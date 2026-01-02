Partono i Giochi degli utenti di LiveTennis

Ciao a tutti!

Sta per iniziare una nuova stagione tennistica. Per chi avesse voglia di divertirsi e dimostrare le proprie conoscenze e abilità nel pronosticare (con anche una buona dose di fortuna 😊 ), c’è la possibilità di partecipare ai giochi che sono gestiti direttamente dagli utenti di livetennis da più di 15 anni.

In questi giochi bisogna pronosticare l’esito del torneo (dal vincitore fino ai quartisti / ottavisti) prima dell’inizio del torneo.

Ci sono diversi giochi:

UltraFantaTennis per i tornei ATP

Veggente per i tornei WTA

Pro Challenger per i tornei challenger

WTA 125k – la Terra di Mezzo per i tornei WTA 125

ITF per i tornei ITF femminili

Potete trovare i giochi ai seguenti link

Giochi Livetennis (dalla sezione Giochi)

Giochi Livetennis (dalla sezione Forum)

Per qualsiasi domanda, potete chiedere nei commenti di questo articolo o direttamente nel gioco in cui siete interessati a partecipare.

I pronostici vengono sempre fatti negli articoli che pubblica la redazione dei tabelloni principali dei vari tornei.

Buon anno a tutti!!