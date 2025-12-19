Indagine su presunte combine, 700mila euro e tre giocatori francesi coinvolti

Non c’è pace nel mondo del tennis. Nemmeno la preseason concede tregua e, mentre i giocatori preparano la nuova annata, le notizie continuano a rincorrersi a ritmo frenetico. L’ultima, in particolare, rischia di avere conseguenze devastanti per l’intero ecosistema del circuito.

Secondo quanto riportato dall’emittente francese RMC, sarebbe in corso un’indagine di grande portata su un presunto scandalo di combine che coinvolgerebbe diversi incontri ufficiali. Le cifre emerse sono allarmanti: movimenti sospetti per circa 700.000 euro distribuiti su sei partite, numeri che fanno immediatamente scattare l’allarme ai massimi livelli.

L’aspetto più delicato della vicenda riguarda l’identità dei giocatori coinvolti. Sempre secondo RMC, tre tennisti francesi avrebbero già confessato, ammettendo il proprio ruolo all’interno del presunto sistema di manipolazione dei risultati. Al momento non sono stati resi noti né i nomi né il livello dei tornei interessati, ma l’indagine sembrerebbe essere in una fase avanzata.

Il tema del match-fixing non è nuovo nel tennis, ma ogni nuovo caso rappresenta un colpo durissimo alla credibilità dello sport, soprattutto in un momento storico in cui il circuito cerca di rafforzare la propria immagine e la fiducia del pubblico. Se confermate, le accuse potrebbero portare a squalifiche pesantissime, oltre a conseguenze penali, a seconda della gravità dei fatti accertati.

Per ora regna la massima cautela. Gli organismi competenti lavorano sotto traccia e il dossier resta coperto dal riserbo, ma la sensazione è che nei prossimi giorni possano emergere ulteriori dettagli destinati a far rumore. Il tennis, ancora una volta, si ritrova a fare i conti con il suo lato più oscuro. E l’esito di questa indagine potrebbe segnare un prima e un dopo nel modo di vigilare sull’integrità del circuito.





Marco Rossi