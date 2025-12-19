Next Gen ATP Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Amici contro amici nelle semifinali di Jeddah. Basavareddy in semifinale, Blockx chiude primo nel Red Group

I risultati dalle Next Gen ATP Finals - Foto ATP Tour
Il programma delle semifinali delle Next Gen ATP Finals presented by PIF promette sfide dal forte valore sportivo e umano. Sabato, a Jeddah, saranno infatti amici contro amici a contendersi un posto nella finale del torneo riservato agli Under 20.
La giornata si aprirà alle 19:00 locali con il confronto tra Alexander Blockx e Nicolai Budkov Kjaer, due giocatori legati da una lunga amicizia nata sui campi junior e ora messi uno di fronte all’altro nel primo incrocio diretto della loro carriera a livello ATP. A seguire, non prima delle 21:00, andrà in scena la semifinale tutta statunitense tra Learner Tien, finalista dell’edizione 2024, e Nishesh Basavareddy, sesta testa di serie.
Per tutti e quattro si tratta di un palcoscenico speciale: si conoscono da anni, sono cresciuti incrociandosi nei tornei giovanili e ora si ritrovano a Jeddah, a una sola vittoria dall’atto conclusivo di uno degli eventi più prestigiosi del calendario Next Gen.
La sfida tra Tien e Basavareddy mette di fronte gli unici due giocatori del tabellone alla seconda partecipazione consecutiva alle Finals. Tien, mancino, ha vissuto una stagione di svolta, entrando nella Top 30 ATP a novembre dopo il primo titolo a livello ATP conquistato a Metz. Arriva alla semifinale con una striscia aperta di otto vittorie consecutive e con il precedente favorevole contro Basavareddy, battuto quest’anno a Wimbledon.
“Ci affrontiamo da quando eravamo molto giovani”, ha raccontato Tien. “Siamo cresciuti entrambi negli Stati Uniti e ci siamo visti spesso nei Challenger. È bello ritrovarsi a questi livelli”.
Il match si preannuncia come una battaglia di resistenza e strategia da fondo campo, con entrambi supportati da figure tecniche di grande rilievo: Michael Chang segue Tien, mentre Basavareddy ha recentemente avviato una collaborazione con Gilles Cervara.
La prima semifinale, tra Blockx e Budkov Kjaer, opporrà invece due grandi battitori: entrambi stanno viaggiando a una media di 11 ace a partita nel torneo. In un formato rapido, al meglio dei quattro game, il controllo degli scambi e la resa al servizio saranno determinanti.
Blockx arriva all’appuntamento forte di un percorso netto (3-0) nel round robin, mentre Budkov Kjaer, dopo un avvio brillante, ha chiuso secondo nel girone nonostante la sconfitta contro Tien. Il norvegese, già vincitore di quattro titoli Challenger in stagione, è il secondo giocatore del suo Paese a prendere parte alle Next Gen Finals dopo Casper Ruud.
Due semifinali diverse nello stile, ma accomunate da un elemento chiave: la conoscenza reciproca. A Jeddah non ci saranno segreti, solo talento, pressione e la possibilità di trasformare un’amicizia in un biglietto per la finale.
Nishesh Basavareddy ha conquistato la qualificazione alle semifinali delle Next Gen ATP Finals presented by PIF grazie all’esito degli incontri disputati venerdì a Jeddah. La vittoria di Alexander Blockx nel primo set contro Dino Prizmic ha infatti garantito matematicamente all’americano il passaggio del turno come secondo classificato del Red Group.
In apertura di giornata, Basavareddy aveva fatto il proprio dovere superando Justin Engel con il punteggio di 4-3(3), 4-2, 4-3(5), chiudendo il girone con un bilancio di 2 vittorie e 1 sconfitta. L’americano sapeva che la qualificazione sarebbe dipesa anche dal risultato del match successivo tra Blockx e Prizmic, con quest’ultimo obbligato a vincere in due set per estrometterlo.
Lo scenario si è chiarito rapidamente quando Blockx ha vinto il tie-break del primo set 4-3(4) contro Prizmic, risultato sufficiente a garantire a Basavareddy l’accesso alle semifinali. Il belga, già certo del primo posto nel girone, ha poi completato l’incontro vincendo 4-3(4), 2-4, 4-2, 4-0.
