Djokovic prende le distanze dalla PTPA, il sindacato da lui fondato insieme a Pospisil: “Per me è un capitolo chiuso”
Con una mossa a sorpresa, Novak Djokovic annuncia via social la clamorosa decisione di allontanarsi della PTPA, nuovo sindacato dei tennisti da lui ideato e fondato insieme a Vasek Pospisil e introdotto dal 2019 ai colleghi, con molte adesioni decise e altrettante prese di distanza, non convinte dal progetto. Dopo anni di battaglie mediatiche e non, inclusa la dura decisione del 2025 di inoltrare una serie di azioni legali in multiple corti degli Stati Uniti contro i principali organi che amministrano e conducono il tennis Pro (in particolare contro l’ATP, vero “bersaglio” delle istanza del sindacato), ora il campione serbo decide di chiudere questo capitolo della sua vita e farsi completamente da parte dalla PTPA. La motivazione, stando alle parole di Novak, viene da un netto cambio di rotta dell’azione e mosse del sindacato rispetto alla visione originale che aveva portato alla fondazione della PTPA, inclusa l’immagine del serbo connessa alle mosse del sindacato.
“Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di allontanarmi completamente dalla Professional Tennis Players Association” scrive Djokovic nel post social che annuncia la sua decisione. “Questa scelta nasce da preoccupazioni persistenti legate alla trasparenza, alla governance e al modo in cui la mia voce e la mia immagine sono state rappresentate”.
“Sono orgoglioso della visione che Vasek e io abbiamo condiviso nel fondare la PTPA, con l’obiettivo di dare ai giocatori una voce più forte e indipendente. Tuttavia, è ormai chiaro che i miei valori e il mio approccio non sono più allineati con la direzione attuale dell’organizzazione“.
“Continuerò a concentrarmi sul mio tennis, sulla mia famiglia e a contribuire a questo sport in modi che rispecchino i miei principi e la mia integrità. Auguro il meglio ai giocatori e a tutte le persone coinvolte per il futuro, ma per quanto mi riguarda, questo capitolo è ormai chiuso“.
Queste le parole di Djokovic, secche e decise, che non lasciano alcuna apertura a un ripensamento e rappresentano una svolta imprevista e importante visto che della PTPA proprio Novak era l’immagine più forte e il portavoce più autorevole. Novak in pratica decide di scendere dal “treno” ora che è si è lanciato in un’azione concreta contro il sistema del tennis Pro, dopo anni di proclami e idee, incluse molte interviste concesse da Djokovic con la sua visione dei problemi che da troppo tempo hanno appesantito il sistema e reso la vita dei giocatori troppo difficile, non retribuita e tutelata a sufficienza in rapporto agli enormi guadagni generati nell’annata tennistica. Sarà curioso ora vedere quale sarà la reazione e risposta della PTPA stessa e di Pospisil.
Marco Mazzoni
@ JannikUberAlles (#4540968)
Qualcuno potrebbe anche dire che “ha lanciato la pietra e poi ha nascosto la mano”.
Una figuraccia planetaria! Da #1!
Capitano Schettino… le ordino di tornare a bordo!!!
Ahahahah 😀
@ Grande Slam (#4540957)
Veramente le cose non stanno così: Nole perse in Davis dopo non aver sfruttato 3 match point( bravo cmq Sinner), Federer ma soprattutto Nadal dopo il 2011 non hanno mai rappresentato un grande ostacolo ( guarda gli head to head) e tutt’ora a qs età ha raggiunto le semifinali di tutti gli slam, poi se vogliamo dire verità capovolte accomodati pure ma è tutto fattuale come direbbe un noto giornalista
La posizione di Djokovic sul caso Sinner si spiega solo con il fatto che Jannik ha posto la parola fine alla sua carriera con quel famoso match di coppa Davis. Da quel momento in poi Djokovic è tornato ad essere quello che era prima che Federer e Nadal calassero e gli permettessero di macinare vittorie su vittorie, ovvero il “terzo incomodo” tra due fenomeni, con la differenza che adesso è ben poco “incomodo”
Crea un sindacato che per anni rimane in stand by. La mia sensazione è che al sindacato aderiscano personaggi rivoluzionari anomali, disfattisti, non credibili e di rottura totale, non di dialogo… tutti accettati col benestare di Nole.
Tra tutti un certo Nicolino.
Nole non firmo’ le denunce all’Atp. Strano, fu molto strano.
Crea un qualcosa che per come ha animato gli è diventato un mostro che gli stava rovinando l’immagine. Ergo, anche lui palancaro?
Anche lui ha ricevuto qualche monito dagli sponsor? Gli avranno dato qualche consiglio i suoi legali?
L’ammiraglio decide di abbandonare la nave…
Che fine farà la PTPA senza il suo fondatore n.1 e uomo più rappresentativo?
Potrebbe darci una risposta l’esperto dei dossier e catastrofismi ATP del sito…
aggiungo: bohhh
Massimo ormai non si vede, mi sa che tra poco lo ritroviamo sui notiziari
L’ex-direttore del TG4 avrebbe concluso: “Che figura di m(enta?)”.
MASSIMOOOOO DOVE SEIIII
LA PTPA HA PERSO IL MEMBRO PIÙ IMPORTANTE A LIVELLO DI IMMAGINE(PERCHÉ IL VERO LEADER LÌ È BILL ACKMAN)
NON AVEVI DETTO CHE GAUDENZI STAVA PER LASCIARE? FORSE INTENDEVI DJOKOVIC AHAHAHHA
Quanta bile dovrà ingoiare chi sperava che questi facessero fuori l’ATP…
Lo scorso anno di questi tempi faceva comunella con il direttore del circo australiano che vomitava illazioni su Jannik e la PTPA lanciava accuse su ATP, ora come diceva Nanni Moretti “Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Vengo. Vengo e mi metto così, vicino a una finestra di profilo in controluce…”
Il mio commento: mah!