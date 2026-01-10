Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 6. Sabalenka vola in finale a Brisbane, Kostyuk travolge Pegula

10/01/2026 09:00 1 commento
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

Aryna Sabalenka conferma ancora una volta il suo feeling speciale con l’Australia. La numero uno del mondo ha superato Karolina Muchova per 6-3 6-4 nella semifinale del WTA 500 di Brisbane, ribaltando un trend che la vedeva sconfitta nelle ultime tre sfide con la ceca. Una vittoria solida che proietta la bielorussa in finale per la terza stagione consecutiva nel torneo australiano, dove attende ora Marta Kostyuk.
Proprio l’altra semifinale ha riservato una sorpresa nei modi: Kostyuk ha travolto Pegula con un netto 6-0 6-3 in appena 55 minuti. Un passaggio a vuoto pesante per l’americana, che ha chiuso con un solo winner e ben 24 errori non forzati, numeri che spiegano l’andamento a senso unico del match.

🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — Semifinali , cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
(1) Aryna Sabalenka BLR vs (11) Karolina Muchova CZE Inizio 02:00
WTA Brisbane
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Karolina Muchova [11]
0
3
4
0
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli

(4) Jessica Pegula USA vs (16) Marta Kostyuk UKR Non prima 06:00

WTA Brisbane
Jessica Pegula [4]
0
0
3
0
Marta Kostyuk [16]
0
6
6
0
Vincitore: Kostyuk
Mostra dettagli

(1) Su-Wei Hsieh TPE / (1) Jelena Ostapenko LAT vs (3) Cristina Bucsa ESP / (3) Ellen Perez AUS Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 02:30
(4) Alexandra Eala PHI vs (7) Xinyu Wang CHN Non prima 05:30
WTA Auckland
Alexandra Eala [4]
7
5
4
Xinyu Wang [7]
5
7
6
Vincitore: Wang
Mostra dettagli

(1) Elina Svitolina UKR vs (3) Iva Jovic USA

WTA Auckland
Elina Svitolina [1]
0
7
2
Iva Jovic [3]
15
6
1
Mostra dettagli





WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), Finale – cemento

Centre Court – ore 02:00
Joanna Garland TPE vs (3) Polina Kudermetova UZB Non prima 04:00
WTA Canberra 125
Joanna Garland
0
6
6
0
Polina Kudermetova [3]
0
4
2
0
Vincitore: Garland
Mostra dettagli

TAG:

1 commento

Gaz (Guest) 10-01-2026 09:01

Uragano Marta.
Documenti top secret che mi sono stati fatti arrivare mi parlavano di una ucraina in stato di grazia o graziella, ma non pensavo cosi.
Qualcuno metta in salvo la Sabalenka.
L’unico match che manca in questo momento all’appello è per certi versi il secondo per curiosità – e direi per certi versi anche importanza – il test di maturità per Iva Jovic, tennista tra le prime sotto la lente di ingrandimento di uno Sciarloc Olms in questo 2026.
Sorpresa invece a Camberra, sorpresona della nostra Judy Garland, oggi proprio la davo spacciata a dire il vero,che crescita qusta ragazza in poco tempo,che toglieva italiane di mezzo a Solarino come residui di frutta secca tra i denti,arrivata addirittura a fare suo un 125 in Australia,e con quale punteggio a far fuori la P.Kuderm. che lo scorso anno dava da correre alla Sabalenka nella finale di Brisbane.
Ci sarebbero altre 7 cose da rilevare,ma per adesso mi fermo quì.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!