Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) Semifinali, cemento (al coperto)
Centre Court – ore 11:30
Charles Broom
/ Ben Jones
vs Andrew Fenty
/ Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
Norbert Gombos vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Hynek Barton vs Mikhail Kukushkin
Il match deve ancora iniziare
Cleeve Harper / David Stevenson vs Christoph Negritu / Adria Soriano Barrera
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) Semifinali, cemento
ATP Nonthaburi
Pol Martin Tiffon
6
6
Timofey Skatov [2]
2
4
Vincitore: Martin Tiffon
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Martin Tiffon
5-4 → 6-4
T. Skatov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-3 → 5-4
P. Martin Tiffon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
T. Skatov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
P. Martin Tiffon
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
3-2 → 4-2
T. Skatov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
P. Martin Tiffon
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
P. Martin Tiffon
1-0 → 2-0
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Martin Tiffon
5-2 → 6-2
P. Martin Tiffon
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-2 → 4-2
T. Skatov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 3-2
P. Martin Tiffon
2-1 → 3-1
T. Skatov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
ATP Nonthaburi
Arthur Reymond / Luca Sanchez
6
6
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki [2]
7
7
Vincitore: Chandrasekar / Yuzuki
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
ace
6-6 → 6-7
A. Reymond / Sanchez
5-6 → 6-6
A. Chandrasekar / Yuzuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
5-5 → 5-6
A. Reymond / Sanchez
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
A. Chandrasekar / Yuzuki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
A. Reymond / Sanchez
3-4 → 4-4
A. Chandrasekar / Yuzuki
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
3-3 → 3-4
A. Reymond / Sanchez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
A. Chandrasekar / Yuzuki
2-2 → 2-3
A. Reymond / Sanchez
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
A. Chandrasekar / Yuzuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
A. Reymond / Sanchez
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
A. Chandrasekar / Yuzuki
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
df
4*-0
4-1*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
df
4-6*
ace
6-6 → 6-7
A. Chandrasekar / Yuzuki
6-5 → 6-6
A. Reymond / Sanchez
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
5-5 → 6-5
A. Chandrasekar / Yuzuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
A. Reymond / Sanchez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
4-4 → 5-4
A. Chandrasekar / Yuzuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Reymond / Sanchez
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
A. Chandrasekar / Yuzuki
3-2 → 3-3
A. Reymond / Sanchez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Chandrasekar / Yuzuki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Reymond / Sanchez
1-1 → 2-1
A. Chandrasekar / Yuzuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
1-0 → 1-1
A. Reymond / Sanchez
0-0 → 1-0
ATP Nonthaburi
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1]
0
Maximus Jones / Wishaya Trongcharoenchaikul
0
Vincitore: Balaji / Oberleitner per walkover
ATP Nonthaburi
Rio Noguchi [1]
6
1
2
Maximus Jones
4
6
6
Vincitore: Jones
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
M. Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Jones
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
ace
0-1 → 1-1
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Noguchi
15-40
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
R. Noguchi
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
5-4 → 6-4
M. Jones
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
M. Jones
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
M. Jones
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) Semifinali, terra battuta
15:00 Collarini A. 🇦🇷 vs Varillas J. P. 🇵🇪
Il match deve ancora iniziare
16:30 Agamenone F. 🇮🇹 vs Dellien Velasco M. A. 🇧🇴
Il match deve ancora iniziare
16:00 Aguilar J. C. M. 🇦🇷 / Zeballos F. 🇦🇷 vs Alves M. 🇧🇷 / Boscardin Dias P. 🇧🇷
Il match deve ancora iniziare
15:30 Boitan G. A. 🇷🇴 / Gima S. 🇷🇴 vs Kestelboim M. 🇦🇷 / Zormann Da Silva M. 🇧🇷
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Bravo Tifone.
Skatov e’ un giocatore on fire in questo 2026.