Australian Open: Il programma completo di Martedì 20 Gennaio 2026. Sei azzurri in campo. Jannik Sinner in sessione serale

18/01/2026 08:21 1 commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
O. Oliynykova UKR vs (9) M. Keys USA
(8) B. Shelton USA vs U. Humbert FRA
(Ora italiana: 03:30 – locale: 13:30)

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
H. Gaston FRA vs (2) J. Sinner ITA
(16) N. Osaka JPN vs A. Ruzic CRO

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti ITA vs R. Collignon BEL
(5) E. Rybakina KAZ vs K. Juvan SLO

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
K. Boulter GBR vs (10) B. Bencic SUI
S. Mochizuki JPN vs (31) S. Tsitsipas GRE

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Valentova CZE vs (30) M. Joint AUS
(15) K. Khachanov RUS vs A. Michelsen USA

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
V. Royer FRA vs (9) T. Fritz USA
(Q) M. Inglis AUS vs K. Birrell AUS

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Zhang CHN vs (WC) T. Preston AUS
K. Pliskova CZE vs (Q) S. Stephens USA
(Q) D. Sweeny AUS vs G. Monfils FRA
G. Dimitrov BUL vs T. Machac CZE

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
C. Garin CHI vs (22) L. Darderi ITA
(28) J. Fonseca BRA vs E. Spizzirri USA
R. Sramkova SVK vs (24) J. Ostapenko LAT
L. Siegemund GER vs (18) L. Samsonova RUS

ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(22) L. Fernandez CAN vs J. Tjen INA
(WC) C. O’Connell AUS vs (Q) N. Basavareddy USA
H. Hurkacz POL vs Z. Bergs BEL
D. Kasatkina AUS vs (Q) N. Bartunkova CZE

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Krueger USA vs S. Bejlek CZE
G. Mpetshi Perricard FRA vs S. Baez ARG
(Ora italiana: 02:30 – locale: 12:30)
(Q) R. Sakamoto JPN vs (Q) R. Jodar ESP
A. Pavlyuchenkova RUS / C. Tauson DEN vs
L. Kichenok UKR / K. Volynets USA

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
V. Gracheva FRA vs V. Golubic SUI
(16) J. Mensik CZE vs P. Carreno Busta ESP
(Ora italiana: 02:30 – locale: 12:30)
(WC) J. Duckworth AUS vs (LL) D. Prizmic CRO
R. Hijikata AUS / T. Schoolkate AUS vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Lumsden GBR / Q. Tang CHN vs (2) S. Errani ITA / (2) J. Paolini ITA
X. Wang CHN vs (Q) A. Kalinina UKR
L. Nardi ITA vs (Q) Y. Wu CHN
V. Kopriva CZE vs J. Struff GER

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Maleckova CZE / M. Skoch CZE vs
M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU
M. Demoliner BRA / J. Rojer NED vs A. Bublik KAZ / A. Shevchenko KAZ
(WC) E. Alexandrova RUS / (WC) V. Williams USA vs E. Arango COL / E. Jacquemot FRA
I. Shymanovich BLR / S. Sierra ARG vs O. Danilovic SRB / A. Potapova AUT

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
F. Cerundolo ARG / J. Cerundolo ARG vs
(8) H. Nys MON / (8) E. Roger-Vasselin FRA
(12) T. Mihalikova SVK / (12) O. Nicholls GBR vs A. Bondar HUN / J. Cristian ROU
(9) F. Cabral POR / (9) L. Miedler AUT vs M. Bellucci ITA / F. Marozsan HUN
A. Eala PHI / I. Martins BRA vs S. Aoyama JPN / M. Linette POL

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
L. Sonego ITA vs C. Taberner ESP
L. Sun NZL vs (Q) L. Fruhvirtova CZE
(31) A. Kalinskaya RUS vs S. Kartal GBR
S. Cirstea ROU vs E. Lys GER

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
P. Udvardy HUN vs K. Siniakova CZE
E. Quinn USA vs (23) T. Griekspoor NED
U. Eikeri NOR / I. Neel EST vs I. Jovic USA / V. Mboko CAN
(WC) P. Isaro THA / (WC) N. Kaliyanda Poonacha IND vs P. Martinez ESP / J. Munar ESP

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Golubev KAZ / A. Nedovyesov KAZ vs T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG
J. Grabher AUT vs E. Cocciaretto ITA
P. Nouza CZE / P. Rikl CZE vs T. Atmane FRA / A. Muller FRA
(5) K. Krawietz GER / (5) T. Puetz GER vs A. Rinderknech FRA / V. Vacherot MON

