Nasce l’ATP Store: dal 2026 un nuovo hub globale per il merchandising ufficiale del tennis

L’ATP ha annunciato il lancio ufficiale dell’ATP Store, una nuova piattaforma globale di e-commerce interamente dedicata al mondo del tennis. Il negozio online aprirà ufficialmente nel gennaio 2026 e nasce dalla partnership con Levy Merchandising, nominata nuovo fornitore ufficiale di retail e merchandising dell’ATP Tour.

L’ATP Store si propone come punto di riferimento unico per gli appassionati di tennis di tutto il mondo, offrendo accesso durante tutto l’anno a un ampio catalogo di abbigliamento e accessori. Al momento del lancio saranno disponibili prodotti dei partner principali dell’ATP, tra cui Lacoste, Dunlop e Waterdrop, oltre alla recente collaborazione dell’ATP con Palmes. La piattaforma debutterà anche con una collezione esclusiva di fanwear a marchio ATP, progettata e sviluppata dal team creativo interno di Levy Merchandising.

Grazie all’esperienza di Levy Merchandising nel fornire soluzioni retail su misura nel mondo dello sport e dell’intrattenimento, l’accordo garantirà all’ATP una presenza commerciale su scala globale. La partnership include infatti non solo l’e-commerce internazionale, ma anche la possibilità di aprire store ufficiali ATP in occasione di tornei selezionati e attraverso altri canali offline. Il tutto sarà supportato da una linea di prodotti su licenza e da una catena di approvvigionamento globale considerata tra le migliori del settore.

Eno Polo, CEO dell’ATP, ha spiegato come questo progetto rappresenti un nuovo modo per rafforzare il legame con i tifosi: attraverso il merchandising, l’ATP punta a valorizzare il proprio brand anche fuori dal campo, raggiungere nuovi appassionati e creare valore concreto per i partner commerciali. L’organizzazione ha inoltre istituito un team dedicato a licensing e retail per consolidare ulteriormente questa area strategica.

Soddisfazione condivisa anche da Vinny Clark, CEO di Levy Merchandising, che ha sottolineato l’orgoglio di collaborare con un circuito dal respiro globale come l’ATP Tour. Secondo Clark, il merchandising rappresenta uno strumento fondamentale per permettere ai tifosi di sentirsi più vicini allo sport e agli atleti che amano, offrendo loro un’esperienza di acquisto premium e personalizzata su scala mondiale.

Nel frattempo, la pagina di iscrizione all’ATP Store è già attiva: registrandosi, i fan possono partecipare a un’estrazione che mette in palio un buono regalo da 500 sterline (o equivalente) e un oggetto indossato in partita da un giocatore ATP, assicurandosi inoltre di essere i primi a scoprire tutte le novità al momento del lancio ufficiale dello store.





Marco Rossi