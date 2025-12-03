Palle da tennis usate diventano installazione artistica a Bologna

A Bologna, la città che ha accompagnato il trionfo azzurro in Davis Cup, le palle da tennis usurate prendono nuova vita in installazioni artistiche. Riportiamo da Artribune una iniziativa curiosa e interessante, inaugurata da qualche settimana.

“Sotto il portico dell’ex chiesa di San Nicolò, in via San Felice, è comparsa “Second Serve”, la nuova installazione del collettivo femminista MAAP. L’opera è composta da 500 palline da tennis sospese con filo di nylon a due reti, trasformando il portico in un paesaggio luminoso che invita a “alzare lo sguardo”. Dietro l’apparenza scenografica c’è la storia del riciclo: le palline, donate da Dunlop e raccolte nei circoli del Nord Italia attraverso il progetto Return, vengono recuperate e trasformate in suole, tappeti sportivi e nuovi materiali. L’intervento, sostenuto dal Comune di Bologna e dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, accompagna le finali di Coppa Davis e diventa un messaggio di rigenerazione urbana e ambientale”.

Una iniziativa interessante che riportiamo volentieri.