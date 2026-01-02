Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane e WTA 250 Auckland: I risultati completi delle Qualificazioni (LIVE)

Yulia Putintseva nella foto - Foto Getty Images
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — Turno Decisivo Qualificazione, cemento

Show Court 1 – ore 01:00
Maria Timofeeva UZB vs (12) Aliaksandra Sasnovich BLR Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare

(3) Rebecca Sramkova SVK vs (8) Kamilla Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare

(2) Yulia Putintseva KAZ vs Olivia Gadecki AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 01:00
(4) Anna Bondar HUN vs (7) Katie Volynets USA Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare

(5) Shuai Zhang CHN vs Taylah Preston AUS

Il match deve ancora iniziare

(6) Elena-Gabriela Ruse ROU vs (11) Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno Qualificazione, cemento

23:00 🇸🇮 Erjavec V. – 🇳🇿 Das A.
WTA Auckland
Veronika Erjavec [2]
15
0
Aishi Das
0
1
Mostra dettagli

23:00 🇨🇳 Guo H. – 🇵🇱 Chwalinska M.

WTA Auckland
Hanyu Guo
15
0
Maja Chwalinska [7]
30
1
Mostra dettagli

23:00 🇪🇸 Romero Gormaz L. – 🇨🇿 Knutson G.

WTA Auckland
Leyre Romero Gormaz [5]
30
1
Gabriela Knutson
0
0
Mostra dettagli

00:30 🇦🇹 Kraus S. – 🇱🇻 Sevastova A.

Il match deve ancora iniziare

00:30 🇫🇷 Mladenovic K. – 🇩🇪 Friedsam A.-L.

Il match deve ancora iniziare

00:30 🇳🇿 Tse E. – 🇧🇪 Costoulas S.

Il match deve ancora iniziare

02:00 🇰🇷 Ku Y. – 🌍 Charaeva A.

Il match deve ancora iniziare

02:00 🇪🇸 Quevedo K. – 🇫🇷 Monnet C.

Il match deve ancora iniziare

02:00 🇱🇻 Semenistaja D. – 🇨🇦 Brace C.

Il match deve ancora iniziare

03:30 🇺🇸 Chirico L. – 🇺🇸 Osuigwe W.

Il match deve ancora iniziare

03:30 🇧🇷 Pigossi L. – 🇦🇹 Tagger L.

Il match deve ancora iniziare

03:30 🇺🇦 Starodubtseva Y. – 🇫🇷 Ponchet J.

Il match deve ancora iniziare

