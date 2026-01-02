Sinner–Alcaraz a Seoul: esibizione di lusso per aprire il 2026, biglietti da record

Alla Inspire Arena di Seoul sabato 10 gennaio, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz daranno il via in esibizione alla loro stagione 2026. La Corea del Sud si prepara così ad accogliere lo Hyundai Super Match, un evento molto atteso che offre al pubblico locale l’occasione di assistere dal vivo alla sfida tra i due punti di riferimento del tennis mondiale, colmando al tempo stesso l’assenza di un torneo maschile del circuito maggiore nel Paese.

L’interesse intorno all’evento è confermato dall’andamento della vendita dei biglietti, che procede a ritmo sostenuto. I prezzi hanno raggiunto cifre di assoluto rilievo per le esperienze più esclusive: l’on court experience arriva fino a 3.500.000 won coreani, pari a circa 2.060 euro. Anche le fasce più basse non fanno eccezione: i posti a visibilità limitata, proposti a 165.000 won (circa 97 euro), sono andati rapidamente sold out.

L’esibizione è in programma alle ore 16 locali, le 8 del mattino in Italia, e rappresenta una sorta di anteprima di quello che gli appassionati sperano di rivedere poche settimane dopo all’Australian Open. Per il terzo anno consecutivo, Sinner ha scelto di non prendere parte a tornei di preparazione prima di Melbourne, una strategia che nelle ultime due stagioni si è rivelata efficace, portandolo a conquistare due titoli consecutivi sul cemento australiano.

Sebbene non metta in palio punti ufficiali, il match di Seoul assume un valore simbolico e mediatico molto elevato. La rivalità tra Sinner e Alcaraz è ormai una delle più seguite del circuito e ogni loro confronto, anche in contesti espositivi, diventa un appuntamento di richiamo globale.

Numeri che confermano come lo Hyundai Super Match sia molto più di una semplice esibizione: è un evento capace di catalizzare attenzione e pubblico internazionale, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione Slam.

Biglietti Sinner–Alcaraz: i prezzi

On-Court Experience: 3.500.000 won (≈ 2.060 €)

Royal Box: 1.730.000 won (≈ 1.017 €)

Loge: 1.520.000 won (≈ 894 €)

Courtside: 1.520.000 won (≈ 894 €)

Premium A: 1.250.000 won (≈ 735 €)

Premium B: 1.080.000 won (≈ 635 €)

Standard A: 880.000 won (≈ 518 €)

Standard B: 660.000 won (≈ 388 €)

Standard C: 275.000 won (≈ 162 €)

Posti a visibilità limitata: 165.000 won (≈ 97 €)





