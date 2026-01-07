Coco Gauff e Christian Harrison trascinano ancora gli Stati Uniti: rimonta su Tsitsipas e Sakkari e semifinale di United Cup conquistata

Gli Stati Uniti continuano a sognare in grande alla United Cup 2026 grazie alla solidità e al carattere della loro coppia mista. A Perth, Coco Gauff e Christian Harrison hanno firmato un’altra rimonta decisiva, superando Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari per 4-6, 6-4, 10-8 nel doppio misto che ha deciso il quarto di finale contro la Grecia, regalando agli americani l’accesso alle semifinali.

È stata la terza vittoria consecutiva in un “live rubber” per Gauff e Harrison, sempre capaci di emergere nei momenti più delicati del torneo. Un successo arrivato al terzo match point, al termine di una sfida combattutissima che ha tenuto in bilico il confronto fino all’ultimo scambio.

Un quarto di finale sulle montagne russe

Il tie tra Stati Uniti e Grecia si era aperto con il punto messo a segno da Coco Gauff, impeccabile nel superare Maria Sakkari con un netto 6-3, 6-2. Una prestazione solida, soprattutto al servizio, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto alle difficoltà mostrate nei giorni precedenti.

“È stata sicuramente una partita molto migliore rispetto all’ultima – ha spiegato Gauff –. Qui hai sempre l’opportunità di rifarti subito e avere una squadra alle spalle fa davvero la differenza”.

Il pareggio greco è arrivato grazie a uno Stefanos Tsitsipas ritrovato, capace di battere Taylor Fritz 6-4, 7-5 e di conquistare la sua prima vittoria contro un Top 10 dopo oltre 18 mesi. Il greco ha costruito il successo soprattutto con il servizio, mettendo in campo l’80% di prime e gestendo con lucidità i momenti chiave del match.

“Giocavo per la squadra e sapevo che dovevo alzare il livello – ha raccontato Tsitsipas –. Avevo già immaginato questa partita la sera prima, sono felice di averla vinta proprio come avevo in mente”.

La decisione nel doppio misto

Con il punteggio sull’1-1, tutto si è deciso nel doppio misto, dove Gauff e Harrison hanno confermato la loro straordinaria affidabilità. Dopo aver perso il primo set, gli americani hanno trovato ritmo e aggressività, portando la sfida al match tie-break e chiudendo 10-8 al termine di una battaglia intensa.

Ora gli Stati Uniti si sposteranno a Sydney, dove in semifinale affronteranno la vincente del quarto tra Polonia e Australia. Nell’altra parte del tabellone, a Perth, restano in corsa Svizzera e Argentina.

Gauff, leader anche emotiva

Oltre al successo nel doppio, la giornata ha confermato l’importanza di Coco Gauff come punto di riferimento della squadra. Dopo una prestazione opaca nel match precedente, la numero 4 del mondo ha risposto con autorità, migliorando sensibilmente le percentuali al servizio (68% di prime in campo e 76% di punti vinti) e limitando gli errori.

Il suo successo su Sakkari rappresenta la terza vittoria consecutiva sull’atleta greca e porta il bilancio degli scontri diretti sul 6-5 per l’americana, che continua a dimostrare grande affidabilità nei momenti che contano.

Gli Stati Uniti avanzano così con ambizioni rinnovate: la United Cup resta uno dei palcoscenici ideali per mettere alla prova lo spirito di squadra, e Gauff e Harrison stanno dimostrando di essere una delle coppie più decisive dell’intera competizione.





Francesco Paolo Villarico