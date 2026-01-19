Australian Open GS | Hard | A$98171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: +56 per Franco Agamenone e +45 per Andrea Vavassori
19/01/2026 08:46 5 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (19-01-2026)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4105
Punti
23
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1955
Punti
29
Tornei
25
Best: 24
▼
-1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1599
Punti
34
Tornei
40
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1240
Punti
28
Tornei
57
Best: 6
▼
-1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
20
Tornei
65
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
858
Punti
25
Tornei
76
Best: 63
--
0
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
758
Punti
26
Tornei
108
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
561
Punti
24
Tornei
138
Best: 126
--
0
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
140
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
436
Punti
25
Tornei
141
Best: 137
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
436
Punti
27
Tornei
152
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
156
Best: 151
--
0
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
402
Punti
23
Tornei
191
Best: 60
▼
-2
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
308
Punti
24
Tornei
211
Best: 127
▼
-1
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
279
Punti
34
Tornei
230
Best: 16
--
0
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
247
Punti
24
Tornei
237
Best: 202
▼
-2
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
240
Punti
22
Tornei
279
Best: 108
▲
56
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
198
Punti
23
Tornei
291
Best: 128
▲
45
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
185
Punti
5
Tornei
296
Best: 289
▼
-6
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
180
Punti
25
Tornei
308
Best: 298
▼
-9
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
317
Best: 310
▼
-7
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
166
Punti
24
Tornei
345
Best: 341
▼
-4
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
145
Punti
21
Tornei
372
Best: 357
▼
-6
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
130
Punti
32
Tornei
380
Best: 183
▼
-4
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
127
Punti
25
Tornei
396
Best: 389
▼
-4
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
120
Punti
21
Tornei
399
Best: 357
▼
-6
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
119
Punti
23
Tornei
407
Best: 332
▲
4
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
117
Punti
26
Tornei
425
Best: 420
▼
-5
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
111
Punti
31
Tornei
427
Best: 415
▼
-5
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
110
Punti
27
Tornei
438
Best: 382
▲
2
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
107
Punti
33
Tornei
448
Best: 368
▼
-3
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
103
Punti
28
Tornei
450
Best: 121
▼
-2
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
101
Punti
14
Tornei
454
Best: 387
▼
-1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
28
Tornei
458
Best: 372
▼
-2
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
98
Punti
21
Tornei
477
Best: 470
--
0
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
483
Best: 478
▼
-1
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
23
Tornei
493
Best: 285
▼
-4
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
88
Punti
24
Tornei
497
Best: 496
▼
-1
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
87
Punti
17
Tornei
525
Best: 522
▼
-3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
79
Punti
29
Tornei
526
Best: 315
▼
-2
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
78
Punti
19
Tornei
529
Best: 426
▼
-1
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
78
Punti
24
Tornei
547
Best: 402
▼
-4
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
74
Punti
25
Tornei
574
Best: 561
▼
-5
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
19
Tornei
588
Best: 509
▼
-5
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
64
Punti
18
Tornei
624
Best: 622
▼
-2
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
58
Punti
21
Tornei
630
Best: 629
▼
-1
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
57
Punti
21
Tornei
656
Best: 628
▼
-4
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
54
Punti
27
Tornei
658
Best: 523
▼
-4
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
667
Best: 635
▼
-5
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
670
Best: 655
▼
-4
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
671
Best: 575
▼
-4
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
51
Punti
26
Tornei
672
Best: 540
▼
-3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
684
Best: 677
▼
-3
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
49
Punti
15
Tornei
705
Best: 705
▼
-3
Pierluigi Basile
ITA, 0
46
Punti
11
Tornei
717
Best: 443
▼
-3
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
45
Punti
26
Tornei
738
Best: 733
▼
-5
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
42
Punti
27
Tornei
750
Best: 456
▼
-4
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
752
Best: 752
▼
-3
Matteo Covato
ITA, 0
40
Punti
24
Tornei
777
Best: 605
▼
-3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
36
Punti
31
Tornei
788
Best: 709
▼
-3
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
27
Tornei
825
Best: 403
▼
-5
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
32
Punti
21
Tornei
833
Best: 666
▼
-4
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
31
Punti
23
Tornei
869
Best: 599
▼
-4
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
17
Tornei
875
Best: 858
▼
-5
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
885
Best: 784
▲
28
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
26
Punti
22
Tornei
886
Best: 878
▼
-8
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
29
Tornei
928
Best: 738
▼
-7
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
22
Punti
14
Tornei
936
Best: 827
▼
-8
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
965
Best: 965
▼
-3
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
15
Tornei
969
Best: 377
▼
-2
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
18
Tornei
971
Best: 969
▼
-2
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
19
Punti
19
Tornei
990
Best: 984
▼
-3
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
18
Punti
20
Tornei
991
Best: 991
▼
-3
Lorenzo Angelini
ITA, 0
18
Punti
21
Tornei
993
Best: 951
▼
-3
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
18
Punti
29
Tornei
1020
Best: 902
▼
-5
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
16
Punti
8
Tornei
1045
Best: 985
▼
-3
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
23
Tornei
1077
Best: 938
▼
-3
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
11
Tornei
1089
Best: 912
▼
-4
