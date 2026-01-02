Australian Open 2026: Venus Williams guida le wildcard per il tabellone principale

La carriera di Venus Williams continua ad arricchirsi di nuovi capitoli. A 45 anni, la tennista statunitense non ha alcuna intenzione di fermarsi e, dopo il ritorno alle competizioni avvenuto la scorsa estate, è pronta a tornare su uno dei palcoscenici più importanti della sua storia sportiva.

L’organizzazione dell’Australian Open ha infatti assegnato a Venus Williams una wildcard per il tabellone principale, permettendole di prendere parte al primo Slam della stagione a partire dal 18 gennaio. Un ritorno significativo, che segna la sua presenza a Melbourne a cinque anni di distanza dall’ultima partecipazione, datata 2021.

Il torneo australiano rappresenta un luogo speciale nel percorso della maggiore delle sorelle Williams. Proprio a Melbourne, Venus ha conquistato quattro titoli in doppio e ha raggiunto due finali nel singolare, confermandosi per anni come una delle protagoniste assolute del circuito. La nuova wildcard le offrirà l’opportunità di tornare a competere sul cemento australiano, in un contesto che conosce bene e che ha spesso valorizzato le sue qualità.

La decisione dell’organizzazione sottolinea anche il valore simbolico e sportivo di Venus Williams, icona del tennis mondiale e figura capace ancora oggi di attirare attenzione e rispetto. Il suo ritorno all’Australian Open non è solo un omaggio alla carriera, ma anche la conferma di una passione che continua a spingerla a misurarsi con il massimo livello.

Dal 18 gennaio, quindi, Melbourne accoglierà nuovamente una delle leggende del tennis. Cinque anni dopo l’ultima apparizione, Venus Williams è pronta a tornare in campo nel primo Grande Slam dell’anno, aggiungendo un altro capitolo a una storia che sembra non voler ancora conoscere la parola fine.

Oltre alla wildcard concessa a Venus Williams, l’organizzazione dell’Australian Open ha ufficializzato anche gli altri inviti per il tabellone principale dell’edizione 2026, sia in campo maschile sia in quello femminile.

Le wildcard maschili

Nel main draw maschile spazio soprattutto a giocatori australiani e giovani in crescita. Tra gli invitati figurano James Duckworth, presenza abituale nei tornei di casa, e Rinky Hijikata, già protagonista in passato a Melbourne.

Completano la lista Bu Yunchaokete, Patrick Kypson e il francese Kyrian Jacquet. Altri tre inviti maschili restano da assegnare e verranno annunciati nelle prossime settimane.

Le wildcard femminili

Più definito il quadro degli inviti nel tabellone femminile. Oltre a Venus Williams, l’Australian Open ha premiato diverse giocatrici locali come Emerson Jones, Priscilla Hon, Talia Gibson e Taylah Preston.

Tra le wildcard spiccano i nomi di Zarina Diyas, Elizabeth Mandlik e della francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah.





Marco Rossi