-5
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
116
Punti
27
Tornei
411
Best: 402
▲
32
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
116
Punti
28
Tornei
412
Best: 412
▲
21
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
115
Punti
22
Tornei
413
Best: 387
▼
-7
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
115
Punti
23
Tornei
414
Best: 345
▼
-6
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
115
Punti
26
Tornei
415
Best: 409
▼
-6
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
115
Punti
29
Tornei
416
Best: 318
▼
-6
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
114
Punti
17
Tornei
417
Best: 412
▼
-5
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
114
Punti
26
Tornei
418
Best: 361
▲
5
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
113
Punti
20
Tornei
419
Best: 414
▼
-5
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
113
Punti
21
Tornei
420
Best: 293
▼
-1
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
112
Punti
16
Tornei
421
Best: 381
▼
-6
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
112
Punti
21
Tornei
422
Best: 281
▼
-5
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
112
Punti
24
Tornei
423
Best: 413
▼
-5
Max Basing
GBR, 02-10-2002
111
Punti
13
Tornei
424
Best: 384
▲
1
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
111
Punti
26
Tornei
425
Best: 420
▼
-5
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
111
Punti
31
Tornei
426
Best: 400
▼
-5
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
110
Punti
22
Tornei
427
Best: 415
▼
-5
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
110
Punti
27
Tornei
428
Best: 428
▲
16
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
110
Punti
28
Tornei
429
Best: 421
▼
-3
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
109
Punti
27
Tornei
430
Best: 299
▼
-3
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
109
Punti
28
Tornei
431
Best: 416
▼
-3
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
108
Punti
18
Tornei
432
Best: 39
▼
-3
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
108
Punti
23
Tornei
433
Best: 430
▼
-3
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
108
Punti
23
Tornei
434
Best: 211
▼
-3
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
107
Punti
11
Tornei
435
Best: 313
▼
-3
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
107
Punti
14
Tornei
436
Best: 206
▼
-2
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
107
Punti
25
Tornei
437
Best: 342
▼
-2
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
107
Punti
28
Tornei
438
Best: 382
▲
2
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
107
Punti
33
Tornei
439
Best: 397
▼
-3
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
106
Punti
16
Tornei
440
Best: 307
▼
-3
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
106
Punti
22
Tornei
441
Best: 347
▲
9
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
106
Punti
25
Tornei
442
Best: 418
▼
-4
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
106
Punti
25
Tornei
443
Best: 437
▼
-4
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
106
Punti
27
Tornei
444
Best: 270
▼
-3
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
105
Punti
11
Tornei
445
Best: 417
▼
-3
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
105
Punti
23
Tornei
446
Best: 356
▲
1
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
103
Punti
23
Tornei
447
Best: 287
▲
12
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
103
Punti
26
Tornei
448
Best: 368
▼
-3
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
103
Punti
28
Tornei
449
Best: 424
▼
-3
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
103
Punti
30
Tornei
450
Best: 121
▼
-2
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
101
Punti
14
Tornei
451
Best: 383
▼
-2
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
101
Punti
17
Tornei
452
Best: 451
▼
-1
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
100
Punti
27
Tornei
453
Best: 433
▼
-1
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
100
Punti
28
Tornei
454
Best: 387
▼
-1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
28
Tornei
455
Best: 455
▲
19
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
99
Punti
27
Tornei
456
Best: 339
▼
-2
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
99
Punti
34
Tornei
457
Best: 358
▼
-2
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
98
Punti
20
Tornei
458
Best: 372
▼
-2
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
98
Punti
21
Tornei
459
Best: 455
▼
-2
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
98
Punti
23
Tornei
460
Best: 438
▼
-2
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
98
Punti
25
Tornei
461
Best: 316
▼
-1
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
97
Punti
28
Tornei
462
Best: 461
▼
-1
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
96
Punti
18
Tornei
463
Best: 37
▼
-1
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
96
Punti
20
Tornei
464
Best: 353
▲
5
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
96
Punti
24
Tornei
465
Best: 455
▼
-2
James Story
GBR, 05-03-2001
96
Punti
28
Tornei
466
Best: 466
▼
-2
Ognjen Milic
SRB, 0
95
Punti
17
Tornei
467
Best: 395
▼
-2
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
95
Punti
21
Tornei
468
Best: 449
▼
-2
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
95
Punti
23
Tornei
469
Best: 314
▼
-2
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
95
Punti
33
Tornei
470
Best: 468
▼
-2
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
471
Best: 388
▼
-1
Karan Singh
IND, 30-06-2003
94
Punti
26
Tornei
472
Best: 467
▼
-1
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
94
Punti
28
Tornei
473
Best: 449
▼
-1
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
93
Punti
24
Tornei
474
Best: 473
▼
-1
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
93
Punti
25
Tornei
475
Best: 457
--
0
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
93
Punti
28
Tornei
476
Best: 463
--
0
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
92
Punti
11
Tornei
477
