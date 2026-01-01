Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (con il tabellone completo di quali – LIVE)

Anhelina Kalinina UKR, 07-02-1997 - Foto getty
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 1° turno Qualificazione, cemento

Show Court 1 – ore 01:00
(3) Rebecca Sramkova SVK vs Lizette Cabrera AUS Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare

Astra Sharma AUS vs (8) Kamilla Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare

(2) Yulia Putintseva KAZ vs Priscilla Hon AUS

Il match deve ancora iniziare



Show Court 2 – ore 01:00
(1) Antonia Ruzic CRO vs Maria Timofeeva UZB Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare

(5) Shuai Zhang CHN vs Fiona Ferro FRA

Il match deve ancora iniziare

Olivia Gadecki AUS vs (10) Anastasia Zakharova RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 01:00
(4) Anna Bondar HUN vs Anhelina Kalinina UKR Inizio 01:00

Il match deve ancora iniziare

Taylah Preston AUS vs (9) Oksana Selekhmeteva RUS

Il match deve ancora iniziare

(6) Elena-Gabriela Ruse ROU vs Alana Subasic AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – ore 01:00
Rebeka Masarova SUI vs (7) Katie Volynets USA Inizio 01:00

Il match deve ancora iniziare

Viktoriya Tomova BUL vs (12) Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare

Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (11) Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare



AUS WTA 500 Brisbane – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Antonia Ruzic CRO vs Maria Timofeeva UZB
Viktoriya Tomova BUL vs (12) Aliaksandra Sasnovich BLR

(2) Yulia Putintseva KAZ vs Priscilla Hon AUS
(WC) Olivia Gadecki AUS vs (10) Anastasia Zakharova RUS

(3) Rebecca Sramkova SVK vs (WC) Lizette Cabrera AUS
Astra Sharma AUS vs (8) Kamilla Rakhimova UZB

(4) Anna Bondar HUN vs Anhelina Kalinina UKR
Rebeka Masarova SUI vs (7) Katie Volynets USA

(5) Shuai Zhang CHN vs (ALT) Fiona Ferro FRA
(WC) Taylah Preston AUS vs (9) Oksana Selekhmeteva RUS

(6) Elena-Gabriela Ruse ROU vs (WC) Alana Subasic AUS
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (11) Zeynep Sonmez TUR

