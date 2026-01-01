Gabriela Sabatini racconta il ritiro: «A 26 anni non avevo più la motivazione per continuare»

A vent’anni dal ritiro, Gabriela Sabatini è tornata a spiegare le ragioni che la portarono a lasciare il tennis professionistico quando era ancora una delle giocatrici più forti al mondo. Lo ha fatto in un’intervista concessa al canale YouTube di Agustín Creevy, offrendo uno sguardo lucido e personale su una scelta che all’epoca sorprese molti.

Sabatini si ritirò a soli 26 anni, dopo aver conquistato 26 titoli WTA e aver raggiunto l’apice della carriera con la vittoria agli US Open del 1990. Dal punto di vista fisico, come lei stessa ha ricordato, non c’erano problemi: «A 26 anni stavo benissimo fisicamente». La decisione maturò invece sul piano mentale ed emotivo, dopo un lungo processo interiore.

L’ex tennista argentina ha spiegato come i primi segnali siano emersi già nel 1994, circa due anni prima del ritiro. In quel periodo iniziò a lavorare con uno psicologo sportivo, con cui aveva già collaborato in passato, nel tentativo di capire cosa stesse accadendo. «Sentivo di entrare in una specie di buco – ha raccontato – e pensavo: non voglio giocare, non voglio stare qui dentro. Tutto mi dava lo stesso risultato, non avevo più motivazioni».

Parole che restituiscono l’immagine di una campionessa arrivata a un punto di saturazione, nonostante i successi e il riconoscimento internazionale. La mancanza di stimoli, più che la fatica fisica o i risultati, fu il fattore determinante che la spinse ad allontanarsi dal circuito.

A distanza di anni, la testimonianza di Sabatini offre una riflessione profonda su quanto il peso mentale possa incidere anche sulle carriere più brillanti. La sua scelta, maturata in silenzio e senza clamore, resta uno degli esempi più significativi di come il benessere personale possa prevalere anche ai massimi livelli dello sport professionistico.





Francesco Paolo Villarico