Best: 470
--
0
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
478
Best: 161
--
0
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
92
Punti
32
Tornei
479
Best: 167
--
0
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
91
Punti
15
Tornei
480
Best: 459
--
0
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
91
Punti
25
Tornei
481
Best: 74
--
0
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
90
Punti
16
Tornei
482
Best: 176
▲
28
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
90
Punti
17
Tornei
483
Best: 478
▼
-1
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
23
Tornei
484
Best: 484
▲
23
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
90
Punti
28
Tornei
485
Best: 50
▼
-2
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
89
Punti
15
Tornei
486
Best: 52
▼
-2
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
89
Punti
8
Tornei
487
Best: 226
▼
-2
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
89
Punti
12
Tornei
488
Best: 373
▲
9
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
89
Punti
17
Tornei
489
Best: 429
▼
-3
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
89
Punti
27
Tornei
490
Best: 458
▲
10
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
88
Punti
11
Tornei
491
Best: 306
▼
-4
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
88
Punti
20
Tornei
492
Best: 466
▼
-4
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
88
Punti
24
Tornei
493
Best: 285
▼
-4
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
88
Punti
24
Tornei
494
Best: 488
▼
-4
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
88
Punti
31
Tornei
495
Best: 491
▼
-4
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
87
Punti
12
Tornei
496
Best: 433
▼
-4
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
497
Best: 496
▼
-1
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
87
Punti
17
Tornei
498
Best: 454
▼
-5
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
87
Punti
19
Tornei
499
Best: 448
▼
-5
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
87
Punti
25
Tornei
500
Best: 474
▼
-5
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
87
Punti
25
Tornei
501
Best: 404
▼
-3
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
86
Punti
21
Tornei
502
Best: 499
▼
-3
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
86
Punti
27
Tornei
503
Best: 491
--
0
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
85
Punti
21
Tornei
504
Best: 457
▼
-3
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
85
Punti
28
Tornei
505
Best: 484
▼
-3
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
85
Punti
33
Tornei
506
Best: 506
▲
8
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
84
Punti
16
Tornei
507
Best: 238
▼
-3
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
84
Punti
23
Tornei
508
Best: 318
▼
-3
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
84
Punti
24
Tornei
509
Best: 296
▼
-3
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
84
Punti
26
Tornei
510
Best: 49
▼
-2
Dominik Koepfer
GER, 29-04-1994
83
Punti
5
Tornei
511
Best: 479
▼
-2
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
83
Punti
12
Tornei
512
Best: 78
▼
-1
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
82
Punti
20
Tornei
513
Best: 424
▼
-1
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
82
Punti
30
Tornei
514
Best: 99
▼
-1
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
81
Punti
12
Tornei
515
Best: 364
--
0
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
81
Punti
17
Tornei
516
Best: 428
▲
7
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
81
Punti
18
Tornei
517
Best: 517
▼
-1
Thomas Faurel
FRA, 0
81
Punti
24
Tornei
518
Best: 513
▼
-1
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
81
Punti
30
Tornei
519
Best: 402
▼
-1
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
81
Punti
32
Tornei
520
Best: 421
▼
-1
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
80
Punti
18
Tornei
521
Best: 465
▼
-1
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
80
Punti
18
Tornei
522
Best: 383
▲
10
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
79
Punti
20
Tornei
523
Best: 384
▼
-2
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
79
Punti
24
Tornei
524
Best: 524
▲
3
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
79
Punti
25
Tornei
525
Best: 522
▼
-3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
79
Punti
29
Tornei
526
Best: 315
▼
-2
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
78
Punti
19
Tornei
527
Best: 468
▼
-2
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
78
Punti
21
Tornei
528
Best: 229
▼
-2
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
78
Punti
22
Tornei
529
Best: 426
▼
-1
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
78
Punti
24
Tornei
530
Best: 433
▼
-1
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
78
Punti
27
Tornei
531
Best: 448
▲
14
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
77
Punti
22
Tornei
532
Best: 334
▲
1
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
77
Punti
23
Tornei
533
Best: 316
▼
-3
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
77
Punti
28
Tornei
534
Best: 526
▼
-3
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
77
Punti
30
Tornei
535
Best: 385
▲
5
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
76
Punti
21
Tornei
536
Best: 340
▼
-2
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
76
Punti
25
Tornei
537
Best: 511
▲
25
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
76
Punti
27
Tornei
538
Best: 436
▼
-3
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
76
Punti
33
Tornei
539
Best: 139
▲
131
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
75
Punti
4
Tornei
540
Best: 477
▼
-4
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
75
Punti
21
Tornei
541
Best: 537
▼
-4
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
75
Punti
25
Tornei
542
Best: 525
▼
-4
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
75
Punti
25
Tornei
543
Best: 543
▲
60
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
74
Punti
13
Tornei
544
Best: 483
