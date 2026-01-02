Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 03 Gennaio 2026
02/01/2026 16:46 6 commenti
ATP 250 Brisbane – hard
🌦️ Meteo Brisbane (03/01): rovesci • 21°/21°
Q1
Carreno Busta – Bellucci
⏱️ Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare
Q1
Arnaldi – Gaston
🕒 4° incontro ore 01:00
Il match deve ancora iniziare
6 commenti
@ james_9000 (#4540043)
Si parla sempre di orario italiano.
@ Leftwing13 (#4540035)
Però non ti è molto chiaro il fuso orario… Quando in Italia è l’una di notte a Brisbane sono le 15 non le 10.
Arnaldi Gaston è il 4° incontro a partire dall’una di notte.
L’una di notte in Italia, le dieci del mattina a Brisbane. Credo fosse abbastanza chiaro.
Non è spiegato bene. Giocano tutti e 2 all’1 di notte?!
Missione impossibile!.