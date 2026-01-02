United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Vittorie per Argentina e Grecia

Dopo una stagione 2025 complicata, Stefanos Tsitsipas ha iniziato il 2026 con segnali incoraggianti alla United Cup di Perth, guidando la Grecia a una netta vittoria inaugurale contro il Giappone. Il successo è maturato rapidamente: dopo il punto iniziale conquistato da Maria Sakkari con una vittoria in due set su Naomi Osaka, Tsitsipas ha chiuso la sfida imponendosi 6-3, 6-4 su Shintaro Mochizuki alla RAC Arena. Il doppio misto, vinto 6-2, 6-3 da Tsitsipas e Sakkari contro Yasutaka Uchiyama e Nao Hibino, ha completato un perentorio 3-0, il secondo della prima giornata dopo quello dell’Argentina sulla Spagna.

Per Tsitsipas si trattava del primo match ufficiale da settembre, dopo uno stop per problemi alla schiena. L’ex numero 3 del mondo ha rimontato un break iniziale e ha mostrato solidità e convinzione, lasciando buone sensazioni per i semifinalisti dell’edizione 2023. «Sono stati mesi difficili, pieni di incertezza. Non sapevo se sarei riuscito a competere davvero, quindi rivedermi a questo livello e giocare un buon tennis è qualcosa per cui sono grato», ha spiegato il greco, oggi numero 36 del ranking, dopo essere scivolato fuori dalla Top 20 per la prima volta dal 2018 in seguito all’eliminazione al secondo turno del Roland Garros 2025 contro Matteo Gigante, ai problemi fisici e a una parentesi di due mesi con Goran Ivanisevic prima del ritorno nel team del padre Apostolos. Nel debutto stagionale, però, Tsitsipas è apparso fresco e determinato, colpendo con decisione nel suo primo confronto diretto con Mochizuki, numero 99 del mondo.

Sakkari ha dato l’avvio alla Grecia con una prova autoritaria contro Osaka, superata 6-4, 6-2 in un’ora e 38 minuti. Alla prima sfida tra le due dopo quasi cinque anni, l’ex numero 3 WTA ha costruito il successo con partenze rapide in entrambi i set, prendendo subito il comando e gestendo i momenti chiave. «Nel primo match dell’anno è facile farsi condizionare dalle aspettative. Ho cercato di non pensarci e di fare le cose su cui ho lavorato», ha raccontato. Il confronto, deciso anche da scambi incisivi sul rovescio, ha portato la greca alla terza vittoria in sei incontri contro Osaka, riequilibrando l’head-to-head e consegnando il primo punto alla sua squadra.

In precedenza, l’Argentina aveva aperto il torneo con il primo successo a squadre del 2026 superando la Spagna per 3-0 nel Gruppo A. Sebastian Baez ha battuto Jaume Munar 6-4, 6-4 nel match inaugurale, mentre Solana Sierra, numero 66 WTA, ha chiuso il confronto con un combattuto 6-4, 5-7, 6-0 su Jessica Bouzas Maneiro. Il doppio misto, vinto da Guido Andreozzi e Maria Lourdes Carle contro Yvonne Cavalle-Reimers e Inigo Cervantes 7-6(6), 6-2, ha suggellato il risultato. L’Argentina affronterà ora i campioni in carica del Team USA con l’obiettivo di superare per la prima volta la fase a gironi.

Nel successo albiceleste ha brillato in particolare Sierra, capace di reagire dopo aver mancato la chiusura in due set e di dominare il terzo, concedendo appena otto punti e centrando la terza vittoria in carriera contro una Top 50. «È stata durissima, ma sono orgogliosa di come ho reagito», ha detto la 21enne, felice di iniziare l’anno rappresentando il suo Paese in un contesto di squadra.

La prima giornata della United Cup ha così offerto indicazioni chiare: Tsitsipas e la Grecia ripartono con fiducia, mentre l’Argentina manda un segnale forte in un girone che promette equilibrio e spettacolo.

