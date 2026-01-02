Esibizione Copertina, Generica

Alcaraz–Sinner a Seoul: sfida live il 10 Gennaio dalle 8 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, differita alle 22 su TV8

02/01/2026 12:35 15 commenti
Il grande tennis gioca nella Casa dello Sport di Sky. Riparte da Seul, in Corea del Sud, il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due straordinari tennisti che stanno dominando la classifica mondiale e i principali tornei internazionali si danno appuntamento su Sky e NOW per un’esibizione prestagionale, in programma sabato 10 gennaio.
Una rivalità destinata a durare anche per tutto il 2026 e che vedrà di fronte l’italiano e lo spagnolo, rispettivamente numero due e uno del mondo, in una sfida dai contenuti tecnici elevatissimi, in diretta dalle 8 del mattino su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L’incontro sarà visibile anche in differita alle 22 su TV8.

Un confronto che promette spettacolo e che permetterà a Sinner e Alcaraz di affinare la preparazione in vista dei primi tornei dell’anno.

Giampi 02-01-2026 15:24

Scritto da Pier no guest
Scriviamo un po’ di tennis,di questi ragazzi ma personalmente ho la morte nel cuore,nel vero senso della parola,per quanto accaduto a Crans Montana.
Oltre al dramma, e cinicamente auspico che chi sta soffrendo per le ustioni smetta presto di agonizzare perché so di che si parla e di quanto i familiari soffrano ogni istante,mi pongo dei quesiti su cosa sia questo strumento che uso come tutti,pure ora.
Il cellulare ha stravolto la percezione della realtà.
Vedere alcuni ragazzi che riprendevano l’inizio dell’incendio anziché fuggire mi fa riflettere: si fanno foto/video di un incidente,di un’aggressione,di una tragedia. Banalmente neppure uno spettacolo si vive,ci si perde a riprenderlo.
Non si soccorre a volte anzi,si intralciano i soccorsi.
Pensiamo ad un Heysel oggi,tifosi col telefono per dire “io c’ero”.
Ciò che è accaduto è terribile,forse perché chi ha figli o lavora coi ragazzi di più o con una sensibilità diversa perché morire così è assurdo, terrificante.
Quanto ai gestori…spero almeno in una giustizia vera come pizzico di parziale conforto.
Scusate l’off topic.

Il cellulare dovrebbe rientrare tra gli stupefacenti..ricordo il filmato dello tsunami in Indonesia, in cui mentre i locali scappavano gli occidentali filmavano la gigantesca ondata che si avvicinava..compresero il pericolo solo dopo che l’onda rovescio’ un peschereccio ma per molti era già troppo tardi..

flx (Guest) 02-01-2026 14:54

La partita è prevista live anche su supertennis

Pier no guest 02-01-2026 13:49

enzo la barbera (Guest) 02-01-2026 13:45

Strano chi i due si affrontino due giorni prima che inizi l’AO! Non sarà altro che un allenamento. Sono abbonato Now, lo vedrò enzo

Kenobi 02-01-2026 13:43

La cosa bella è che sarà l’ultima esibizione prima del tennis vero e che mi eviterò.

Qualche milione semplice per ripartire , se Jannik lo fa per mettere minuti nelle gambe ben pagati, per Carlos queste corride sono diventate il proprio core business.

Silvy__89 (Guest) 02-01-2026 13:41

Ma che foto è? 😀
comunque è un allenamento in pratica per scaldare i motori per l’AO

andrewthefirst 02-01-2026 13:40

È un tour nel tour….

Pirr (Guest) 02-01-2026 13:36

Partita inutile un amichevole

il capitano 02-01-2026 13:13

Giudice di sedia Kim Jong-un.

italo (Guest) 02-01-2026 13:06

L’IA ha decisamente imbellito sia Sinner che soprattutto Alcaraz 😎

livio (Guest) 02-01-2026 13:05

quelli in foto sembrano come quei prodotti che ti arrivano a casa dai siti cinesi 😀

PeteBondurant 02-01-2026 13:02

Scritto da Umbe
ma nella foto non sono loro

IA

Voglio vedere quanti pollici versi riesco a ricevere (Guest) 02-01-2026 12:55

Fammelo mettere tra le cose che non mi frega un… Ca…

Umbe (Guest) 02-01-2026 12:51

ma nella foto non sono loro 😆

Tonino (Guest) 02-01-2026 12:49

Penso che nessuno dei due vorrà scoprire le proprie carte prima dei tornei che realmente contano…

