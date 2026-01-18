Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 12:00
Andres Andrade vs Maks Kasnikowski
Calvin Hemery vs Tyler Zink
Gastao Elias vs Frederico Ferreira Silva
Billy Harris vs Tiago Torres
Court 4 – ore 12:00
Henri Squire vs Mathys Erhard
Mark Lajal vs Oleg Prihodko
Vilius Gaubas vs Alejandro Moro Canas
Court 6 – ore 12:00
Denis Yevseyev vs Liam Broady
Stefan Kozlov vs Mikhail Kukushkin
Juan Carlos Prado Angelo vs Mats Rosenkranz
CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Centre Court 1 – ore 10:00
Thijs Boogaard vs Dali Blanch
Alex Hernandez vs Stefano Napolitano
Fares Zakaria vs Patrick Zahraj (Non prima 13:00)
Viktor Durasovic vs Benoit Paire
Court 2 – ore 10:00
Radu Albot vs Giovanni Fonio
Zura Tkemaladze vs Ergi Kirkin
Tom Gentzsch vs Jack Pinnington Jones (Non prima 13:00)
Borna Gojo vs Jay Clarke
Court 3 – ore 10:00
Constantin Bittoun Kouzmine vs Maxwell Mckennon
Alexandr Binda vs Svyatoslav Gulin
CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
QUADRA CENTRAL – ore 15:00
Mateus Alves vs Lucio Ratti
Juan Manuel La Serna vs Boris Arias
Hugo Dellien vs Matheus Pucinelli De Almeida (Non prima 20:00)
Thiago Monteiro vs Joao Eduardo Schiessl (Non prima 23:00)
Igor Marcondes vs Felipe Meligeni Alves
QUADRA 4 – ore 15:00
Juan Estevez vs Bruno Kuzuhara
Guido Ivan Justo vs Arklon Huertas Del Pino Cordova
Pedro Boscardin Dias vs Genaro Alberto Olivieri (Non prima 23:00)
QUADRA 3 – ore 15:00
Stefan Palosi vs Nicolas Zanellato
Juan Bautista Torres vs Federico Zeballos
CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Court Central – ore 04:00
Marek Gengel vs Hayato Matsuoka
Lilian Marmousez vs James Trotter
Robin Bertrand vs Matej Dodig
Court 1 – ore 04:00
Hiroki Moriya vs Michele Ribecai
Marat Sharipov vs Timofey Skatov
Nikolai Barsukov vs Luka Mikrut (Non prima 09:30)
Court 2 – ore 04:00
David Jorda Sanchis vs Hyeon Chung
Max Hans Rehberg vs Lorenzo Carboni
Kaichi Uchida vs Daniel Michalski
Court 3 – ore 04:00
Soonwoo Kwon vs Jie Cui
Arthur Weber vs Tim Handel
