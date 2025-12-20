WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: Entry list Qualificazioni. Due azzurre presenti
🇦🇺 WTA 500 Brisbane
Italiane presenti
❌ Nessuna italiana iscritta quali
🇳🇿 WTA 250 Auckland
Italiane presenti
❌ Nessuna italiana iscritta quali
🇦🇺 WTA 125 Canberra
Italiane presenti
Camilla Rosatello 🇮🇹 → Qualificazioni
Jessica Pieri 🇮🇹 → Qualificazioni
🇦🇺 BRISBANE – WTA 500
📍 Brisbane (Australia)
🗓 Qualificazioni dal 5 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Qualificazioni – Singolare
Anna Blinkova 🇷🇺
Petra Ruzic 🇭🇷
Yulia Putintseva 🇰🇿
Rebecca Šramková 🇸🇰
Anna Bondár 🇭🇺
Ajla Tomljanovic 🇦🇺
Shuai Zhang 🇨🇳
Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴
Katie Volynets 🇺🇸
Kamilla Rakhimova 🇷🇺
Kimberly Birrell 🇦🇺
Oksana Selekhmeteva 🇷🇺
Anastasia Zakharova 🇷🇺
Zeynep Sönmez 🇹🇷
Aliaksandra Sasnovich 🇧🇾
Victoria Jimenez Kasintseva 🇦🇩
Rebeka Masarova 🇨🇭
Elina Avanesyan 🇦🇲
Priscilla Hon 🇦🇺
Talia Gibson 🇦🇺
🇳🇿 AUCKLAND – WTA 250
📍 Auckland (Nuova Zelanda)
🗓 Qualificazioni dal 5 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Qualificazioni – Singolare
Julia Grabher 🇦🇹
Darja Semenistaja 🇱🇻
Veronika Erjavec 🇸🇮
Katie Boulter 🇬🇧
Sinja Kraus 🇦🇹
Yuliia Starodubtseva 🇺🇦
Linda Klimovicova 🇨🇿
Leyre Romero Gormaz 🇪🇸
Kaitlin Quevedo 🇺🇸
Maja Chwalińska 🇵🇱
Anna-Lena Friedsam 🇩🇪
Whitney Osuigwe 🇺🇸
Julia Tagger 🇦🇹
Sophia Costoulas 🇧🇪
Alina Charaeva 🇷🇺
Jessika Ponchet 🇫🇷
Han Guo 🇨🇳
Carole Monnet 🇫🇷
Louisa Chirico 🇺🇸
Elizabeth Mandlik 🇺🇸
🇦🇺 CANBERRA – WTA 125
📍 Canberra (Australia)
🗓 Qualificazioni dal 5 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Qualificazioni – Singolare
Daria Snigur 🇺🇦
Iryna Shymanovich 🇧🇾
Haruka Sakatsume 🇯🇵
Tamara Zidanšek 🇸🇮
Ekaterina Iatcenko 🇷🇺
Teodora Kostovic 🇷🇸
Ekaterine Gorgodze 🇬🇪
Carson Branstine 🇨🇦
Guiomar Maristany Zuleta de Reales 🇪🇸
Tatiana Prozorova 🇷🇺
Elena Pridankina 🇷🇺
Anastasia Gasanova 🇷🇺
Ena Shibahara 🇯🇵
Anouk Koevermans 🇳🇱
Alice Rame 🇫🇷
Elena Bulgaru 🇲🇩
Rhea Leonard 🇮🇪
Elvina Kalieva 🇺🇸
Claire Liu 🇺🇸
Young Suh Lee 🇰🇷
Selena Janicijevic 🇫🇷
Nuria Parrizas Diaz 🇪🇸
Camilla Rosatello 🇮🇹
Sada Nahimana 🇧🇮
Anca Alexia Stoiana 🇷🇴
Jessica Pieri 🇮🇹
Barbora Palicova 🇨🇿
Hibino Sonobe 🇯🇵