▼
-5
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
74
Punti
18
Tornei
545
Best: 280
▼
-4
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
74
Punti
21
Tornei
546
Best: 535
▼
-4
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
74
Punti
21
Tornei
547
Best: 402
▼
-4
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
74
Punti
25
Tornei
548
Best: 284
▼
-4
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
73
Punti
19
Tornei
549
Best: 230
▲
69
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
73
Punti
8
Tornei
550
Best: 458
▲
2
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
73
Punti
24
Tornei
551
Best: 517
▼
-5
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
73
Punti
25
Tornei
552
Best: 181
▼
-5
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
72
Punti
16
Tornei
553
Best: 256
▼
-5
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
72
Punti
21
Tornei
554
Best: 339
▼
-5
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
71
Punti
14
Tornei
555
Best: 500
▼
-5
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
71
Punti
14
Tornei
556
Best: 438
▲
8
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
71
Punti
18
Tornei
557
Best: 483
▼
-6
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
71
Punti
22
Tornei
558
Best: 519
▼
-5
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
71
Punti
29
Tornei
559
Best: 533
▼
-5
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
70
Punti
23
Tornei
560
Best: 555
▼
-5
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
70
Punti
26
Tornei
561
Best: 552
▼
-5
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
70
Punti
28
Tornei
562
Best: 424
▼
-5
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
70
Punti
29
Tornei
563
Best: 558
▼
-5
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
69
Punti
15
Tornei
564
Best: 549
▲
8
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
69
Punti
18
Tornei
565
Best: 555
▼
-6
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
69
Punti
24
Tornei
566
Best: 438
▼
-6
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
69
Punti
24
Tornei
567
Best: 520
▼
-6
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
69
Punti
24
Tornei
568
Best: 559
▼
-5
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
69
Punti
26
Tornei
569
Best: 439
▼
-1
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
68
Punti
20
Tornei
570
Best: 570
▲
3
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
68
Punti
25
Tornei
571
Best: 410
▼
-6
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
68
Punti
33
Tornei
572
Best: 477
▼
-6
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
68
Punti
33
Tornei
573
Best: 541
▼
-6
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
14
Tornei
574
Best: 561
▼
-5
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
19
Tornei
575
Best: 575
▲
32
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
67
Punti
23
Tornei
576
Best: 560
▼
-6
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
67
Punti
27
Tornei
577
Best: 389
▲
10
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
66
Punti
11
Tornei
578
Best: 509
▼
-7
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
66
Punti
15
Tornei
579
Best: 191
▼
-5
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
9
Tornei
580
Best: 258
▼
-5
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
65
Punti
14
Tornei
581
Best: 227
▼
-5
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
65
Punti
16
Tornei
582
Best: 356
▼
-5
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
65
Punti
21
Tornei
583
Best: 429
▼
-5
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
65
Punti
22
Tornei
584
Best: 579
▼
-5
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
65
Punti
27
Tornei
585
Best: 10
▼
-5
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
64
Punti
3
Tornei
586
Best: 469
▼
-5
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
64
Punti
7
Tornei
587
Best: 545
▼
-5
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
64
Punti
15
Tornei
588
Best: 509
▼
-5
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
64
Punti
18
Tornei
589
Best: 277
▼
-5
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
64
Punti
18
Tornei
590
Best: 399
▼
-5
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
64
Punti
21
Tornei
591
Best: 591
▲
6
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
64
Punti
22
Tornei
592
Best: 586
▼
-6
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
64
Punti
24
Tornei
593
Best: 144
▼
-5
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
63
Punti
11
Tornei
594
Best: 451
▼
-5
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
12
Tornei
595
Best: 80
▼
-5
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
63
Punti
14
Tornei
596
Best: 591
▼
-5
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
63
Punti
18
Tornei
597
Best: 566
▼
-4
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
63
Punti
21
Tornei
598
Best: 544
▼
-6
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
63
Punti
22
Tornei
599
Best: 462
▼
-5
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
63
Punti
34
Tornei
600
Best: 278
▼
-5
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
62
Punti
17
Tornei
601
Best: 485
▼
-5
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
62
Punti
19
Tornei
602
Best: 591
▼
-4
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
62
Punti
22
Tornei
603
Best: 409
▲
3
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
61
Punti
21
Tornei
604
Best: 599
▼
-5
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
61
Punti
25
Tornei
605
Best: 542
▼
-5
Karl Poling
USA, 04-08-1999
61
Punti
29
Tornei
606
Best: 515
▼
-5
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
61
Punti
30
Tornei
607
Best: 502
▼
-5
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
61
Punti
31
Tornei
608
Best: 548
▼
-4
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
60
Punti
17
Tornei
609
Best: 605
▼
-4
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
60
Punti
19
Tornei
610
Best: 610
▼
-2
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
