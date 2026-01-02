Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione

02/01/2026 08:36 Nessun commento
Anhelina Kalinina UKR, 07-02-1997 - Foto getty
Anhelina Kalinina UKR, 07-02-1997 - Foto getty

🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 1° turno Qualificazione, cemento

Show Court 1 – ore 01:00
(2) Yulia Putintseva KAZ vs Priscilla Hon AUS
WTA Brisbane
Yulia Putintseva [2]
0
6
6
0
Priscilla Hon
0
4
3
0
Vincitore: Putintseva
Mostra dettagli



Show Court 2 – ore 01:00
(5) Shuai Zhang CHN vs Fiona Ferro FRA
WTA Brisbane
Shuai Zhang [5]
6
3
6
Fiona Ferro
2
6
4
Vincitore: Zhang
Mostra dettagli

Olivia Gadecki AUS vs (10) Anastasia Zakharova RUS

WTA Brisbane
Olivia Gadecki
0
6
7
0
Anastasia Zakharova [10]
0
3
5
0
Vincitore: Gadecki
Mostra dettagli



Court 10 – ore 01:00
Taylah Preston AUS vs (9) Oksana Selekhmeteva RUS

WTA Brisbane
Taylah Preston
0
7
6
0
Oksana Selekhmeteva [9]
0
6
3
0
Vincitore: Preston
Mostra dettagli

(6) Elena-Gabriela Ruse ROU vs Alana Subasic AUS

WTA Brisbane
Elena-Gabriela Ruse [6]
0
6
6
0
Alana Subasic
0
1
0
0
Vincitore: Ruse
Mostra dettagli



Court 14 – ore 01:00
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (11) Zeynep Sonmez TUR

WTA Brisbane
Victoria Jimenez Kasintseva
1
6
6
Zeynep Sonmez [11]
6
3
7
Vincitore: Sonmez
Mostra dettagli



WTA 500 – Brisbane (Australia), Qualifying – cemento 🇦🇺
A. Bondár 🇭🇺 b A. Kalinina 🇺🇦 6-4 7-6
M. Timofeva 🇷🇺 b A. Ružić 🇭🇷 7-5 6-4
R. Sramkova 🇸🇰 b L. Cabrera 🇦🇺 6-4 6-2
K. Volynets 🇺🇸 b R. Masarova 🇨🇭 6-4 6-4
K. Rakhimova 🇷🇺 b A. Sharma 🇦🇺 6-2 6-2
A. Sasnovich 🇧🇾 b V. Tomova 🇧🇬 6-2 6-2
S. Zhang 🇨🇳 b F. Ferro 🇫🇷 6-2 3-6 6-4
T. Preston 🇦🇺 b O. Selekhmeteva 🇷🇺 7-6 6-3
Y. Putintseva 🇰🇿 b P. Hon 🇦🇺 6-4 6-3
Z. Sonmez 🇹🇷 b V. Jimenez Kasintseva 🇦🇩 6-1 3-6 7-6
O. Gadecki 🇦🇺 b A. Zakharova 🇷🇺 6-3 7-5
E. Ruse 🇷🇴 b A. Subasic 🇦🇺 6-1 6-0

Match annullato
S. Zhang 🇨🇳 vs E. Avanesyan 🇦🇲

AUS WTA 500 Brisbane – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Antonia Ruzic CRO vs Maria Timofeeva UZB
Viktoriya Tomova BUL vs (12) Aliaksandra Sasnovich BLR

(2) Yulia Putintseva KAZ vs Priscilla Hon AUS
(WC) Olivia Gadecki AUS vs (10) Anastasia Zakharova RUS

(3) Rebecca Sramkova SVK vs (WC) Lizette Cabrera AUS
Astra Sharma AUS vs (8) Kamilla Rakhimova UZB

(4) Anna Bondar HUN vs Anhelina Kalinina UKR
Rebeka Masarova SUI vs (7) Katie Volynets USA

(5) Shuai Zhang CHN vs (ALT) Fiona Ferro FRA
(WC) Taylah Preston AUS vs (9) Oksana Selekhmeteva RUS

(6) Elena-Gabriela Ruse ROU vs (WC) Alana Subasic AUS
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (11) Zeynep Sonmez TUR

