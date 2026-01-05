Il retroscena di Bartoli su Sinner: classe e lucidità dopo la finale persa. Forfait Fonseca, nessun allarme: gestione fisica in vista dell’Australian Open. Sakkari dice sì: matrimonio in arrivo con Konstantinos Mitsotakis

Ci sono racconti che, più dei risultati, aiutano a comprendere la personalità di un campione. Uno di questi è stato condiviso da Marion Bartoli durante un intervento televisivo alla BBC Radio 5 Live, rivelando un retroscena significativo su Jannik Sinner dopo la finale maschile del Roland Garros 2025.

Bartoli, incaricata di consegnare i trofei al termine della finale, è rimasta colpita dal comportamento dell’azzurro, reduce da una sconfitta particolarmente dolorosa, una di quelle che possono lasciare segni profondi anche nei giocatori più forti. Eppure, il primo impatto con Sinner è stato tutt’altro che segnato dalla frustrazione o dalla rabbia.

«Appena mi ha visto, ha fatto lo sforzo di alzarsi e venire a salutarmi», ha raccontato Bartoli. «Mi ha fatto i complimenti per le mie interviste durante il torneo e mi ha detto che sperava di rivedermi a Wimbledon. Io ero senza parole». L’ex tennista francese ha ammesso che, trovandosi nella stessa situazione, difficilmente avrebbe avuto la stessa lucidità: «Se avessi perso una partita così, avrei distrutto tutto nello spogliatoio e di certo non sarei riuscita a parlare con nessuno in quel modo».

Secondo Bartoli, quell’atteggiamento racconta molto della natura di Sinner, della sua capacità di gestire le emozioni anche nei momenti più duri. Un tratto distintivo che, a suo avviso, lo rende diverso da molti altri. Non a caso, ha sottolineato come poche settimane dopo quella sconfitta l’italiano sia riuscito a reagire nel modo migliore possibile, conquistando Wimbledon

Un episodio che, al di là dei trofei, restituisce l’immagine di un giocatore capace di trasformare una delusione profonda in ulteriore motivazione, confermando come il talento mentale, oltre a quello tecnico, sia una delle basi del successo ai massimi livelli.

Il forfait last minute di João Fonseca dall’ATP 250 di Brisbane 2026 ha colto molti di sorpresa, alimentando interrogativi sulle sue condizioni fisiche e sul percorso di avvicinamento all’Australian Open. A fare chiarezza sulla situazione è stato Fernando Meligeni, ex giocatore brasiliano e figura molto vicina all’entourage del giovane talento.

Secondo Meligeni, la decisione di rinunciare a Brisbane è legata a una gestione prudente di alcuni fastidi fisici tipici dell’inizio di stagione. «Nelle prime settimane dell’anno c’è un rischio maggiore di contratture e piccoli problemi muscolari, bisogna essere molto attenti», ha spiegato. Fonseca, infatti, sta attraversando una fase di crescita fisica, lavorando sull’aumento della massa muscolare per reggere meglio i carichi e le sollecitazioni del circuito professionistico.

Le noie accusate dal brasiliano si concentrano nella zona lombare, un aspetto che ha spinto il suo team a evitare rischi inutili. L’obiettivo è preservare la condizione in vista dei prossimi appuntamenti, senza forzare un rientro che potrebbe compromettere il prosieguo della stagione. In questo senso, Meligeni si è mostrato fiducioso: «João sta costruendo il suo fisico per il futuro e sono convinto che avrà molti successi».

Salvo imprevisti, Fonseca dovrebbe tornare in campo già la prossima settimana, con l’intenzione di rientrare all’ATP di Auckland. Un passaggio importante per testare le sue condizioni e completare la preparazione in vista del primo Slam dell’anno, che resta il vero obiettivo di questo avvio di 2026.

Campane a festa in Grecia per Maria Sakkari. La tennista greca, 30 anni, ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con Konstantinos Mitsotakis, figlio di Kyriakos Mitsotakis, attuale primo ministro ellenico.

La coppia è legata sentimentalmente da diversi anni e ha sempre scelto di vivere la relazione con grande riservatezza, lontano dai riflettori. L’annuncio del fidanzamento è stato accolto con grande entusiasmo sia dal mondo del tennis sia dall’opinione pubblica greca.

Sakkari ha accompagnato la notizia con parole semplici ma molto sentite, esprimendo tutta la sua felicità per questo momento personale:

«Sono una ragazza fortunata. Auguro davvero a ogni persona al mondo di trovare un partner che ama e di ricevere l’amore che io ricevo ora dal mio fidanzato».

Numerosi i messaggi di congratulazioni arrivati in queste ore, anche dal circuito internazionale, per una delle giocatrici più rappresentative del tennis greco degli ultimi anni e finalista nel 2023 in uno dei grandi appuntamenti del tour. Un momento speciale, dunque, per Maria Sakkari, che può celebrare una tappa importante della sua vita fuori dal campo, mentre continua il suo percorso sportivo ad alto livello.





Marco Rossi