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
13
Punti
21
Tornei
1090
Best: 1048
▼
-4
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1109
Best: 439
▼
-5
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
12
Punti
13
Tornei
1111
Best: 942
▼
-5
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
12
Punti
15
Tornei
1120
Best: 1120
▲
16
Maximilian Figl
ITA, 0
12
Punti
22
Tornei
1133
Best: 1069
▼
-3
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
16
Tornei
1139
Best: 906
▼
-5
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
11
Punti
20
Tornei
1142
Best: 812
▼
-4
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
22
Tornei
1146
Best: 910
▼
-3
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1177
Best: 1177
▼
-3
Samuele Seghetti
ITA, 0
10
Punti
24
Tornei
1182
Best: 62
▼
-3
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
9
Punti
4
Tornei
1186
Best: 1186
▼
-4
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1186
Best: 1186
▼
-4
Leonardo Primucci
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1205
Best: 1205
▼
-8
Andrea De Marchi
ITA, 0
9
Punti
15
Tornei
1207
Best: 1207
▼
-8
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
9
Punti
16
Tornei
1225
Best: 1214
▼
-6
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
8
Punti
9
Tornei
1229
Best: 1229
▼
-6
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1233
Best: 1233
▲
39
Filippo Alberti
ITA, 0
8
Punti
11
Tornei
1235
Best: 1235
▼
-8
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1238
Best: 1238
▼
-7
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
8
Punti
14
Tornei
1269
Best: 873
▼
-5
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1276
Best: 1154
▼
-5
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
9
Tornei
1279
Best: 1279
▼
-4
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
11
Tornei
1293
Best: 1231
▼
-5
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
7
Punti
14
Tornei
1296
Best: 1296
▼
-4
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1297
Best: 1297
▼
-4
Nicolo Toffanin
ITA, 0
7
Punti
16
Tornei
1351
Best: 756
▼
-4
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
15
Tornei
1362
Best: 1362
▼
-3
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1375
Best: 1360
▼
-2
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1377
Best: 1377
▼
-2
William Mirarchi
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1386
Best: 1386
▼
-1
Gilberto Ravasio
ITA, 0
5
Punti
7
Tornei
1400
Best: 1400
▼
-2
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1405
Best: 1405
▼
-1
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1417
Best: 1417
▼
-2
Alessandro Battiston
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1421
Best: 1037
▼
-2
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1424
Best: 1405
▼
-2
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1459
Best: 1459
▼
-1
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
5
Tornei
1460
Best: 811
▼
-1
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1484
Best: 1170
▼
-2
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
8
Tornei
1492
Best: 1492
▼
-2
Michele Mecarelli
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1504
Best: 1495
▼
-5
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
4
Punti
12
Tornei
1513
Best: 1513
▼
-1
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1516
Best: 800
▼
-1
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
1
Tornei
1570
Best: 1040
▼
-1
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1586
Best: 1551
▼
-1
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1586
Best: 1586
▼
-1
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1597
Best: 1597
▼
-1
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1599
Best: 1599
▼
-1
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1612
Best: 1612
▼
-2
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1614
Best: 1614
▼
-2
Silvio Mencaglia
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1626
Best: 1156
▼
-2
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
9
Tornei
1630
Best: 1630
▼
-3
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1642
Best: 1453
▼
-3
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
3
Punti
11
Tornei
1646
Best: 739
▼
-3
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
3
Punti
12
Tornei
1652
Best: 906
▼
-4
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
14
Tornei
1692
Best: 1002
▼
-6
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
2
Tornei
1708
Best: 1708
▼
-6
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1717
Best: 1717
▼
-6
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1732
Best: 1732
▼
-6
Felipe Virgili
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1785
Best: 1785
▼
-7
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1785
Best: 1642
▼
-7
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1808
Best: 1499
▼
-6
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1810
Best: 1215
▼
-6
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
7
Tornei
1823
Best: 1722
▼
-6
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
8
Tornei
1833
Best: 1071
▼
-6
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
10
Tornei
1834
Best: 1705
▼
-6
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
10
Tornei
1849
Best: 1772
▼
-5
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1945
Best: 1892
▼
-5
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1945
Best: 1811
▼
-5
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1945
Best: 1892
▼
-5
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1945
Best: 1945
▼
-5
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1945
Best: 1846
▼
-5
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1945
Best: 1807
▼
-5
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2040
Best: 2040
▼
-3
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2040
Best: 2040
▼
-3
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2040
Best: 1903
▼
-3
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2040
Best: 2040
▼
-3
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2097
Best: 2097
▼
-2
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2097
Best: 2097
▼
-2
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2145
Best: 2145
▼
-4
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2145
Best: 2145
▼
-4
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2145
Best: 2145
▼
-4
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2224
Best: 2224
▼
-5
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
10
Tornei
TAG: Italiani
5 commenti
Perché vuoi rovinare la giornata ad utenti sporadici??
😉
https://live-tennis.eu/it/classifica-atp-live
Dove si vede non è aggiornata qui
le vista della classifica Live, in questo momento, è PAZZESCA!
fate presto a vederla perché tra qualche ora è già cambiata! 🙂
Per il momento solo nella LIVE, ma Musetti è terzo. Purtroppo il margine su Djokovic è troppo risicato per sperare di stargli davanti anche dopo gli AO, ma si può provare a tenere dietro Zverev e gli altri