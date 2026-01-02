Circuito ATP ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Brisbane: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Arnaldi e Bellucci al via

02/01/2026 10:04 3 commenti
Mattia Bellucci nella foto
Mattia Bellucci nella foto

AUS ATP 250 Brisbane – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Matteo Arnaldi ITA vs Hugo Gaston FRA
(WC) Rinky Hijikata AUS vs (8) Filip Misolic AUT

(2) Kamil Majchrzak POL vs (WC) Cruz Hewitt AUS
Quentin Halys FRA vs (11) Eliot Spizzirri USA

(3) Terence Atmane FRA vs Yannick Hanfmann GER
Tristan Schoolkate AUS vs (10) James Duckworth AUS

(4) Arthur Cazaux FRA vs (NG) Martin Landaluce ESP
Pablo Carreno Busta ESP vs (7) Mattia Bellucci ITA

(5) Ethan Quinn USA vs Benjamin Bonzi FRA
Alexander Shevchenko KAZ vs (9) Raphael Collignon BEL

(6) Jacob Fearnley GBR vs (WC) Dane Sweeny AUS
(WC) Christopher O’Connell AUS vs (12) Roberto Bautista Agut ESP

Show Court 1 – ore 01:00
Maria Timofeeva UZB vs Aliaksandra Sasnovich BLR
Rebecca Sramkova SVK vs Kamilla Rakhimova UZB
Yulia Putintseva KAZ vs Olivia Gadecki AUS
Kamil Majchrzak POL vs Cruz Hewitt AUS

Show Court 2 – ore 01:00
Pablo Carreno Busta ESP vs Mattia Bellucci ITA
Christopher O’Connell AUS vs Roberto Bautista Agut ESP
Terence Atmane FRA vs Yannick Hanfmann GER
Rinky Hijikata AUS vs Filip Misolic AUT

Court 10 – ore 01:00
Anna Bondar HUN vs Katie Volynets USA
Shuai Zhang CHN vs Taylah Preston AUS
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Zeynep Sonmez TUR
Matteo Arnaldi ITA vs Hugo Gaston FRA

Court 14 – ore 01:00
Arthur Cazaux FRA vs Martin Landaluce ESP
Jacob Fearnley GBR vs Dane Sweeny AUS
Tristan Schoolkate AUS vs James Duckworth AUS
Quentin Halys FRA vs Eliot Spizzirri USA

Court 6 – ore 01:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Raphael Collignon BEL
Ethan Quinn USA vs Benjamin Bonzi FRA

TAG: , , ,

3 commenti

JOA20 (Guest) 02-01-2026 10:39

Gaston e Carreno Busta non sono certo avversari facili per i due azzurri. Forza!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 02-01-2026 10:35

L’ultimo spicchio suscita non pochi sospetti: due invitati australiani “casualmente” accoppiati alle TdS più deboli?
Ma guarda un po’…

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 02-01-2026 10:32

Si ricomincia!
Mi stupirei se Arnaldi fallisse queste qualificazioni; ma molto di più se le centrasse Bellucci.
Con tutto ciò: forza azzurri! (con un occhio di riguardo per il Pirata del mio cuore)

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!