60
Punti
22
Tornei
611
Best: 508
▼
-2
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
60
Punti
24
Tornei
612
Best: 564
▼
-2
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
60
Punti
30
Tornei
613
Best: 533
▼
-2
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
614
Best: 614
▼
-2
Max Schoenhaus
GER, 0
59
Punti
12
Tornei
615
Best: 599
▼
-2
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
59
Punti
15
Tornei
616
Best: 285
▼
-2
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
59
Punti
16
Tornei
617
Best: 526
▼
-2
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
59
Punti
24
Tornei
618
Best: 612
▲
6
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
59
Punti
27
Tornei
619
Best: 431
▼
-3
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
59
Punti
28
Tornei
620
Best: 351
▼
-3
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
59
Punti
29
Tornei
621
Best: 619
▼
-2
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
622
Best: 290
▼
-2
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
58
Punti
15
Tornei
623
Best: 545
▼
-2
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
58
Punti
17
Tornei
624
Best: 622
▼
-2
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
58
Punti
21
Tornei
625
Best: 447
▼
-2
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
58
Punti
24
Tornei
626
Best: 575
▼
-1
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
58
Punti
27
Tornei
627
Best: 50
▼
-1
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
57
Punti
10
Tornei
628
Best: 279
▼
-1
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
57
Punti
14
Tornei
629
Best: 628
▼
-1
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
57
Punti
20
Tornei
630
Best: 629
▼
-1
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
57
Punti
21
Tornei
631
Best: 630
▼
-1
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
57
Punti
24
Tornei
632
Best: 595
▼
-1
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
57
Punti
24
Tornei
633
Best: 603
▼
-1
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
57
Punti
39
Tornei
634
Best: 107
▼
-1
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
56
Punti
6
Tornei
635
Best: 535
▼
-1
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
636
Best: 634
▼
-1
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
56
Punti
13
Tornei
637
Best: 460
▼
-1
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
56
Punti
22
Tornei
638
Best: 627
▼
-1
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
56
Punti
26
Tornei
639
Best: 496
▼
-1
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
56
Punti
26
Tornei
640
Best: 450
▼
-1
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
56
Punti
33
Tornei
641
Best: 501
▼
-1
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
55
Punti
11
Tornei
642
Best: 538
▼
-1
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
55
Punti
11
Tornei
643
Best: 643
▼
-1
Daniel Siniakov
CZE, 0
55
Punti
12
Tornei
644
Best: 644
▲
188
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
55
Punti
14
Tornei
645
Best: 569
▼
-2
James Watt
NZL, 09-06-2000
55
Punti
17
Tornei
646
Best: 308
▼
-2
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
55
Punti
19
Tornei
647
Best: 527
▼
-2
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
55
Punti
21
Tornei
648
Best: 470
▲
17
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
55
Punti
24
Tornei
649
Best: 563
▼
-3
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
650
Best: 630
▼
-3
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
54
Punti
8
Tornei
651
Best: 595
▲
92
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
54
Punti
14
Tornei
652
Best: 638
▼
-4
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
15
Tornei
653
Best: 395
▼
-4
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
54
Punti
17
Tornei
654
Best: 618
▼
-4
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
54
Punti
18
Tornei
655
Best: 625
▼
-4
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
54
Punti
19
Tornei
656
Best: 628
▼
-4
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
54
Punti
27
Tornei
657
Best: 651
▼
-4
Karol Filar
POL, 31-08-1998
53
Punti
18
Tornei
658
Best: 523
▼
-4
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
659
Best: 640
▼
-4
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
53
Punti
23
Tornei
660
Best: 584
▼
-4
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
661
Best: 546
▼
-4
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
11
Tornei
662
Best: 395
▼
-4
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
52
Punti
18
Tornei
663
Best: 493
▼
-4
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
52
Punti
20
Tornei
664
Best: 657
▲
4
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
52
Punti
27
Tornei
665
Best: 362
▼
-5
Tim Handel
GER, 18-10-1996
52
Punti
29
Tornei
666
Best: 666
▼
-5
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
667
Best: 635
▼
-5
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
668
Best: 432
▼
-5
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
51
Punti
13
Tornei
669
Best: 505
▼
-5
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
51
Punti
19
Tornei
670
Best: 655
▼
-4
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
671
Best: 575
▼
-4
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
51
Punti
26
Tornei
672
Best: 540
▼
-3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
673
Best: 633
▼
-2
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
50
Punti
7
Tornei
674
Best: 14
▼
-2
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
50
Punti
8
Tornei
675
Best: 522
▼
-2
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
50
Punti
16
Tornei
676
Best: 670
▼
-2
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
50
Punti
18
Tornei
677
Best: 652
▼
-2
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
50
Punti
19
Tornei
678
Best: 678
▼
-2
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
50
Punti
20
Tornei
679
Best: 677
▼
-2
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
50
Punti
21
Tornei
680
Best: 496
▼
-2
Niels Visker
