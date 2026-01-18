Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Maname e Leszno: I Main Draw

18/01/2026
Lisa Pigato
ITF MANAMA(Bah 75k cemento outdoor)
[1] Victoria Jimenez kasintseva AND vs Claire Liu USA
Viktoria Hruncakova SVK vs Maria Ustic GBR
Erika Andreeva RUS vs TBD
Lisa Pigato ITA vs [7] Ekaterine Gorgodze GEO

[3] Arantxa Rus NED vs TBD
TBD vs TBD
Mimi Xu GBR vs Mai Hontama JPN
[8] Carole Monnet FRA vs TBD

[6] Jessika Ponchet FRA vs Briana Szabo ROU
Vittoria Paganetti ITA vs TBD
Carol Young Suh Lee USA vs Chloe Paquet FRA
Anastasia Tikhonova RUS vs [4] Maria Timofeeva UZB

[5] Sofia Costoulas BEL vs TBD
Camilla Rosatello ITA vs Miriam Bianca Bulgaru ROU
Alina Korneeva RUS vs Havah Kaur Kaler CAN
[2] Hanne Vandewinkel BEL vs TBD

ITF LESZNO(Pol 75k cemento indoor)
In attesa…