Alla sua seconda partecipazione alle Next Gen Finals, Basavareddy aveva iniziato il torneo con una vittoria proprio contro Prizmic, prima di cedere a Blockx. Contro Engel ha offerto una prova solida, gestendo bene gli scambi da fondo campo e rimontando dal 3-5 nel tie-break del terzo set, per chiudere l’incontro in 70 minuti.
“Non ho pensato troppo alle combinazioni”, ha spiegato Basavareddy. “Durante il terzo set mi è passato per la testa che vincere in due set potesse aiutarmi, ma prima della partita ero concentrato solo sul prepararmi al meglio”.
Il torneo segna anche il primo evento disputato con Gilles Cervara nel box dell’americano. Il tecnico francese ha iniziato a collaborare con Basavareddy a dicembre, dopo la separazione da Daniil Medvedev. “In poco tempo abbiamo già fatto dei passi avanti, soprattutto dal punto di vista fisico”, ha dichiarato il numero 167 del mondo. “Oggi anche il servizio è stato migliore del solito”.
Justin Engel chiude il torneo con un bilancio di 0-3, senza vittorie, nonostante una stagione positiva caratterizzata da un titolo Challenger e dai quarti di finale all’ATP 250 di Stoccarda. Anche Dino Prizmic saluta Jeddah con un record di 1-2 nel round robin.
Next Gen ATP Finals 🌍 – 3° Giornata – Jeddah (Mondo), cemento (al coperto)
Centre Court – ore 12:00
Nishesh Basavareddy
vs Justin Engel
ATP Jeddah
Nishesh Basavareddy [6]•
4
4
4
Justin Engel [8]
3
2
3
Vincitore: Basavareddy
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Engel
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
3-3
4-3
5-3
5-4
5-5
5-6
3-3 → 4-3
J. Engel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
ace
2-2 → 2-3
N. Basavareddy
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
N. Basavareddy
0-15
df
15-15
ace
30-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Engel
15-0
30-0
40-0
15-0
15-15
15-30
15-0
30-0
40-0
0-15
15-15
15-30
15-40
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
15-0
15-15
15-30
15-40
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
3-3
4-3
5-3
5-4
5-5
5-6
J. Engel
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
3-1 → 3-2
J. Engel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Engel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
15-0
15-15
15-30
15-40
0-15
0-30
0-40
15-40
0-15
0-30
0-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-15
0-30
0-40
15-0
30-0
40-0
15-0
15-15
15-30
15-0
30-0
40-0
0-15
15-15
15-30
15-40
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
15-0
15-15
15-30
15-40
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
3-3
4-3
5-3
5-4
5-5
5-6
J. Engel
0-1
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
3-4
ace
3-5
3-6
3-3 → 4-3
J. Engel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. Engel
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
ace
2-1 → 2-2
N. Basavareddy
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-1 → 2-1
N. Basavareddy
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Alexander Blockx vs Dino Prizmic (Non prima 13:00)
ATP Jeddah
Alexander Blockx [2]
4
2
4
4
Dino Prizmic [3]
3
4
2
0
Vincitore: Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 4
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
A. Blockx
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-15
0-30
0-40
15-40
D. Prizmic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
A. Blockx
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
D. Prizmic
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
A. Blockx
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Prizmic
0-15
0-30
15-30
15-40
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-15
0-30
0-40
15-40
A. Blockx
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
A. Blockx
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
A. Blockx
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Prizmic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-15
15-15
15-30
15-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-15
15-15
30-15
40-15
0-15
0-30
15-30
15-40
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-15
0-30
0-40
15-40
A. Blockx
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
3-3 → 4-3
A. Blockx
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
D. Prizmic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
D. Prizmic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Martin Landaluce vs Rafael Jodar (Non prima 17:00)
ATP Jeddah
Martin Landaluce [4]
3
1
3
Rafael Jodar [7]
4
4
4
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Landaluce
0-1
0-2
ace
0-3
0-4
1-4
ace
1-5
1-6
ace
2-6
3-3 → 3-4
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
M. Landaluce
