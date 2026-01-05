Novak Djokovic rinuncia ad Adelaide: «Non sono ancora pronto», Melbourne sarà il vero inizio della sua stagione 2026

Non è ancora tempo di rivedere Novak Djokovic in campo. Il campione serbo ha annunciato attraverso i social che non prenderà parte all’ATP di Adelaide 2026, torneo che avrebbe dovuto segnare il suo debutto stagionale. Una decisione maturata per ragioni fisiche, spiegate dallo stesso Djokovic con un messaggio diretto e sincero rivolto ai tifosi australiani.

«Purtroppo non sono ancora fisicamente pronto per competere all’Adelaide International la prossima settimana», ha scritto Nole. «È personalmente molto deludente per me, perché ho ricordi meravigliosi di quel torneo, dove ho vinto il titolo due anni fa. Ero davvero entusiasta di tornare, perché per me è sempre stato come giocare in casa».

Parole che chiariscono come la rinuncia non sia stata presa a cuor leggero. Adelaide rappresentava un passaggio importante nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione, ma il serbo ha preferito non forzare i tempi, scegliendo la prudenza dopo una preparazione che evidentemente necessita ancora di qualche giorno di lavoro.

L’obiettivo, ora, è uno solo: arrivare al meglio a Melbourne. «Il mio focus è adesso sulla preparazione per l’Australian Open e non vedo l’ora di arrivare presto a Melbourne e rivedere tutti i tifosi del tennis in Australia», ha aggiunto Djokovic, confermando che lo Slam di gennaio sarà il suo vero punto di partenza nel 2026.

Resta quindi aperta la domanda che accompagna ogni inizio di stagione di Djokovic: arriverà pronto al grande appuntamento? In passato, il serbo ha più volte dimostrato di saper trasformare una preparazione ridotta in un’arma vincente. Adelaide può attendere: tutta l’attenzione di Nole è ora concentrata su Melbourne, dove cercherà ancora una volta di presentarsi al massimo della competitività.





Francesco Paolo Villarico