ATP United Cup Jaume Munar [10] Jaume Munar [10] 4 4 Sebastian Baez [14] Sebastian Baez [14] 6 6 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Baez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Munar 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Baez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 S. Baez 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 S. Baez 40-40 A-40 2-1 → 2-2

03:00 Spagna 🇪🇸 – Argentina 🇦🇷 0-310:00 Grecia 🇬🇷 – Giappone 🇯🇵 3-0Jaume Munarvs Sebastian Baez

Jessica Bouzas Maneiro vs Solana Sierra



WTA United Cup Jessica Bouzas Maneiro [10] Jessica Bouzas Maneiro [10] 4 7 0 Solana Sierra [14] Solana Sierra [14] 6 5 6 Vincitore: Sierra Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Solana Sierra 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jessica Bouzas Maneiro / Jaume Munar vs Maria Lourdes Carle / Guido Andreozzi



ATP United Cup Yvonne Cavalle-Reimers / Inigo Cervantes [10] Yvonne Cavalle-Reimers / Inigo Cervantes [10] 6 2 Maria Lourdes Carle / Guido Andreozzi [14] Maria Lourdes Carle / Guido Andreozzi [14] 7 6 Vincitore: Carle / Andreozzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Lourdes Carle / Andreozzi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Y. Cavalle-Reimers / Cervantes 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 M. Lourdes Carle / Andreozzi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Y. Cavalle-Reimers / Cervantes 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 M. Lourdes Carle / Andreozzi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 1-3 Y. Cavalle-Reimers / Cervantes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Lourdes Carle / Andreozzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Y. Cavalle-Reimers / Cervantes 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Y. Cavalle-Reimers / Cervantes 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 M. Lourdes Carle / Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Y. Cavalle-Reimers / Cervantes 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Lourdes Carle / Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Y. Cavalle-Reimers / Cervantes 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Lourdes Carle / Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Y. Cavalle-Reimers / Cervantes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3

Maria Sakkari vs Naomi Osaka (Non prima 10:00)



WTA United Cup Maria Sakkari [12] • Maria Sakkari [12] 6 6 0 Naomi Osaka [13] Naomi Osaka [13] 4 2 0 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Sakkari 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Stefanos Tsitsipas vs Shintaro Mochizuki



ATP United Cup Stefanos Tsitsipas [12] Stefanos Tsitsipas [12] 6 6 Shintaro Mochizuki [13] Shintaro Mochizuki [13] 3 4 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Mochizuki 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas vs Naomi Osaka / Shintaro Mochizuki



ATP United Cup Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas [12] Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas [12] 6 6 Nao Hibino / Yasutaka Uchiyama [13] Nao Hibino / Yasutaka Uchiyama [13] 2 3 Vincitore: Sakkari / Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Sakkari / Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 N. Hibino / Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 N. Hibino / Uchiyama 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Hibino / Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Hibino / Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Hibino / Uchiyama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 M. Sakkari / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 N. Hibino / Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 N. Hibino / Uchiyama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 N. Hibino / Uchiyama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Group A – Perth

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Argentina 🇦🇷 | 1-0 | 3-0 | 85.71% | 60.87%

2 | Spain 🇪🇸 | 0-1 | 0-3 | 14.29% | 39.13%

3 | United States 🇺🇸 | – – | – – | – – | – –

Group B – Sydney

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

0 | Canada 🇨🇦 | – – | – – | – – | – –

0 | Belgium 🇧🇪 | – – | – – | – – | – –

0 | China 🇨🇳 | – – | – – | – – | – –

Group C – Perth

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

0 | Italy 🇮🇹 | – – | – – | – – | – –

0 | France 🇫🇷 | – – | – – | – – | – –

0 | Switzerland 🇨🇭 | – – | – – | – – | – –

Group D – Sydney

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

0 | Australia 🇦🇺 | – – | – – | – – | – –

0 | Czechia 🇨🇿 | – – | – – | – – | – –

0 | Norway 🇳🇴 | – – | – – | – – | – –

Group E – Perth

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Greece 🇬🇷 | 1-0 | 3-0 | 100.00% | 66.67%

2 | Japan 🇯🇵 | 0-1 | 0-3 | 0.00% | 33.33%

3 | Great Britain 🇬🇧 | – – | – – | – – | – –

Group F – Sydney

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

0 | Germany 🇩🇪 | – – | – – | – – | – –

0 | Poland 🇵🇱 | – – | – – | – – | – –

0 | Netherlands 🇳🇱 | – – | – – | – – | – –