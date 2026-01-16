Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) Semifinali, cemento (al coperto)

Charles Broom/ Ben Jonesvs Andrew Fenty/ Joshua Sheehy

Norbert Gombos vs Clement Chidekh



Hynek Barton vs Mikhail Kukushkin



Cleeve Harper / David Stevenson vs Christoph Negritu / Adria Soriano Barrera



CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) Semifinali, cemento

ATP Nonthaburi Pol Martin Tiffon Pol Martin Tiffon 6 6 Timofey Skatov [2] Timofey Skatov [2] 2 4 Vincitore: Martin Tiffon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Martin Tiffon 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 T. Skatov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 P. Martin Tiffon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 2-1 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 P. Martin Tiffon 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 P. Martin Tiffon 0-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

ATP Nonthaburi Arthur Reymond / Luca Sanchez Arthur Reymond / Luca Sanchez 6 6 Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki [2] Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki [2] 7 7 Vincitore: Chandrasekar / Yuzuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 A. Reymond / Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Chandrasekar / Yuzuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 5-5 → 5-6 A. Reymond / Sanchez 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 A. Chandrasekar / Yuzuki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Chandrasekar / Yuzuki 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Reymond / Sanchez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 A. Chandrasekar / Yuzuki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Reymond / Sanchez 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 A. Chandrasekar / Yuzuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Chandrasekar / Yuzuki 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* df 4-6* ace 6-6 → 6-7 A. Chandrasekar / Yuzuki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 6-6 A. Reymond / Sanchez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 A. Chandrasekar / Yuzuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. Reymond / Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 4-4 → 5-4 A. Chandrasekar / Yuzuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Reymond / Sanchez 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Chandrasekar / Yuzuki 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Reymond / Sanchez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Chandrasekar / Yuzuki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Chandrasekar / Yuzuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Nonthaburi N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1] N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1] 0 Maximus Jones / Wishaya Trongcharoenchaikul Maximus Jones / Wishaya Trongcharoenchaikul 0 Vincitore: Balaji / Oberleitner per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP Nonthaburi Rio Noguchi [1] Rio Noguchi [1] 6 1 2 Maximus Jones Maximus Jones 4 6 6 Vincitore: Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 M. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Jones 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 1-1 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Jones 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 R. Noguchi 15-40 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 M. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 M. Jones 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Jones 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 R. Noguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Jones 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Jones 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

15:00 Collarini A. 🇦🇷 vs Varillas J. P. 🇵🇪

16:30 Agamenone F. 🇮🇹 vs Dellien Velasco M. A. 🇧🇴



16:00 Aguilar J. C. M. 🇦🇷 / Zeballos F. 🇦🇷 vs Alves M. 🇧🇷 / Boscardin Dias P. 🇧🇷



15:30 Boitan G. A. 🇷🇴 / Gima S. 🇷🇴 vs Kestelboim M. 🇦🇷 / Zormann Da Silva M. 🇧🇷



