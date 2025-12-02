Matteo Berrettini difende Sinner e Musetti: “Hanno ispirato la nostra vittoria in Davis, anche senza giocare”

La straordinaria conquista della Coppa Davis 2025 da parte dell’Italia ha certificato una volta per tutte la profondità e l’eccellente stato di forma del tennis azzurro. Un trionfo di squadra, costruito grazie al contributo di tutti, inclusi quei giocatori che, pur non scendendo in campo, hanno avuto un ruolo determinante nel percorso verso il titolo.

Quando Jannik Sinner e Lorenzo Musetti annunciarono la loro assenza nella fase di Bologna, non mancarono critiche da parte di alcuni tifosi e commentatori. Ma a spazzare via ogni dubbio sul loro impegno è stato Matteo Berrettini, protagonista decisivo nella cavalcata che ha riportato l’insalatiera a Roma.

“Jannik e Lorenzo erano con noi: sono una fonte di ispirazione incredibile per tutti”, ha dichiarato Berrettini in un’intervista a Sportweek. “Siamo un gruppo umano enorme, indipendentemente dal fatto che si giochi o meno. Sono stati al nostro fianco ogni giorno”.

Parole chiare, che testimoniano quanto l’unità del gruppo azzurro sia uno dei segreti del successo italiano. Sinner e Musetti – spesso additati come ‘assenti eccellenti’ – hanno invece rappresentato un punto fermo nello spogliatoio, un riferimento per i compagni e un esempio per i giovani che si avvicinano al tennis.

In un momento storico in cui l’Italia vive una delle sue ere più floride – con Sinner numero 2 del mondo, Musetti top 10 e una generazione di talento pronta speriamo ad emergere – il trionfo in Davis è solo l’ennesima dimostrazione di una squadra che non vince solo per qualità tecniche, ma anche per spirito, coesione e identità condivisa.

E Berrettini non ha dubbi: la forza del gruppo azzurro è più viva che mai.





Marco Rossi