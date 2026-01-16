Jannik Sinner supera Felix Auger-Aliassime al super tiebreak nell’esibizione (benefica) sulla Rod Laver Arena (Video intera partita)

Spinta controllata, provando vari colpi e soluzioni a buon ritmo, e alla fine anche una vittoria in totale scioltezza. Un ottimo allenamento e buonissime sensazioni per Jannik Sinner sulla Rod Laver Arena contro Felix Auger-Aliassime in un match di esibizione per beneficenza che di fatto chiude la Opening Week dell’Australian Open 2026, a poche ore dall’avvio del primo Slam della nuova stagione. Jannik batte Felix per 6-4 4-6 10 punti a 4 al super tiebreak, ma il risultato è solo un accessorio di due ore di tennis di buona qualità condotto dall’azzurro, alle sue condizioni per dirla a la Darren Cahill. Un tennis fluido, in spinta ma condito da tantissime variazioni e la voglia di esplorare tutto il campo, per testare sensazioni e giocate.

Sinner infatti oltre alla sua consueta consistenza nella spinta da fondo campo, con momenti in cui ha lasciato correre il braccio quasi a tutta, ha dedicato molti passaggi dell’incontro a provare ogni tipo di colpo, da improvvisi serve and volley a tanti cambi di ritmo, e pure molte palle corte col diritto – assai ben eseguite – che dopo un’apertura di campo col lungo linea hanno “spezzato” le gambe al canadese. È una soluzione che governa sempre di più e diventa utilissima a sorprendere l’avversario, pressato e spinto a rincorrere dalla spinta dell’italiano. Anche qualche errore, l’intensità e l’attenzione non sono state sempre al massimo, in particolare qualche diritto di troppo scappato via e diverse palle break non sfruttate nel secondo parziale.

Dopo un primo set vinto per 6-4 senza concedere niente nei propri game e dando la sensazione di poter scappar via da un momento all’altro appena avesse deciso di spingere al massimo, nel secondo parziale Felix ha migliorato il rendimento di servizio e diritto ed è riuscito a salvare diverse palle break, anche grazie ad un Jannik non così “duro” nel volerla chiudere subito (l’italiano non ha sfruttato uno 0-40 in risposta). Così all’improvviso è Sinner a concedere la prima palla break nel match servendo sotto 5-4, e con il secondo errore col diritto in spinta nel game ecco che Auger-Aliassime vince un insperato set per 6-4.

Poco male: Sinner domina il super tiebreak, anche grazie a un avvio pessimo del canadese. Il “decider” infatti inizia con due errori di diritto di Auger-Aliassime, un po’ di fretta nello spingere – per non cadere nella morsa dell’italiano – e poi una volée appena out condanna il canadese a un pesante 0-4 che non riesce più a rimontare, con Sinner assai solido e attento nelle sue giocate e con il plus di quel meraviglioso rovescio lungo linea che pizzica l’angolo scoperto e fulmina Felix (bellissima l’accelerazione sul 5 punti a 1, bissata da un vincente da applausi sul 7-3 e poi anche 8-3). L’incontro termina per 10 punti a 4 a favore di Jannik con un serve and volley perfetto dopo poco meno di due ore di gioco, di buon livello complessivo. Proprio il rovescio lungo linea è forse il colpo che più è piaciuto nel repertorio, sempre più profondo, del campione di Sesto Pusteria.

Jannik Sinner wins 6-4 4-6 10-4 against Felix Auger Aliassime in their Australian Open exhibition match on Rod Laver 🙌 A serve and volley to seal the deal 🎾✨#AusOpen pic.twitter.com/KbQKlstkB5 — TNT Sports (@tntsports) January 16, 2026

Di color senape vestito, Sinner sorride e così risponde alla domanda dell’intervistatore in merito al suo outfit 2026, assai colorato rispetto al bianco e giallo pallido dell’anno scorso: “Dal prossimo anno vorrò dire la mia sui colori… (ride), ma sono felice di quello che mi danno da indossare, questo è quello della day session, per i match serali ne avrò uno diverso e spero di poterlo indossare, significa che sto avanzando nel torneo…”. Mancano meno di 48 ore all’avvio degli Australian Open, Sinner e Auger-Aliassime sono pronti alla “pugna”. Ci sarà da divertirsi.

Marco Mazzoni