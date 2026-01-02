ATP 250 Brisbane: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due azzurri (LIVE)
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Show Court 1 – ore 01:00
4. Kamil Majchrzak vs Cruz Hewitt
Show Court 2 – ore 01:00
Pablo Carreno Busta vs Mattia Bellucci
Christopher O’Connell vs Roberto Bautista Agut
Terence Atmane vs Yannick Hanfmann
Rinky Hijikata vs Filip Misolic
Court 10 – ore 01:00
4. Matteo Arnaldi vs Hugo Gaston
Court 14 – ore 01:00
Arthur Cazaux vs Martin Landaluce
Jacob Fearnley vs Dane Sweeny
Tristan Schoolkate vs James Duckworth
Quentin Halys vs Eliot Spizzirri
Court 6 – ore 01:00
Alexander Shevchenko vs Raphael Collignon
Ethan Quinn vs Benjamin Bonzi
1 commento
Finalmente il tennis che conta!
Orari proibitivi….. comunque si gioca…… COMINCIANO ARNALDI E BELLUCCI……..FORZA RAGAZZI!