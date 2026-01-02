ATP 250 Brisbane: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Arnaldi e Bellucci al via
ATP 250 Brisbane – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Matteo Arnaldi vs Hugo Gaston
(WC) Rinky Hijikata vs (8) Filip Misolic
(2) Kamil Majchrzak vs (WC) Cruz Hewitt
Quentin Halys vs (11) Eliot Spizzirri
(3) Terence Atmane vs Yannick Hanfmann
Tristan Schoolkate vs (10) James Duckworth
(4) Arthur Cazaux vs (NG) Martin Landaluce
Pablo Carreno Busta vs (7) Mattia Bellucci
(5) Ethan Quinn vs Benjamin Bonzi
Alexander Shevchenko vs (9) Raphael Collignon
(6) Jacob Fearnley vs (WC) Dane Sweeny
(WC) Christopher O’Connell vs (12) Roberto Bautista Agut
Show Court 1 – ore 01:00
Maria Timofeeva vs Aliaksandra Sasnovich
Rebecca Sramkova vs Kamilla Rakhimova
Yulia Putintseva vs Olivia Gadecki
Kamil Majchrzak vs Cruz Hewitt
Show Court 2 – ore 01:00
Pablo Carreno Busta vs Mattia Bellucci
Christopher O’Connell vs Roberto Bautista Agut
Terence Atmane vs Yannick Hanfmann
Rinky Hijikata vs Filip Misolic
Court 10 – ore 01:00
Anna Bondar vs Katie Volynets
Shuai Zhang vs Taylah Preston
Elena-Gabriela Ruse vs Zeynep Sonmez
Matteo Arnaldi vs Hugo Gaston
Court 14 – ore 01:00
Arthur Cazaux vs Martin Landaluce
Jacob Fearnley vs Dane Sweeny
Tristan Schoolkate vs James Duckworth
Quentin Halys vs Eliot Spizzirri
Court 6 – ore 01:00
Alexander Shevchenko vs Raphael Collignon
Ethan Quinn vs Benjamin Bonzi
TAG: ATP 250 Brisbane, ATP 250 Brisbane 2026, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci
3 commenti
Gaston e Carreno Busta non sono certo avversari facili per i due azzurri. Forza!
L’ultimo spicchio suscita non pochi sospetti: due invitati australiani “casualmente” accoppiati alle TdS più deboli?
Ma guarda un po’…
Si ricomincia!
Mi stupirei se Arnaldi fallisse queste qualificazioni; ma molto di più se le centrasse Bellucci.
Con tutto ciò: forza azzurri! (con un occhio di riguardo per il Pirata del mio cuore)