United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Vittorie per Argentina e Grecia

Risultati dalla United Cup 2026 - Foto Getty Images
Dopo una stagione 2025 complicata, Stefanos Tsitsipas ha iniziato il 2026 con segnali incoraggianti alla United Cup di Perth, guidando la Grecia a una netta vittoria inaugurale contro il Giappone. Il successo è maturato rapidamente: dopo il punto iniziale conquistato da Maria Sakkari con una vittoria in due set su Naomi Osaka, Tsitsipas ha chiuso la sfida imponendosi 6-3, 6-4 su Shintaro Mochizuki alla RAC Arena. Il doppio misto, vinto 6-2, 6-3 da Tsitsipas e Sakkari contro Yasutaka Uchiyama e Nao Hibino, ha completato un perentorio 3-0, il secondo della prima giornata dopo quello dell’Argentina sulla Spagna.
Per Tsitsipas si trattava del primo match ufficiale da settembre, dopo uno stop per problemi alla schiena. L’ex numero 3 del mondo ha rimontato un break iniziale e ha mostrato solidità e convinzione, lasciando buone sensazioni per i semifinalisti dell’edizione 2023. «Sono stati mesi difficili, pieni di incertezza. Non sapevo se sarei riuscito a competere davvero, quindi rivedermi a questo livello e giocare un buon tennis è qualcosa per cui sono grato», ha spiegato il greco, oggi numero 36 del ranking, dopo essere scivolato fuori dalla Top 20 per la prima volta dal 2018 in seguito all’eliminazione al secondo turno del Roland Garros 2025 contro Matteo Gigante, ai problemi fisici e a una parentesi di due mesi con Goran Ivanisevic prima del ritorno nel team del padre Apostolos. Nel debutto stagionale, però, Tsitsipas è apparso fresco e determinato, colpendo con decisione nel suo primo confronto diretto con Mochizuki, numero 99 del mondo.
Sakkari ha dato l’avvio alla Grecia con una prova autoritaria contro Osaka, superata 6-4, 6-2 in un’ora e 38 minuti. Alla prima sfida tra le due dopo quasi cinque anni, l’ex numero 3 WTA ha costruito il successo con partenze rapide in entrambi i set, prendendo subito il comando e gestendo i momenti chiave. «Nel primo match dell’anno è facile farsi condizionare dalle aspettative. Ho cercato di non pensarci e di fare le cose su cui ho lavorato», ha raccontato. Il confronto, deciso anche da scambi incisivi sul rovescio, ha portato la greca alla terza vittoria in sei incontri contro Osaka, riequilibrando l’head-to-head e consegnando il primo punto alla sua squadra.
In precedenza, l’Argentina aveva aperto il torneo con il primo successo a squadre del 2026 superando la Spagna per 3-0 nel Gruppo A. Sebastian Baez ha battuto Jaume Munar 6-4, 6-4 nel match inaugurale, mentre Solana Sierra, numero 66 WTA, ha chiuso il confronto con un combattuto 6-4, 5-7, 6-0 su Jessica Bouzas Maneiro. Il doppio misto, vinto da Guido Andreozzi e Maria Lourdes Carle contro Yvonne Cavalle-Reimers e Inigo Cervantes 7-6(6), 6-2, ha suggellato il risultato. L’Argentina affronterà ora i campioni in carica del Team USA con l’obiettivo di superare per la prima volta la fase a gironi.
Nel successo albiceleste ha brillato in particolare Sierra, capace di reagire dopo aver mancato la chiusura in due set e di dominare il terzo, concedendo appena otto punti e centrando la terza vittoria in carriera contro una Top 50. «È stata durissima, ma sono orgogliosa di come ho reagito», ha detto la 21enne, felice di iniziare l’anno rappresentando il suo Paese in un contesto di squadra.
La prima giornata della United Cup ha così offerto indicazioni chiare: Tsitsipas e la Grecia ripartono con fiducia, mentre l’Argentina manda un segnale forte in un girone che promette equilibrio e spettacolo.