NED, 05-10-2001
50
Punti
29
Tornei
681
Best: 628
▼
-2
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
49
Punti
8
Tornei
682
Best: 151
▼
-2
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
49
Punti
10
Tornei
683
Best: 683
▲
7
Braden Shick
USA, 24-10-2003
49
Punti
14
Tornei
684
Best: 677
▼
-3
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
49
Punti
15
Tornei
685
Best: 675
▼
-3
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
49
Punti
17
Tornei
686
Best: 515
▼
-3
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
49
Punti
19
Tornei
687
Best: 614
▼
-3
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
49
Punti
20
Tornei
688
Best: 616
▼
-3
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
49
Punti
20
Tornei
689
Best: 684
▼
-3
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
49
Punti
22
Tornei
690
Best: 680
▼
-3
Abel Forger
NED, 25-07-2005
49
Punti
23
Tornei
691
Best: 451
▼
-3
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
10
Tornei
692
Best: 611
▼
-3
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
48
Punti
11
Tornei
693
Best: 673
▼
-2
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
48
Punti
14
Tornei
694
Best: 486
▲
51
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
48
Punti
17
Tornei
695
Best: 588
▼
-3
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
48
Punti
22
Tornei
696
Best: 689
▼
-3
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
48
Punti
23
Tornei
697
Best: 390
▼
-3
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
48
Punti
26
Tornei
698
Best: 594
▼
-3
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
48
Punti
28
Tornei
699
Best: 447
▼
-3
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
47
Punti
16
Tornei
700
Best: 602
▼
-3
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
47
Punti
21
Tornei
701
Best: 605
▼
-3
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
47
Punti
24
Tornei
702
Best: 686
▼
-2
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
47
Punti
29
Tornei
703
Best: 594
▼
-4
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
47
Punti
29
Tornei
704
Best: 660
▼
-3
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
705
Best: 705
▼
-3
Pierluigi Basile
ITA, 0
46
Punti
11
Tornei
706
Best: 666
▼
-3
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
46
Punti
13
Tornei
707
Best: 549
▼
-3
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
46
Punti
20
Tornei
708
Best: 701
▼
-3
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
46
Punti
21
Tornei
709
Best: 407
▼
-3
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
710
Best: 710
▼
-3
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
711
Best: 488
▼
-3
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
45
Punti
15
Tornei
712
Best: 712
▼
-3
Sora Fukuda
JPN, 0
45
Punti
18
Tornei
713
Best: 676
▼
-3
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
45
Punti
19
Tornei
714
Best: 710
▼
-3
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
45
Punti
20
Tornei
715
Best: 654
▼
-3
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
45
Punti
22
Tornei
716
Best: 684
▼
-3
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
45
Punti
23
Tornei
717
Best: 443
▼
-3
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
45
Punti
26
Tornei
718
Best: 632
▼
-2
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
45
Punti
27
Tornei
719
Best: 62
▼
-4
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
45
Punti
27
Tornei
720
Best: 690
▼
-3
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
44
Punti
15
Tornei
721
Best: 546
▼
-3
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
44
Punti
19
Tornei
722
Best: 578
▼
-3
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
44
Punti
19
Tornei
723
Best: 546
▼
-3
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
44
Punti
28
Tornei
724
Best: 437
▼
-3
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
44
Punti
29
Tornei
725
Best: 642
▼
-3
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
43
Punti
12
Tornei
726
Best: 142
▼
-3
Joris De Loore
BEL, 21-04-1993
43
Punti
13
Tornei
727
Best: 327
▼
-3
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
43
Punti
15
Tornei
728
Best: 703
▲
9
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
43
Punti
20
Tornei
729
Best: 691
▼
-4
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
43
Punti
23
Tornei
730
Best: 706
▼
-4
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
43
Punti
24
Tornei
731
Best: 726
▼
-4
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
43
Punti
25
Tornei
732
Best: 656
▼
-4
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
43
Punti
27
Tornei
733
Best: 520
▼
-4
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
42
Punti
9
Tornei
734
Best: 659
▼
-4
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
42
Punti
13
Tornei
735
Best: 725
▲
13
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
42
Punti
24
Tornei
736
Best: 476
▼
-5
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
42
Punti
24
Tornei
737
Best: 700
▼
-5
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
42
Punti
25
Tornei
738
Best: 733
▼
-5
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
42
Punti
27
Tornei
739
Best: 739
▲
1
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
42
Punti
31
Tornei
740
Best: 722
▼
-6
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
41
Punti
15
Tornei
741
Best: 741
▼
-6
Timofei Derepasko
RUS, 0
41
Punti
17
Tornei
742
Best: 557
▼
-6
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
41
Punti
18
Tornei
743
Best: 694
▲
7
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
41
Punti
25
Tornei
744
Best: 622
▲
7
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
41
Punti
25
Tornei
745
Best: 738
▼
-7
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
41
Punti
25
Tornei
746
Best: 563
▼
-7
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
41
Punti
27
Tornei
747
Best: 733
▼
-6
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
41
Punti
45
Tornei
748
Best: 45
▼
-6
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
3
Tornei
749
Best: 742
