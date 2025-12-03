L’ATP apre un sondaggio: qual è il colpo dell’anno? (Video)

A fine stagione fioccano classifiche di ogni tipo, ma una delle più divertenti è certamente andare a rivedere i colpi più spettacolari della stagione e votare quello più bello. Anche quest’anno il sito ufficiale ATP ha aperto un sondaggio tra i migliori 10 colpi del 2025 – relativi solo ai tornei ATP, quindi niente Slam. Sono stati scelti i migliori di ogni mese, da un’acrobatica volée cadendo a terra di Hurkacz a gennaio in United Cup alla prodezza di Norrie a Parigi indoor, un passantino stretto quasi impossibile a trafiggere niente meno che Alcaraz sulla rete. Riportiamo la clip video con i 10 colpi selezionati da ATP, mese per mese. Non ci sono giocatori italiani tra quelli selezionati.

IT ALL COMES DOWN TO YOUR VOTE… Who’s taking home the crown for 2025 #ATPHotShotOfTheYear VOTE HERE: https://t.co/9S43dSgMOj pic.twitter.com/ScSeFGT884 — ATP Tour (@atptour) December 3, 2025

Una scelta non facile, sono colpi davvero bellissimi, bizzarri e spettacolari, quelli che fanno letteralmente saltare in piedi gli spettatori. Ma ripensandoci bene, e allargando il tiro all’intera stagione quindi anche agli Slam, difficile escludere una delle prodezze balistiche di Jannik Sinner nel clamoroso turno di servizio vinto sul 5-4 del secondo set nella finale di Wimbledon, forse proprio il diritto stretto sul set point, colpo di una difficoltà inimmaginabile anche per il momento. Per una volta, un po’ di patriottismo ce lo teniamo stretto…

Marco Mazzoni