Carlos Alcaraz parla per la prima volta della rottura con coach Ferrero: “È un capitolo della mia vita che doveva chiudersi adesso”

“È un capitolo della mia vita che doveva chiudersi adesso. L’abbiamo deciso così”. Queste le frasi più significative di Carlos Alcaraz nel media day precedente agli Australian Open. Per la prima volta il n.1 ATP ha parlato apertamente della clamorosa rottura con coach JC Ferrero, colui che l’ha raccolto bambino a Murcia e portato ad essere il più giovane n.1 della storia e già sei volte campione Slam a soli 22 anni. Un addio traumatico, improvviso, che ha scosso il mondo del tennis in Spagna e non solo. Carlos tuttavia sembra molto sereno e oggi affronta l’argomento con decisione e poche parole.

“Ho costruito il mio team, che è praticamente lo stesso dell’anno scorso” afferma Alcaraz alla stampa di Melbourne. “Questa decisione l’abbiamo presa insieme a Juan Carlos. Ho totale fiducia nello staff che mi circonda in questo momento. Come ho detto, gli allenamenti sono andati benissimo. Mi sento molto bene e sono entusiasta di iniziare questo torneo con il team che ho ora al mio fianco”.

“È stata semplicemente una decisione presa in modo naturale. È un capitolo della mia vita che doveva chiudersi adesso. L’abbiamo deciso così. Devo dire che sono davvero grato per i sette anni trascorsi insieme a Juan Carlos: ho imparato tantissimo. Sicuramente, grazie a lui, sono il giocatore che sono oggi. A livello interno, però, abbiamo ritenuto che fosse il momento giusto. Abbiamo chiuso questo capitolo di comune accordo. Restiamo amici e abbiamo un ottimo rapporto, ma questa è stata la scelta”.

Già due volte campione a US Open, Roland Garros e Wimbledon, nel palmares del nativo di El Palmar manca proprio l’Australian Open. È il grande obiettivo stagionale dello spagnolo: “È il mio obiettivo principale per quest’anno, lo ripeto ancora. È il mio primo torneo stagionale ed è la mia grande meta. Sarà molto interessante vedere a che punto sono arrivato nella preparazione: penso di aver svolto una grande pre-season e di essermi mantenuto in una condizione fisica eccellente. Ho fame, ho voglia di conquistare questo titolo, ho voglia di firmare un grande risultato qui. Mi sto preparando nel miglior modo possibile e non vedo l’ora che il torneo inizi”

Proprio la preparazione invernale, a suo dire svolta alla perfezione, potrebbe essere il suo punto di forza, nonostante l’addio a Ferrero: “Non ci sono stati praticamente cambiamenti. Eravamo molto concentrati sugli aspetti su cui volevamo lavorare e su ciò che intendevamo migliorare in vista di questa stagione. Come ho detto, ho lo stesso team dell’anno scorso, manca solo un membro. Tutto il resto dello staff è rimasto invariato. Di conseguenza, non abbiamo modificato le nostre routine. Abbiamo gestito la preparazione allo stesso modo, focalizzandoci sugli aspetti di miglioramento in prospettiva per il resto dell’anno”. Parole queste che, lette tra le righe, indicano abbastanza chiaramente che il problema che ha portato alla rottura con Ferrero non è stato affatto tecnico, vista l’assenza di cambiamenti nel lavoro, ma di natura personale/contrattuale.

Ultima domanda sul torneo di Melbourne, amatissimo da tutti i giocatori, Alcaraz incluso. “L’Australian Open è uno di quei tornei che cerca costantemente di migliorarsi. Vengo qui ogni anno e noto sempre cambiamenti positivi, pensati per rendere l’esperienza dei giocatori sempre più confortevole. Hanno alcune delle migliori infrastrutture al mondo: campi eccellenti, campi coperti e strutture di recupero di altissimo livello. Qui ti rendono tutto molto facile, mi piace venire ogni anno. È chiaro che il viaggio non è dei migliori, è davvero lungo… ma una volta arrivato ti godi tutto al massimo. Non ho visitato tantissimi posti di Melbourne, ma ce ne sono alcuni che adoro, soprattutto luoghi tranquilli dove posso passeggiare e stare in calma con il mio team. È un ottimo modo per preparare le partite”.

Alcaraz esordirà domenica 18 sulla Rod Laver Arena come secondo match della sessione serale, opposto al giocatore di casa Adam Walton. Un sorteggio a dir poco favorevole per iniziare la sua caccia al settimo Slam.

Marco Mazzoni