▼
-5
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
40
Punti
14
Tornei
750
Best: 456
▼
-4
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
751
Best: 447
▼
-4
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
40
Punti
19
Tornei
752
Best: 752
▼
-3
Matteo Covato
ITA, 0
40
Punti
24
Tornei
753
Best: 688
▼
-1
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
40
Punti
26
Tornei
754
Best: 606
▼
-1
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
39
Punti
9
Tornei
755
Best: 728
▼
-1
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
39
Punti
12
Tornei
756
Best: 756
▼
-1
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
39
Punti
22
Tornei
757
Best: 752
▲
3
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
39
Punti
24
Tornei
758
Best: 754
▼
-2
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
39
Punti
26
Tornei
759
Best: 729
▼
-2
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
39
Punti
26
Tornei
760
Best: 704
▼
-2
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
38
Punti
19
Tornei
761
Best: 742
▲
3
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
38
Punti
20
Tornei
762
Best: 720
▼
-3
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
38
Punti
21
Tornei
763
Best: 352
▼
-2
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
37
Punti
13
Tornei
764
Best: 764
▼
-2
Tiago Torres
POR, 0
37
Punti
14
Tornei
765
Best: 400
▼
-2
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
37
Punti
18
Tornei
766
Best: 766
▼
-1
Luca Preda
ROU, 0
37
Punti
21
Tornei
767
Best: 733
▼
-1
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
37
Punti
25
Tornei
768
Best: 635
▼
-1
John Sperle
GER, 30-01-2002
37
Punti
25
Tornei
769
Best: 768
▼
-1
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
37
Punti
29
Tornei
770
Best: 770
▼
-1
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
771
Best: 624
▲
167
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
36
Punti
20
Tornei
772
Best: 770
▼
-2
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
36
Punti
22
Tornei
773
Best: 753
▼
-1
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
36
Punti
24
Tornei
774
Best: 675
▼
-3
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
36
Punti
24
Tornei
775
Best: 716
▲
38
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
36
Punti
26
Tornei
776
Best: 636
▼
-3
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
36
Punti
28
Tornei
777
Best: 605
▼
-3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
36
Punti
31
Tornei
778
Best: 778
▼
-3
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
779
Best: 779
▼
-3
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
780
Best: 780
▼
-3
Karim Bennani
MAR, 0
35
Punti
10
Tornei
781
Best: 778
▼
-3
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
35
Punti
13
Tornei
782
Best: 744
▼
-3
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
35
Punti
16
Tornei
783
Best: 509
▼
-3
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
35
Punti
19
Tornei
784
Best: 520
▼
-3
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
35
Punti
19
Tornei
785
Best: 699
▼
-3
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
35
Punti
22
Tornei
786
Best: 340
▼
-3
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
35
Punti
23
Tornei
787
Best: 773
▼
-3
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
35
Punti
24
Tornei
788
Best: 709
▼
-3
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
27
Tornei
789
Best: 659
▼
-3
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
35
Punti
31
Tornei
790
Best: 687
▼
-3
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
35
Punti
32
Tornei
791
Best: 788
▼
-3
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
34
Punti
7
Tornei
792
Best: 620
▼
-3
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
34
Punti
8
Tornei
793
Best: 762
▼
-2
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
11
Tornei
794
Best: 411
▼
-4
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
34
Punti
11
Tornei
795
Best: 673
▼
-3
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
34
Punti
14
Tornei
796
Best: 601
▼
-1
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
34
Punti
19
Tornei
797
Best: 797
▲
38
Maximo Zeitune
ARG, 0
34
Punti
19
Tornei
798
Best: 364
▼
-5
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
34
Punti
20
Tornei
799
Best: 637
▼
-3
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
20
Tornei
800
Best: 717
▼
-6
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
34
Punti
20
Tornei
801
Best: 655
▲
16
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
34
Punti
20
Tornei
802
Best: 751
▼
-5
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
34
Punti
23
Tornei
803
Best: 686
▼
-5
William Grant
USA, 13-02-2001
34
Punti
26
Tornei
804
Best: 403
▼
-5
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
33
Punti
2
Tornei
805
Best: 752
▼
-5
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
33
Punti
5
Tornei
806
Best: 682
▼
-5
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
807
Best: 807
▼
-5
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
33
Punti
10
Tornei
808
Best: 553
▼
-5
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
809
Best: 211
▼
-5
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
33
Punti
13
Tornei
810
Best: 810
▼
-5
Oliver Bonding
GBR, 0
33
Punti
14
Tornei
811
Best: 478
▼
-5
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
33
Punti
17
Tornei
812
Best: 530
▼
-5
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
33
Punti
17
Tornei
813
Best: 130
▼
-5
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
33
Punti
19
Tornei
814
Best: 814
▲
11
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
33
Punti
21
Tornei
815
Best: 758
▼
-6
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
33
Punti
22
Tornei
816
Best: 801
▼
-6
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
33
Punti
23
Tornei
817
Best: 817
▼
-6
Toufik Sahtali
ALG, 0
33
Punti
24
Tornei
818
Best: 773
▼
-6
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
33
Punti
25
Tornei
819
Best: 607
▼
-5
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
