Novak Djokovic rinuncia ad Adelaide: «Non sono ancora pronto», Melbourne sarà il vero inizio della sua stagione 2026
Non è ancora tempo di rivedere Novak Djokovic in campo. Il campione serbo ha annunciato attraverso i social che non prenderà parte all’ATP di Adelaide 2026, torneo che avrebbe dovuto segnare il suo debutto stagionale. Una decisione maturata per ragioni fisiche, spiegate dallo stesso Djokovic con un messaggio diretto e sincero rivolto ai tifosi australiani.
«Purtroppo non sono ancora fisicamente pronto per competere all’Adelaide International la prossima settimana», ha scritto Nole. «È personalmente molto deludente per me, perché ho ricordi meravigliosi di quel torneo, dove ho vinto il titolo due anni fa. Ero davvero entusiasta di tornare, perché per me è sempre stato come giocare in casa».
Parole che chiariscono come la rinuncia non sia stata presa a cuor leggero. Adelaide rappresentava un passaggio importante nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione, ma il serbo ha preferito non forzare i tempi, scegliendo la prudenza dopo una preparazione che evidentemente necessita ancora di qualche giorno di lavoro.
L’obiettivo, ora, è uno solo: arrivare al meglio a Melbourne. «Il mio focus è adesso sulla preparazione per l’Australian Open e non vedo l’ora di arrivare presto a Melbourne e rivedere tutti i tifosi del tennis in Australia», ha aggiunto Djokovic, confermando che lo Slam di gennaio sarà il suo vero punto di partenza nel 2026.
Resta quindi aperta la domanda che accompagna ogni inizio di stagione di Djokovic: arriverà pronto al grande appuntamento? In passato, il serbo ha più volte dimostrato di saper trasformare una preparazione ridotta in un’arma vincente. Adelaide può attendere: tutta l’attenzione di Nole è ora concentrata su Melbourne, dove cercherà ancora una volta di presentarsi al massimo della competitività.
Francesco Paolo Villarico
TAG: ATP 250 Adelaide, ATP 250 Adelaide 2026, Novak Djokovic
Diversamente da quanto si legge nell’articolo introduttivo del thread, Djokovic non vinse il torneo di Adelaide 2 anni fa, bensì 3 anni fa, ossia nel 2023 che è da annoverare sicuramente tra gli anni migliori dell’intera carriera tennistica del campione serbo.
Infatti, secondo i dati di “The Athletic”, Djokovic nel 2023, quindi a ben 36 anni, aveva complessivamente migliorato il proprio tennis rispetto al precedente fantastico 2015, pur avendo vinto meno titoli.
Ricordo anche che in quel 2023 ha mancato per pochissimo il Grande Slam, perdendo con Alcaraz solo al quinto set, pure combattuto, e quasi cinque ore di gioco ad elevatissimi livelli.
In sostanza, secondo i dati di “The Athletic” Djokovic giocava un tennis più efficace a 36 anni che non a 28.
Non mi soffermo oltre in merito a tale ultima considerazione per non argomentare ulteriormente in o.t., ma sul punto ci possiamo tornare per approfondimenti quando volete.
Ho più probabilità di fare io 6 al SuperEnalotto che lui il 25 con lo Slam!
Ahahahah 😀
Sembrava strana la scelta di Adelaide vista la collocazione del torneo proprio a ridosso dell’inizio dell’Australian Open, da questo punto di vista sarebbe stato meglio Brisbane.
Probabilmente il livello di forma tarda ad arrivare ed allora si è preferito rimandare l’esordio direttamente allo slam, vedremo…
Certo non è un indizio molto positivo a suo favore
Se non si sente pronto di affrontare lehecka,cerundolo,Fonseca e griekspoor..come pensa di battere sinner e alcaraz tra un mese ???aveva detto che continua perché quest’ anno pensa ancora di essere al livello dei primi 3
Da “forever young” a “forever stanc” è stato un attimo.