ATP 250 Brisbane e Hong Kong: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Matteo Arnaldi (LIVE)
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Jiri Lehecka vs Tomas Machac (Non prima 04:00)
Alexei Popyrin vs Quentin Halys
Daniil Medvedev vs Marton Fucsovics (Non prima 09:30)
Show Court 1 – ore 02:00
Valentin Vacherot vs Sebastian Korda
Reilly Opelka vs Dane Sweeny (Non prima 07:30)
Court 10 – ore 02:00
Santiago Gonzalez / Jean-Julien Rojer vs Marcelo Demoliner / Giovanni Mpetshi Perricard
James Duckworth vs Alex Michelsen
Matteo Arnaldi vs Daniel Altmaier
ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Center Court – ore 06:30
Damir Dzumhur vs Nuno Borges
Marin Cilic vs Adrian Mannarino
Yibing Wu vs Fabian Marozsan (Non prima 11:00)
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Kai Thompson / Yi Zhou
Court 1 – ore 04:00
Alejandro Tabilo vs Yi Zhou
Jan-Lennard Struff vs Nishesh Basavareddy (Non prima 06:30)
Gabriel Diallo / Coleman Wong vs Francisco Comesana / Tomas Martin Etcheverry (Non prima 10:00)
Sander Arends / Romain Arneodo vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Court 2 – ore 04:00
Michael Mmoh vs Patrick Kypson
Emilio Nava vs Laslo Djere
Miomir Kecmanovic / Alexandre Muller vs Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego (Non prima 10:00)
TAG: ATP 250 Brisbane, ATP 250 Brisbane 2026, ATP 250 Hong Kong, ATP 250 Hong Kong 2026, Circuito ATP