United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – 1° Giornata
Spagna 🇪🇸 – Argentina 🇦🇷 0-3
Grecia 🇬🇷 – Giappone 🇯🇵 3-0
Maria Sakkari vs Naomi Osaka
WTA United Cup
Maria Sakkari [12]•
6
6
0
Naomi Osaka [13]
4
2
0
Vincitore: Sakkari
Stefanos Tsitsipas vs Shintaro Mochizuki
ATP United Cup
Stefanos Tsitsipas [12]
6
6
Shintaro Mochizuki [13]
3
4
Vincitore: Tsitsipas
Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas vs Nao Hibino / Yasutaka Uchiyama
Nao Hibino / Yasutaka Uchiyama [13]
2
3
Vincitore: Sakkari / Tsitsipas
Group A – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Argentina 🇦🇷 | 1-0 | 3-0 | 85.71% | 60.87%
2 | Spain 🇪🇸 | 0-1 | 0-3 | 14.29% | 39.13%
3 | United States 🇺🇸 | – – | – – | – – | – –
Group B – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
0 | Canada 🇨🇦 | – – | – – | – – | – –
0 | Belgium 🇧🇪 | – – | – – | – – | – –
0 | China 🇨🇳 | – – | – – | – – | – –
Group C – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
0 | Italy 🇮🇹 | – – | – – | – – | – –
0 | France 🇫🇷 | – – | – – | – – | – –
0 | Switzerland 🇨🇭 | – – | – – | – – | – –
Group D – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
0 | Australia 🇦🇺 | – – | – – | – – | – –
0 | Czechia 🇨🇿 | – – | – – | – – | – –
0 | Norway 🇳🇴 | – – | – – | – – | – –
Group E – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Greece 🇬🇷 | 1-0 | 3-0 | 100.00% | 66.67%
2 | Japan 🇯🇵 | 0-1 | 0-3 | 0.00% | 33.33%
3 | Great Britain 🇬🇧 | – – | – – | – – | – –
Group F – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
0 | Germany 🇩🇪 | – – | – – | – – | – –
0 | Poland 🇵🇱 | – – | – – | – – | – –
0 | Netherlands 🇳🇱 | – – | – – | – – | – –
No, oltre a Cobolli (singolare) e Vavassori (doppio) hanno convocato Pellegrino
Baez su cemento se vuole se la cava bene. Poi in argentina hanno organizzato prima di natale un torneo di esibizione sul duro con buoni giocatori e la cosa ha aiutato. Certo Munar sul veloce è più forte ma una sconfitta alla prima apparizione dopo 1 mese e mezzo di stop può starci, il buon Munar ha pur sempre perso da un top50 ex top 30 mica uno scappato di casa.
@ JOA20 (#4539982)
D’accordo, ma non è che è proprio scarso. Insomma ci sta che batta Munar (che secondo me ha giocato a palla per mesi, anche al di sopra della sua media, e ora è giusto che si fermi a respirare)
Sapete se il ceck è convocato nel team Italia?
Il tennis spagnolo ormai è nel baratro e Mauro lo sa e la prova è che punta tutto un 12 enne, un Fokina che è un fallito e un Landaluce che alle Next Gen ha perso da TUTTI AHAHHAHAHAHAHAHHAHA
Insomma, Baez ha vinto Winston-Salem nel 2023 ma il suo rendimento sul cemento è mediocre (23 vittorie contro 56 sconfitte) mentre Munar è a 43–69
Vabbè, Munar non è certo un fenomeno su cemento, e Baez ha avuto una stagione negativa ma non è certo inferiore allo spagnolo su qualsiasi superficie
Che Baez sia scarso su cemento è una leggenda metropolitana spesso sostenuta dall’utente OhReilly il tronfio solone più incompetente dei sedicenti esperti di LT (per fortuna eclissatosi)
Baez su cemento ha pure vinto almeno un 250, vado a memoria
Ho visto tutto il match tra tsitsipas e mochizuki. Tsitsipas ha alternato dei bei colpi a errori piuttosto banali, alla fine ha finito per prevalere con autorità e questo gli va riconosciuto. Mochizuki ha un buon potenziale ma talvolta si perde in errori inspiegabili, comunque è sicuramente un tennista in fase ascendente. Ci tengo anche a fare i complimenti a baez, che ha avuto l’onore di essere il primo tennista a vincere un match nel 2026 e inoltre su una superficie a lui non congeniale ha battuto munar, che dopo il finale di stagione sembrava molto lanciato e invece ha un po’ deluso. Nel complesso questa giornata è stata l’antipasto a ciò che ci aspetta per le prossime 2 settimane, prima dello slam di melbourne.
Fokina è un limitato mentale
Jaimie non è nemmeno 100esimo nel raking juniores della sua età
Jodar…. Ma non puntavi tutto su Landaluce, ho ancora il commento dove hai detto che avrebbe vinto 5 slam
Ti sei accorto solo ora che Landaluce è un palo della luce come rapidità di gambe?
Jodar è solo un Arnaldi con una corretta impostazione tennistica cioè con la presa semi western quindi più adatto al cemento ma finisce lì perché non ha colpi risolutori
Osaka-Sakkari è una partita godibilissima
Baez che batte Munar su cemento…
E in attesa del primo figlio di Sinner…
C’è l’hanno tutti con il buon Mauro,poveretto la redazione gli fa i torti,sembra mio nonno con la demenza che pensa che i poteri forti ce l’hanno con lui
Veramente forte Landaluz… 🙄
La Spagna ha avuto uno squadrone impressionante fino a poco tempo fa e sono sicuro che presto torneranno i fasti di un tempo.
Ma anche solo con Alcaraz, rimarrà sulla vetta del mondo per almeno 15 anni.
Però dai, Landaluce possiamo ormai evitare di accostarlo alle celebrità che lo hanno preceduto…
Dietro ad Alcaraz….Fokina, Jodar e Landaluce, in attesa di Jamie Alcaraz.
Già… visto che la sfida in cui era interessata la Spagna era già decisa in quanto dietro Alcaraz c’è il vuoto.
Tutti gli occhi della giornata puntati sul match Tsitsipas Shintaro.
Finalmente dopo tanta attesa ci siamo, un augurio di buona stagione tennistica 2026 a tutti
