ITF Maname e Leszno: I Main Draw
ITF MANAMA(Bah 75k cemento outdoor)
[1] Victoria Jimenez kasintseva vs Claire Liu
Viktoria Hruncakova vs Maria Ustic
Erika Andreeva vs TBD
Lisa Pigato vs [7] Ekaterine Gorgodze
[3] Arantxa Rus vs TBD
TBD vs TBD
Mimi Xu vs Mai Hontama
[8] Carole Monnet vs TBD
[6] Jessika Ponchet vs Briana Szabo
Vittoria Paganetti vs TBD
Carol Young Suh Lee vs Chloe Paquet
Anastasia Tikhonova vs [4] Maria Timofeeva
[5] Sofia Costoulas vs TBD
Camilla Rosatello vs Miriam Bianca Bulgaru
Alina Korneeva vs Havah Kaur Kaler
[2] Hanne Vandewinkel vs TBD
ITF LESZNO(Pol 75k cemento indoor)
In attesa…
