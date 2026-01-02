Medvedev suggerisce di anticipare l’avvio della sessione serale agli Australian Open: “Dovremo iniziare alle 18”

Le grandi battaglie, anche sulla lunghissima durata, sono il sale degli Slam, quello che rende molti incontri epici e bellissimi, ma disputarli a notte fonda è tutt’altro che ideale. Per questo Daniil Medvedev, un habitué dei “long-match” e per di più in piena notte, suggerisce agli organizzatori degli Australian Open di anticipare di un’ora, alle 18, l’inizio della sessione serale. Il tre volte finalista del primo Slam della stagione, dopo essere stato lui stesso protagonista di due famigerati incontri terminati a notte fonda, sottolinea come il benessere dei giocatori e la regolarità di svolgimento del torneo in condizioni eque per tutti i tennisti sia una preoccupazione fondamentale, e che giocare fino alle 3 del mattino non sia né utile né interessante per nessuno. L’anno scorso il russo è stato sconfitto a sorpresa dal giovane statunitense Learner Tien al secondo turno, in un match maratona concluso alle 2:55, al tiebreak decisivo dopo 4 ore e 49 minuti di lotta serrata. Nel 2024, nel suo percorso verso la finale (dove fu battuto da Sinner), Daniil sconfisse il finlandese Emil Ruusuvuori al termine di una battaglia di cinque set terminata alle 3:39. Allora Medvedev aveva pubblicato sui social media una foto del suo orologio alle 4:30 del mattino e una didascalia che diceva: “È tardi!”, commentando poi che tra una cosa e l’altra non fosse andato a letto prima delle 7:00.

“Non ho problemi a giocare nella sessione serale, ma il primo incontro inizia alle 19:00”, ha dichiarato Medvedev nel corso della preparazione del 250 di Brisbane. “Quando hai da giocare un incontro di cinque set, è un po’ troppo tardi iniziare alle 19:00. Dovrebbero iniziare alle 18:00.”

Nel 2023 Thanasi Kokkinakis ha perso contro Andy Murray un emozionante incontro di cinque set al secondo turno, partita che si è conclusa alle 4:05. E ce ne sono stati altri di match terminati davvero tardi. Nel 2008 fu stabilito il record della partita terminata più tardi: Lleyton Hewitt superò il finalista del 2006 Marcos Baghdatis in un’epica lotta al terzo turno, conclusasi alle 4:34.

Medvedev è uno dei fighter del tour, ha fatto della resistenza uno dei suoi marchi di fabbrica, con molti incontri vinti negli Slam e agli Australian Open sulla lunga distanza. Tuttavia nella sua storia nel torneo di Melbourne ha subito le due più amare sconfitte proprio al quinto parziale in due finali, quella del 2024 contro Sinner, subendo una rimonta da due set di vantaggio; ancor più dura da digerire la rimonta patita da Nadal 2022, anche in quell’occasione dopo aver vinto i primi due set e dando in campo la sensazione di dominio contro il veterano iberico. Non riuscì a sfruttare delle chance nel terzo set, facendosi agganciare nella lotta, quindi rimontare e superare.

Nel 2024 il russo stabilì un record dell’era Open giocando per 24 ore e 17 minuti per l’intero torneo, e stabilì anche un nuovo record per il maggior numero di set giocati in un torneo singolare del Grande Slam, ben 31 set.

“Mi piace giocare agli Australian Open, sento di poter produrre un buon tennis lì”, commenta Medvedev. “Ho giocato ottime partite. So che quando gioco al meglio posso battere chiunque. In genere mi piace giocare sul cemento. I campi sono piuttosto veloci, quindi mi si addice.” Il 29enne, attualmente numero 13 del mondo, torna al Brisbane International, torneo nel quale nel 2019 e ha raggiunto la finale. “Bellissimi ricordi di Brisbane. Mi piace la città. Sono felice di essere tornato. L’ultima volta che ho giocato qui sono arrivato in finale, quindi cercherò di fare meglio.” Chissà che proprio dall’Australia non possa ripartire il treno del russo.

Marco Mazzoni