33
Punti
26
Tornei
820
Best: 265
▲
19
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
32
Punti
13
Tornei
821
Best: 552
▼
-6
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
32
Punti
18
Tornei
822
Best: 822
▼
-6
Bruno Fernandez
BRA, 0
32
Punti
19
Tornei
823
Best: 417
▼
-5
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
32
Punti
19
Tornei
824
Best: 812
▼
-5
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
32
Punti
21
Tornei
825
Best: 403
▼
-5
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
32
Punti
21
Tornei
826
Best: 745
▼
-5
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
22
Tornei
827
Best: 669
▼
-5
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
32
Punti
26
Tornei
828
Best: 65
▼
-5
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
31
Punti
12
Tornei
829
Best: 814
▼
-5
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
31
Punti
16
Tornei
830
Best: 820
▼
-4
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
31
Punti
20
Tornei
831
Best: 821
▼
-4
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
31
Punti
21
Tornei
832
Best: 823
▼
-4
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
31
Punti
21
Tornei
833
Best: 666
▼
-4
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
31
Punti
23
Tornei
834
Best: 620
▲
4
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
31
Punti
28
Tornei
835
Best: 835
▲
24
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
30
Punti
5
Tornei
836
Best: 24
▼
-6
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
30
Punti
8
Tornei
837
Best: 835
▲
11
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
30
Punti
11
Tornei
838
Best: 826
▼
-7
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
30
Punti
11
Tornei
839
Best: 810
▼
-6
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
840
Best: 801
▼
-6
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
30
Punti
16
Tornei
841
Best: 836
▼
-5
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
30
Punti
19
Tornei
842
Best: 774
▼
-5
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
30
Punti
24
Tornei
843
Best: 451
▲
207
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
29
Punti
9
Tornei
844
Best: 597
▼
-4
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
29
Punti
16
Tornei
845
Best: 845
▼
-4
Jorge Plans
ESP, 0
29
Punti
17
Tornei
846
Best: 841
▼
-4
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
29
Punti
17
Tornei
847
Best: 792
▲
6
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
29
Punti
20
Tornei
848
Best: 811
▼
-5
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
29
Punti
21
Tornei
849
Best: 655
▼
-5
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
29
Punti
23
Tornei
850
Best: 837
▼
-5
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
29
Punti
27
Tornei
851
Best: 851
▼
-5
Dong Ju Kim
KOR, 0
28
Punti
8
Tornei
852
Best: 847
▼
-5
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
28
Punti
9
Tornei
853
Best: 853
▼
-5
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
10
Tornei
854
Best: 854
▼
-4
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
28
Punti
10
Tornei
855
Best: 855
▲
87
Ivan Ivanov
BUL, 0
28
Punti
14
Tornei
856
Best: 694
▼
-5
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
14
Tornei
857
Best: 852
▼
-5
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
28
Punti
17
Tornei
858
Best: 839
▲
17
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
28
Punti
18
Tornei
859
Best: 756
▼
-4
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
28
Punti
24
Tornei
860
Best: 860
▼
-6
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
28
Punti
25
Tornei
861
Best: 653
▼
-4
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
28
Punti
25
Tornei
862
Best: 714
▼
-6
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
28
Punti
26
Tornei
863
Best: 688
▼
-5
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
28
Punti
29
Tornei
864
Best: 481
▼
-4
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
27
Punti
7
Tornei
865
Best: 823
▼
-4
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
27
Punti
11
Tornei
866
Best: 714
▼
-4
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
27
Punti
13
Tornei
867
Best: 867
▼
-4
Charlie Robertson
GBR, 0
27
Punti
14
Tornei
868
Best: 814
▼
-4
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
27
Punti
15
Tornei
869
Best: 599
▼
-4
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
17
Tornei
870
Best: 866
▼
-4
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
27
Punti
17
Tornei
871
Best: 740
▼
-4
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
18
Tornei
872
Best: 736
▼
-4
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
27
Punti
19
Tornei
873
Best: 785
▼
-4
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
27
Punti
22
Tornei
874
Best: 874
▲
75
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
27
Punti
24
Tornei
875
Best: 858
▼
-5
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
875
Best: 875
▼
-5
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
877
Best: 838
▲
79
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
26
Punti
7
Tornei
878
Best: 878
▲
42
Pavel Lagutin
RUS, 0
26
Punti
11
Tornei
879
Best: 879
▲
11
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
26
Punti
11
Tornei
880
Best: 479
▼
-8
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
26
Punti
11
Tornei
881
Best: 787
▼
-8
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
26
Punti
12
Tornei
882
Best: 855
▼
-8
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
26
Punti
13
Tornei
883
Best: 850
▼
-7
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
26
Punti
18
Tornei
884
Best: 884
▼
-7
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
26
Punti
19
Tornei
885
Best: 784
▲
28
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
26
Punti
22
Tornei
886
Best: 878
▼
-8
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
29
Tornei
887
Best: 551
▼
-8
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
25
Punti
2
Tornei
888
Best: 850
▼
-8
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
