Alcaraz–Sinner a Seoul: sfida live il 10 Gennaio dalle 8 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, differita alle 22 su TV8
Il grande tennis gioca nella Casa dello Sport di Sky. Riparte da Seul, in Corea del Sud, il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due straordinari tennisti che stanno dominando la classifica mondiale e i principali tornei internazionali si danno appuntamento su Sky e NOW per un’esibizione prestagionale, in programma sabato 10 gennaio.
Una rivalità destinata a durare anche per tutto il 2026 e che vedrà di fronte l’italiano e lo spagnolo, rispettivamente numero due e uno del mondo, in una sfida dai contenuti tecnici elevatissimi, in diretta dalle 8 del mattino su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L’incontro sarà visibile anche in differita alle 22 su TV8.
Un confronto che promette spettacolo e che permetterà a Sinner e Alcaraz di affinare la preparazione in vista dei primi tornei dell’anno.
Strano chi i due si affrontino due giorni prima che inizi l’AO! Non sarà altro che un allenamento. Sono abbonato Now, lo vedrò enzo
La cosa bella è che sarà l’ultima esibizione prima del tennis vero e che mi eviterò.
Qualche milione semplice per ripartire , se Jannik lo fa per mettere minuti nelle gambe ben pagati, per Carlos queste corride sono diventate il proprio core business.
Ma che foto è? 😀
comunque è un allenamento in pratica per scaldare i motori per l’AO
È un tour nel tour….
Partita inutile un amichevole
Giudice di sedia Kim Jong-un.
L’IA ha decisamente imbellito sia Sinner che soprattutto Alcaraz 😎
quelli in foto sembrano come quei prodotti che ti arrivano a casa dai siti cinesi 😀
IA
Fammelo mettere tra le cose che non mi frega un… Ca…
ma nella foto non sono loro 😆
Penso che nessuno dei due vorrà scoprire le proprie carte prima dei tornei che realmente contano…