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
0-1 → 0-2
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
15-0
15-15
15-30
15-40
0-1
0-2
0-3
0-4
1-4
1-5
1-6
2-6
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
1-2 → 1-3
R. Jodar
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Landaluce
0-15
0-30
0-40
15-0
30-0
40-0
40-15
0-15
15-15
15-30
15-40
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-15
0-30
0-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
15-0
15-15
15-30
15-40
0-1
0-2
0-3
0-4
1-4
1-5
1-6
2-6
M. Landaluce
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
5-3
6-3
6-4
6-5
6-6
7-6
7-7
7-8
3-3 → 3-4
M. Landaluce
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Learner Tien vs Nicolai Budkov Kjaer
ATP Jeddah
Learner Tien [1]
3
4
4
4
Nicolai Budkov Kjaer [5]
4
1
2
2
Vincitore: Tien
Servizio
Svolgimento
Set 4
L. Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-1 → 3-2
L. Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Tien
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-15
15-15
30-15
40-15
15-0
30-0
40-0
40-15
15-0
30-0
40-0
15-0
15-15
15-30
15-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
L. Tien
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-2 → 4-2
N. Budkov Kjaer
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-1 → 3-2
L. Tien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
N. Budkov Kjaer
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
L. Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-1 → 1-1
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Tien
0-15
15-15
15-30
15-40
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
15-15
15-30
15-40
15-0
15-15
30-15
40-15
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-15
15-15
30-15
40-15
15-0
30-0
40-0
40-15
15-0
30-0
40-0
15-0
15-15
15-30
15-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
L. Tien
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
N. Budkov Kjaer
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
40-40
3-0 → 3-1
L. Tien
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tien
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
15-0
30-0
30-15
40-15
15-0
15-15
30-15
40-15
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-15
15-15
15-30
15-40
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
15-15
15-30
15-40
15-0
15-15
30-15
40-15
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-15
15-15
30-15
40-15
15-0
30-0
40-0
40-15
15-0
30-0
40-0
15-0
15-15
15-30
15-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
N. Budkov Kjaer
1-0
ace
1-1
ace
2-1
3-1
4-1
ace
5-1
5-2
6-2
ace
3-3 → 3-4
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-2 → 2-3
L. Tien
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
ace
0-0 → 0-1
BLUE GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ——————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | N. Budkov Kjaer 🇳🇴 | 2-0 | 6-2 | 75.00% | 28-19 | 59.57% |
| 2 | R. Jodar 🇪🇸 | 1-1 | 4-5 | 44.44% | 23-29 | 44.23% |
| 3 | L. Tien 🇺🇸 | 1-1 | 5-4 | 55.56% | 29-25 | 53.70% |
| 4 | M. Landaluce 🇪🇸 | 0-2 | 2-6 | 25.00% | 21-28 | 42.86% |
RED GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ——————- | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | A. Blockx 🇧🇪 | 3-0 | 9-2 | 81.82% | 41-26 | 61.19% |
| 2 | N. Basavareddy 🇺🇸 | 2-1 | 6-4 | 60.00% | 34-31 | 52.31% |
| 3 | D. Prizmic 🇭🇷 | 1-2 | 5-7 | 41.67% | 34-38 | 47.22% |
| 4 | J. Engel 🇩🇪 | 0-3 | 2-9 | 18.18% | 27-41 | 39.71% |
Scherzi a parte, non è così strano. Questi son due ragazzi che stanno ai vertici della classe 2006 spagnola da sempre. Si conoscono – e probabilmente si odiano – da quando hanno 8/9 anni. Rivalità, astio, invidie, complessi, rosicate, chiacchierate dietro la schiena… sono all’ordine del giorno nel tennis. E ancora di più nel tennis giovanile! Qua dentro si parla tanto del “movimento” italico, dello squadrone azzurro, ma la verità è che il tennis è uno sport individuale… MOLTO individuale. Soprattutto ai livelli più alti. Qualche amicizia vera c’è, ma sono molte di più le amicizie false, o le inimicizie conclamate.
L’hai vista la stretta di mano fra Basile e Vasamì al Bonfiglio? Ci mancava solo che si sputassero in faccia…
Ti farei vedere le strette di mano nell’under 10… 😀
Annuntio vobis che – con ottima pace del livoroso pioggiaviola – la mia previsione di ieri “nessuno spagnolo in SF ai next gen” si è avverata.
Non è che ci stia godendo, me ne strafrega una ceppa, intendiamoci
Era una previsione. E si è avverata. Ma pioggiaviola è un uomo d’onore!
Insomma, uomo …..
beh, ….. d’onore, poi …..
Lassamo perde!
18.41 e non ancora passato.
Ma e’ una vergogna.
