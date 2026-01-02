WTA 500 Brisbane: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione

🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 1° turno Qualificazione, cemento

WTA Brisbane Yulia Putintseva [2] • Yulia Putintseva [2] 0 6 6 0 Priscilla Hon Priscilla Hon 0 4 3 0 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yulia Putintseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Priscilla Hon 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Priscilla Hon 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Priscilla Hon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

WTA Brisbane Shuai Zhang [5] Shuai Zhang [5] 6 3 6 Fiona Ferro Fiona Ferro 2 6 4 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Fiona Ferro 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Fiona Ferro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

(2) Yulia Putintsevavs Priscilla Hon(5) Shuai Zhangvs Fiona Ferro

Olivia Gadecki vs (10) Anastasia Zakharova



WTA Brisbane Olivia Gadecki • Olivia Gadecki 0 6 7 0 Anastasia Zakharova [10] Anastasia Zakharova [10] 0 3 5 0 Vincitore: Gadecki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Olivia Gadecki 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Olivia Gadecki 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Olivia Gadecki 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Olivia Gadecki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Olivia Gadecki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Olivia Gadecki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Olivia Gadecki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Olivia Gadecki 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Olivia Gadecki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Olivia Gadecki 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Olivia Gadecki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Olivia Gadecki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 10 – ore 01:00

Taylah Preston vs (9) Oksana Selekhmeteva



WTA Brisbane Taylah Preston Taylah Preston 0 7 6 0 Oksana Selekhmeteva [9] • Oksana Selekhmeteva [9] 0 6 3 0 Vincitore: Preston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Oksana Selekhmeteva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Taylah Preston 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Taylah Preston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Taylah Preston 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Taylah Preston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

(6) Elena-Gabriela Ruse vs Alana Subasic



WTA Brisbane Elena-Gabriela Ruse [6] Elena-Gabriela Ruse [6] 0 6 6 0 Alana Subasic Alana Subasic 0 1 0 0 Vincitore: Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Alana Subasic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Alana Subasic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Alana Subasic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Alana Subasic 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Alana Subasic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Alana Subasic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Alana Subasic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 14 – ore 01:00

Victoria Jimenez Kasintseva vs (11) Zeynep Sonmez



WTA Brisbane Victoria Jimenez Kasintseva Victoria Jimenez Kasintseva 1 6 6 Zeynep Sonmez [11] Zeynep Sonmez [11] 6 3 7 Vincitore: Sonmez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 2*-3 2-4* 3-4* 3*-5 3*-6 6-6 → 6-7 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Zeynep Sonmez 15-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Victoria Jimenez Kasintseva 40-A 1-5 → 1-6

WTA 500 – Brisbane (Australia), Qualifying – cemento 🇦🇺A. Bondár 🇭🇺 b A. Kalinina 🇺🇦 6-4 7-6M. Timofeva 🇷🇺 b A. Ružić 🇭🇷 7-5 6-4R. Sramkova 🇸🇰 b L. Cabrera 🇦🇺 6-4 6-2K. Volynets 🇺🇸 b R. Masarova 🇨🇭 6-4 6-4K. Rakhimova 🇷🇺 b A. Sharma 🇦🇺 6-2 6-2A. Sasnovich 🇧🇾 b V. Tomova 🇧🇬 6-2 6-2S. Zhang 🇨🇳 b F. Ferro 🇫🇷 6-2 3-6 6-4T. Preston 🇦🇺 b O. Selekhmeteva 🇷🇺 7-6 6-3Y. Putintseva 🇰🇿 b P. Hon 🇦🇺 6-4 6-3Z. Sonmez 🇹🇷 b V. Jimenez Kasintseva 🇦🇩 6-1 3-6 7-6O. Gadecki 🇦🇺 b A. Zakharova 🇷🇺 6-3 7-5E. Ruse 🇷🇴 b A. Subasic 🇦🇺 6-1 6-0

Match annullato

S. Zhang 🇨🇳 vs E. Avanesyan 🇦🇲

(1) Antonia Ruzicvs Maria TimofeevaViktoriya Tomovavs (12) Aliaksandra Sasnovich

(2) Yulia Putintseva vs Priscilla Hon

(WC) Olivia Gadecki vs (10) Anastasia Zakharova

(3) Rebecca Sramkova vs (WC) Lizette Cabrera

Astra Sharma vs (8) Kamilla Rakhimova

(4) Anna Bondar vs Anhelina Kalinina

Rebeka Masarova vs (7) Katie Volynets

(5) Shuai Zhang vs (ALT) Fiona Ferro

(WC) Taylah Preston vs (9) Oksana Selekhmeteva

(6) Elena-Gabriela Ruse vs (WC) Alana Subasic

Victoria Jimenez Kasintseva vs (11) Zeynep Sonmez