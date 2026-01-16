Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

16/01/2026 08:55 1 commento
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15

CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) Semifinali, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:30
Charles Broom GBR / Ben Jones GBR vs Andrew Fenty USA / Joshua Sheehy USA
Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK vs Clement Chidekh FRA

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Mikhail Kukushkin KAZ

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Christoph Negritu GER / Adria Soriano Barrera COL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) Semifinali, cemento

ATP Nonthaburi
Pol Martin Tiffon
6
6
Timofey Skatov [2]
2
4
Vincitore: Martin Tiffon
Mostra dettagli

ATP Nonthaburi
Arthur Reymond / Luca Sanchez
6
6
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki [2]
7
7
Vincitore: Chandrasekar / Yuzuki
Mostra dettagli

ATP Nonthaburi
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1]
0
Maximus Jones / Wishaya Trongcharoenchaikul
0
Vincitore: Balaji / Oberleitner per walkover
Mostra dettagli

ATP Nonthaburi
Rio Noguchi [1]
6
1
2
Maximus Jones
4
6
6
Vincitore: Jones
Mostra dettagli





CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) Semifinali, terra battuta

15:00 Collarini A. 🇦🇷 vs Varillas J. P. 🇵🇪
Il match deve ancora iniziare

16:30 Agamenone F. 🇮🇹 vs Dellien Velasco M. A. 🇧🇴

Il match deve ancora iniziare

16:00 Aguilar J. C. M. 🇦🇷 / Zeballos F. 🇦🇷 vs Alves M. 🇧🇷 / Boscardin Dias P. 🇧🇷

Il match deve ancora iniziare

15:30 Boitan G. A. 🇷🇴 / Gima S. 🇷🇴 vs Kestelboim M. 🇦🇷 / Zormann Da Silva M. 🇧🇷

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

MAURO (Guest) 16-01-2026 09:06

Bravo Tifone.
Skatov e’ un giocatore on fire in questo 2026.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!