WTA 250 Auckland: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Louisa Chirico nella foto - foto getty

NZL WTA 250 Auckland – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Darja Semenistaja LAT vs Cadence Brace CAN
Louisa Chirico USA vs (9) Whitney Osuigwe USA

(2) Veronika Erjavec SLO vs (WC) Aishi Das NZL
(WC) Elyse Tse NZL vs (11) Sofia Costoulas BEL

(3) Sinja Kraus AUT vs Anastasija Sevastova LAT
(WC) Kristina Mladenovic FRA vs (8) Anna-Lena Friedsam GER

(4) Yuliia Starodubtseva UKR vs Jessika Ponchet FRA
Laura Pigossi BRA vs (10) Lilli Tagger AUT

(5) Leyre Romero Gormaz ESP vs Gabriela Knutson CZE
Hanyu Guo CHN vs (7) Maja Chwalinska POL

(6) Kaitlin Quevedo ESP vs Carole Monnet FRA
Yeonwoo Ku KOR vs (12) Alina Charaeva RUS

