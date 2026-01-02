Alcaraz–Sinner a Seoul: sfida live il 10 Gennaio dalle 8 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, differita alle 22 su TV8

Il grande tennis gioca nella Casa dello Sport di Sky. Riparte da Seul, in Corea del Sud, il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due straordinari tennisti che stanno dominando la classifica mondiale e i principali tornei internazionali si danno appuntamento su Sky e NOW per un’esibizione prestagionale, in programma sabato 10 gennaio.

Una rivalità destinata a durare anche per tutto il 2026 e che vedrà di fronte l’italiano e lo spagnolo, rispettivamente numero due e uno del mondo, in una sfida dai contenuti tecnici elevatissimi, in diretta dalle 8 del mattino su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L’incontro sarà visibile anche in differita alle 22 su TV8.

Un confronto che promette spettacolo e che permetterà a Sinner e Alcaraz di affinare la preparazione in vista dei primi tornei dell’anno.