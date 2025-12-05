Serata tranquilla ma interessante al Charlotte Invitational: Tiafoe batte Fritz, Keys supera Venus Williams, e arrivano aggiornamenti su Tiafoe e Arthur Fils che torna ad allenarsi (Video)

Il Charlotte Invitational ha offerto una serata di buon tennis e qualche momento curioso. Frances Tiafoe ha vinto la sua esibizione contro Taylor Fritz, mentre Madison Keys ha avuto la meglio su Venus Williams. I quattro protagonisti hanno intrattenuto il pubblico con scambi di qualità e un’atmosfera leggera.

Uno dei momenti più apprezzati è stato l’ingresso in campo di un bambino del pubblico, invitato a palleggiare con Tiafoe. Il giovane ha mostrato un atteggiamento brillante e un buon livello tecnico, strappando sorrisi e applausi.

A sorprendere è stato anche Andy Dalton, noto giocatore di football americano, che ha messo in mostra un rovescio inatteso e convincente, attirando la reazione divertita di Fritz.

The local talent is giving Tiafoe a run for his money 😱 Frances hit with this young USTA player earlier today and he was so impressed that he invited him onto the court tonight 👏 pic.twitter.com/7gH5Q5bzF0 — Tennis Channel (@TennisChannel) December 5, 2025

Tiafoe spiega il cambio di allenatore

In conferenza stampa con Venus Williams, Tiafoe ha parlato del motivo che lo ha portato a separarsi da David Witt e iniziare una nuova collaborazione con Todd Martin:

“Volevo semplicemente ripartire da zero. Proviamo a uscire un po’ dalla zona di comfort e vediamo cosa ne viene fuori”, ha spiegato l’americano, che chiuderà l’anno con un’esibizione contro Carlos Alcaraz il 7 dicembre.

Arthur Fils torna ad allenarsi

Dalla Francia arrivano notizie incoraggianti su Arthur Fils. Dopo quattro mesi lontano dal circuito per un problema alla schiena, il 21enne ha ripreso gli allenamenti.

Negli ultimi tempi erano circolate voci preoccupanti riguardo a una possibile interruzione della sua carriera, ma Fils ha chiarito che la riabilitazione sta procedendo normalmente e che il suo obiettivo è tornare in campo nel 2026.





Marco Rossi