Inizio Gennaio di vetrina per i big: tanto spettacolo, ma il tennis conta ancora?”

Il conto alla rovescia verso l’Open de Australia 2026 è ufficialmente iniziato e, come ormai da tradizione, il primo Slam dell’anno non sarà preceduto solo da tornei ufficiali, ma anche da una ricchissima settimana di esibizioni di lusso che scalderanno l’atmosfera a Melbourne.

Tra United Cup, Brisbane, Adelaide e Auckland il circuito ha già acceso i motori, ma il vero antipasto dello Slam si consumerà nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del torneo, quando i grandi nomi del tennis mondiale scenderanno in campo in una serie di eventi pensati non solo per la preparazione agonistica, ma anche per avvicinare il pubblico – soprattutto i più giovani – allo spettacolo del tennis.

La nuova “settimana show” di Melbourne

Negli ultimi anni l’Australian Open ha rivoluzionato il modo di vivere la settimana che precede l’inizio del main draw. Quello che un tempo era uno spazio dedicato quasi esclusivamente alle qualificazioni e agli allenamenti a porte chiuse è diventato oggi un vero e proprio festival del tennis, con eventi a pagamento, partite-esibizione e iniziative per famiglie e bambini.

Un format che ha conquistato il pubblico australiano e che anche nel 2026 vedrà protagonisti nomi del calibro di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Iga Swiatek, Coco Gauff, Naomi Osaka e Daniil Medvedev.

Prima tappa: Corea del Sud, Alcaraz contro Sinner

Il primo grande appuntamento in calendario, però, non sarà in Australia. Sabato 10 gennaio, a Incheon, in Corea del Sud, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si affronteranno in una sfida-esibizione che rappresenterà il loro primo incrocio del 2026.

Un evento attesissimo in un Paese che non ospita tornei ATP e che potrà godersi due dei migliori giocatori del mondo prima della loro partenza verso Melbourne.

Le stelle in scena alla Rod Laver Arena

La settimana di spettacolo nella Rod Laver Arena inizierà ufficialmente martedì 13 gennaio. Mentre sui campi esterni andranno in scena le qualificazioni, il centrale accoglierà subito due match di grande richiamo:

Qinwen Zheng vs Elena Rybakina, Alexander Zverev vs Lorenzo Musetti, una sfida che offrirà indicazioni interessanti sullo stato di forma di entrambi in chiave Slam.

Il giorno seguente, mercoledì 14 gennaio, toccherà a Amanda Anisimova e Elina Svitolina, prima del grande evento mediatico della settimana: il One Point Slam.

One Point Slam

Ideato da Craig Tiley e diventato subito un cult, il One Point Slam è uno degli appuntamenti più originali del calendario pre-Australian Open.

Il format è semplice e spettacolare: mini-match decisi da un solo punto, con un montepremi da un milione di dollari e la partecipazione sia di professionisti che di giocatori amatoriali provenienti da tutta l’Australia.

Nel “cast” 2026 figurano, tra gli altri: Alcaraz, Sinner, Swiatek, Kyrgios, Gauff, Osaka e Medvedev. Un mix di tennis d’élite e intrattenimento puro che ha già conquistato il pubblico nelle scorse edizioni.

Gran finale: Alcaraz e Sinner, prove generali da Slam

Gli ultimi due giorni di esibizioni offriranno le vere e proprie prove generali dei due protagonisti più attesi.

Giovedì 15 gennaio sarà la volta di Carlos Alcaraz, impegnato in un match-esibizione contro Alex de Miñaur, proprio come accaduto lo scorso anno nello stesso scenario.

Venerdì 16 gennaio toccherà invece a Jannik Sinner, che da campione in carica chiuderà la settimana con una sfida contro Felix Auger-Aliassime.

Due appuntamenti che diranno molto sullo stato di forma dei principali candidati al titolo e che completeranno una settimana pensata per unire preparazione, spettacolo e coinvolgimento del pubblico.

Un antipasto da grande Slam

Tra esibizioni internazionali, eventi-show e partite di alto livello, l’avvicinamento all’Australian Open 2026 si annuncia più ricco che mai.

Melbourne si prepara ad accogliere il grande tennis non solo come torneo, ma come esperienza a tutto tondo: una settimana sensazionale per aprire la stagione dei Major e per accendere, fin da subito, la passione degli appassionati di tutto il mondo.





Francesco Paolo Villarico