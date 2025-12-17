Next Gen ATP Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
Next Gen ATP Finals 🌍 – 1° Giornata – Jeddah (Mondo), cemento (al coperto)
Centre Court – ore 13:00
Dino Prizmic vs Nishesh Basavareddy
Alexander Blockx vs Justin Engel (Non prima 14:00)
Learner Tien vs Rafael Jodar (Non prima 18:00)
Martin Landaluce vs Nicolai Budkov Kjaer
Singles – BLUE GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ——————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | L. Tien 🇺🇸 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 1 | M. Landaluce 🇪🇸 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 1 | N. Budkov Kjaer 🇳🇴 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 1 | R. Jodar 🇪🇸 | – – | – – | – – | – – | – – |
Singles – RED GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ——————- | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | A. Blockx 🇧🇪 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 1 | D. Prizmic 🇭🇷 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 1 | N. Basavareddy 🇺🇸 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 1 | J. Engel 🇩🇪 | – – | – – | – – | – – | – – |
