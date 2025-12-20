Learner Tien e Alexander Blockx si sfidano in finale alle Next Gen ATP Finals di Jeddah

Learner Tien ha conquistato l’accesso alla finale delle Next Gen ATP Finals per il secondo anno consecutivo, superando in semifinale l’amico e connazionale Nishesh Basavareddy con il punteggio di 4-2, 4-1, 4-3(3) a Jeddah. L’americano, finalista anche nel 2024, diventa così il secondo giocatore nella storia del torneo a raggiungere più di una finale, dopo Alex de Minaur.

Numero 28 del mondo, Tien era arrivato all’evento under 20 come principale favorito, forte di una stagione 2025 di alto livello culminata con il primo titolo ATP a Metz. Il suo percorso a Jeddah non era però iniziato nel migliore dei modi, con la sconfitta all’esordio nel round robin contro Rafael Jodar in cinque set. Da quel momento, il mancino statunitense ha reagito con vittorie contro Martin Landaluce e Nicolai Budkov Kjaer, mostrando una crescita costante.

Nella semifinale contro Basavareddy, durata 75 minuti, Tien ha gestito con ordine il match, nonostante abbia perso il servizio nel primo game dei primi due set. Ha preso il controllo degli scambi da fondo campo, riducendo gli errori gratuiti (19 contro i 25 dell’avversario) e mantenendo un ritmo costante. Basavareddy, che aveva chiuso il girone con un bilancio di 2-1, ha richiesto due medical timeout per un taglio profondo a un dito, ma non è riuscito a rientrare realmente in partita. Per il 20enne americano si trattava del primo torneo seguito dal nuovo allenatore Gilles Cervara, con cui ha iniziato a collaborare a dicembre.

Nell’altra semifinale, Alexander Blockx ha conquistato l’accesso alla finale superando Nicolai Budkov Kjaer con il punteggio di 4-3(4), 4-3(8), 4-2. Il belga, classe 2005, ha dovuto affrontare un match fisicamente impegnativo contro un avversario che ha cercato di allungare gli scambi e di variare il gioco. Dopo aver vinto il primo set, Blockx ha gestito due tie-break combattuti prima di chiudere l’incontro grazie alla propria potenza da fondo campo.

Nel primo confronto diretto tra i due, Blockx ha messo a segno 27 vincenti, confermando il livello espresso durante tutta la settimana, in cui aveva già chiuso il girone a punteggio pieno. Per il belga, che nel 2017 aveva assistito alle Next Gen Finals da spettatore, si tratta della prima finale in carriera in questo evento. Nel 2025 ha vinto due titoli Challenger e ottenuto il primo successo a livello ATP a Cincinnati, salendo fino al numero 101 del ranking mondiale.

La finale di domenica metterà di fronte Learner Tien e Alexander Blockx, entrambi ventenni, in un confronto tra due dei profili più interessanti emersi dal circuito giovanile negli ultimi anni. Budkov Kjaer, nonostante l’eliminazione, lascia Jeddah con due vittorie e il primato di primo norvegese a raggiungere le semifinali del torneo, mentre Basavareddy chiude la sua seconda partecipazione alle Next Gen Finals con indicazioni utili in vista della stagione 2026.

ATP Jeddah Alexander Blockx [2] Alexander Blockx [2] 4 4 4 Nicolai Budkov Kjaer [5] Nicolai Budkov Kjaer [5] 3 3 2 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 4-2 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Blockx 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 A. Blockx 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 ace 6-6 7-6 7-7 8-7 8-8 9-8 3-3 → 4-3 A. Blockx 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Blockx 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 7-8 8-8 8-9 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 N. Budkov Kjaer 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-6 4-6 3-3 → 4-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

