WTA 500 Brisbane e WTA 250 Auckland: I risultati completi delle Qualificazioni (LIVE)
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — Turno Decisivo Qualificazione, cemento
Show Court 1 – ore 01:00
Maria Timofeeva vs (12) Aliaksandra Sasnovich Inizio 01:00
(3) Rebecca Sramkova vs (8) Kamilla Rakhimova
(2) Yulia Putintseva vs Olivia Gadecki
Court 10 – ore 01:00
(4) Anna Bondar vs (7) Katie Volynets Inizio 01:00
(5) Shuai Zhang vs Taylah Preston
(6) Elena-Gabriela Ruse vs (11) Zeynep Sonmez
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno Qualificazione, cemento
23:00 🇸🇮 Erjavec V. – 🇳🇿 Das A.
23:00 🇨🇳 Guo H. – 🇵🇱 Chwalinska M.
23:00 🇪🇸 Romero Gormaz L. – 🇨🇿 Knutson G.
00:30 🇦🇹 Kraus S. – 🇱🇻 Sevastova A.
00:30 🇫🇷 Mladenovic K. – 🇩🇪 Friedsam A.-L.
00:30 🇳🇿 Tse E. – 🇧🇪 Costoulas S.
02:00 🇰🇷 Ku Y. – 🌍 Charaeva A.
02:00 🇪🇸 Quevedo K. – 🇫🇷 Monnet C.
02:00 🇱🇻 Semenistaja D. – 🇨🇦 Brace C.
03:30 🇺🇸 Chirico L. – 🇺🇸 Osuigwe W.
03:30 🇧🇷 Pigossi L. – 🇦🇹 Tagger L.
03:30 🇺🇦 Starodubtseva Y. – 🇫🇷 Ponchet J.
TAG: Circuito WTA
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit