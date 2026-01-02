WTA 250 Auckland: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana
WTA 250 Auckland – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Darja Semenistaja vs Cadence Brace
Louisa Chirico vs (9) Whitney Osuigwe
(2) Veronika Erjavec vs (WC) Aishi Das
(WC) Elyse Tse vs (11) Sofia Costoulas
(3) Sinja Kraus vs Anastasija Sevastova
(WC) Kristina Mladenovic vs (8) Anna-Lena Friedsam
(4) Yuliia Starodubtseva vs Jessika Ponchet
Laura Pigossi vs (10) Lilli Tagger
(5) Leyre Romero Gormaz vs Gabriela Knutson
Hanyu Guo vs (7) Maja Chwalinska
(6) Kaitlin Quevedo vs Carole Monnet
Yeonwoo Ku vs (12) Alina Charaeva
TAG: WTA 250 Auckland, WTA 250 Auckland 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit