WTA 250 Hobart: Il Main Draw. Nessuna azzurra al via aspettando Elisabetta Cocciaretto

10/01/2026 08:25 1 commento
Emma Raducanu GBR, 13.11.2002 - Foto Getty Images

AUS WTA 250 Hobart – Tabellone Principale – hard
(1) Emma Raducanu GBR vs (WC) Camila Osorio COL
Elsa Jacquemot FRA vs Magdalena Frech POL
Rebecca Sramkova SVK vs Varvara Gracheva FRA
(WC) Taylah Preston AUS vs (5) Jessica Bouzas Maneiro ESP

(3) Iva Jovic USA vs Janice Tjen INA
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Hailey Baptiste USA
Xinyu Wang CHN vs (WC) Talia Gibson AUS
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (8) Magda Linette POL

(6) Tatjana Maria GER vs (WC) Venus Williams USA
Anna Bondar HUN vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (4) Ann Li USA

(7) Emiliana Arango COL vs Antonia Ruzic CRO
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Solana Sierra ARG
Peyton Stearns USA vs Barbora Krejcikova CZE
Olga Danilovic SRB vs (2) McCartney Kessler USA

miky85 10-01-2026 08:54

Jovic

Q

Frech
Stearns

Gracheva
Linette
Q
Ruzic

