ATP 250 Brisbane: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due azzurri (LIVE)

02/01/2026 22:33 1 commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Show Court 1 – ore 01:00
4. Kamil Majchrzak POL vs Cruz Hewitt AUS
Il match deve ancora iniziare



Show Court 2 – ore 01:00
Pablo Carreno Busta ESP vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Christopher O’Connell AUS vs Roberto Bautista Agut ESP

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Filip Misolic AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 01:00
4. Matteo Arnaldi ITA vs Hugo Gaston FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – ore 01:00
Arthur Cazaux FRA vs Martin Landaluce ESP
Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Dane Sweeny AUS

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs James Duckworth AUS

Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys FRA vs Eliot Spizzirri USA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 01:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Raphael Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn USA vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Giuliano da Viareggio (Guest) 02-01-2026 22:50

Finalmente il tennis che conta!
Orari proibitivi….. comunque si gioca…… COMINCIANO ARNALDI E BELLUCCI……..FORZA RAGAZZI!

