Alcaraz pubblica il suo 2025 in foto e… si “dimentica” di Ferrero

Che piaccia o no, viviamo al tempo dei social e ogni messaggio, ogni foto, conta. Esprime più di un semplice pensiero, quasi sempre è un post studiato per comunicare qualcosa di importante, e nel caso dei tennisti al vertice spesso dietro c’è un social media manager che usa le piattaforme per comunicare fatti, spostamenti, momenti importanti del proprio assistito. Per questo in Spagna non è affatto passata inosservata la totale assenza di Juan Carlos Ferrero nelle foto che Carlos Alcaraz ha scelto per raccontare su Instagram l’anno più vincente della sua giovane ma già straordinaria carriera. “Il mio vero 2025” scrive il n.1 mondo, come didascalia per presentare i 20 scatti più significativi del dietro le quinte dell’ultimo anno. Si va dai tagli di capelli con esperimenti più o meno riusciti a momenti familiari, come il compleanno, cena e festeggiamenti dopo alcune vittorie. C’è anche il bell’incontro di Rod Laver alla esibizione che porta il nome del leggendario australiano, alcune belle mangiate in compagna e la sua visuale sul toccante tributo a Nadal sul Chatrier di Roland Garros, dove Rafa è diventato il più forte di sempre sul “rosso”. Tanti bei momenti di vita, e nessuna presenza di Ferrero, il coach che l’ha raccolto bambino e portato ad essere il più giovane n.1 della storia e tanto altro. Pure a vincere 2 Slam e chiudere da leader nel ranking nell’anno appena andato in archivio.

“Carlos Alcaraz non si dimenticherà mai della stagione 2025” si legge sul quotidiano AS, “i motivi principali vengono da quel che ha ottenuto sul campo, ma il murciano ha chiuso il 2025 con una inattesa rottura con il suo allenatore. (…) Carlos ha tenuto il silenzio sulla vicenda, ma le sue immagini dicono più di mille parole. Ha pubblicato foto corali dei migliori momenti vissuti nel 2025, con familiari e amici. In qualsiasi luogo o situazione, Ferrero non appare in nessuna delle foto”.

Si è già parlato in Spagna di una possibile riconciliazione tra i due, magari in caso di risultati non soddisfacenti nei primi mesi del 2026, viste le totali aperture mostrate dal coach. Tuttavia, a giudicare da questo post e foto scelte da Alcaraz per raccontare l’anno più bello della sua carriera, “la riconciliazione tra i due appare molto lontana”. Le settimane passano ma la ferita provocata da questa clamorosa rottura resta assai aperta…

Marco Mazzoni