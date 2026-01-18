Australian Open: Il programma completo di Martedì 20 Gennaio 2026. Sei azzurri in campo. Jannik Sinner in sessione serale
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
O. Oliynykova vs (9) M. Keys
(8) B. Shelton vs U. Humbert
(Ora italiana: 03:30 – locale: 13:30)
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
H. Gaston vs (2) J. Sinner
(16) N. Osaka vs A. Ruzic
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti vs R. Collignon
(5) E. Rybakina vs K. Juvan
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
K. Boulter vs (10) B. Bencic
S. Mochizuki vs (31) S. Tsitsipas
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Valentova vs (30) M. Joint
(15) K. Khachanov vs A. Michelsen
John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
V. Royer vs (9) T. Fritz
(Q) M. Inglis vs K. Birrell
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Zhang vs (WC) T. Preston
K. Pliskova vs (Q) S. Stephens
(Q) D. Sweeny vs G. Monfils
G. Dimitrov vs T. Machac
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
C. Garin vs (22) L. Darderi
(28) J. Fonseca vs E. Spizzirri
R. Sramkova vs (24) J. Ostapenko
L. Siegemund vs (18) L. Samsonova
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(22) L. Fernandez vs J. Tjen
(WC) C. O’Connell vs (Q) N. Basavareddy
H. Hurkacz vs Z. Bergs
D. Kasatkina vs (Q) N. Bartunkova
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Krueger vs S. Bejlek
G. Mpetshi Perricard vs S. Baez
(Ora italiana: 02:30 – locale: 12:30)
(Q) R. Sakamoto vs (Q) R. Jodar
A. Pavlyuchenkova / C. Tauson vs
L. Kichenok / K. Volynets
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
V. Gracheva vs V. Golubic
(16) J. Mensik vs P. Carreno Busta
(Ora italiana: 02:30 – locale: 12:30)
(WC) J. Duckworth vs (LL) D. Prizmic
R. Hijikata / T. Schoolkate vs L. Johnson / J. Zielinski
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Lumsden / Q. Tang vs (2) S. Errani / (2) J. Paolini
X. Wang vs (Q) A. Kalinina
L. Nardi vs (Q) Y. Wu
V. Kopriva vs J. Struff
Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Maleckova / M. Skoch vs
M. Kostyuk / E. Ruse
M. Demoliner / J. Rojer vs A. Bublik / A. Shevchenko
(WC) E. Alexandrova / (WC) V. Williams vs E. Arango / E. Jacquemot
I. Shymanovich / S. Sierra vs O. Danilovic / A. Potapova
Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
F. Cerundolo / J. Cerundolo vs
(8) H. Nys / (8) E. Roger-Vasselin
(12) T. Mihalikova / (12) O. Nicholls vs A. Bondar / J. Cristian
(9) F. Cabral / (9) L. Miedler vs M. Bellucci / F. Marozsan
A. Eala / I. Martins vs S. Aoyama / M. Linette
Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
L. Sonego vs C. Taberner
L. Sun vs (Q) L. Fruhvirtova
(31) A. Kalinskaya vs S. Kartal
S. Cirstea vs E. Lys
Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
P. Udvardy vs K. Siniakova
E. Quinn vs (23) T. Griekspoor
U. Eikeri / I. Neel vs I. Jovic / V. Mboko
(WC) P. Isaro / (WC) N. Kaliyanda Poonacha vs P. Martinez / J. Munar
Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Golubev / A. Nedovyesov vs T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
J. Grabher vs E. Cocciaretto
P. Nouza / P. Rikl vs T. Atmane / A. Muller
(5) K. Krawietz / (5) T. Puetz vs A. Rinderknech / V. Vacherot
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
