WTA 500 Brisbane: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (con il tabellone completo di quali – LIVE)
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 1° turno Qualificazione, cemento
Show Court 1 – ore 01:00
(3) Rebecca Sramkova vs Lizette Cabrera Inizio 01:00
Astra Sharma vs (8) Kamilla Rakhimova
(2) Yulia Putintseva vs Priscilla Hon
Show Court 2 – ore 01:00
(1) Antonia Ruzic vs Maria Timofeeva Inizio 01:00
(5) Shuai Zhang vs Fiona Ferro
Olivia Gadecki vs (10) Anastasia Zakharova
Court 10 – ore 01:00
(4) Anna Bondar vs Anhelina Kalinina Inizio 01:00
Taylah Preston vs (9) Oksana Selekhmeteva
(6) Elena-Gabriela Ruse vs Alana Subasic
Court 14 – ore 01:00
Rebeka Masarova vs (7) Katie Volynets Inizio 01:00
Viktoriya Tomova vs (12) Aliaksandra Sasnovich
Victoria Jimenez Kasintseva vs (11) Zeynep Sonmez
WTA 500 Brisbane – Tabellone Qualificazione – hard
