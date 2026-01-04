ATP 250 Brisbane e Hong Kong: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Matteo Arnaldi (LIVE)

ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Jiri Leheckavs Tomas Machac(Non prima 04:00)

Alexei Popyrin vs Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev vs Marton Fucsovics (Non prima 09:30)



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – ore 02:00

Valentin Vacherot vs Sebastian Korda



Il match deve ancora iniziare

Reilly Opelka vs Dane Sweeny (Non prima 07:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – ore 02:00

Santiago Gonzalez / Jean-Julien Rojer vs Marcelo Demoliner / Giovanni Mpetshi Perricard



Il match deve ancora iniziare

James Duckworth vs Alex Michelsen



Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi vs Daniel Altmaier



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhurvs Nuno Borges

Marin Cilic vs Adrian Mannarino



Il match deve ancora iniziare

Yibing Wu vs Fabian Marozsan (Non prima 11:00)



Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage / Albano Olivetti vs Kai Thompson / Yi Zhou



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 04:00

Alejandro Tabilo vs Yi Zhou



Il match deve ancora iniziare

Jan-Lennard Struff vs Nishesh Basavareddy (Non prima 06:30)



Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo / Coleman Wong vs Francisco Comesana / Tomas Martin Etcheverry (Non prima 10:00)



Il match deve ancora iniziare

Sander Arends / Romain Arneodo vs Vasil Kirkov / Bart Stevens



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 04:00

Michael Mmoh vs Patrick Kypson



Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava vs Laslo Djere



Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic / Alexandre Muller vs Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego (Non prima 10:00)



Il match deve ancora iniziare