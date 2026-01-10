WTA 250 Hobart: Il Main Draw. Nessuna azzurra al via aspettando Elisabetta Cocciaretto
WTA 250 Hobart – Tabellone Principale – hard
(1) Emma Raducanu vs (WC) Camila Osorio
Elsa Jacquemot vs Magdalena Frech
Rebecca Sramkova vs Varvara Gracheva
(WC) Taylah Preston vs (5) Jessica Bouzas Maneiro
(3) Iva Jovic vs Janice Tjen
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Hailey Baptiste
Xinyu Wang vs (WC) Talia Gibson
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (8) Magda Linette
(6) Tatjana Maria vs (WC) Venus Williams
Anna Bondar vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (4) Ann Li
(7) Emiliana Arango vs Antonia Ruzic
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Solana Sierra
Peyton Stearns vs Barbora Krejcikova
Olga Danilovic vs (2) McCartney Kessler
