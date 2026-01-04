Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Brisbane e Hong Kong: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Matteo Arnaldi (LIVE)

Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Jiri Lehecka CZE vs Tomas Machac CZE (Non prima 04:00)
Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Marton Fucsovics HUN (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 02:00
Valentin Vacherot MON vs Sebastian Korda USA

Il match deve ancora iniziare

Reilly Opelka USA vs Dane Sweeny AUS (Non prima 07:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 02:00
Santiago Gonzalez MEX / Jean-Julien Rojer NED vs Marcelo Demoliner BRA / Giovanni Mpetshi Perricard FRA

Il match deve ancora iniziare

James Duckworth AUS vs Alex Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi ITA vs Daniel Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare






ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center Court – ore 06:30
Damir Dzumhur BIH vs Nuno Borges POR
Il match deve ancora iniziare

Marin Cilic CRO vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Yibing Wu CHN vs Fabian Marozsan HUN (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Kai Thompson HKG / Yi Zhou CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 04:00
Alejandro Tabilo CHI vs Yi Zhou CHN

Il match deve ancora iniziare

Jan-Lennard Struff GER vs Nishesh Basavareddy USA (Non prima 06:30)

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN / Coleman Wong HKG vs Francisco Comesana ARG / Tomas Martin Etcheverry ARG (Non prima 10:00)

Il match deve ancora iniziare

Sander Arends NED / Romain Arneodo MON vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 04:00
Michael Mmoh USA vs Patrick Kypson USA

Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava USA vs Laslo Djere SRB

Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic SRB / Alexandre Muller FRA vs Lorenzo Musetti ITA / Lorenzo Sonego ITA (Non prima 10:00)

Il match deve ancora iniziare

