Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 03 Gennaio 2026

02/01/2026 16:46 6 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
AUS ATP 250 Brisbane – hard
🌦️ Meteo Brisbane (03/01): rovesci • 21°/21°

Q1
Carreno Busta ESP – Bellucci ITA
⏱️ Inizio 01:00

Il match deve ancora iniziare

Q1
Arnaldi ITA – Gaston FRA
🕒 4° incontro ore 01:00

Il match deve ancora iniziare

6 commenti

LiveTennis.it Staff 02-01-2026 19:24

@ james_9000 (#4540043)

Si parla sempre di orario italiano.

 6
james_9000 (Guest) 02-01-2026 18:56

@ Leftwing13 (#4540035)

Però non ti è molto chiaro il fuso orario… Quando in Italia è l’una di notte a Brisbane sono le 15 non le 10.

 5
Marco Tullio Cicerone 02-01-2026 18:42

Scritto da Betafasan
Non è spiegato bene. Giocano tutti e 2 all’1 di notte?!

Arnaldi Gaston è il 4° incontro a partire dall’una di notte.

 4
Leftwing13 02-01-2026 18:39

L’una di notte in Italia, le dieci del mattina a Brisbane. Credo fosse abbastanza chiaro.

 3
Betafasan 02-01-2026 17:42

Non è spiegato bene. Giocano tutti e 2 all’1 di notte?!

 2
Mattia saracino (Guest) 02-01-2026 16:59

Missione impossibile!.

 1
