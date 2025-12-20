Kyrgios riceve una wild card per l’ATP 250 Brisbane
“Box-office returns 🍿 Wildcard unlocked: Nick Kyrgios”. Così le pagine social ufficiali dell’ATP 250 di Brisbane comunicano che il discusso talento australiano ha ricevuto una wild card per il torneo del Queensland, evento che scatta il prossimo 4 gennaio 2026 e che segnerà il ritorno sul tour di Kyrgios. In un successivo post, con una clip video che riportiamo, ecco Nick affermare un perentorio “Sono tornato”.
He’s BACK.@NickKyrgios ➡️ Brisbane 2026 pic.twitter.com/IQkPEv7pEO
— Brisbane International (@BrisbaneTennis) December 20, 2025
Dopo mille peripezie, infortuni gravi a polso e ginocchio, Kyrgios nelle ultime settimane ha intensificato i suoi allenamenti dicendosi molto soddisfatto di come ha reagito il suo corpo a carichi di lavoro superiori, quelli necessari a tornare all’attività Pro, e quindi dal prossimo gennaio rientrerà nei tornei del suo paese. Intanto ha un fitto calendario di eventi tra comparsate ed esibizioni, come World Tennis League e la prossima “battaglia dei sessi” co Aryna Sabakenka (il prossimo 28 dicembre). Il 30enne di Canberra non gioca un match ufficiale dalla sconfitta nel secondo turno di Miami (7-6 6-0 da Khachanov).
Mario Cecchi
TAG: ATP 250 Brisbane 2026, Nick Kyrgios
4 commenti
Ma questo perché non si ritira? Sarebbe un bel regalo di Natale mamma mia che strazio di cristiano
Penso che una sconfitta al primo turno non sia neanche quotata
Nel 2026 Djokovic punta al 25° titolo Slam e pure a superare il record di 103 titoli ATP detenuto da Federer…
…ebbene anche Nickolino Kyrgios vuole pure ritoccare il suo già brillante primato (2 titoli 250 e 1 titolo 500) magari partendo proprio da Brisbane.
Nole guarda a 104 e Nickolino a 4…
…quando si dice TALENTO, eh!?! 😉
Ma non si era detto “quest’anno niente regali”?