Chi è il GOAT? I giovani delle Next Gen ATP Finals si dividono tra Nadal, Federer e Djokovic

Il dibattito sul GOAT del tennis sembra destinato a non avere mai una fine. Con Roger Federer e Rafael Nadal ormai ritirati e Novak Djokovic avviato verso gli ultimi capitoli della sua carriera, il panorama appare però sempre più definito e offre nuove prospettive di analisi. A dare il loro punto di vista, questa volta, sono stati i protagonisti delle Next Gen ATP Finals, chiamati a esprimersi su chi considerino il più grande di tutti i tempi.

Le opinioni si sono divise in modo piuttosto netto. I due spagnoli Rafael Jódar e Martín Landaluce non hanno avuto dubbi, scegliendo Nadal come miglior tennista della storia, probabilmente anche per un legame emotivo e culturale con il campione maiorchino.

Scelte diverse, invece, per Alexander Blockx e Nicolai Budkov Kjær, che hanno indicato Federer come riferimento assoluto per eleganza, talento e influenza sul gioco moderno.

Il fronte pro-Djokovic è risultato altrettanto solido: Dino Prizmic, Justin Engel e Nishesh Basavareddy hanno scelto il serbo, premiando soprattutto i numeri, la continuità e la longevità ai massimi livelli. Più prudente Learner Tien, che ha preferito non esporsi, evitando di indicare un nome preciso in un confronto così complesso.

Meno divisioni, invece, quando lo sguardo si sposta sul presente e sul futuro del circuito. Tra i giocatori attuali, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno raccolto la grande maggioranza delle preferenze, confermandosi come i punti di riferimento della nuova generazione. Un segnale chiaro: se il passato continua ad alimentare discussioni infinite, il futuro del tennis sembra già avere due volti ben definiti.





Marco Rossi