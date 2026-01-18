Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

18/01/2026 23:58 1 commento
Stefano Napolitano nella foto
CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
Andres Andrade ECU vs Maks Kasnikowski POL
Il match deve ancora iniziare

Calvin Hemery FRA vs Tyler Zink USA

Il match deve ancora iniziare

Gastao Elias POR vs Frederico Ferreira Silva POR

Il match deve ancora iniziare

Billy Harris GBR vs Tiago Torres POR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Henri Squire GER vs Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Oleg Prihodko UKR

Il match deve ancora iniziare

Vilius Gaubas LTU vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:00
Denis Yevseyev KAZ vs Liam Broady GBR

Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlov USA vs Mikhail Kukushkin KAZ

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Mats Rosenkranz GER

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Centre Court 1 – ore 10:00
Thijs Boogaard NED vs Dali Blanch USA
Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX vs Stefano Napolitano ITA

Il match deve ancora iniziare

Fares Zakaria EGY vs Patrick Zahraj GER (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Viktor Durasovic NOR vs Benoit Paire FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Radu Albot MDA vs Giovanni Fonio ITA
Il match deve ancora iniziare

Zura Tkemaladze GEO vs Ergi Kirkin TUR

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Jack Pinnington Jones GBR (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Borna Gojo CRO vs Jay Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Maxwell Mckennon USA

Il match deve ancora iniziare

Alexandr Binda ITA vs Svyatoslav Gulin RUS

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 15:00
Mateus Alves BRA vs Lucio Ratti ARG
Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG vs Boris Arias BOL

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Joao Eduardo Schiessl BRA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA vs Felipe Meligeni Alves BRA

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 4 – ore 15:00
Juan Estevez ARG vs Bruno Kuzuhara USA

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Genaro Alberto Olivieri ARG (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 3 – ore 15:00
Stefan Palosi ROU vs Nicolas Zanellato BRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Court Central – ore 04:00
Marek Gengel CZE vs Hayato Matsuoka JPN
Il match deve ancora iniziare

Lilian Marmousez FRA vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

Robin Bertrand FRA vs Matej Dodig CRO

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 04:00
Hiroki Moriya JPN vs Michele Ribecai ITA

Il match deve ancora iniziare

Marat Sharipov RUS vs Timofey Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare

Nikolai Barsukov GER vs Luka Mikrut CRO (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 04:00
David Jorda Sanchis ESP vs Hyeon Chung KOR

Il match deve ancora iniziare

Max Hans Rehberg GER vs Lorenzo Carboni ITA

Il match deve ancora iniziare

Kaichi Uchida JPN vs Daniel Michalski POL

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 04:00
Soonwoo Kwon KOR vs Jie Cui CHN

Il match deve ancora iniziare

Arthur Weber FRA vs Tim Handel GER

Il match deve ancora iniziare

1 commento

pablito 18-01-2026 23:35

Tre in Egitto,

due in Vietnam.

Forza ragazzi ! 😉

 1
