Next Gen ATP Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Amici contro amici nelle semifinali di Jeddah. Basavareddy in semifinale, Blockx chiude primo nel Red Group

Il programma delle semifinali delle Next Gen ATP Finals presented by PIF promette sfide dal forte valore sportivo e umano. Sabato, a Jeddah, saranno infatti amici contro amici a contendersi un posto nella finale del torneo riservato agli Under 20.

La giornata si aprirà alle 19:00 locali con il confronto tra Alexander Blockx e Nicolai Budkov Kjaer, due giocatori legati da una lunga amicizia nata sui campi junior e ora messi uno di fronte all’altro nel primo incrocio diretto della loro carriera a livello ATP. A seguire, non prima delle 21:00, andrà in scena la semifinale tutta statunitense tra Learner Tien, finalista dell’edizione 2024, e Nishesh Basavareddy, sesta testa di serie.

Per tutti e quattro si tratta di un palcoscenico speciale: si conoscono da anni, sono cresciuti incrociandosi nei tornei giovanili e ora si ritrovano a Jeddah, a una sola vittoria dall’atto conclusivo di uno degli eventi più prestigiosi del calendario Next Gen.

La sfida tra Tien e Basavareddy mette di fronte gli unici due giocatori del tabellone alla seconda partecipazione consecutiva alle Finals. Tien, mancino, ha vissuto una stagione di svolta, entrando nella Top 30 ATP a novembre dopo il primo titolo a livello ATP conquistato a Metz. Arriva alla semifinale con una striscia aperta di otto vittorie consecutive e con il precedente favorevole contro Basavareddy, battuto quest’anno a Wimbledon.

“Ci affrontiamo da quando eravamo molto giovani”, ha raccontato Tien. “Siamo cresciuti entrambi negli Stati Uniti e ci siamo visti spesso nei Challenger. È bello ritrovarsi a questi livelli”.

Il match si preannuncia come una battaglia di resistenza e strategia da fondo campo, con entrambi supportati da figure tecniche di grande rilievo: Michael Chang segue Tien, mentre Basavareddy ha recentemente avviato una collaborazione con Gilles Cervara.

La prima semifinale, tra Blockx e Budkov Kjaer, opporrà invece due grandi battitori: entrambi stanno viaggiando a una media di 11 ace a partita nel torneo. In un formato rapido, al meglio dei quattro game, il controllo degli scambi e la resa al servizio saranno determinanti.

Blockx arriva all’appuntamento forte di un percorso netto (3-0) nel round robin, mentre Budkov Kjaer, dopo un avvio brillante, ha chiuso secondo nel girone nonostante la sconfitta contro Tien. Il norvegese, già vincitore di quattro titoli Challenger in stagione, è il secondo giocatore del suo Paese a prendere parte alle Next Gen Finals dopo Casper Ruud.

Due semifinali diverse nello stile, ma accomunate da un elemento chiave: la conoscenza reciproca. A Jeddah non ci saranno segreti, solo talento, pressione e la possibilità di trasformare un’amicizia in un biglietto per la finale.

Nishesh Basavareddy ha conquistato la qualificazione alle semifinali delle Next Gen ATP Finals presented by PIF grazie all’esito degli incontri disputati venerdì a Jeddah. La vittoria di Alexander Blockx nel primo set contro Dino Prizmic ha infatti garantito matematicamente all’americano il passaggio del turno come secondo classificato del Red Group.

In apertura di giornata, Basavareddy aveva fatto il proprio dovere superando Justin Engel con il punteggio di 4-3(3), 4-2, 4-3(5), chiudendo il girone con un bilancio di 2 vittorie e 1 sconfitta. L’americano sapeva che la qualificazione sarebbe dipesa anche dal risultato del match successivo tra Blockx e Prizmic, con quest’ultimo obbligato a vincere in due set per estrometterlo.

Lo scenario si è chiarito rapidamente quando Blockx ha vinto il tie-break del primo set 4-3(4) contro Prizmic, risultato sufficiente a garantire a Basavareddy l’accesso alle semifinali. Il belga, già certo del primo posto nel girone, ha poi completato l’incontro vincendo 4-3(4), 2-4, 4-2, 4-0.

Alla sua seconda partecipazione alle Next Gen Finals, Basavareddy aveva iniziato il torneo con una vittoria proprio contro Prizmic, prima di cedere a Blockx. Contro Engel ha offerto una prova solida, gestendo bene gli scambi da fondo campo e rimontando dal 3-5 nel tie-break del terzo set, per chiudere l’incontro in 70 minuti.

“Non ho pensato troppo alle combinazioni”, ha spiegato Basavareddy. “Durante il terzo set mi è passato per la testa che vincere in due set potesse aiutarmi, ma prima della partita ero concentrato solo sul prepararmi al meglio”.

Il torneo segna anche il primo evento disputato con Gilles Cervara nel box dell’americano. Il tecnico francese ha iniziato a collaborare con Basavareddy a dicembre, dopo la separazione da Daniil Medvedev. “In poco tempo abbiamo già fatto dei passi avanti, soprattutto dal punto di vista fisico”, ha dichiarato il numero 167 del mondo. “Oggi anche il servizio è stato migliore del solito”.

Justin Engel chiude il torneo con un bilancio di 0-3, senza vittorie, nonostante una stagione positiva caratterizzata da un titolo Challenger e dai quarti di finale all’ATP 250 di Stoccarda. Anche Dino Prizmic saluta Jeddah con un record di 1-2 nel round robin.

| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% || — | ——————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- || 1 | N. Budkov Kjaer 🇳🇴 | 2-0 | 6-2 | 75.00% | 28-19 | 59.57% || 2 | R. Jodar 🇪🇸 | 1-1 | 4-5 | 44.44% | 23-29 | 44.23% || 3 | L. Tien 🇺🇸 | 1-1 | 5-4 | 55.56% | 29-25 | 53.70% || 4 | M. Landaluce 🇪🇸 | 0-2 | 2-6 | 25.00% | 21-28 | 42.86% |