Tutte le volte o quasi sempre la stessa storia.
Qui sono d’accordo…mi sembra che abbia più spirito d’iniziativa. Sembra lui quello più maturo rispetto a landaluce
Perchè ti aspettavi di meglio? E’ ampiamente sopravvalutato. Jodar molto meglio. NOn che Landaluce sia una pippa attenzione! Farà la sua onesta carriera e magari qualche 250 lo vincerà pure e magari perfino un 500. Dunque niente male! Diciamo una carriera alla Sonego, per niente disprezzabile. Ma da qui a dominatore dell’universo come scrivevano i troll, ce ne passa! Invece Jodar magari in top 20 ci arriva.
Landaluce pachiderma
Dura verità
Mauro tu avevi detto che secondo te Landaluce vince 5 slam(ho ancora il commento)
La mia domanda è: ne sei davvero convinto?
Landaluce non brillante, poi vai a capire se e quanto i carichi di lavoro, come hanno ripetuto spesso al commento su Sky, hanno influito.
Blockx mi è sembrato il più motivato, convinto e solido: chiaramente tre vittorie su tre influenzano e non poco, ma è proprio una questione di linguaggio del corpo.
Tien passa come primo, Kjaer come secondo.
male landaluce, mi aspettavo qualcosa di meglio.
tutte perse….2 set vinti e 9 persi alla fine.
Landaluce ha perso di nuovo confermando una mia teoria. Un ragazzo si mette in luce a 16-17 anni. Ha due anni di tempo per migliorare di molto e confermare le sue qualità. Passati i quali, se è sempre fermo al punto di partenza, è segno che sarà uno dei tanti. Vale per Landaluce e per i nostri virgulti. enzo
Non penso proprio, anche perché LANDALUCE, dopo 2 sconfitte comunque onorevoli, penso che avrebbe voluto ottenere almeno un successo.
Dietro a CARLONE…….JODAR.
Nel 2026, come detto da Boschetto su Sky, JODAR sarà impegnato ancora all’ università e giocherà pochi tornei, ma nel 2027 lo vedremo probabilmente a tempo pieno nel circucito ed io sono fiducioso.
Stretta di mano freddissima tra i due spagnoli, strano per due ragazzi così giovani.
Jodar, anche se venisse eliminato, secondo me, e’ il vincitore morale del torneo comunque.
@ Andrealzar (#4537116)
Come non detto
@ Ehol (#4537108)
E se clamorosamente landaluce vincesse e budkov pure chi passerebbe come secondo?
A sfruttare le occasioni al contrario di Landaluce che è il classico cuore di coniglio.
Jodar non sarà un fenomeno ma mi sembra bravo a sfruttare le occ
Biscotto ispanico?
Se Tien non vince e Jodar si, Tien non passa.
Ma se tutti e 3 (Tien, Jodar, Kjaer) finiscono a pari punti (2 vittorie e 1 sconfitta), contando il quoziente set (perchè a scontri diretti sono in parità) Tien sta fuori se vince 3-2 con Kjaer (e Jodar vince 3-0 con Landaluce).
In quale caso tien non passerebbe ?
Tien se non passa si suicida…
Tien a 20 anni con la panzotta! Aiuto
@ Andrea (#4537072)
Confermo, Blockx passa come primo e Basavareddy come secondo
@ JOA20 (#4537048)
Grazie mille per la spiegazione quindi praticamente blocx primo e basavareddy secondo? visto che sono un set pari ora giusto?
Prižmić deve battere Blockx in tre set per passare (in tal caso Basavareddy uscirebbe causa peggior quoziente set).
Nell’altro girone, se vincono Tien e Jódar lo spagnolo passa solo se sconfigge il connazionale in 3 set e Learner vince al quinto (a Budkov Kjær basta vincere un set o che Jódar ne perda uno per essere sicuro della semifinale).
Ma basavareddy è dentro anche se prizmic vince? E per qualificarsi budkov Se perde contro tien e jodar batte landaluce chi passa?
Il più basso è il più forte
A parte Blockx già qualificato in semifinale tutti gli altri sono ancora in bilico. Il derby spagnolo sarà da dentro o fuori per entrambi i contendenti, c’è anche l’eventualità che entrambi escano di scena
Prevedo che
Oggi un ispanico riuscirà a vincere una gara
😀 😀 😀 😀 😀