889
Best: 874
▼
-8
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
25
Punti
8
Tornei
890
Best: 712
▼
-8
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
25
Punti
9
Tornei
891
Best: 395
▼
-8
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
25
Punti
10
Tornei
892
Best: 892
▲
86
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
25
Punti
10
Tornei
893
Best: 742
▼
-9
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
25
Punti
16
Tornei
894
Best: 776
▼
-9
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
25
Punti
16
Tornei
895
Best: 808
▼
-9
Enzo Wallart
USA, 12-02-1997
25
Punti
16
Tornei
896
Best: 763
▼
-9
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
25
Punti
31
Tornei
897
Best: 272
▼
-9
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
24
Punti
5
Tornei
898
Best: 479
▼
-9
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
8
Tornei
899
Best: 845
▼
-8
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
24
Punti
12
Tornei
900
Best: 883
▼
-8
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
24
Punti
17
Tornei
901
Best: 769
▼
-8
Miles Jones
USA, 26-12-2000
24
Punti
17
Tornei
902
Best: 900
▲
8
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
24
Punti
18
Tornei
903
Best: 903
▼
-9
Tomas Serrano Luis
POR, 0
24
Punti
19
Tornei
904
Best: 904
▼
-9
Anas Mazdrashki
BUL, 0
24
Punti
20
Tornei
905
Best: 905
▼
-9
Finn Murgett
GBR, 0
24
Punti
21
Tornei
906
Best: 610
▼
-9
Dev Javia
IND, 16-03-2002
24
Punti
21
Tornei
907
Best: 749
▼
-9
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
24
Punti
21
Tornei
908
Best: 870
▼
-9
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
24
Punti
23
Tornei
909
Best: 832
▼
-8
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
24
Punti
25
Tornei
910
Best: 851
▼
-8
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
24
Punti
25
Tornei
911
Best: 735
▼
-11
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
24
Punti
25
Tornei
912
Best: 833
▼
-9
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
24
Punti
27
Tornei
913
Best: 913
▲
5
Theodore Dean
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
914
Best: 914
▼
-10
Anton Shepp
NZL, 0
23
Punti
11
Tornei
915
Best: 598
▼
-10
Mathias Bourgue
FRA, 18-01-1994
23
Punti
11
Tornei
915
Best: 915
▼
-10
Peter Makk
HUN, 0
23
Punti
11
Tornei
917
Best: 503
▼
-10
Benoit Paire
FRA, 08-05-1989
23
Punti
12
Tornei
918
Best: 918
▼
-10
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
23
Punti
13
Tornei
919
Best: 919
▼
-10
Kasra Rahmani
IRI, 0
23
Punti
16
Tornei
920
Best: 920
▲
17
Benjamin Pietri
FRA, 0
23
Punti
17
Tornei
921
Best: 830
▼
-10
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
23
Punti
18
Tornei
922
Best: 774
▼
-10
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
23
Punti
20
Tornei
923
Best: 791
▼
-9
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
23
Punti
22
Tornei
924
Best: 794
▼
-9
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
23
Punti
33
Tornei
925
Best: 925
▼
-9
Matthew Forbes
USA, 0
22
Punti
5
Tornei
926
Best: 888
▼
-9
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
927
Best: 927
▼
-8
Calvin Mueller
GER, 0
22
Punti
8
Tornei
928
Best: 738
▼
-7
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
22
Punti
14
Tornei
929
Best: 536
▼
-7
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
15
Tornei
930
Best: 839
▼
-7
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
22
Punti
15
Tornei
931
Best: 931
▲
4
Marc Majdandzic
GER, 0
22
Punti
16
Tornei
932
Best: 911
▼
-8
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
16
Tornei
933
Best: 933
▼
-8
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
22
Punti
19
Tornei
934
Best: 881
▼
-8
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
22
Punti
21
Tornei
935
Best: 920
▼
-8
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
22
Punti
22
Tornei
936
Best: 827
▼
-8
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
937
Best: 830
▲
2
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
22
Punti
30
Tornei
938
Best: 898
▼
-9
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
939
Best: 939
▼
-9
Aleksa Ciric
SRB, 0
21
Punti
7
Tornei
940
Best: 666
▼
-9
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
21
Punti
9
Tornei
941
Best: 739
▼
-9
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
21
Punti
9
Tornei
942
Best: 759
▼
-9
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
21
Punti
10
Tornei
943
Best: 925
▼
-9
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
21
Punti
11
Tornei
944
Best: 866
▼
-8
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
21
Punti
15
Tornei
945
Best: 560
▼
-5
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
20
Punti
7
Tornei
946
Best: 233
▼
-5
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
20
Punti
10
Tornei
947
Best: 729
▲
17
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
20
Punti
16
Tornei
948
Best: 927
▼
-5
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
20
Punti
18
Tornei
949
Best: 886
▼
-5
Brian Bozemoj
NED, 30-11-2003
20
Punti
18
Tornei
950
Best: 940
▼
-5
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
20
Punti
19
Tornei
951
Best: 880
▼
-5
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
20
Punti
20
Tornei
952
Best: 843
▼
-5
Chirag Duhan
IND, 01-01-2004
20
Punti
21
Tornei
953
Best: 756
▼
-5
Finn Bass
GBR, 09-10-1999
20
Punti
22
Tornei
954
Best: 900
▼
-4
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
20
Punti
23
Tornei
955
Best: 652
▼
-4
Diego Fernandez Flores
CHI, 07-10-2000
20
Punti
28
Tornei
956
Best: 912
▼
-4
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
20
Punti
30
Tornei
957
Best: 390
▼
-4
David Pichler
AUT, 19-02-1996
19
Punti
3
Tornei
958
Best: 638
▼
-4
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
19
Punti
4
Tornei
959
Best: 959
▼
-4
Georgi Georgiev
BUL, 0
19
Punti
6
Tornei
960
Best: 773
▼
-3
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
19
Punti
7
Tornei
961
Best: 961
▼
-3
Taym Al Azmeh
GER, 0
19
Punti
8
Tornei
962
Best: 777
▼
-3
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
19
Punti
10
Tornei
96