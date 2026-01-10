WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 6. Sabalenka vola in finale a Brisbane, Kostyuk travolge Pegula

Aryna Sabalenka conferma ancora una volta il suo feeling speciale con l’Australia. La numero uno del mondo ha superato Karolina Muchova per 6-3 6-4 nella semifinale del WTA 500 di Brisbane, ribaltando un trend che la vedeva sconfitta nelle ultime tre sfide con la ceca. Una vittoria solida che proietta la bielorussa in finale per la terza stagione consecutiva nel torneo australiano, dove attende ora Marta Kostyuk.

Proprio l’altra semifinale ha riservato una sorpresa nei modi: Kostyuk ha travolto Pegula con un netto 6-0 6-3 in appena 55 minuti. Un passaggio a vuoto pesante per l’americana, che ha chiuso con un solo winner e ben 24 errori non forzati, numeri che spiegano l’andamento a senso unico del match.

WTA Brisbane Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Karolina Muchova [11] Karolina Muchova [11] 0 3 4 0 Vincitore: Sabalenka

(1) Aryna Sabalenkavs (11) Karolina Muchova

(4) Jessica Pegula vs (16) Marta Kostyuk Non prima 06:00



WTA Brisbane Jessica Pegula [4] Jessica Pegula [4] 0 0 3 0 Marta Kostyuk [16] Marta Kostyuk [16] 0 6 6 0 Vincitore: Kostyuk

(1) Su-Wei Hsieh / (1) Jelena Ostapenko vs (3) Cristina Bucsa / (3) Ellen Perez Non prima 11:00



WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Semifinali, cemento

WTA Auckland Alexandra Eala [4] Alexandra Eala [4] 7 5 4 Xinyu Wang [7] Xinyu Wang [7] 5 7 6 Vincitore: Wang

(4) Alexandra Ealavs (7) Xinyu Wang

(1) Elina Svitolina vs (3) Iva Jovic



WTA Auckland Elina Svitolina [1] • Elina Svitolina [1] 0 7 2 Iva Jovic [3] Iva Jovic [3] 15 6 1

WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), Finale – cemento

WTA Canberra 125 Joanna Garland Joanna Garland 0 6 6 0 Polina Kudermetova [3] Polina Kudermetova [3] 0 4 2 0 Vincitore: Garland

Joanna Garlandvs (3) Polina Kudermetova