WTA 500 Brisbane: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione

Anhelina Kalinina UKR, 07-02-1997 - Foto getty
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 1° turno Qualificazione, cemento
Show Court 1 – ore 01:00
(2) Yulia Putintseva
vs Priscilla Hon
WTA Brisbane
Yulia Putintseva [2]•
0
6
6
0
Priscilla Hon
0
4
3
0
Vincitore: Putintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yulia Putintseva
5-3 → 6-3
Yulia Putintseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Priscilla Hon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Yulia Putintseva
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Show Court 2 – ore 01:00
(5) Shuai Zhang
vs Fiona Ferro
WTA Brisbane
Shuai Zhang [5]
6
3
6
Fiona Ferro
2
6
4
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Fiona Ferro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Olivia Gadecki vs (10) Anastasia Zakharova
WTA Brisbane
Olivia Gadecki•
0
6
7
0
Anastasia Zakharova [10]
0
3
5
0
Vincitore: Gadecki
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Olivia Gadecki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Olivia Gadecki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Olivia Gadecki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
4-3 → 5-3
Olivia Gadecki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Anastasia Zakharova
2-3 → 3-3
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Olivia Gadecki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 10 – ore 01:00
Taylah Preston vs (9) Oksana Selekhmeteva
WTA Brisbane
Taylah Preston
0
7
6
0
Oksana Selekhmeteva [9]•
0
6
3
0
Vincitore: Preston
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Taylah Preston
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Taylah Preston
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
(6) Elena-Gabriela Ruse vs Alana Subasic
WTA Brisbane
Elena-Gabriela Ruse [6]
0
6
6
0
Alana Subasic
0
1
0
0
Vincitore: Ruse
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alana Subasic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Alana Subasic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Elena-Gabriela Ruse
2-0 → 3-0
Elena-Gabriela Ruse
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Alana Subasic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Alana Subasic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Court 14 – ore 01:00
Victoria Jimenez Kasintseva vs (11) Zeynep Sonmez
WTA Brisbane
Victoria Jimenez Kasintseva
1
6
6
Zeynep Sonmez [11]
6
3
7
Vincitore: Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
2*-3
2-4*
3-4*
3*-5
3*-6
6-6 → 6-7
Victoria Jimenez Kasintseva
5-5 → 5-6
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Jimenez Kasintseva
4-3 → 5-3
Victoria Jimenez Kasintseva
2-3 → 3-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
1-5 → 1-6
WTA 500 – Brisbane (Australia), Qualifying – cemento 🇦🇺
A. Bondár 🇭🇺 b A. Kalinina 🇺🇦 6-4 7-6
M. Timofeva 🇷🇺 b A. Ružić 🇭🇷 7-5 6-4
R. Sramkova 🇸🇰 b L. Cabrera 🇦🇺 6-4 6-2
K. Volynets 🇺🇸 b R. Masarova 🇨🇭 6-4 6-4
K. Rakhimova 🇷🇺 b A. Sharma 🇦🇺 6-2 6-2
A. Sasnovich 🇧🇾 b V. Tomova 🇧🇬 6-2 6-2
S. Zhang 🇨🇳 b F. Ferro 🇫🇷 6-2 3-6 6-4
T. Preston 🇦🇺 b O. Selekhmeteva 🇷🇺 7-6 6-3
Y. Putintseva 🇰🇿 b P. Hon 🇦🇺 6-4 6-3
Z. Sonmez 🇹🇷 b V. Jimenez Kasintseva 🇦🇩 6-1 3-6 7-6
O. Gadecki 🇦🇺 b A. Zakharova 🇷🇺 6-3 7-5
E. Ruse 🇷🇴 b A. Subasic 🇦🇺 6-1 6-0
Match annullato
S. Zhang 🇨🇳 vs E. Avanesyan 🇦🇲
WTA 500 Brisbane – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Antonia Ruzic
vs Maria Timofeeva
Viktoriya Tomova
vs (12) Aliaksandra Sasnovich
(2) Yulia Putintseva vs Priscilla Hon
(WC) Olivia Gadecki vs (10) Anastasia Zakharova
(3) Rebecca Sramkova vs (WC) Lizette Cabrera
Astra Sharma vs (8) Kamilla Rakhimova
(4) Anna Bondar vs Anhelina Kalinina
Rebeka Masarova vs (7) Katie Volynets
(5) Shuai Zhang vs (ALT) Fiona Ferro
(WC) Taylah Preston vs (9) Oksana Selekhmeteva
(6) Elena-Gabriela Ruse vs (WC) Alana Subasic
Victoria Jimenez Kasintseva vs (11) Zeynep Sonmez
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit