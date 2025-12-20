Kyrgios riceve una wild card per l’ATP 250 Brisbane

“Box-office returns 🍿 Wildcard unlocked: Nick Kyrgios”. Così le pagine social ufficiali dell’ATP 250 di Brisbane comunicano che il discusso talento australiano ha ricevuto una wild card per il torneo del Queensland, evento che scatta il prossimo 4 gennaio 2026 e che segnerà il ritorno sul tour di Kyrgios. In un successivo post, con una clip video che riportiamo, ecco Nick affermare un perentorio “Sono tornato”.

Dopo mille peripezie, infortuni gravi a polso e ginocchio, Kyrgios nelle ultime settimane ha intensificato i suoi allenamenti dicendosi molto soddisfatto di come ha reagito il suo corpo a carichi di lavoro superiori, quelli necessari a tornare all’attività Pro, e quindi dal prossimo gennaio rientrerà nei tornei del suo paese. Intanto ha un fitto calendario di eventi tra comparsate ed esibizioni, come World Tennis League e la prossima “battaglia dei sessi” co Aryna Sabakenka (il prossimo 28 dicembre). Il 30enne di Canberra non gioca un match ufficiale dalla sconfitta nel secondo turno di Miami (7-6 6-0 da Khachanov).

Mario Cecchi